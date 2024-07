Le sélectionneur danois démissionne ++ Gymnaste japonaise exclue

Danemark: Kasper Hjulmand quitte son poste de sélectionneur Fin de parcours pour Kasper Hjulmand avec le Danemark Image: KEYSTONE/EPA Le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand a démissionné, a annoncé la Fédération. Les Danois avaient été éliminés en 8es de finale de l'Euro 2024 face à l'Allemagne. "Ce fut un honneur et un privilège incroyables de pouvoir entraîner notre équipe nationale pendant quatre ans", a dit Hjulmand, cité dans le communiqué. "Alors que s'annonce la Coupe du monde dans deux ans, je me rends compte qu'il serait préférable pour l'équipe d'avoir un nouveau visage et de nouvelles idées pour écrire un nouveau chapitre de cette fantastique équipe", a-t-il ajouté. Hjulmand avait mené le Danemark en demi-finale de l'Euro 2021, sorti par l'Angleterre avant une Coupe du monde au Qatar décevante, achevée dès le premier tour en dépit d'un groupe jugé abordable. L'intérim à la tête de la sélection danoise va être assuré jusqu'à la fin de l'année par le sélectionneur adjoint Morten Wieghorst. Le Danemark recevra la Suisse le 5 septembre en Ligue des nations.

Pas de JO pour avoir fumé et bu de l'alcool Shoko Miyata ne disputera pas les JO de Paris Image: KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS Shoko Miyata, capitaine de l'équipe japonaise de gymnastique artistique pour les JO de Paris 2024, ne pourra pas y participer. Elle a été punie pour avoir fumé et bu de l'alcool. La jeune sportive de 19 ans, médaillée de bronze aux championnats du monde en 2022 à Liverpool, a été rapatriée au Japon depuis son camp d'entraînement à Monaco. Elle a avoué avoir enfreint les règles de l'équipe. "Avec sa confirmation et après des discussions de tous les côtés, il a été décidé qu'elle se retirerait" des JO, a déclaré le secrétaire général de l'association japonaise de gymnastique, Kenji Nishimura, à la presse à Tokyo. Interdit de boire avant 20 ans Selon lui, la fédération a été informée que Miyata avait été vue en train de fumer dans un cadre privé à Tokyo à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Elle aurait également bu de l'alcool dans une salle du centre national d'entraînement du Japon, pays où il est interdit de fumer et de boire avant l'âge de 20 ans. "Être membre de l'équipe nationale de gymnastique du Japon est une position où l'on attend beaucoup de vous, tout le temps", a déclaré le président de la fédération, Tadashi Fujita. Il a ajouté que Shoko Miyata était déjà de retour au Japon et que la fédération lui apporterait son soutien.

11 points pour George face à Sacramento Kyshawn George a inscrit 11 points jeudi face à Sacramento Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Kyshawn George et les Wizards ont cueilli jeudi leur deuxième succès en quatre matches joués dans le cadre de la NBA Summer League à Las Vegas. Washington a battu Sacramento 73-69. Présent pour la troisième fois consécutive dans le cinq majeur, Kyshawn George a eu droit à 25'50'' de jeu face aux Kings. Il a cumulé 11 points - à 2/7 au tir -, 2 rebonds, 2 assists et 2 contres. Coupable de 4 pertes de balle, l'ailier valaisan a terminé avec un différentiel de +7, le meilleur de son équipe. Bronny James continue quant à lui de monter en puissance à Las Vegas. Le fils de la superstar LeBron James s'est fait l'auteur de 13 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres dans un match gagné 93-89 par les Los Angeles Lakers face aux Cleveland Cavaliers jeudi soir dans le cadre de la Summer League.

