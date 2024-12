Ndoye buteur contre la Juve ++ Embolo marque aussi

Dan Ndoye marque à Turin contre la Juventus La joie de Dan Ndoye après son but. Image: KEYSTONE/AP/Spada Une semaine après son doublé face à Venise, Dan Ndoye a, à nouveau, trouvé le chemin des filets en Série A. Le Vaudois a ouvert le score lors du 2-2 de Bologne à Turin face à la Juventus. L’international suisse a armé une frappe limpide au premier poteau pour battre le gardien Mattia Perrin à la 30e minute. Il est le deuxième joueur de Murat Yakin à marquer dans l’antre de la Juve cette saison après Simon Sohm avec Parme le 30 octobre dernier. Bologne a mené 2-0 avant de concéder l’égalisation à la 92e sur une réussite du Belge Samuel Mbangula.

Un 38e succès pour Odermatt, 1er du super-G de Beaver Creek Marco Odermatt a cueilli samedi son 38e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Battu par son pote Justin Murisier vendredi en descente, Marco Odermatt a retrouvé "sa" place au centre du podium 24 heures plus tard à Beaver Creek. Le Nidwaldien a remporté le premier super-G de l'hiver pour cueillir son 38e succès en Coupe du monde. Marco Odermatt était déjà le septième skieur le plus titré de l'histoire sur le Cirque blanc avant cette 38e victoire, qui le rapproche à deux longueurs du no 1 helvétique Pirmin Zurbriggen. Seules Vreni Schneider (55 succès) et Lara Gut-Behrami (45) ont fait mieux côté suisse. Samedi, Marco Odermatt est le seul Suisse à s'être illustré dans la station sur la piste "Birds of Prey". Le Grison Gino Caviezel a rendu une copie propre, terminant 7e mais à 0''36 du top 3. Justin Murisier s'est quant à lui classé 16e (à 1''30) au lendemain de sa première victoire en Coupe du monde. Le Bagnard partage d'ailleurs le 16e rang avec le Fribourgeois Alexis Monney, qui n'a pu s'élancer qu'à la suite du forfait d'Arnaud Boisset. Stefan Rogentin et Loïc Meillard, respectivement 1er et 2e du super-G des finales de Saalbach ce printemps (devant Boisset), ont en revanche échoué hors du top 20. La différence sur le bas Marco Odermatt a forcé la décision sur le bas du parcours samedi, à la glisse. Devancé de 22 centièmes par Cyprien Sarrazin au dernier pointage intermédiaire, il a été flashé à 113,73 km/h - soit la meilleure vitesse instantanée - juste avant la ligne d'arrivée et a devancé son rival français de 18 centièmes. Sarrazin s'est ainsi parfaitement repris après sa décevante 9e place en descente. Le podium est complété par le surprenant Autrichien Lukas Feuerstein, porteur du dossard no 24, qui a concédé 0''47 à Odermatt. Les modestes Fredrik Moeller (dossard 32) et Giovanni Franzoni (34) sont quant à eux ex-aequo au 4e rang.

Le FC Sion déclasse les Young Boys Une première mi-temps de gala à Tourbillon pour Joël Schmied, Théo Berdayes et Théo Bouchlarhem (de gauche à droite). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Moins de trois jours après une élimination mortifiante en Coupe de Suisse, les FC Sion a réagi de la plus belle des manières. Il a déclassé les Young Boys à Tourbillon pour s’imposer 3-1. Champions en titre, les Bernois concèdent leur deuxième défaite de la saison face au néo-promu après le 2-1 au Wankdorf du 21 juillet dernier. En Valais, ils ont livré une première mi-temps catastrophique, indigne de leur rang, pour être menés 3-0 avant la demi-heure après les réussites de Gora Diouf, de Joël Schmied et de Nyas Chouaref. On peut redouter le pire pour cette équipe sans âme lors de ses deux derniers matches de l’année, à Stuttgart mercredi et face au Servette FC dimanche au Wankdorf. Eliminé aux tirs au but jeudi soir par le FC Bâle dans un huitième de finale qu’il n’aurait jamais dû perdre, le FC Sion revient pleinement dans la lutte à la sixième place à la faveur de ce succès. L’affirmation de Liam Chipperfield et le brio de Chouaref font croire que cette course au top 6 est loin d’être perdue. Un bon point pour Yverdon Au Letzigrund, Yverdon a arraché un point précieux face aux Grasshoppers (1-1) pour conserver au classement ses cinq longueurs d’avance sur son adversaire du soir et sur le FC Winterthour. Mitchy Ntelo, qui venait d’entrer, a surgi à la 83e pour répondre à l’ouverture du score improbable de l’Argentin Tomas Veron Lupi juste avant le quart d’heure. Le but du Belge offre surtout un répit à son entraîneur Alessandro Mangiarratti. Le Tessinois aurait-il survécu à un septième revers en huit maches toutes compétitions confondues ? Son choix de se priver à Zurich de ses deux grognards William Le Pogam et Anthony Sauthier aurait très bien pu se retourner contre lui.

