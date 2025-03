Le LHC reprend l'avantage ++ La Nati fait match nul

Des débuts victorieux pour Thomas Tuchel Une victoire 2-0 contre l'Albanie pour la première de Thomas Tuchel. Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Thomas Tuchel n'a pas raté sa première à la tête de l'Angleterre. Son équipe a battu l'Albanie 2-0 à Wembley pour le compte du tour préliminaire de la Coupe du monde 2026. Miles Lewis-Skelly et Harry Kane ont marqué pour les finalistes de l'Euro 2024. Servi par Jude Bellingham, Lewis-Skelly a eu l'immense bonheur d'ouvrir le score à la 19e pour son baptême du feu en sélection. Auteur du 2-0 à la 77e, Kane a, pour sa part, marqué un 70e but le soir de sa 104e sélection.

Un nul pour commencer l'année La joie de Vincent Sierro Ino 10) après son but. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse a commencé son année 2025 par un match nul à Belfast (1-1). Vincent Sierro a inscrit son premier but en équipe nationale après l'ouverture du score nord-irlandaise en première période. Murat Yakin, qui avait décidé d'aligner deux néophytes en défense (Stefan Gartenmann et Isaac Schmidt), aurait sans doute préféré revenir de Belfast avec une victoire. Il devra se contenter de cette parité dans un match que la Suisse a globalement contrôlé, même si elle s'est fait plusieurs frayeurs imputables à une défense inexpérimentée. Après trois minutes de jeu, un coup-franc rapidement joué par les Nord-Irlandais a donné un premier avertissement aux hommes de Murat Yakin. Prise de vitesse, l'arrière-garde helvétique a pu se reposer une première fois sur Gregor Kobel, qui n'a eu aucun mal à stopper la tentative d'Ethan Galbraith. Zesiger solide Le successeur de Yann Sommer a toutefois dû s'avouer vaincu une dizaine de minutes plus tard. Coupable d'une faute à l'orée de la surface, Stefan Gartenmann a offert un coup-franc idéalement placé aux joueurs de Michael O'Neill. Un léger décalage a surpris le mur suisse et permis à Isaac Price d'envoyer le ballon hors de portée de Kobel (15e). L'Irlande du Nord aurait même pu doubler la mise sans une intervention décisive de Cédric Zesiger à la 25e minute. L'ancien défenseur d'YB s'est montré davantage à son affaire que son binôme en défense centrale. Inoffensive avec le ballon au pied, la Suisse a elle aussi profité pleinement d'un coup de pied arrêté pour égaliser, juste après être entrée pour la première fois de la partie dans la surface adverse. L'inusable Ricardo Rodriguez a parfaitement botté un corner de sa patte gauche et Vincent Sierro s'est élevé au-dessus de la mêlée (29e). Le Valaisan, qui a montré à Belfast qu'il était une alternative crédible à Granit Xhaka dans l'entrejeu helvétique, a inscrit de la tête son premier but avec l'équipe de Suisse, le soir de sa 11e sélection. Les débuts malheureux d'Alvyn Sanches Cette réussite du capitaine du FC Toulouse a eu le mérite de refroidir les ardeurs des Nord-Irlandais, qui n'avaient d'ailleurs plus encaissé de but dans leur enceinte du Windsor Park depuis octobre 2023 (quatre clean-sheets de rang). En deuxième mi-temps, la Green White Army a bien failli signer une victoire de prestige, mais Kobel a été tout heureux de voir la reprise de volée d'Ethan Galbraith passer juste à côté de son poteau gauche (55e). Et malgré quelques fulgurances de Dan Ndoye sur son flanc droit, les Suisses ont encore peiné à se montrer dangereux face à un bloc nord-irlandais bien organisé. Les nombreux changements effectués par Murat Yakin leur ont bien redonné un peu d'allant, à l'image de cette tête d'Andi Zeqiri détournée par le portier nord-irlandais Pierce Charles (78e), mais cela n'a pas suffi pour arracher la victoire. A l'origine de l'action, Alvyn Sanches a lui aussi joué ses premières minutes sous le maillot rouge et blanc. Malheureusement, le Lausannois n'a pas terminé le match. Il s'est blessé apparemment assez sérieusement au genou dans les dernières secondes pour une première sélection qui ne lui a pas vraiment porté chance.

