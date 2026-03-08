Le derby pour l'AC Milan ++ Thoune file vers le titre

L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A Pervis Estupinan a marqué l'unique but de ce "derby della Madonnina". Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a remporté dimanche le "derby della Madonnina" contre l'Inter (1-0), lors de la 28e journée de la Serie A. Les Rossoneri reviennent à sept points de leur grand rival.

Leader avec dix points d'avance au coup d'envoi de cette 246e édition du derby milanais, l'Inter qui restait sur quinze matches sans défaite (14 victoires et un nul), pouvait faire un pas décisif vers un 21e scudetto en cas de succès.

Mais les Nerazzurri, privés de Lautaro Martinez, blessé depuis deux semaines, et de Marcus Thuram, fiévreux et forfait de dernière minute, ont une nouvelle fois été contrariés par les Rossoneri.

Pervis Estupinan, muet depuis son arrivée en Serie A l'été dernier, a inscrit à la 35e minute d'une reprise en pleine lucarne le seul but d'une rencontre disputée sur un rythme élevé. Titulaire dans le but intériste, Yann Sommer n'a rien pu faire face à la frappe sèche de l'Equatorien.

Une quatrième défaite En infligeant à l'Inter sa première défaite en championnat depuis le 23 novembre, et seulement sa quatrième cette saison, le Milan (2e, 60 pts) a réduit son retard à sept points et a repoussé Naples (3e, 56 pts) à quatre longueurs.

Eliminée de la Ligue des champions en barrages d'accession aux 8e de finale par les Norvégiens de Bodo Glimt, l'équipe de Cristian Chivu a confirmé ses difficultés à s'exprimer lors des rendez-vous les plus importants.

L'Inter n'a plus remporté le derby milanais depuis avril 2024 et affiche depuis un bilan calamiteux de quatre défaites et deux nuls, toutes compétitions confondues.

A noter que Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs nerazzurri, alors que Zachary Athekame et Ardon Jashari sont restés sur le banc rossoneri.



Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper Le Lausanne-Sport peut encore rêver du top 6 de Super League après sa deuxième victoire de la semaine. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le Lausanne-Sport s'est sans doute définitivement mis à l'abri en Super League en allant battre GC dimanche (3-2). Le derby bernois est revenu au FC Thoune.

Après une victoire obtenue mercredi face au FC Zurich, le Lausanne-Sport a de nouveau connu le succès au Letzigrund en s'imposant 3-2 contre Grasshopper.

Mal rentrés dans leur match, les Vaudois ont subi l'ouverture du score de Dirk Abels après huit minutes seulement. Mais un coup de tête de Kevin Mouanga a remis le LS dans la rencontre (22e).

La troupe de Peter Zeidler a ensuite creusé l'écart en seconde période. Olivier Custodio a inscrit un superbe coup franc (50e), avant que Seydou Traore ne fasse le break (63e). Un but important, puisque GC est revenu à 3-2 (72e), sans réussir à égaliser.

Lausanne revient à six points des Young Boys, sixièmes, et prend 12 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, qui occupe la place de barragiste.

Le derby bernois pour Thoune La série d'invincibilité du FC Thoune continue et se porte désormais à douze matches. Le leader s'est imposé 2-1 dans le derby bernois face aux Young Boys.

Les anciens Lausannois d'YB avaient pourtant bien lancé ce match. Après une belle percussion de Joël Monteiro, Alvyn Sanches n'a pas tremblé pour marquer le 1-0 (7e).

Les hommes de Mauro Lustrinelli sont toutefois revenus des vestiaires avec des intentions bien différentes, égalisant par Valmir Matoshi (50e). Nils Reichmuth a finalement offert la victoire (80e) à des Thounois qui n'avaient plus gagné au Wankdorf depuis août 2017.



Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon Le FC Bâle manque l'occasion de revenir à hauteur du podium. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Saint-Gall n'a fait qu'une bouchée d'un FC Bâle au visage bien pâle. Les Brodeurs se sont imposés 3-0 grâce à un départ canon dimanche en Super League.

