Alcaraz vainqueur mais blessé ++ Tour de Suisse raccourci

Alcaraz passe au 2e tour mais se blesse à la cheville gauche Carlos Alcaraz s'est blessé mais a gagné Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié jeudi pour le deuxième tour de l'ATP 500 de Tokyo. Ceci malgré une blessure à la cheville gauche contractée en début de match contre Sebastian Baez (41e).

Vainqueur 6-4 6-2 contre l'Argentin, Alcaraz jouera au deuxième tour face au Chilien Alejandro Tabilo (72e) ou au Belge Zizou Bergs (45e).

Contre Baez, le Murcien de 22 ans s'est fait mal à la cheville gauche dans le cinquième jeu du match, en démarrant une course vers l'avant. Alcaraz a boitillé quelques mètres avant de se coucher sur le court, grimaçant de douleur.

Après un temps mort médical durant lequel il s'est fait bander la cheville gauche, le no 1 mondial est revenu sur le court et a pris le service de son adversaire à quatre jeux partout (5-4).

Le jeu a alors une nouvelle fois été interrompu par la pluie, qui a décidé les organisateurs du tournoi à fermer le toit du Central. A son retour sur le court, Alcaraz a conclu la première manche sans difficulté et survolé le reste de la partie.

Il dispute à Tokyo son premier tournoi officiel depuis son sixième sacre en Grand Chelem, début septembre à l'US Open. Alcaraz a entre-temps participé à un tournoi non officiel à San Francisco, la Laver Cup, où il faisait partie de l'équipe européenne défaite par l'équipe "Monde".

Il doit participer à partir du 1er octobre au Masters 1000 de Shanghai, avant le Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) et les Finales ATP (9-16 décembre).



Une épreuve sur cinq jours seulement Le Tour de Suisse ne durera plus que 5 jours dès l'an prochain Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lors du congrès de l'UCI à Kigali en marge des Mondiaux, il a été décidé de changer le calendrier. Conséquence, le Tour de Suisse ne durera plus que cinq jours au lieu de huit.

La boucle nationale durait même neuf jours par le passé. Censé se dérouler du 14 au 21 juin 2026, le Tour de Suisse se tiendra désormais du 17 au 21 juin. Prévu du 11 au 14 juin, le Tour de Suisse féminin gagne en revanche un jour et se tiendra en parallèle et aux mêmes dates que les messieurs.



Juan Ayuso rejoint l'équipe Lidl-Trek jusqu'en 2030 Juan Ayuso va continuer de pédaler, mais chez Lidl-Trek Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'équipe Lidl-Trek a annoncé jeudi la signature jusqu'en 2030 de l'Espagnol Juan Ayuso. Celui-ci quitte la formation UAE de Tadej Pogacar dans un bruit de vaisselle cassée.

A 23 ans, le natif de Barcelone est l'un des coureurs de classement général les plus doués de sa génération, vainqueur notamment du Tour du Pays basque et de Tirreno-Adriatico.

Il a d'entrée terminé 3e du Tour d'Espagne en 2022, mais ce coureur très ambitieux n'a ensuite jamais réussi à trouver sa place au sein de l'équipe UAE dont Pogacar est le leader incontestable.

Plusieurs épisodes de tension ont émaillé ces derniers mois, dès le Tour de France 2024 pendant lequel Ayuso n'a pas fait preuve d'un grand dévouement au service de son leader slovène.

La tension a culminé lors de la dernière Vuelta où il a comparé UAE à une "dictature" lorsque l'équipe a annoncé son départ alors que lui aurait aimé attendre la fin de l'épreuve pour communiquer.

"Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière (...) le changement apporte toujours une énergie et des ambitions nouvelles, je suis impatient de commencer", a déclaré dans un communiqué Ayuso qui est l'un des principaux outsiders pour le titre mondial dimanche à Kigali avec la sélection espagnole.

"Juan est l'un des plus grands jeunes talents du peloton, a assuré le manager général de Lidl-Trek Luca Guercilena. C'est déjà un des meilleurs grimpeurs et un des meilleurs coureurs de contre-la-montre et il a toujours une belle marge de progression."



Du bronze pour Brunner/Plock Patrick Brunner et Jonah Plock ont obtenu le bronze aux Mondiaux à Shanghaï en deux sans barreur Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Patrick Brunner et Jonah Plock ont décroché le bronze en deux sans barreur aux Mondiaux de Shanghai. Et dire que le duo ne court ensemble que depuis cette année.

Brunner et Plock occupaient la 3e place à tous les temps intermédiaires. A mi-course, ils accusaient un retard de 3''10 sur les champions d'Europe roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, finalement deuxièmes. Mais le Lucernois de 24 ans et le Saint-Gallois de 27 ans ont ensuite rattrapé leur retard, et il semblait même à un moment donné qu'ils allaient pouvoir dépasser Arteni/Lehaci.

Ils ont finalement manqué l'argent pour 0''99. Les Néo-Zélandais Taylor et Welch, qui ont triomphé avec une avance de 4''98, n'ont pas eu de rivaux dans cette course.

