Sale matinée pour les nageurs suisses ++ Servette vise le 3/3

Bissegger forfait pour la course sur route, Hirschi arrive Stefan Bissegger est forfait pour la course en ligne des JO de Paris, samedi prochain. Souffrant de douleurs au dos, le Thurgovien sera remplacé par Marc Hirschi. Bissegger, 6e du contre-la-montre samedi à Paris, ressent des douleurs depuis la fin du Tour de France, dimanche dernier. La charge de cette grande Boucle a été "importante", relève Swiss Olympic. Contrairement au contre-la-montre, la course en ligne supposerait un effort de longue durée (273 km) qu'il ne se sent pas à même de surmonter. Marc Hirschi, appelé à le remplacer, est actuellement engagé sur la dernière étape du Tour de Tchéquie. Le Bernois épaulera Stefan Küng dans l'aventure olympique.

Lena Bickel n'a pas tremblé mais l'accès à la finale sera difficile Seule Suissesse en lice, Lena Bickel s'est montré sous un bon jour lors des qualifications olympiques du concours général. Elle a totalisé 51,131 points, mieux la performance qui lui avait permis de décrocher sa sélection olympique lors des derniers Mondiaux. C'est surtout au saut (13,366 points) que la Tessinoise de 19 ans a eu des raisons de se réjouir. Au sol en revanche, elle est sortie deux fois du praticable, ce qui lui a valu 0,4 point de pénalité. Après la première subdivision, Bickel occupait le 6e rang. De nombreuses concurrentes devaient encore passer en cours de journée. La Tessinoise conservait un mince espoir de se hisser parmi les 24 premières admises en finale.

Ahumada et Schäuble annoncent la couleur Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont d'emblée donné du crédit à leurs espoirs de médaille olympique en se qualifiant souverainement pour les demi-finales du deux de couple poids léger. Ils ont remporté leur série avec une nette avance. Le Vaudois et le Nidwaldien, champions d'Europe l'an dernier, ont mené la course de bout en bout. Ils ont devancé l'Espagne de 4 secondes et la France de 7 secondes. Les demi-finales ont lieu mercredi. Le quatre de pointe sans barreur helvétique devra de son côté en passer par les repêchages. Et sa tâche s'y annonce encore très difficile. Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch ont pris la 4e et dernière place de sa série, loin des trois premiers (Etats-Unis, Australie, France).

Mamié, Mityukov et Bollin échouent en séries Roman Mityukov a manqué pour... un centième de seconde la qualification pour les demi-finales olympiques du 100 m dos. Il a nagé en 53''94, à près de 4 dixièmes de son meilleur chrono de l'année. Tout comme Antonio Djakovic sur 200 m libre, le Genevois a signé le 17e temps des séries et sera réserviste pour les demi-finales de dimanche soir. Il est cependant surtout attendu sur 200 m dos à Paris. Thierry Bollin a lui manqué nettement le coche dans ces séries matinales. Le Bernois a terminé 26e en 54''21, loin de son record personnel établi en avril (53''67). Lisa Mamié sortie Lisa Mamié a elle aussi échoué dès les séries, sur 100 m brasse. La Zurichoise, vice-championne d'Europe 2024 dans la spécialité, a signé le 23e temps des séries en 1'07''65. Elle aurait dû nager en 1'06''88 pour faire partie des 16 demi-finalistes. Son meilleur chrono 2024 est de 1'06''77, réalisé en avril...

Gulich et Röösli présument de leurs forces en deux sans barreur Andrin Gulich et Roman Röösli devront en passer par les repêchages pour tenter d'accéder aux demi-finales olympiques du deux sans barreur. Champions du monde en titre, ils n'ont fini que 4es de leur série. Le duo helvétique a calé sur les derniers mètres dans une série relevée. Le Zurichois et le Lucernois ont longtemps mené avant de devoir laisser passer les Espagnols et les Néo-Zélandais. Et pour ne rien arranger, les Irlandais les ont encore devancés à la photo-finish, pour 2 centièmes. Les Suisses tenteront de rassembler leurs forces d'ici lundi, jour des repêchages. S'ils retrouvent le niveau de l'été dernier lorsqu'ils ont décroché le titre mondial à Belgrade, ils devraient franchir le cap.

Djakovic éliminé en séries du 200 m Nouvelle désillusion pour Antonio Djakovic. Après sa non-qualification pour la finale du 400 m libre, le Zurichois échoue en série du 200 m libre. Malade, Antonio Djakovic n'a pas non plus pu tirer son épingle du jeu sur 200 m libre aux JO de Paris. Le Zurichois de 21 ans s'arrête en séries, après avoir réussi le 17e temps, en 1'47''46, à 0''07 d'une qualification en demi-finale. Cette issue est cruelle pour Antonio Djakovic, quadruple médaillé européen (argent sur 200 et 400 m en 2022, bronze sur 200 et sur 400 m en 2024). Un gros refroidissement a réduit à néant le travail accompli depuis trois ans. Antonio Djakovic, dont le record de Suisse sur 200 m est de 1'45''32, avait réalisé 1'46''32 lors des récents Européens de Belgrade. Il est donc resté loin de ses standards, comme la veille sur 400 m (23e place).