Samedi contrasté pour les Suisses de l'AS Monaco Breel Embolo à droite); un but qui va lui faire du bien. Image: KEYSTONE/EPA Sans Denis Zakaria touché à la cuisse à l’échauffement, l’AS Monaco a renoué avec la victoire. Sur sa pelouse, la formation de la Principauté s’est imposée 2-0 devant le Toulouse de Vincent Sierro. Sorti du banc peu après l’heure de jeu, Breel Embolo a signé le 2-0 à la 82e. Le Bâlois a devancé le gardien Guillaume Restes de la tête pour inscrire son deuxième but de la saison en Ligue 1. A la faveur de ce succès, les Monégasques reviennent à 5 points du PSG, tenu en échec vendredi à Auxerre et qu’ils recevront le 18 décembre. Il convient d’espérer que Denis Zakaria sera en mesure de tenir sa place pour ce choc. Le capitaine a, pour la deuxième fois déjà cette saison, dû renoncer à jouer en raison d’une blessure contractée à l’échauffement. Il avait connu la même infortune le 27 octobre à Nice.

Snowboard: Julie Zogg 6e à Yanqing en géant parallèle Julie Zogg a manqué de peu la finale en géant parallèle (archives). Image: KEYSTONE/EPA PAP/LUKASZ GAGULSKI Julie Zogg a dû se contenter du 6e rang lors du géant parallèle de Yanqing, toujours en Chine. D'autres Suisses ont signé des tops 10 dans les disciplines hivernales ce samedi. Les snowboarders suisses n'ont pas signé d'exploit samedi dans le géant parallèle de Yanqing. Julie Zogg est la seule à avoir passé l'écueil des 8es de finale, mais elle a échoué dès le stade suivant pour terminer au 6e rang. La St-Galloise et ses coéquipiers tenteront de prendre leur revanche dimanche en slalom parallèle, leur discipline forte. Les fondeurs suisses ont pour leur part manqué leur affaire dans le sprint en skating de Lillehammer, en l'absence de leur leader Nadine Fähndrich (malade). Seul Valerio Grond est parvenu à passer le 1er tour de la phase à élimination directe, mais il a échoué en demi-finale pour se classer 11e. Son compère Janik Riebli (16e) a quant à lui été sorti en quart. Häcki-Gross un peu trop lente Lena Häcki-Gross a signé une jolie 9e place lors du sprint de 7,5 km disputé à Kontiohlati, en Finlande. La meilleure biathlète du pays a été parfaite au tir, mais a perdu du temps en fond, ne signant que le 34e temps sur les lattes. Aita Gasparin (18e), Elisa Gasparin (35e) et Amy Baserga (39e) ont terminé plus loin. Les deux bobs à deux suisses ont par ailleurs bien commencé la saison de Coupe du monde à Altenberg, en Allemagne. Le Grison Cédric Follador et son pousseur Luca Rolli ont pris la 9e place de cette première course de l'hiver, juste devant le Zougois Timo Rohner et son coéquipier Mathieu Hersperger. La Schwytzoise Debora Annen a pris pour sa part le 6e rang en monobob, à 0''64 du podium. En luge, la Zurichoise Natalie Maag s'est aussi classée 6e lors de l'étape de Coupe du monde disputée à Innsbruck, en Autriche.

Deuxième défaite de la Suisse dans le tour principal Les cinq buts de Tabea Schmid n'ont pas suffi à la Suisse samedi. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'équipe de Suisse de handball a essuyé une deuxième défaite en deux matches dans le tour principal de l'Euro. Elle s'est inclinée 34-25 face à la Slovénie samedi à Vienne. Les joueuses de l'entraîneur norvégien Knut Ove Joa ont fait jeu égal jusqu'à la mi-temps avec les Slovènes, rejoignant les vestiaires avec un seul but de retard après 30 minutes de jeu (17-16). Leurs adversaires ont toutefois progressivement pris leurs distances avant de s'envoler en fin de match. Après deux matches disputés dans ce tour principal, les Suissesses sont dernières du groupe 2 qui compte six équipes. Leur défaite contre le Danemark lors du tour préliminaire à Bâle est également comptabilisée et il leur reste à affronter les Pays-Bas (lundi) et la Norvège (mercredi). Seules les deux premières nations des deux groupes du tour principal se qualifient pour les demi-finales.