Bien que Brunner et Plock ne soient ensemble que depuis cette saison, leur médaille n'est pas une surprise. Ils avaient déjà terminé 3e aux régates de la Coupe du monde à Varèse et à Lucerne.



Messi qualifie Miami pour les play-off avec un doublé Lionel Messi et Miami qualifiés pour les play-off de MLS Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Lionel Messi a réussi un doublé et offert une passe décisive mercredi lors de la large victoire de Miami contre le New York FC (4-0). La franchise floridienne s'est qualifiée pour les play-off de MLS.

Ce doublé permet en outre au joueur argentin de prendre seul la tête du classement des buteurs du championnat nord-américain avec 24 buts en 23 matches, soit deux de mieux que l'attaquant de Los Angeles Denis Bouanga.

L'Uruguayen Luis Suarez, qui revenait d'une suspension de trois matches pour avoir craché sur un membre du staff de Seattle, a inscrit un but sur penalty pour Miami. Le score avait été ouvert par un autre argentin, Baltazar Rodriguez.

Miami pointe à la 3e place de la conférence Est, à cinq longueurs du leader Philadelphie à deux journées de la fin de la saison régulière.

A titre individuel, Messi qui jouera les play-off de la MLS pour la deuxième fois, a enchaîné un troisième match d'affilée avec au moins un but et une passe décisive, ce qui conforte son statut de candidat au titre de MVP 2025.



Ronaldo plaide pour un retour de Neymar en sélection Ronaldo voudrait voir Neymar avec le Brésil à la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE/PAOLO AGUILAR Le double champion du monde brésilien Ronaldo a plaidé mercredi pour un retour de Neymar en sélection pour le Mondial 2026. Il estime que la Seleçao ne dispose d'"aucun autre footballeur" comme lui.

Régulièrement aligné par son club de Santos, où il est revenu en janvier, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) n'a pas été convoqué par l'Italien Carlo Ancelotti pour les matches de qualification.

Bien que sujet aux blessures, Neymar reste à 33 ans "un joueur déterminant pour la Seleçao", a assuré Ronaldo lors d'un événement publicitaire à Sao Paulo au côté de Neymar.

"Nous n'avons pas d'autre footballeur comme Neymar et nous espérons qu'il sera à 100 % pour la Coupe du monde", a insisté "El Fenomeno".

Neymar n'a plus porté le maillot vert et jaune depuis octobre 2023, lorsqu'il s'était gravement blessé au genou contre l'Uruguay.

Commentant l'absence de l'ex-Parisien pour les deux derniers matches de qualification début septembre, Carlo Ancelotti avait souligné qu'il "doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l'équipe nationale à donner le meilleur d'elle-même lors de la Coupe du monde".

Le Brésil s'est qualifié pour la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord, en se classant 5e de la zone Amérique du sud.



Europa League: les Young Boys veulent prendre un bon départ Les Young Boys accueillent le Panathinaikos Athènes ce soir (21h00) lors de la 1re journée de la phase de ligue d'Europa League. Sur leur pelouse, les Bernois se doivent de l'emporter face aux Grecs.

YB doit se faire pardonner son élimination du week-end en Coupe face à Aarau (1-0). Une réaction des joueurs de Giorgio Contini est donc attendue et espérée par les fans bernois. Leur équipe va se mesurer à un adversaire en panne de confiance et pourrait en profiter.

Champion de Grèce à 20 reprises, dont la dernière en 2010, le Panathinaikos n'occupe que le 12e rang du championnat avec deux nuls et une défaite. L'entraîneur portugais Rui Vitoria a été limogé le 15 septembre. Trois jours plus tard, Christos Kontis a repris à titre intérimaire l'équipe avec qui il avait gagné la Coupe de Grèce en 2024.



Bâle s'incline chez son voisin Fribourg Mirko Salvi a malheureusement vu cet envoi franchir la ligne pour le 2-0 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Gros derby pour les deux villes qui se partagent un aéroport avec Mulhouse à l'occasion de la 1re journée de la phase de ligue de l'Europa League. Mais Bâle s'est incliné 2-1 à Fribourg-en-Brisgau.

Car à l'Europa-Park-Stadion, c'est le club au griffon qui a frappé le premier. A la 31e, Patrick Osterhage a placé un intérieur du gauche que le gardien Salvi n'a pu capter. Les joueurs de Ludovic Magnin ont eu une chance par Junior Ze en fin de période, quelques minutes après une tête du jeune Genevois Johan Manzambi qui n'a pu tromper Salvi.

Plus précis, les Allemands ont inscrit le 2-0 à la 57e. Sur un bon centre venu de la gauche de Grifo, c'est Eggestein qui a pu placer un coup de tête précis. Mirko Salvi a repoussé l'envoi en deux temps, mais la goal line technology a averti l'arbitre que le ballon avait entièrement franchi la ligne. Salvi avait effectivement renvoyé le ballon alors que celui-ci avait entièrement franchi la ligne.

Les Bâlois ont tenté de combler leur retard, mais Shaqiri, bien que remuant, a souvent semblé trop seul. Il fut pourtant dans la construction de la réduction du score à la 84e. Mais ce sont surtout Leo Leroy et le buteur Philip Otele qui ont bien combiné. L'attaquant nigérian a sorti un bijou de frappe enroulée. Ce sera leur unique réussite. Ils ont encore un peu poussé vers la fin, mais Fribourg était bien en place.



Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï Stan Wawrinka jouera au Masters 1000 de Shangha Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka participera au Masters 1000 de Shanghai. Le Vaudois de 40 ans disputera pour la douzième fois le tournoi chinois grâce à une wild-card accordée par les organisateurs.

Celui qui a remporté trois tournois du Grand Chelem a récemment participé à des tournois Challenger. La semaine dernière, il n'a pas disputé la demi-finale à Saint-Tropez pour des raisons médicales.

Wawrinka a obtenu ses meilleurs résultats au Masters de Shanghai en 2013 et 2015. Il avait alors atteint les quarts de finale, tandis que lors de ses dernières participations, en 2023 et 2024, il avait été éliminé respectivement au premier et au deuxième tour.



La Suisse en bronze lors du relais mixte Marlen Reusser a eu un souci mécanique lors de son relais Image: KEYSTONE/AP/JEROME DELAY L'équipe de Suisse était en passe de remporter l'or au chrono par équipe mixte des Mondiaux à Kigali. Elle a dû se contenter du bronze après un souci mécanique sur le vélo de Marlen Reusser.

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Noemi Rüegg et Marlen Reusser avaient tout pour aller chercher un troisième titre mondial après ceux de 2022 et 2023 dans cette discipline introduite en 2019. Mais une panne sur le vélo de la championne du monde de contre-la-montre Marlen Reusser, assortie d'un changement de vélo, a probablement coûté la médaille d'or à la Suisse.

Au final, après 41,8 km sur le parcours rwandais, le sextet de Swiss Cycling a échoué à dix secondes des Australiens, qui ont défendu avec succès leur titre remporté il y a un an à Zurich avec une avance de cinq secondes.



Matthias Kyburz va donner une nouvelle orientation à sa carrière Matthias Kyburz va désormais tout miser sur le marathon Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Matthias Kyburz (35 ans) mettra fin à sa carrière ce week-end à Uster lors des finales de Coupe du monde. L'octuple champion du monde va désormais se concentrer pleinement sur le marathon.

L'an passé, Kyburz avait participé au marathon des Jeux olympiques de Paris et il s'était classé 30e. Son objectif sera de faire mieux à Los Angeles en 2028. Il a annoncé sa décision de quitter la course d'orientation lors d'une conférence de presse.

Kyburz possède un immense palmarès, avec huit titres mondiaux et neuf médailles d'or aux Européens. Il compte en outre six victoires au général de la Coupe du monde.



WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: battue d'entrée à Pékin Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Viktorija Golubic (WTA 70) n'a pas passé le cap du 1er tour au tournoi WTA 1000 de Pékin. La Zurichoise a été battue par l'Australienne Priscilla Hon (WTA 108) 1-6 6-3 7-6 (7/4).

Issue des qualifications, Hon s'est imposée grâce à sa meilleure gestion dans les moments décisifs, notamment le tie-break du troisième set. Viktorija Golubic, qui avait pris un excellent départ en gagnant le set initial 6-1, a remporté plus de points au total que son adversaire (100 contre 92) et a eu l'avantage dans presque toutes les statistiques, mais cela n'a pas suffi.

La Suissesse de 32 ans a fait trois fois le break dans la manche finale, mais n'a jamais confirmé. Et dans le jeu décisif, elle a flanché alors qu'elle a mené 4-1 avant de perdre six points d'affilée.



Super League: Lucerne engage définitivement Bajrami Adrian Bajrami (en bleu) d馮age devant le Saint-Gallois Christian Witzig Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Lucerne a trouvé un accord avec Benfica Lisbonne pour le transfert définitif d'Adrian Bajrami (23 ans). Le défenseur, prêté en Suisse centrale depuis l'été, a signé jusqu'à fin juin 2028.

Depuis son arrivée à Lucerne, Bajrami a été titulaire dans chaque match officiel de l'équipe. "Adrian s'est intégré de manière optimale et il est déjà un pilier de notre défense", a expliqué dans un communiqué le directeur sportif Remo Meyer. Il a aussi précisé avoir trouvé une solution convenable avec Benfica pour transformer le prêt en transfert.



Europa League: Bâle se déplace ce soir à Fribourg Le FC Bâle disputera ce soir (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse effectueront un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg.

Cet affrontement contre le club allemand a des allures de derby, les deux stades se trouvant à un peu plus de 70 km l'un de l'autre. La mission s'annonce délicate pour le FCB face au club de Bundesliga, cinquième la saison dernière.

Fribourg occupe pour l'instant le septième rang du championnat, avec deux succès et deux défaites. L'effectif dirigé par Julian Schuster depuis juillet 2024 comprend notamment le jeune international suisse Johan Manzambi (19 ans).

Qualifié à la raclette en Coupe de Suisse vendredi contre Etoile Carouge, le FC Bâle devra nettement hausser son niveau de jeu s'il espère ne pas rentrer les mains vides ce soir de son voyage au sud de l'Allemagne.