Binta Ndiaye se hisse en 8es de finale La judoka vaudoise Binta Ndiaye a parfaitement entamé ses JO de Paris, en s'imposant par ippon, au premier tour. La judoka Binta Ndiaye n'aura mis que 70 secondes pour remporter son premier combat olympique chez les moins de 52 kilos. Incisive dès les premiers instants de son duel face à l'Argentine Sofia Fiora, la Vaudoise est parvenue à l'emporter par ippon. En 8es de finale, Ndiaye affrontera, plus tard dans la journée, l'Israëlienne Gefen Primo.

Premier entraînement de triathlon annulé Les pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont souillé la Seine, contraignant les organisateurs à annuler l'entraînement de triathlon prévu dimanche matin dans le fleuve. Ceux-ci restent néanmoins "confiants" sur la tenue des épreuves olympiques mardi et mercredi. Le triathlon est la première épreuve qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre lors de la deuxième semaine des Jeux de Paris. Dans la nuit de samedi à dimanche, le comité d'organisation des JO, la fédération internationale de triathlon, ainsi que les autorités locales, ont pris la "décision commune d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon" prévue dimanche. Les "niveaux d'eau ne présentent pas les garanties suffisantes", ont-ils indiqué dans un communiqué. "Santé des athlètes" Samedi après-midi, les organisateurs avaient déjà prévenu que le déluge de la veille, quelque 16 mm d'eau, était susceptible de dégrader la qualité de l'eau. Ils n'ont pas précisé dimanche le taux des bactéries E.Coli et entérocoques qui doivent être en deçà d'un certain seuil, mais ont mis en avant "la priorité de la santé des athlètes". Avant de nager mardi et mercredi, les triathlètes ont en effet la possibilité de se "familiariser" avec le fleuve même si certains décident de continuer de s'entraîner en piscine, notamment dans la mythique piscine George Vallerey dans l'est de Paris où nageaient déjà les sportifs des JO de 1924. Dix jours après le bain de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a promis aux Parisiens qu'ils pourraient se baigner dans le fleuve l'été prochain, les triathlètes eux n'ont donc pas pu tester la Seine dimanche matin. Confiance En raison de pluies importantes, l'eau de la Seine avait été de mauvaise qualité une grande partie du mois de juin, ne permettant pas de se baigner. En revanche, les analyses de la qualité de l'eau étaient récemment dans les normes sanitaires six jours sur sept du 17 au 23 juillet. "Compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochaines 48 heures, Paris 2024 et World Triathlon sont confiants dans le fait que la qualité de l'eau reviendra en dessous des limites avant le début des compétitions de triathlon le 30 juillet", ont-ils assuré. Le soleil est revenu ce dimanche sur la capitale française.

Super League: Servette pour un trois sur trois Servette va tenter de continuer sur sa lancée en Super League, après deux victoires. Les Grenat reçoivent Yverdon cet après-midi dès 14h15 et espèrent réussir la passe de trois. A l'opposé, les Young Boys, tenants du titre, auront la pression dès 16h30 à Saint-Gall: une troisième défaite consécutive les plongerait dans la crise. Simultanément, le Letzigrund sera le théâtre d'un derby entre le FC Zurich et Winterthour, deux clubs qui ont remporté leur premier match de la saison le week-end dernier.

Binta Ndiaye et Alexis Bayard rêvent d'exploit Les Romands seront sous les feux des projecteurs dimanche aux JO de Paris, où 13 titres seront attribués. Binta Ndiaye et Alexis Bayard rêvent ainsi tous d'eux d'exploit. En lice chez les moins de 52 kg, la judokate Binta Ndiaye a même les moyens de titiller le podium sur les tatamis parisiens. La Vaudoise, sortie en quart de finale des récents Mondiaux, se frottera à l'Argentine Sofia Fiora en 16e de finale. Qualifié pour ces JO grâce à un forfait de dernière minute, l'épéiste Alexis Bayard n'aura quant à lui rien à perdre au Grand Palais. Le Valaisan se frottera en 16e de finale au Belge Neisser Loyola, 22e mondial et 6e des Championnats d'Europe 2022. Les vététistes entreront également en scène dimanche, avec la course féminine. Comme à Tokyo où elles avaient signé un triplé historique (Neff devant Frei et Indergand), les Suissesses ne font pas partie des principales favorites. Mais Alessandra Keller est en confiance, alors que Sina Frei roulera sans pression aucune. Une autre médaillée olympique entrera en scène dimanche. Nina Christen disputera les qualifications de la carabine à 10 m, discipline dans laquelle elle avait conquis le bronze à Tokyo (avant de se parer d'or dans le match aux trois positions). La Jurassienne Audrey Gogniat est elle aussi engagée dans cette épreuve. On en saura également plus sur le potentiel de trois médaillables. En aviron, le deux sans barreur (Roman Röösli/Andrin Gulich) et le deux de couple poids léger (Raphaël Ahumada/Jan Schäuble) pourront prendre leurs marques lors des séries. En natation, Roman Mityukov se testera sur 100 m dos, dans l'optique du 200 m dos.