Gregor Deschwanden passe tout près d'une première victoire Gregor Deschwanden se rapproche de sa première victoire en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA/Grzegorz Momot Gregor Deschwanden n'est pas passé loin de sa première victoire en Coupe du monde. Le sauteur lucernois a dû se contenter de la deuxième place lors du concours de Wisla, samedi en Pologne. Trois fois dans le top 10 lors des quatre premières épreuves de la saison, Gregor Deschwanden confirme ainsi sa bonne forme du moment. Il a enchaîné un saut à 126 mètres puis un autre à 131 mètres en deuxième manche, mais a dû s'avouer vaincu face à l'Autrichien Daniel Tschofenig pour 1,4 points. Ce n'est que la troisième fois que le Lucernois de 33 ans monte sur un podium en Coupe du monde. Il avait découvert ce bonheur l'hiver dernier après de nombreuses saisons sur le circuit en signant une deuxième place à Klingenthal (Allemagne) et une troisième place à Willingen (Allemagne). Dix ans d'attente Il devra toutefois encore patienter avant d'apporter à nouveau une victoire à la Suisse en Coupe du monde. La dernière en date remonte à plus de dix ans, lorsque Simon Ammann avait remporté son 23e succès . La dernière en date remonte à plus de dix ans, lorsque Simon Ammann avait remporté son 23e succès à Ruka (Finlande) en novembre 2014.

Belinda Bencic: 57 minutes pour un ticket en finale Belinda Bencic dans le bon rythme en Anjou. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La balade en Anjou de Belinda Bencic (WTA 913) se poursuit sans heurt. La Saint-Galloise s’est aisément qualifiée pour la finale du WTA 125 d’Angers. Elle s’est imposée 6-1 6-2 devant la Tchèque Dominika Salkova (WTA 129) en seulement 57 minutes. Elle a ainsi cueilli son quatrième succès en deux sets de la semaine pour s’avancer comme la grandissime favorite de la finale. Elle l’opposera à l’Américaine Alycia Parks (WTA 80) qu’elle avait battue l’an passé à Montréal sur le score de 6-3 5-7 6-4 peu de temps avant de quitter le Circuit pour mettre au monde son premier enfant. Belinda Bencic est déjà assurée un gain de... 432 rangs au prochain classement. Si elle gagne le titre dimanche, elle sera classée aux alentours de la 400e place.

Lando Norris décroche la pole position Lando Norris a été le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix d'Abou Dhabi. Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Lando Norris (McLaren) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix d'Abou Dhabi, 24e et dernière manche de la saison de Formule 1. Il a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi. Sous les projecteurs illuminant le circuit de Yas Marina, le Britannique a devancé son équipier australien Oscar Piastri et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). La surprise est venue de Nico Hülkenberg (Haas), qui a pris la quatrième place devant le champion du monde Max Verstappen. Avec ses deux pilotes aux deux premières places de la grille de départ, McLaren est en ballottage favorable dans la lutte qui l'oppose à Ferrari pour décrocher le titre mondial des constructeurs. D'autant plus que Charles Leclerc, éliminé en Q2 et pénalisé de dix places en raison d'un changement de batterie non autorisé vendredi, s'élancera en dernière ligne dimanche.

La tempête provoque le report d'Everton-Liverpool Le Liverpool d'Arne Slot est au repos forcé samedi Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL La tempête "Darragh" provoque également des remous dans le football. Le derby de la Mersey entre Everton et le leader de la Premier League Liverpool est ainsi reporté pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'a annoncé l'équipe hôte Everton samedi en matinée, quelques heures avant le coup d'envoi prévu à 12h30. Vendredi déjà, deux matchs de deuxième division avaient été annulés en raison des intempéries. La tempête a paralysé une grande partie des îles britanniques. En Irlande et en Grande-Bretagne, des centaines de milliers de foyers ont été temporairement privés d'électricité, des routes importantes ont été fermées, des trains, des avions et des ferrys ont été annulés. Dans certaines parties du Pays de Galles, des vents atteignant 150 km/h ont entraîné un "danger de mort", selon l'Office météorologique britannique. Au Pays de Galles, tous les matchs de football ont été annulés.