Play-off: Lausanne prend l'avantage dans sa série Sven Andrighetto: deux buts pour son 32e anniversaire et une place en demi-finale des play-off Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le Lausanne HC n'est plus qu'à un succès des demi-finales des play-off de National League. Les Vaudois ont battu les Langnau Tigers 4-1 lors de l'acte V des quarts de finale. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire de Malley vendredi soir: Riikola a en effet ouvert la marque pour les visiteurs après... 20 secondes de jeu. Les Lausannois ont cependant vite réagi, avec l'égalisation de Raffl après 1'07! Le LHC a fait le trou dans la période intermédiaire, avec deux buts en 1'16 inscrits par Kahun (25e) et Bayreuther (26e). Auteur de trois assists sur les premières réussites de son équipe, Tim Bozon a ponctué son match en scellant le score final dans le but vide à sept secondes de la fin. Le vainqueur de la qualification, qui mène donc 3-2 dans la série, aura un premier puck de demi-finale dimanche dans l'Emmental. Les Zurich Lions dans le dernier carré Tenants du titre, les Zurich Lions se retrouvent dans le dernier carré après leur succès 5-2 contre leurs voisins de Kloten. Cela leur a permis de gagner la série 4-1. Mais ce dernier derby n'a pas été facile pour les Lions. Kloten a défendu chèrement sa peau, avec notamment un doublé du Fribourgeois Axel Simic (25e/42). Mais en face, Andrighetto, qui célébrait son 32e anniversaire, a lui aussi marqué deux fois (4e/55e). Et Lammiko a donné l'avantage aux Zurichois en marquant le 3-2 25 secondes seulement après l'égalisation de son coéquipier. Les Aviateurs ont sorti leur gardien en vain à moins de deux minutes de la sirène. Les Lions en ont profité pour ajouter deux buts par Lammiko encore (59'16) et Malgin (59'42).

Stefan Gartenmann et Isaac Schmidt titulaires Stefan Gartenmann va faire ses débuts en équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Deux des quatre néophytes convoqués par Murat Yakin vont faire leurs débuts avec l'équipe de Suisse vendredi à Belfast, face à l'Irlande du Nord. Stefan Gartenmann et Isaac Schmidt sont titulaires. Le Vaudois, qui a été préféré à Lucas Blondel, devrait occuper le flanc droit d'une ligne défensive de quatre inédite concoctée par le sélectionneur. Gartenmann fera la paire avec Cédric Zesiger en défense centrale, tandis que Ricardo Rodriguez occupera le flanc gauche. Dans l'entrejeu, Vincent Sierro, Denis Zakaria et Michel Aebischer sont titulaires. Pas de Remo Freuler donc, légèrement grippé depuis jeudi. Breel Embolo mènera l'attaque helvétique avec le brassard de capitaine. Il sera épaulé par Ruben Vargas et Dan Ndoye. La Suisse évoluera dans la composition suivante: Kobel; Schmidt, Gartenmann, Zesiger, Rodriguez; Zakaria, Sierro, Aebischer; Ndoye, Embolo (capitaine), Vargas.

Sprint à Lahti: Nadine Fähndrich finit 3e Encore un bon résultat pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Nadine Fähndrich a fêté un nouveau podium en sprint. Lors des finales de Coupe du monde à Lahti, la Lucernoise a pris la 3e place de l'épreuve en skating. La victoire est revenue à l'Allemande Coletta Rydzek devant la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad (à 0''21) et Fähndrich, battue de 0''38. Anja Weber et Alina Meier ont été éliminées en quarts de finale, finissant chacune 4e de leur course. Double médaillée de bronze aux Mondiaux de Trondheim, Nadine Fähndrich est montée à six reprises sur un podium en individuel lors de cet hiver faste pour elle. Chez les messieurs, Valerio Grond est passé tout près d'un podium. Le Grison s'est classé 4e de la finale, mais il a chuté à quelques mètres de la ligne alors qu'il semblait pouvoir terminer 3e. C'est évidemment le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo qui s'est imposé devant le Français Jules Chappaz (à 0''43) et l'Italien Federico Pellegrino (à 0''65). Grond a passé la ligne à 0''89.