Le Canada ne tombe pas dans le piège grec Outsider pour le titre olympique, le Canada n'a pas manqué son entrée en lice. A Lille, les Nord-Américains ont dominé la Grèce 86-79 dans le groupe A. Même avec un Giannis Antetokounmpo qui a tenu son rang en inscrivant 34 points (comme son numéro), la Grèce n'a pu contenir les Canadiens. Revenus à trois longueurs à 30 secondes de la fin, les Grecs ont fini par céder sur deux lancers francs de Jamal Murray et deux points de RJ Barrett. Barrett a d'ailleurs terminé la rencontre avec 23 points. Shai Gilgeous-Alexander en a ajouté 21. Plus tôt dans la journée, l'Australie a battu l'Espagne 92-80.

Nadal "ne sait pas" s'il va jouer dimanche en simple Rafael Nadal, diminué depuis plusieurs jours par une cuisse droite douloureuse, "ne sait pas" s'il va jouer dimanche en simple dans le tournoi olympique. L'Espagnol, qui vit a priori ses derniers JO, l'a déclaré après sa victoire en double avec Carlos Alcaraz. Il est programmé pour affronter dimanche le Hongrois Marton Fucsovics lors du deuxième match prévu sur le court central de Roland-Garros. En cas de victoire, il affronterait son grand rival Novak Djokovic au 2e tour. "Je vais parler avec mon équipe et prendre la décision la plus intelligente possible pour avoir la meilleure chance de ramener une médaille à la maison", a-t-il expliqué. "Parfois, plus n'est pas toujours plus, parfois, plus, c'est moins. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne vais pas jouer, pas du tout, c'est une réflexion que j'ai", a-t-il ajouté. Jeudi, le gaucher de Manacor avait annulé un entraînement, faisant naître des doutes sur sa participation au tournoi olympique, avant de fouler de nouveau les courts avec un bandage à la cuisse. "Demain (dimanche), on décidera si je joue ou si je ne joue pas. Peut-être que je le déciderai aujourd'hui mais je ne suis pas prêt à vous répondre, parce que je ne sais pas", a-t-il dit.

Super League: Lugano s'impose à Bâle Lugano s'est imposé 2-1 à Bâle lors de la 2e journée de Super League. Les Tessinois comptent ainsi le maximum de six points en deux rencontres, tout comme Sion et Servette. Les bianconeri, contre qui le FCB éprouve toujours des difficultés, ont marqué par Aliseda (8e) et Przybylko (69e). Les Rhénans, qui avaient égalisé grâce à Leroy (50e), ont ainsi subi une deuxième défaite consécutive qui les met déjà un peu sous pression. Placé entre les deux confrontations contre Fenerbahce en qualification de la Ligue des champions, ce match ne tombait pas forcément bien pour Lugano. L'entraîneur Mattia Croci-Torti avait dès lors effectué de nombreux changements dans son onze de départ. Le fait d'avoir pris la totalité de l'enjeu démontre que les Tessinois disposent d'un groupe de qualité avec de nombreuses solutions de rechange.

Les gymnastes suisses en finale par équipes Les gymnastes suisses continuent à se battre parmi les meilleurs, avec une toute nouvelle génération. A Paris, le quintette helvétique s'est qualifié pour la finale du concours masculin par équipes. Tous néophytes à ce niveau, les frères Matteo et Luca Giubellini - fils de l'ancien champion Daniel Giuellini -, Florian Langenegger, Noe Seifert et Taha Serhani ont pris la 7e place des qualifications, qui leur permettra de prendra part lundi (17h30) à la grande finale par équipes (top 8). Ce n'était de loin pas gagné. Il s'agissait pour eux de marcher sur les pas de la valeureuse sélection emmenée par Pablo Brägger et Benjamin Gischard, aujourd'hui retraités, qui était arrivée sixième aux JO de Tokyo-2021. Après un départ plutôt timide au cheval d'arçons et aux anneaux, leurs disciplines faibles, les Suisses ont progressivement mis la pression sur leurs rivaux directs grâce à des prestations très solides aux barres parallèles et à la barre fixe. Les quatre jeunes (les frères Giubellini, Langenegger et Seifert) et l'expérimenté Serhani ont tenu le coup. En finale, la 6e place (Italie, en principe) constituera l'objectif, les cinq premières étant inatteignables. Noe Seifert, 15e au sol et 17e aux barres parallèles, a été le meilleur Suisse au classement individuel par agrès. Il est cependant resté loin de la finale des huit meilleurs. C'est surtout l'homogénéité qui a prévalu dans le camp suisse. Outre le concours par équipes, deux Helvètes participeront à la finale du concours général individuel (top 24): Matteo Giubellini (12e) et Florian Langenegger (20e).