Les Hawks victorieux ++ 20e but pour Hischier

Le Serbe de 37 ans, qui jouait mercredi son 430e match en Grand Chelem - soit 1 de plus que Roger Federer -, l'a conclu en claquant son 14e ace de la journée. Il se frottera en 16e de finale au Tchèque Tomas Machac (ATP 25), face à qui il reste sur une défaite en demi-finale du dernier Geneva Open.

Tête de série no 7 du tableau, Novak Djokovic s'est imposé 6-1 6-7 (4/7) 6-3 6-2 devant le qualifié portugais Jaime Faria (ATP 125/21 ans) mercredi. Cette partie s'est disputée sous le toit de la Rod Laver Arena, la pluie s'étant invitée dans l'après-midi en Australie.

Battus à quatre reprises dans leurs cinq dernières sorties, les Hawks ont fait la différence dans le "money time". Un partiel de 13-3 réalisé en un peu plus de trois minutes leur a permis de faire passer le score de 101-101 à 114-104 à 3'00 de la fin.

L'autre pivot des Hawks, Onyeka Okongwu, a en revanche brillé en cumulant 22 points et 21 rebonds. L'homme du match dans le camp d'Atlanta fut néanmoins l'arrière Trae Young, auteur de 43 points - son record cette saison - grâce notamment à ses 6 paniers primés.

Clint Capela (à gauche) et les Hawks ont battu Phoenix mardi en NBA

Clint Capela (à gauche) et les Hawks ont battu Phoenix mardi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart

Le défenseur bernois des Predators a quant à lui signé son 21e assist de la saison - et son 29e point - dans un match gagné 5-3 par Nashville face aux Vegas Golden Knights. Il a conclu cette rencontre avec un bilan personnel de +4, après avoir griffé la glace pendant près de 25 minutes.

La soirée fut plus douce pour Nino Niederreiter et Roman Josi. L'attaquant grison de Winnipeg a réussi son 13e assist puis son 12e but dans cet exercice 2024/25 au cours d'une partie remportée 6-1 par les Jets face aux Canucks de Pius Suter.

Mais les Devils ont cédé durant le "shootout", un exercice dans lequel Florida est pour sa part invaincu cette saison (quatre victoires en quatre matches joués aux tirs au but). Ils conservent la 2e place de la Metropolitan Division derrière Washington, même s'ils ont perdu six de leurs huit derniers matches.

Meilleur compteur suisse de la saison avec désormais 37 points, Nico Hischier a permis aux Devils d'égaliser à 1-1 à la 43e, moins de deux minutes après que les Panthers avaient ouvert la marque. Le capitaine de New Jersey a trouvé la faille sur un tir du poignet, après une passe de son compère appenzellois Timo Meier.

Mais la réussite du centre valaisan n'a pas suffi aux Devils, battus 2-1 aux tirs au but par les Florida Panthers mardi.

Nico Hischier (13) a signé son 20e but de la saison mardi en NHL, en vain

Nico Hischier (13) a signé son 20e but de la saison mardi en NHL, en vain Image: KEYSTONE/AP

Vainqueur en trois sets pour son entrée en lice, le no 3 mondial Carlos Alcaraz a réédité cette performance au 2e tour en balayant le Japonais Yoshihito Nishioka (WTA 65) 6-0 6-1 6-4. L'Espagnol de 21 ans se frottera à l'Australien Jordan Thompson (ATP 27) ou au Portugais Nuno Borges (ATP 33) en 16e de finale.

Tombeuse de la Chinoise en finale de l'Open d'Australie en 2024, Aryna Sabalenka (WTA 1) a quant à elle composté son billet pour le 3e tour en dominant l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 54) 6-3 7-5. Le match n'a pas été de tout repos pour la Bélarusse, qui s'est retrouvée menée 5-2 dans le second set.

"Je n'avais rien à perdre (...) J'ai essayé d'être extrêmement agressive, de ne pas tenter de coups improbables et de m'en tenir plutôt à mon plan de jeu", a expliqué Laura Siegemund. Zheng Qinwen a de son côté regretté de ne pas avoir pris les "bonnes décisions" sur les "points importants".

Un an après une finale à Melbourne qui l'avait révélée, Zheng Qinwen est devenue mercredi la première favorite à quitter Melbourne prématurément. La Chinoise de 22 ans a été battue 7-6 (7/3) 6-3 par la spécialiste de double Laura Siegemund, doyenne du tableau du simple dames.

La championne olympique de Paris 2024 a été surprise par l'Allemande Laura Siegemund (WTA 97) mercredi. Aryna Sabalenka et Carlos Alcaraz joueront en revanche les 16es de finale.