Audrey Werro en demi-finales du 800 m Audrey Werro a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 800 m des Mondiaux en salle Image: KEYSTONE/EPA Audrey Werro est en demi-finales du 800 des Mondiaux en salle de Nanjing. La Fribourgeoise a pris la 2e place de sa série. Celle qui fêtera ses 21 ans dans six jours a terminé derrière l'Ethiopienne Tsige Duguma. Il fallait finir dans le top 3 pour accéder au stade suivant. "J'ai essayé de contrôler un maximum la course, a expliqué la Fribourgeoise. Ca a bousculé beaucoup, mais je savais mieux gérer ces bousculades grâce aux Européens d'Apeldoorn. J'ai réussi à rester calme. Maintenant je n'ai rien à perdre et je vais prendre du plaisir." Pas de demi-finale en revanche pour Rachel Pellaud. La Biennoise a pris la 6e et dernière place de sa série. Même constat pour Lionel Spitz et William Reais. Sur 400 m, Spitz s'est classé 6e et dernier de sa demi-finale. Sur 60 m, Reais a pris le 7e rang de sa demi-finale en 6''72. Il avait couru 6''70 en séries. Le titre est revenu au Britannique Jeremiah Azu en 6''49. Joseph renonce à la der Jason Joseph a fait un voyage pour rien jusqu'en Chine. A la dernière minute, le Bâlois a renoncé à s'aligner aux Mondiaux en salle de Nanjing en raison d'une gêne musculaire à la cuisse. Le recordman de Suisse du 60 m haies a préféré ne prendre aucun risque afin de ne pas hypothéquer sa saison estivale. Il entendait effacer en Chine sa contre-performance aux récents Championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn où il n'avait pas passé le cap des demi-finales.

Mathilde Gremaud conserve son titre Mathilde Gremaud championne du monde de slopestyle à St-Moritz Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mathilde Gremaud a remporté le titre mondial de slopestyle à St-Moritz. La Fribourgeoise de 25 ans a conservé son titre acquis il y a deux ans à Bakuriani. Au talent, c'est de cette manière que Mathilde Gremaud est parvenue à décrocher un nouveau titre de championne du monde. Parce que la Fribourgeoise n'a pas eu la préparation qu'elle imaginait avant de pouvoir concourir dans ce qui est certainement le highlight de sa saison. En janvier, la Gruérienne avait décidé de faire une pause. Puis juste après les Mondiaux de ski alpin de Saalbach, elle s'est blessée à l'entraînement. Ce parcours loin d'être idéal ne l'a pourtant pas empêché de triompher en Engadine avec un premier run canon de 85,65 points. Sans ses grandes adversaires Eileen Gu et Tess Ledeux, cela a largement suffi, puisque la deuxième, l'Autrichienne Lara Wolf, n'a obtenu que 73,33 points. Le podium est complété par la Canadienne Megan Oldham. "C'est génial de l'emporter à la maison, a lancé la Fribourgeoise au micro de la FIS. je pense que c'est la première et la dernière fois que cela se passera comme ça. A la base, je ne savais pas si j'allais pouvoir courir. Mais j'ai fait un bon run en qualifications et j'ai pu profiter de chaque seconde de mon run devant ma famille. C'est vraiment un grand soulagement et un bonus d'être ici."