Bâle, privé de Xherdan Shaqiri (blessé), a vécu une entame de match cauchemardesque. Complètement dépassés, les Rhénans se sont retrouvés menés de trois buts après une demi-heure.

Pour son 100e match sous le maillot saint-gallois, Chima Okoroji s'est offert un doublé (9e et 15e), avant que Carlo Boukhalfa ne triple la mise (30e).

Saint-Gall conforte donc sa deuxième place au classement. Les hommes d'Enrico Maassen comptent désormais cinq points d'avance sur Lugano.

Après deux succès en championnat, les Rotblau subissent quant à eux un nouveau coup d'arrêt sous la houlette de Stephan Lichtsteiner et restent à trois longueurs du podium.



Aron Fahrni en bronze en snowboardcross Aron Fahrni s'est paré de bronze en snowboardcross dimanche Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA La délégation suisse a remporté dimanche sa deuxième médaille lors des Paralympiques. Le Bernois Aron Fahrni a décroché le bronze en snowboardcross lors de cette deuxième journée de compétition.

L'Emmentalois de 27 ans avait décroché aisément son ticket pour la finale dans la catégorie des athlètes présentant des limitations au niveau des membres supérieurs. Mais il a dû s'incliner face aux Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang.

Vainqueur de la dernière Coupe du monde de la discipline, Aron Fahrni espérait certainement mieux dimanche. Mais il saura se contenter de cette médaille de bronze historique: il offre au snowboardcross suisse son premier podium dans le cadre des Jeux Paralympiques.

Le skieur neuchâtelois Robin Cuche avait débloqué le compteur de médailles helvétique samedi à Cortina. Il avait remporté l'or en descente dans la catégorie debout pour décrocher enfin sa première breloque dans des Paralympiques.



Slalom: Nef 10e et meilleur Suisse, McGrath victorieux Tanguy Nef a terminé 10e à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom de Coupe du monde de Kranjska Gora.

Le meilleur d'entre eux, le Genevois Tanguy Nef, a pris la 10e place d'une course remportée par le Norvégien Atle Lie McGrath.

Huitième de la première manche à 0''30 du podium provisoire, Tanguy Nef a connu une faute rédhibitoire sur le haut du second parcours. Une erreur qui lui a fait perdre toute sa vitesse et lui a coûté une seconde sur un secteur de 12 secondes seulement, alors qu'il échoue au final à 0''50 du vainqueur...

Le champion olympique du combiné par équipe, sur qui reposaient les espoirs helvétiques après l'élimination de Loïc Meillard le matin, aurait certainement pu lorgner un premier podium en Coupe du monde sans cette faute. Mais il doit se contenter une nouvelle fois d'une place d'honneur.

Vainqueur d'une course ultra-serrée avec 0''01 d'avance sur Henrik Kristoffersen et 0''04 sur Lucas Pinheiro Braathen (3e), Atle Lie McGrath a réalisé une excellente opération. Le Norvègien conforte sa 1re place au classement de la discipline, où il compte 41 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen avant le slalom des finales.

Yule et Zenhäusern loin du compte Les deux autres Suisses qualifiés pour cette manche finale ont manqué leur affaire et sont rejetés hors du top 20. Daniel Yule, 18e sur le tracé initial, a perdu cinq places pour terminer à un modeste 23e rang. Il n'est toujours pas parvenu à se hisser parmi les dix premiers cet hiver.

Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu un bon 14e temps sur le premier parcours avec le dossard 34, n'a pas non plus trouvé le bon rythme l'après-midi et s'est classé 24e. Contrairement au Haut-Valaisan, Daniel Yule aura toutefois l'occasion de conclure sa saison en beauté en Norvège puisqu'il a décroché son ticket pour les finales.



Malorie Blanc 6e du super-G, Elena Curtoni victorieuse Malorie Blanc a manqué le podium pour 0''10 dans le super-G de Val di Fassa Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Malorie Blanc a brillé dimanche dans le super-G de Coupe du monde de Val di Fassa. La Valaisanne a pris la 6e place d'une course remportée par l'Italienne Elena Curtoni.