Quant à Simon Le Coultre, il se dit encore à la recherche de sa forme. "Je dois faire la pire saison de ma carrière, conclut-il. Mais je continue de travailler pour inverser cette tendance. Et cela se traduit dans tous les aspects du jeu, pas seulement sur le plan offensif."

Seulement avec un calendrier très rempli, Genève n'a que peu d'opportunités pour s'entraîner. "C'est le vrai problème, estime l'arrière grenat. L'apprentissage se fait en match et c'est différent. Le calendrier n'est pas une excuse, mais c'est plus difficile de trouver des automatismes au niveau des lignes."

Le fait d'avoir remplacé le coach principal par ses assistants démontrait bien une envie de ne pas tout bouleverser. "On a gardé pas mal de bases, notamment sur le plan défensif, poursuit Simon Le Coultre. On a changé deux ou trois détails."

On ne peut donc pas parler de deux clubs en confiance au moment d'aborder cette demi-finale aller de Coupe d'Europe. Mais pourtant, sur la scène européenne, Aigles et Lions se comportent très bien. A croire, notamment pour Genève, que l'air continental redonne du plaisir. "On ne joue pas différemment en Coupe d'Europe qu'en championnat, analyse Simon Le Coultre. Il y a sûrement quelque chose de mental là derrière, mais je ne sais pas l'expliquer."

Sur les bords de la Limmat, Marco Bayer a dû succéder en catastrophe à Marc Crawford qui s'est retiré pour soigner des problèmes mentaux. En cinq rencontres, les Lions ont récolté quatre points avec une victoire riquiqui à Langnau (1-0) et une défaite aux tirs au but dans le derby face à Kloten alors qu'ils menaient 4-1.

A Genève, Jan Cadieux a été remplacé par ses deux assistants Yorick Treille et Rikard Franzen et les résultats ne sont pour l'heure pas à la hauteur des ambitions du club. En sept matches, le duo a engrangé trois victoires pour quatre défaites ou huit points sur 21 possibles. Insuffisant.

Genève et Zurich vont se battre pour une place en finale de la Champions League mercredi aux Vernets et mardi prochain lors du retour à Zurich. Une bouffée d'air pour deux clubs qui se cherchent.

Derrière le duo de tête, l'Eintracht Francfort parvient à suivre le rythme en ce début d'année 2025, avec un deuxième succès et 33 points au compteur. L'Eintracht a dominé Fribourg 4-1, avec notamment des buts de Marmoush et de Hugo Ekitiké.

Grâce à un but d'Alejandro Grimaldo en début de seconde période (48e), Leverkusen revient à un point du Bayern (38 contre 39). Les Munichois reçoivent Hoffenheim mercredi (20h30) en clôture de la phase aller de la Bundesliga.

Juste derrière la double championne olympique de combiné on retrouve Aline Höpli.

Pour son 103e et dernier slalom, Michelle Gisin n'a pas réalisé de miracles. L'Obwaldienne, victorieuse du slalom de Semmering voici plus de quatre ans, a manqué d'énergie pour terminer à la 23e place, alors qu'elle était encore 14e au terme du premier effort.

Si Sara Hector complète le podium, il convient aussi de féliciter Mélanie Meillard. La Valaisanne d'origine neuchâteloise finit dans le top 10 pour la sixième fois en autant de courses. Il s'agit de son troisième top 5 de la saison après Killington et Kranjska Gora.

La Schwytzoise, ouvreuse à Adelboden, a brillé tout en devant encore une fois se contenter de la 2e place, un rang qu'elle ne connaît que trop bien depuis le début de sa carrière. Mais la skieuse d'Unteriberg ne va pas se plaindre avec cette belle deuxième place. Déjà deuxième à Killington, elle avait aussi décroché cette place à Kranjska Gora derrière Zrinka Ljutic. La Croate, qui a remporté les deux derniers slaloms, a commis une immense sur le haut et n'a pas pu prendre le départ de la deuxième manche en raison de son 34e rang à 3''70.

Un peu trop timide avec son dossard 1 en première manche, Camille Rast a su rectifier le tir lors de son second passage pour passer de la 8e à la première place. La Valaisanne a réalisé un milieu de manche exceptionnel pour aller cueillir le quatrième podium de sa carrière, le troisième en slalom cette saison. Elle reprend également le dossard rouge de leader de la discipline avec 405 points devant...Wendy Holdener.

Camille Rast est bien la meilleure slalomeuse actuellement. Après sa victoire à Killington, la skieuse de Vétroz est allée chercher un deuxième succès sur le virage court cet hiver. Et avec la manière!

Fribourg compte deux victoires et deux défaites en quatre rencontres. Les deux premiers du groupe sont qualifiés pour la suite.