Fanny Smith et Ryan Regez champions du monde Fanny Smith championne du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse a tout raflé aux Mondiaux de skicross à St-Moritz. Fanny Smith chez les dames et Ryan Regez chez les messieurs ont obtenu l'or. Douze ans après son titre à Voss en Norvège, Fanny Smith a remis ça. A domicile, la Vaudoise de 32 ans est allée chercher son deuxième titre de championne du monde. La Villardoue a devancé la Canadienne Courtney Hoffos et l'Allemande Daniela Maier. Parfaite dès le départ, Fanny Smith a construit son succès dans les starting blocks. Très vive sur les premiers rollers, elle a pu se constituer un matelas et conserver cette avance jusqu'au bout, même si la Vaudoise a reconnu avoir eu chaud au micro de la FIS. "C'est un sentiment incroyable, a-t-elle lâché. Il y a beaucoup d'émotions. Sur la fin, j'ai serré les fesses. J'ai bien skié et ça a passé. Je suis passée par beaucoup de choses ces dernières années, mais je suis toujours là et je vais savourer." Le triomphe helvétique est total puisque chez les messieurs, c'est Ryan Regez qui a obtenu son premier titre mondial. Le colosse bernois a fait jouer son gabarit sur une piste plutôt plate. En finale, le natif d'Interlaken a pris un excellent départ, ce qui lui a permis d'éviter les collisions. Le Français Youri Duplessis Kergomard, 2e à la base, a été déclassé pour avoir provoqué la sortie de piste de l'Allemand Tobias Müller. Ce dernier a finalement pris la médaille d'argent, devant le Japonais Ryo Sugai qui avait perdu un ski très tôt dans la manche finale. "Je ne peux pas y croire, a commenté le vainqueur du jour. En huitièmes j'ai bien cru que ça ne passerait pas avec les touchettes, pareil en quarts et par la suite. Mais je savais que j'étais rapide sur cette piste. C'est dingue! J'ai réussi à revenir en gagnant à Val di Fassa et maintenant ce titre, c'est irréel." Regez sauve l'honneur masculin helvétique puisqu'Alex Fiva a connu l'élimination en quarts de finale. Engagé dans le premier huitième de finale, Romain Détraz a lui rapidement dû déchanter. Le Vaudois a attrapé un ski adverse et a chuté sur le premier virage à gauche. Elimination d'entrée également pour Tobias Baur.

Andreas Borgman prend trois matches, rien contre Bayreuther Andreas Borgman suspendu trois matches Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Coupable d'une charge à la bande sur le Bernois Marc Marchon lors de l'acte III des quarts de finale, Andreas Borgman écope de trois matches de suspension. Le défenseur de Fribourg en a déjà purgé un. Introduit dans l'effectif par Lars Leuenberger à la suite de la blessure de Jacob De la Rose, Andreas Borgman avait propulsé Marc Marchon la tête la première contre la bande. L'attaquant bernois s'en était heureusement sorti sans mal. Le Suédois doit en outre s'acquitter d'une amende de 5300 francs. Bayreuther s'en sort bien Gavin Bayreuther n'a lui pas été rattrapé par la patrouille. Le défenseur américain du LHC était entré en collision avec un juge de ligne à l'occasion du 4e match des quarts de finale entre Lausanne et Langnau. Un comité composé de trois anciens joueurs, le PSO Ryan Gardner, le représentant de l'association des joueurs Marc Reichert et le manager des arbitres Philipp Rytz, ont décidé à la majorité qu'il n'y avait rien à transmettre au juge unique.

Lewis Hamilton (Ferrari) partira en pole du sprint en Chine Lewis Hamilton en pole pour le sprint à Shanghai Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Lewis Hamilton (Ferrari) partira samedi en pole du sprint du GP de Chine, 2e manche de la saison. Ceci après avoir réussi le meilleur temps des qualifications vendredi sur le circuit de Shanghai. Pour son premier sprint avec la Scuderia, le Britannique s'élancera devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). La première McLaren, que l'on attendait pourtant devant, partira seulement de la 3e place, avec Oscar Piastri, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e. L'autre McLaren, celle du leader au championnat Lando Norris, ne sera que 6e, la faute à une erreur de pilotage en toute fin de qualifications. Le Britannique partira derrière son compatriote George Russell (Mercedes), 5e. Le grand espoir Andrea Kimi Antonelli, qui succède à Hamilton chez Mercedes pour sa première saison en F1, partira 7e. Longue d'un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes, ce sprint offre des points au championnat: de huit points pour le premier à un point pour le 8e.