British Open: Daniel Brown seul leader Daniel Brown a crée la surprise jeudi au Royal Troon Image: KEYSTONE/AP/Jon Super L'Anglais Daniel Brown occupe la tête du British Open au terme du 1er tour. Il a effectué le parcours du Royal Troon en Ecosse en 65 coups, soit six sous le par. Brown (29 ans) n'a remporté qu'une victoire sur le tour européen, acquise en 2023 en Irlande du Nord. Il précède d'une longueur l'Irlandais Shane Lowry (37 ans), lauréat pour sa part du British Open en 2019. Le leader possède trois coups d'avance sur l'Américain Justin Thomas. Sept joueurs sont à quatre longueurs, dont l'Américain Xander Schauffele et l'Anglais Justin Rose. Le no 1 mondial, l'Américain Scottie Scheffler, a tourné en 70 (-1). La journée a par contre été désastreuse pour le Nord-Irlandais Rory McIlroy, numéro 2 mondial, qui a rendu une carte de 78 (+7). Ses chances de succès semblent dès lors déjà réduites à néant. Il en va de même pour Tiger Woods. Le vétéran américain a fait encore pire avec un tour en 79.

Tournoi ATP de Bastad: Nadal continue Rafael Nadal continue son parcours à Bastad Image: KEYSTONE/EPA/ADAM IHSE Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP de Bastad sur terre battue. Il a battu le Britannique Cameron Norrie 6-4 6-4. Nadal avait été éliminé au 1er tour à Roland-Garros et fait l'impasse sur Wimbledon pour mieux préparer les JO, qui auront aussi lieu sur terre battue. L'Espagnol avait éliminé au 1er tour du tournoi de la station balnéaire scandinave Leo Borg, le fils de la légende suédoise du tennis Björn Borg. "C'est un sentiment agréable", a souligné Nadal après sa victoire contre Norrie, tête de série no 5. "Je joue un bon tennis même si je dois être plus agressif. Mais je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps", a ajouté l'ancien no 1 mondial aux 22 titres en Grand chelem, aujourd'hui âgé de 38 ans. Il rencontrera en quarts l'Argentin Mariano Navone, tête de série no 4, qui a éliminé l'Indien Sumit Nagal 6-4 6-2.

Tour de France: Campenaerts gagne la 18e étape Campenaerts craque au téléphone Image: KEYSTONE/EPA/DARIO BELINGHERI Le Belge Victor Campenaerts a remporté la 18e étape du Tour de France à Barcelonnette. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar. Campenaerts s'est montré le plus fort d'une échappée au long cours, battant au sprint ses deux derniers compagnons d'échappée, le Français Mattéo Vercher et le Polonais Michal Kwiatkowski. Très ému, le Belge a partagé son bonheur au téléphone avec sa famille peu après l'arrivée. Le coureur de Lotto, qui faisait partie d'un groupe de 36 échappés, est parti devant à une trentaine de km du but avec Vercher et Kwiatkowski. A peine arrivé, Campenaerts s'est jeté sur son téléphone pour partager la bonne nouvelle en visio avec sa compagne qui lui a montré son bébé. Le Belge moustachu de 32 ans, dont c'est la première victoire sur le Tour de France, la plus belle de sa carrière, a alors éclaté en sanglots. Décor de carte postale Le peloton comprenant tous les principaux favoris est arrivé à 13'40 du vainqueur dans cette étape courue dans un décor de carte postale. Le classement général n'a donc pas subi de changement, Pogacar conservant 3'11 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard et 5'09 sur le Belge Remco Evenepoel. Vendredi, les coureurs prendront de l'altitude lors de la 19e étape entre Embrun et Isola 2000. Ils devront escalader le col de Vars, puis la Cime de la Bonette, toit du Tour avec un sommet à 2802 m, et enfin la montée finale vers Isola 2000, avec une arrivée à 2024 m.

Young Boys: David von Ballmoos sera le gardien titulaire David von Ballmoos sera le gardien titulaire des Young Boys Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys entameront la saison avec David von Ballmoos (29 ans) comme gardien titulaire. Le nouvel entraîneur Patrick Rahmen l'a indiqué jeudi lors d'une conférence de presse. Rahmen a aussi précisé qu'Anthony Racioppi (25 ans), concurrent de von Ballmoos, allait quitter le club bernois après deux ans et demi. Le numéro 2 des gardiens sera dès lors Marvin Keller (22 ans), qui avait brillé la saison dernière en prêt à Winterthour. Loris Benito (32 ans) a pour sa part été désigné capitaine du club. Il succède à Fabian Lustenberger, qui a mis fin à sa carrière au terme de la saison dernière.