Quatre hommes se sont illustrés côté Olympic, à commencer par Anthony Williams, auteur de 22 points avec notamment un 4/7 à 3 pts. Belle performance de Natan Jurkovitz avec 19 points et 8 rebonds, ainsi que d'Arnaud Cotture (18 points) et Eric Nottage (14).

Arnaud Cotture et Fribourg ont été solides à domicile en Europe Cup

Arnaud Cotture et Fribourg ont été solides à domicile en Europe Cup Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

A noter la contre-performance de Zrinka Ljutic. La Croate, qui a remporté les deux derniers slaloms, a commis une immense sur le haut et a été repoussée au 24e rang à 3''70.

Pour son 103e et dernier slalom, Michelle Gisin n'a pour l'heure pas réalisé de miracles. L'Obwaldienne, victorieuse du slalom de Semmering voici plus de quatre ans, a manqué d'énergie pour occuper la 14e place provisoire à 2''38.

Première à s'élancer, Camille Rast a pour sa part fait preuve de timidité. Elle a tout de même limité la casse en se classant 8e à 1''50 et donc à 0''75 de Wendy Holdener.

Alors que l'Autrichienne a réussi un superbe effort devant son public, Wendy Holdener a rivalisé sur le haut avant de céder du temps sur les trente dernières secondes d'une manche très longue. Derrière Holdener, on retrouve la Suédoise Sara Hector à 0''94, ce qui fait que seules deux athlètes sont dans la même seconde que Liensberger.

"Cela a été plus que douze incroyables années en Coupe du monde de slalom, et j'ai tout donné", a déclaré la skieuse dans une vidéo publiée sur le canal Instagram de Swiss-Ski. Michelle Gisin a couru son premier slalom à ce niveau en décembre 2012 à Semmering.

Michelle Gisin va désormais se concentrer sur le géant et les disciplines de vitesse. L'Obwaldienne disputera ce mardi le 103e et dernier slalom de sa carrière en Coupe du monde.

Okafor était arrivé lundi à Leipzig, qui devait le recruter en prêt avec une option d'achat. Mais les responsables du club ont changé d'avis après la visite médicale, estimant que le joueur n'était pas à 100% et en condition de pouvoir aider l'équipe de manière immédiate.

Jonas Vingegaard rêve d'un troisième succès au Tour de France

Jonas Vingegaard courra le Tour de France et la Vuelta cette année Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Jonas Vingegaard disputera le Tour de France et la Vuelta en 2025, a-t-il annoncé mardi à la Nucia, au sud-est de l'Espagne. Le Danois y prépare sa saison avec son équipe Visma-Lease a bike.

Nettement battu l'été dernier par Tadej Pogacar, Vingegaard veut "renouer avec le succès" sur la Grande Boucle (5-27 juillet) qu'il avait remportée en 2022 et 2023. "C'est la course qui m'importe le plus. Il y a quelque chose de spécial autour du Tour de France", a déclaré le Danois.

"Je vais viser une troisième victoire et je veux surtout être au départ avec la meilleure préparation et la meilleure forme possible", a ajouté Vingegaard qui, en 2024, avait terminé deuxième, "déjà un exploit" après sa lourde chute au Tour du Pays basque en avril.

Huit jours aux soins intensifs

"C'était bien pire que la plupart des gens ne le pensaient, a-t-il insisté. J'avais sept côtés cassées, une fracture au sternum. La clavicule était brisée en trois ou quatre morceaux. J'avais un doigt cassé aussi et les deux poumons étaient perforés. J'ai passé huit jours en soins intensifs, douze jours au total à l'hôpital. Revenir à temps pour le Tour de France a été une vraie victoire, quelque chose dont je suis très fier."

Le Danois, qui est devenu père pour la deuxième fois après le Tour de France, n'a plus couru depuis le Tour de Pologne en août dernier, "une longue coupure" qui lui a permis de se "ressourcer". Pour préparer l'édition 2025, il va notamment participer à Paris - Nice et au Tour de Catalogne. Mais il ne disputera donc pas le Tour d'Italie en mai.

Comme en 2023, il va enchaîner le Tour de France avec la Vuelta (23 août-14 septembre), où il avait pris la deuxième place il y a deux ans derrière son coéquipier Sepp Kuss. Là-aussi, il visera "la victoire" en 2025.

Van Aert vise Paris - Roubaix

L'autre star de l'équipe néerlandaise, le Belge Wout Van Aert, va lui courir le Giro et le Tour de France en plus de ses deux "grands objectifs du printemps", le Tour des Flandres et Paris - Roubaix où il visera une première victoire.

Lui aussi gravement accidenté en 2024, à deux reprises même, le Belge pense avoir "récupéré complètement". Sur le Giro et le Tour, il visera des étapes, en plus d'assister ses leaders pour le classement général (Simon Yates sur le Giro).