Nino Niederreiter compte - enfin - et gagne La fête continue pour Neal Pionk et Nino Niederreiter. Image: KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO Leader incontesté de la Conférence Ouest, Winnipeg et Nino Niederreiter ne cessent de gagner. Ils se sont imposés 4-3 à Edmonton pour un 48e succès, le quatrième lors de leurs cinq derniers matches. Kyle Connor a inscrit le but de la victoire après 1’13’’ de jeu en prolongation dans une rencontre qui a vu Edmonton perdre sur blessure sa "star" Connor McDavid et son gardien Stuart Skinner. Cette rencontre a aussi été marquée par le réveil de Nino Niederreiter. "Muet" lors des six derniers matches, le Grison a délivré un assist pour son 31e point de la saison. New Jersey perd malgré Hischier Malgré un but et un assist de Nico Hischier, New Jersey a, pour sa part, bu la tasse à Newark. Les Devils se sont inclinés 5-3 devant Calgary alors qu’ils menaient encore 3-1 à la... 47e minute. C’est la première fois cette saison que New Jersey s’incline dans le temps réglementaire alors qu’il avait l’avantage au score à l’appel du troisième tiers. Nico Hischier, qui a obtenu la troisième étoile, a enchaîné un cinquième match avec au moins un point comptabilisé. Le Valaisan totalise désormais 55 points avec ses 29 buts et ses 26 assists. 888e but pour Alex Ovechkin Enfin à Washington, Alex Ovechkin a poursuivi sa quête du record des 894 buts de Wayne Gretzy. Le Russe a ouvert le score lors du succès 3-2 des Capitals devant Philadelphia pour un 888e but. Il lui reste treize matches d’ici la fin de la saison régulière pour marquer les sept buts qui lui manquent pour surpasser le Canadien.

La Suisse en demi-finale Un round robin presque parfait pour Silvana Tirinzoni et les Suissesses. Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man La Suisse a assuré sa qualification pour les demi-finales du Championnat du monde d'Uijeongbu. Les Suisssesses ont battu la Suède 11-7 pour leur dixième victoire dans le round robin. La skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke ont forcé la décision grâce à un coup de quatre au neuvième end. Ce vendredi, la Suisse affrontera le Danemark avec l'ambition de cueillir une nouvelle victoire pour remporter ce round robin avant de passer aux choses sérieuses.

Vinicius Junior délivre le Brésil Vinicus Junior: au sol, mais décisif au bout du temps additionnel. Image: KEYSTONE/AP/Silvia Izquierdo Le Brésil a retrouvé le chemin de la victoire dans le tour préliminaire du Mondial 2026. A Brasilia, la sélection de Dorival Junior s'est imposée 2-1 devant la Colombie. Après deux nuls contre l'Uruguay et le Vénézuéla et avant de croiser la route de l'Argentine mardi à Buenos Aires, le Brésil n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. Il a toutefois dû attendre le temps additionnel pour forcer la décision grâce à une frappe de Vinicus Junior. Ce match a été particulièrement âpre avec un engagement physique total qui a fait une victime de marque en la personne d'Emerson. Victime d'un choc terrible avec Davison Sanchez, le portier brésilien a dû céder sa place à la 77e à Bento Krepski. Tout indique qu'il ne sera pas apte à jouer contre l'Argentine. A la faveur de ce succès, le Brésil se hisse à la deuxième place du classement à 4 points de l'Argentine qui compte un match en moins.

Rebeka Masarova élimine la vice-championne olympique Rebeka Masarova ne cesse de surprendre à Miami. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Rebeka Masarova (WTA 168) a signé l'une des plus belles performances de sa carrière jeudi à Miami. La Bâloise s'est imposée en 1h13' sur le score sans appel de 6-1 6-3 devant Donna Vekic (WTA 19). Issue des qualifications, Rebeka Masarova (25 ans), qui joue à nouveau pour la Suisse cette année, n'a laissé aucune chance à la vice-championne olympique de Paris pour signer son troisième succès contre une joueuse du top-20. Elle a ravi à six reprises le service de la Croate pour s'affirmer très vite comme la patronne sur le court. Samedi, Rebeka Masarova sera opposée à Danielle Collins (WTA 15), la tenante du titre de ce WTA 1000 de Miami. Avec ses quatre victoires cette semaine, la Bâloise a déjà gagné 28 rangs dans le prochain classement WTA. Une victoire contre Danielle Collins lui offrirait un gain supplémentaire de 13 places.