Ligue 1: Patrick Vieira n'est plus entraîneur du RC Strasbourg Patrick Vieira: son passage à Strasbourg n'aura duré qu'un an Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Patrick Vieira (48 ans), arrivé l'été dernier, n'est plus entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Le club a mis fin "d'un commun accord" à son contrat, a indiqué le Racing dans un communiqué. "Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu'il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur", a indiqué le président du Racing, Marc Keller. Il précise qu'un nouveau coach "sera nommé prochainement". Le championnat de France reprend le week-end du 17 août avec une rencontre entre Strasbourg, qui a fini 13e de Ligue 1 lors de la dernière saison, et Montpellier. "L'ensemble du club remercie chaleureusement Patrick Vieira pour son engagement irréprochable", dans une "saison de transition", détaille Strasbourg, alors que le technicien de 48 ans était sous contrat jusqu'en 2026. L'ancien international français, qui a entrainé New York City en MLS de 2016 à 2018, est pressenti pour devenir sélectionneur des Etats-Unis, selon plusieurs médias.

Nicolas Fluri chef des arbitres de la SIHF Nicolas Fluri va remplacer ANdreas Fischer à la tête des arbitres suisses Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Nicolas Fluri est le nouveau chef des arbitres de la fédération suisse de hockey sur glace. Le Prévôtois de 40 ans succède à Andreas Fischer qui part à Ambri. Fluri possède une solide expérience avec 23 ans d'arbitrage. Il a participé à plus de 1000 matches en Suisse. Il a sifflé aux JO de Pyeongchang en 2018 et lors de 4 Mondiaux. Andreas Fischer partira à la fin du mois de juillet. Nicolas Fluri entrera en fonctions le 1er octobre. L'intérim sera assuré par le CEO de la SIHF, Patrick Bloch.

Classement FIFA: la Suisse retrouve le top 15, l'Argentine domine La Suisse est désormais 15e au classement FIFA Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Après avoir atteint les quarts à l'Euro, la Suisse est de retour dans le top 15 du classement FIFA. L'équipe de Murat Yakin grimpe de quatre places et se place juste derrière le Maroc (14e). Grâce à ses deux victoires contre la Hongrie et l'Italie et à son match nul contre le pays hôte en Allemagne, la Suisse dépasse les Etats-Unis, le Mexique, le Japon et le Sénégal. L'Allemagne gagne trois rangs et occupe désormais la 13e place. La tête du classement demeure inchangée avec l'Argentine qui domine. Derrière le champion du monde et vainqueur de la Copa América se trouvent la France et l'Espagne. Le champion d'Europe grimpe de cinq places grâce à son titre. L'Angleterre, finaliste du de l'Euro, suit les Espagnols. Les Britanniques ont dépassé le recordman du monde, le Brésil, qui a déçu lors de la Copa America. Le Danemark (21e) et la Serbie (32e), adversaires de la Suisse avec l'Espagne en Ligue des Nations, restent à leur place dans le classement. Les percées les plus spectaculaires sont réalisées par la Turquie, quart de finaliste de l'Euro, qui gagne 16 places (26e), et le Venezuela, également quart de finaliste de la Copa America, qui progresse de 17 rangs (37e).

Bronny James monte en régime en Summer League Bronny James monte en régime en Summer League Image: KEYSTONE/AP/David Becker Le numéro 55 de la draft NBA Bronny James a démontré son potentiel pour son troisième match en Summer League NBA mercredi à Las Vegas. Avec 12 points et 1 interception, il a joué un rôle majeur dans la victoire des Lakers de Los Angeles face à Atlanta (87-86). Des chiffres bien plus flatteurs que les moyennes en Summer League qu'il portait comme des boulets aux pieds au moment d'entrer dans le Thomas and Mack Center: 4,3 points de moyenne, 23% de réussite au tir et 0 sur 15 à longue distance. "J'ai tenté d'oublier tous les tirs que j'ai manqués jusque-là, les défaites. J'ai joué mon jeu, j'ai essayé de tout donner quand j'étais sur le terrain", a savouré, tout sourire, le fils de la légende LeBron James au micro d'ESPN. Il affiche néanmoins un différentiel de -10 au terme de cette partie.