En retrait depuis sa victoire-surprise à Crans-Montana dans la discipline juste avant les JO, Malorie Blanc a manqué la troisième marche du podium, décrochée par l'étonnante Italienne Asja Zenere (dossard 33), pour 0''10 seulement. Elle égale néanmoins son troisième meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde.

La Valaisanne, qui s'était révélée en terminant 2e de la descente de St-Anton en janvier 2025, s'est montrée impeccable sur les 30 premières secondes de course (1re au deuxième intermédiaire). En retrait sur le passage le plus technique, elle a surtout manqué de vitesse sur le bas, concédant quatre dixièmes à Elena Curtoni.

Corinne Suter, qui restait sur cinq top 8 en cinq courses disputées depuis les Jeux olympiques, est quant à elle rentrée dans le rang. La Schwytzoise, en difficulté dans les longues courbes, doit se contenter d'une 13e place. Elle a même été battue par Stefanie Grob, deuxième meilleure Suissesse du jour avec son 10e rang.

Troisième succès italien en trois jours

L'Italie a donc poursuivi son week-end de rêve, après le doublé de Laura Pirovano en descente. Elena Curtoni (35 ans) a cueilli dimanche son quatrième succès en Coupe du monde, le premier depuis décembre 2022. Elle a devancé de 0''26 la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et de 0''27 Asja Zenere.

Le petit globe de la spécialité se jouera par ailleurs lors des finales, le 22 mars en Norvège. Sofia Goggia, qui avait l'occasion de classer l'affaire dimanche, a manqué le coche (9e). Mais l'Italienne compte encore 63 points d'avance sur son unique rivale dans cette lutte, la Néo-Zélandaise Alice Robinson (4e dimanche).



Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé Atle Lie McGrath est en tête du slalom de Kranjska Gora après la 1re manche Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Atle Lie McGrath a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Kranjska Gora. Meilleur Suisse, Tanguy Nef pointe au 8e rang, alors que Loïc Meillard est parti à la faute.

Remarquable sur le bas du tracé, Atle Lie McGrath devance de 0''17 Lucas Pinheiro Braathen (2e) et de 0''55 Armand Marchand (3e). Le Norvégien a soif de revanche après le slalom olympique, dans lequel il avait connu l'élimination en deuxième manche après avoir signé le meilleur temps sur le premier parcours.

Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, le Genevois Tanguy Nef fera partie des candidats au top 3 en deuxième manche (dès 12h30). Le champion olympique de combiné par équipe accuse un retard de 0''85 sur le leader provisoire, après avoir souffert dans le mur final. Mais il n'est qu'à trois dixièmes de la "boîte".

Daniel Yule devra quant à lui sortir le grand jeu après-midi pour espérer se hisser dans le top 10. Lui aussi en difficulté sur le bas du tracé, le Valaisan est 16e après le passage de 30 concurrents, à 1''95 de McGrath et à 1''02 de la 10e place.

Eliminé alors qu'il pointait en tête à mi-parcours, Loïc Meillard a vu ses (minces) espoirs de conquérir le petit globe s'envoler. Le champion olympique et du monde en titre de la discipline accusait 140 points de retard sur le leader du classement de la spécialité Atle Lie McGrath avant cet avant-dernier slalom de l'hiver.

Matthias Iten a lui aussi connu l'élimination sur ce premier tracé. Le Zougois, révélé par sa 6e place à Wengen en janvier, ne décrochera donc pas son ticket pour le slalom des finales de Lillehammer. Il occupait la 26e place du classement de la discipline avant cette course, alors que les 25 premiers seront de la partie.



Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay Rémi Bonnet est devenu champion d'Europe de la verticale Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La Suisse a encore une fois brillé dimanche aux Européens de Shahdag, avec un doublé chez les messieurs.

Rémi Bonnet s'est paré d'or en devançant Aurélien Gay. Chez les dames, Caroline Ulrich a décroché le bronze.

Déjà sacré dans l'individuelle en Azerbaïdjan, Rémi Bonnet s'est donc offert un doublé, le même que lors des championnats du monde 2025 à Morgins. Le Fribourgeois de 31 ans a survolé les débats dimanche pour s'imposer en 27'22''2 avec 58''6 d'avance sur le Valaisan Aurélien Gay. Robin Bussard a quant à lui terminé 4e, à 10''9 du médaillé de bronze autrichien Christof Hochenwachter.