Nadine Fähndrich se ménage en vue de l'étape de Davos Nadine Fähndrich a renoncé au sprint de Lillehammer Image: KEYSTONE/AP/Heikki Saukkomaa Nadine Fähndrich s'est retirée du sprint de Lillehammer en raison d'un refroidissement. La Lucernoise rentre prématurément en Suisse pour se préparer à l'étape de Davos, qui sera lancée vendredi soir prochain par un sprint par équipes, suivi samedi d'un sprint individuel et dimanche d'un 20 km. Leader de l'équipe de Suisse de fond, Nadine Fähndrich a connu un début de saison en demi-teinte et préfère ne prendre aucun risque. Le week-end dernier à Kuusamo, la Lucernoise a été stoppée en quart de finale du sprint et a très rapidement lâché prise lors de la mass-start sur 20 km.

"Game winning goal" pour Meier et Suter Pius Suter a signé un doublé face à Columbus Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Timo Meier et Pius Suter se sont tous deux montrés décisifs vendredi en NHL. L'Appenzellois des Devils et le Zurichois des Canucks ont inscrit le but de la victoire. New Jersey, qui alignait également Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, a cueilli son deuxième succès d'affilée, le sixième dans ses huit dernières sorties, en battant Seattle 3-2 à Newark. Meier a marqué le 3-2 après 53 secondes de jeu au troisième tiers après avoir hérité du puck dans l'enclave. L'ailier appenzellois a profité d'un assist bien involontaire du défenseur du Kraken Vince Dunn, dont la tentative de dégagement a rebondi sur le poteau gauche du but de Philipp Grubauer. Il s'agit de son 9e but dans cet exercice 2024/25, et surtout de son 200e en saison régulière. Pius Suter a quant à lui signé un doublé pour Vancouver, qui s'est imposé 5-2 face aux Columbus Blue Jackets après avoir été mené 2-0 à l'issue de la première période. Le centre zurichois a marqué le 3-2 en reprenant à bout portant une passe de Conor Garland après 2'17 de jeu dans l'ultime tiers-temps. Troisième attaquant le plus utilisé dans le camp des Canucks avec 17'14 passées sur la glace, Suter a scellé le score dans une cage vide à 65'' de la fin. Il en est désormais à 11 réalisations cette saison, en 24 matches disputés, alors que son record est de 15 buts sur l'ensemble d'une saison régulière (en 2021/22, avec Detroit).

Un 6e succès d'affilée pour les Hawks Capela (à droite) et les Hawks ont maté les Lakers d'Anthony Davis vendredi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta semble avoir trouvé son rythme de croisière. Les Hawks de Clint Capela ont cueilli vendredi leur 6e succès d'affilée en NBA, en battant les Los Angeles Lakers de LeBron James en prolongation. Les Hawks ont forcé la décision grâce à un panier primé de Trae Young, qui a scellé le score (134-132) à 7''4 de la fin de la période supplémentaire. LeBron James a eu l'occasion d'inverser la tendance, mais son tir à 3 points armé à 1''2 de la fin n'a trouvé que l'arceau. Trae Young et LeBron James furent d'ailleurs les deux grands hommes de cette rencontre. Le meneur d'Atlanta a cumulé 31 points et 20 passes décisives. La légende des Lakers a pour sa part signé un triple double en réussissant 39 points, 11 assists et 10 rebonds. Clint Capela, qui restait sur quatre matches d'affilée à 13 rebonds ou plus (dont les deux derniers à 17 prises), est en revanche resté discret. L'intérieur genevois d'Atlanta a inscrit 4 points - à 2/4 au tir - et capté 4 rebonds. Aligné durant 24 minutes, il a également bloqué 2 tirs adverses et réussi 2 assists.

Une commotion cérébrale et des contusions pour Boisset Arnaud Boisset ne souffre "que" d'une commotion cérébrale et de contusions Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Arnaud Boisset s'en est relativement bien sorti lors de sa lourde chute dans la descente de Coupe du monde de vendredi à Beaver Creek. Le Valaisan ne souffre que de blessures légères. Les premiers examens effectués sur place ont révélé une commotion cérébrale ainsi que des contusions au visage et à une épaule, a annoncé Swiss-Ski tôt samedi matin. Boisset, 26 ans, a chuté à la réception d'un saut. Il rentrera en Suisse dans les prochains jours pour y subir des examens complémentaires.