Les USA surclassent la Serbie en préparation aux JO LeBron James et la Team USA ont surclassé la Serbie 105-79 Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri L'armada américaine a surclassé la Serbie (105-79) mercredi à Abou Dhabi en match de préparation pour les Jeux olympiques. Les deux équipes se retrouveront dans la même poule à Paris, le 28 juillet. Les USA, emmenés par leurs stars LeBron James (11 points) et Stephen Curry (24 points), ont montré un bien meilleur visage que lors de leur victoire poussive lundi contre l'Australie (98-92). Ils affichent un bilan de trois succès pour aucune défaite durant cette préparation, qu'ils poursuivront ce week-end à Londres face au Sud Soudan et à l'Allemagne. Face à une Serbie guidée par un bon mais esseulé Nikola Jokic, auteur d'un double double (16 points, 11 rebonds), les joueurs de Steve Kerr ont pu compter sur un Stephen Curry en réussite à trois points (6/9). Il a fini meilleur marqueur de son équipe. Jokic était encore privé de son compère, l'arrière des Hawks Bogdan Bogdanovic, une nouvelle fois ménagé. La Serbie a eu fort à faire avec une raquette américaine très dense. L'intérieur de Miami Bam Adebayo s'est ainsi déchainé en sortie de banc (17 points, 6 rebonds et 2 passes décisives), bien épaulé par son compère Anthony Davies qui a cumulé 7 points, 6 rebonds et, performance remarquable, 6 contres. "Nous avons progressé" Après la rencontre, LeBron James voyait beaucoup de signes positifs dans cette victoire. "Nous avons encore beaucoup de progrès à faire, nous voulons ne manquer aucune occasion de nous améliorer. Mais je suis content car je sens que ce soir, nous avons progressé", a lâché la superstar des Lakers.

Tournoi WTA de Palerme: Jil Teichmann prend la porte Jil Teichmann: déjà éliminée à Palerme Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Jil Teichmann (WTA 211) n'a pas passé le cap des 8es de finale au tournoi WTA 250 de Palerme. La Seelandaise s'est inclinée 6-2 6-7 (4/7) 6-2 face à la Française Diane Parry (WTA 58). La Suissesse n'a donc pas pu enchaîner après avoir enfin gagné un match sur le circuit principal mardi, son premier depuis octobre 2023. Mais au contraire de son premier tour contre une adversaire modeste, classée au 301e rang mondial, cette fois elle a eu en face d'elle une joueuse d'un autre calibre. Jil Teichmann s'est montrée fébrile au service puisqu'elle a concédé la bagatelle de sept breaks. Elle a toutefois eu le mérite de prolonger le suspense en remportant le tie-break de la deuxième manche. Mais elle a ensuite rapidement été menée 3-0.

Swiss Open: Riedi éliminé malgré une belle résistance Leandro Riedi a tout donné Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Leandro Riedi (ATP 134), dernier Suisse engagé au Swiss Open de Gstaad a été éliminé en 8es de finale. Il s'est incliné 7-6 (8/6) 7-6 (7/1) par l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37). Le Zurichois âgé de 22 ans a livré un beau combat dans son dixième match sur le circuit principal. Mais malgré tous ses efforts, il n'est pas parvenu à se hisser en quarts de finale. L'expérience de Struff (34 ans) a fait la différence dans les deux tie-breaks. Cette rencontre a vu les serveurs se montrer intraitables sur leur engagement, puisqu'aucun break n'a été enregistré. Riedi, qui a aussi convaincu parfois au retour, a bénéficié d'une balle de set à 5-4 lors de la manche initiale, mais son adversaire a pu l'écarter grâce à un bon service. Stefanos Tsitsipas (ATP 12) a pour sa part réussi son entrée dans le tournoi. Tête de série no 1, le Grec a battu le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 122) 7-6 (8/6) 6-3. Son prochain adversaire sera vendredi l'Italien Fabio Fognini (ATP 80), tête de série no 7.