Les Suissesses doivent quant à elles se contenter de la médaille de bronze de la Vaudoise Caroline Ulrich. Sacrée en relais mixte et en sprint dans ces joutes, 2e de l'individuelle, Marianne Fatton n'a pu faire mieux qu'un 5e rang, derrière une autre Suissesse, Thibe Deseyn (4e). L'or est revenu à l'Autrichienne Sarah Dreier, l'argent à l'Italienne Giulia Murada.



Bencic face à la Belge Elise Mertens au 3e tour Elise Mertens sera l'adversaire de Belinda Bencic lundi à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) affrontera Elise Mertens (WTA 21) lundi au 3e tour du WTA 1000 d'Indian Wells. Il s'agira du troisième duel entre la St-Galloise et la Belge.

Facile vainqueure (6-3 6-2) de l'Australienne Storm Hunter (WTA 234) samedi pour son entrée en lice dans le désert californien, Belinda Bencic reste sur un succès face à Elise Mertens. La championne olympique avait battu la Belge 6-3 4-6 7-6 (7/0) en janvier dans le cadre de la United Cup.

Belinda Bencic, qui s'était inclinée 6-2 6-1 devant Elise Mertens lors de leur premier face-à-face en 2021 à l'Open d'Australie, avait sorti le grand jeu lors de la United Cup en gagnant ses cinq matches de simple. Elle a marqué le pas au cours des dernières semaines, et espère se relancer pleinement à Indian Wells où elle avait atteint le dernier carré en 2019 et les quarts de finale l'an dernier.



Quatrième succès de rang pour les Devils Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey semble avoir retrouvé sa forme du début de saison. Les "Swiss Devils" ont cueilli samedi leur quatrième succès consécutif en NHL en dominant les New York Rangers 6-3.

Meilleur compteur suisse de la saison, Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but dans cet exercice 2025/26 pour être désigné troisième étoile de cette partie. Le capitaine des Devils a marqué le 4-3 à la 49e, en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Il en est désormais à 46 points cette saison.

Les autres joueurs suisses des Devils sont restés discrets, Timo Meier - pourtant auteur de 6 tirs cadrés - et Jonas Siegenthaler n'inscrivant pas le moindre point. L'homme du match fut Jack Hughes: l'Américain, héros de la finale olympique, a réussi trois buts et un assist samedi à Newark.

Malgré cette série victorieuse, les Devils restent à l'avant-dernière place de la Metropolitan Division, juste devant les Rangers qui affichent le pire bilan à l'Est. New Jersey accuse neuf longueurs de retard sur Boston, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card", et dix sur Pittsburgh, 3e de sa Division.

Deuxième meilleur pointeur suisse, Roman Josi a quant à lui réussi un assist samedi. Le défenseur bernois a signé son 43e point de la saison dans un match perdu 3-2 par Nashville face à Buffalo, qui a décroché une sixième victoire d'affilée. Les Predators sont à trois points d'une place en play-off.



Victoire de Russell et doublé Mercedes Parti en pole, George Russell a remporté dimanche le GP d'Australie Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT La saison a démarré de manière idéale pour Mercedes, qui a signé le doublé dimanche à Melbourne.

Le Britannique George Russell a remporté le GP d'Australie, première des 24 manches de la saison 2026 de Formule 1, devant son coéquipier italien Kimi Antonelli.

Les deux Flèches d'Argent, déjà dominatrices en qualifications samedi, ont récidivé en course. Elles ont devancé largement les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 3e à plus de 15 secondes, et du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton.

Les McLaren et les Red Bull sont donc restées en retrait. Le tenant du titre Lando Norris (McLaren) s'est classé 5e à plus de 50'', son coéquipier Oscar Piastri terminant dans un mur alors qu'il rejoignait la grille de départ lors du tour de chauffe. Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui fini 6e.



Un 899e but pour Messi Lionel Messi a marqué samedi son 899e but en carrière Image: KEYSTONE/AP/Stephanie Scarbrough Lionel Messi a de nouveau marqué lors du succès de l'Inter Miami face au DC United 2-1 samedi en MLS. L'octuple Ballon d'Or a inscrit le 899e but de sa glorieuse carrière.

Après son doublé contre Orlando la semaine passée, l'Argentin de 38 ans a propulsé l'Inter Miami, champion en titre, vers un deuxième succès en trois matches de championnat d'un ballon piqué devant le gardien pour porter le score à 2-0 (27e) dans la capitale des Etats-Unis.

Lionel Messi a ainsi marqué un 80e but pour Miami, où il évolue depuis l'été 2023, le 899e de sa carrière professionnelle. Son grand rival Cristiano Ronaldo, toujours actif à 41 ans, a lui déjà franchi la barrière des 900 buts.



Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques Pour Robin Cuche, il n'y avait que l'or qui comptait dans la descente des Jeux paralympiques, mardi à Cortina. Le Neuchâtelois de 27 ans a réalisé son rêve et n'a pas pu retenir ses larmes.

Lorsque Robin Cuche est monté sur le podium dans l'aire d'arrivée, peu avant 14h30, l'émotion l'a submergé. Quelques minutes plus tôt, il semblait encore maître de lui, mais il a alors laissé couler des larmes de joie. À plusieurs reprises, le skieur s'est essuyé le visage, semblant à peine croire à son bonheur. À ses quatrièmes Jeux d'hiver, le Neuchâtelois a enfin décroché sa première médaille, et qui plus est en or.

"Je ne voulais que l'or" Le spécialiste de vitesse, qui concourt dans la catégorie debout, s'était imposé une forte pression. "L'objectif est une place sur le podium", répétait-il. Mais avec la médaille d'or autour du cou et les larmes aux yeux, il a admis la vérité: "J'ai toujours dit que je voulais une médaille, mais ce n'était pas tout à fait vrai: je ne voulais que l'or. Avec l'argent, j'aurais probablement été assez déçu."

Et ce, même si une médaille d'argent ou de bronze aurait aussi constitué la première médaille paralympique du skieur de 27 ans. Mais sa saison se déroule jusqu'ici de manière exceptionnelle. "J'ai remporté le petit globe de cristal et maintenant l'or aux Jeux paralympiques. C'était le plan au début de la saison", explique le Vaudruzien, qui tente de garder ses émotions sous contrôle. "J'ai déjà pleuré plusieurs fois aujourd'hui, et je vais sûrement encore pleurer quelques fois."

Fêter avec la famille Peu après, Robin Cuche a célébré avec son équipe. Entraîneurs, coéquipiers et membres du staff l'ont enlacé, félicité et fêté. Puis il a enfin pu rejoindre sa famille.

Auparavant, il avait souligné combien il était important pour lui d'avoir ses proches sur place. "Ma mère et mon oncle s'étaient rendus à Pyeongchang en 2018. Mais mon frère et mon père ne m'avaient encore jamais vu aux Jeux d'hiver."

Cette fois, ils ont tous pu assister à la remise de sa première médaille, la première pour la Suisse dans ces Paralympiques. Il est fort possible qu'il ait retenu encore quelques larmes lorsque, à 15h00, ses proches ont enfin pu le serrer dans leurs bras.



Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper Lausanne a l'occasion de se mettre à l'abri du barragiste Grasshopper dimanche (16h30). Une victoire au Letzigrund donnerait 12 points d'avance aux Vaudois sur les Zurichois.

Victorieux dans ce même stade mercredi face au FC Zurich (2-1), le LS doit désormais enchaîner après avoir mis fin à sa série négative. Un nouveau succès lui permettrait même de conserver un mince espoir de disputer le Championship Group, même si cela dépendra des autres résultats.

Notamment de celui des Young Boys, qui accueillent le leader Thoune à Berne (16h30) et qui comptent neuf points d'avance sur Lausanne.

Enfin, l'affiche de la journée opposera Saint-Gall à Bâle (14h00). Les Rhénans doivent s'imposer pour se rapprocher du podium et des places européennes.

