Shiffrin intouchable ++ Grosse tuile pour Bonmati

Shiffrin intouchable en slalom, Holdener au pied du podium Wendy Holdener a pris la 4e place du slalom de Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Le troisième slalom de Coupe du monde de la saison, dimanche à Copper Mountain, a rendu un verdict similaire aux deux premiers. Mikaela Shiffrin a remporté sa 104e victoire en Coupe du monde.

La meilleure Suissesse se nomme Wendy Holdener qui termine au pied du podium, à 0''14 de Lara Colturi, 3e. Seule skieuse dans le sillage de Shiffrin en première manche, Wendy Holdener est passée à côté lors de son deuxième passage. Heureusement, la Schwytzoise avait assez d'avance et a pu limiter la casse en terminant au 4e rang.

Alors que la piste était détériorée et que les autres athlètes se sont battues avec, Mikaela Shiffrin n'a pas connu de problèmes. Elle a relégué Lena Duerr à 1''57!

Camille Rast n'a pas réédité la même performance qu'à Gurgl où elle avait pris la 3e place. 6e sur le premier parcours, la Valaisanne a reculé au 10e rang.

A noter l'excellent résultat d'ensemble pour Swiss-Ski, puisque cinq autres Suissesses ont marqué des points. Aline Danioth aurait pu faire mieux, mais l'Uranaise ne se plaindra pas de sa 16e place avec sept places reprises en deuxième manche.

Première à s'élancer lors du second run, Mélanie Meillard est remontée jusqu'à la 17e place, mais la skieuse d'Hérémence a semblé skier assez loin des piquets. Excellente 13e en matinée, Eliane Christen a elle pris des risques pour son deuxième passage. Malheureusement pour l'Uranaise, elle a cédé du temps pour échouer à la 19e place.

21e, Nicole Good n'a pas livré une performance impérissable, mais la Zurichoise a marqué des points, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le slalom de Soldeu en février 2024. 21e à Gurgl, Anuk Brändli a "pointé" pour la deuxième fois de sa carrière. Même si ce n'est que le 27e rang, ce sont tout de même des points Coupe du monde bons à prendre.



Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois Aita Bonmati devrait manquer plusieurs mois de compétition. Image: KEYSTONE/EPA Aitana Bonmati, triple Ballon d'Or en titre, a été victime d'une fracture du péroné gauche dimanche à l'entraînement. Cette blessure devrait l'éloigner des terrains plusieurs mois.

La milieu de terrain du FC Barcelone, forfait pour la finale retour de Ligue des nations mardi face à l'Allemagne, s'est gravement blessée sur "un mauvais appui", a expliqué dimanche la Fédération espagnole de football.

La championne du monde espagnole, lauréate des trois derniers Ballon d'Or, devrait être indisponible plusieurs mois selon la presse catalane, la durée d'absence pouvant doubler en cas d'opération, suivie d'une longue période de rééducation.



Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg Johan Manzambi a marqué son quatrième but du mois face à Mayence (archives). Image: KEYSTONE/DPA/HARRY LANGER On n'arrête plus Johan Manzambi ! Le milieu de terrain genevois a encore fait trembler les filets avec le SC Fribourg, vainqueur souverain de Mayence (4-0) dimanche en Bundesliga.

La révélation suisse de l'année a marqué son quatrième but du mois de novembre, le deuxième de suite en championnat après celui inscrit lors de la défaite 6-2 sur la pelouse du Bayern Munich. Il a été à la conclusion d'un bon mouvement fribourgeois à la 50e pour le 3-0.

Toujours aussi précieux dans son rôle de milieu "box-to-box", le Genevois de 20 ans est même passé proche du doublé, mais sa réussite à la 78e a été annulée pour un hors-jeu. Cela ne devrait pas empêcher sa valeur marchande d'augmenter encore un peu plus.

Widmer sur le banc Mené 2-0 et réduit à dix après 28 minutes, la lanterne rouge Mayence n'a rien réussi. Le club de l'ouest de l'Allemagne évoluait par ailleurs sans le latéral droit de l'équipe de Suisse Silvan Widmer, qui a observé le match depuis le banc.

Cette victoire permet au SC Fribourg de faire un bon au classement, passant du 11e au 8e rang. Le club de la Forêt-Noire reste toutefois encore loin du podium et des autres places européennes.



Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain Wendy Holdener a bien résisté à Shiffrin Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Wendy Holdener fut la seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Copper Mountain. La Schwytzoise pointe à 0''28 de l'Américaine.

On ne sait pas si Wendy Holdener a ce qu'il faut pour répéter l'exploit de Killington il y a trois ans lorsqu'elle avait remporté son premier slalom et enfin battu Mikaela Shiffrin. Mais la Schwytzoise a été la seule à regarder la plus grande slalomeuse de tous les temps dans les yeux. Hormis le dernier partiel où elle a perdu vingt centièmes, la skieuse d'Unteriberg est restée au contact de celle qui skie "à la maison".

Camille Rast a elle réussi une bonne partie intermédiaire, mais elle a connu davantage de soucis au départ et à l'arrivée. Toujours est-il que la Valaisanne est dans le coup avec sa 6e place provisoire à 1''18. La troisième place de Liensberger n'est pas si loin (0''49).

Très bon résultat pour Eliane Christen, 13e à 1''92 dans des conditions moins évidentes que les premières concurrentes.

Manche en revanche totalement ratée pour Mélanie Meillard, 21e et larguée à 3''69. Et le pire, c'est que l'athlète d'Hérémence n'a pas commis de faute majeure. Aline Höpli est 23e provisoire à 3''75.



Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg Selim Fofana (avec le ballon) et les Suisses n'ont rien pu faire face aux Turcs. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Suisse a subi une deuxième défaite en deux matches dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027. Les hommes d'Ilias Papatheodorou se sont inclinés 85-60 face à la Turquie à Fribourg.

Contrairement à leur premier duel en Serbie (défaite 90-86), les basketteurs helvétiques n'ont jamais vraiment cru à la victoire contre les vice-champions d'Europe 2025. A la mi-temps, les Turcs comptaient déjà 16 points d'avance sur le parquet de la halle Saint-Léonard.

Emmenés par Selim Fofana (17 points), les Suisses ont longtemps manqué d'adresse avant de rectifier quelque peu le tir pour stabiliser l'écart en deuxième mi-temps. Mais la domination des Turcs au rebond (40 à 26 en leur faveur) n'a laissé que peu de place au doute.

La Suisse garde toutefois l'espoir de rallier le deuxième tour de ces qualifications. Elle doit pour cela terminer parmi les trois premiers de son groupe, et tout indique que la troisième place se jouera lors de la double confrontation face à la Bosnie-Herzégovine les 27 février et 2 mars prochains.



GP du Qatar: Max Verstappen s'impose, tout se jouera à Abou Dhabi Max Verstappen prolonge le suspense jusqu'au dernier Grand Prix de la saison. Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar pour se rapprocher de Lando Norris au classement. Le titre de champion du monde de F1 se jouera lors de la dernière course à Abou Dhabi.

Le Néerlandais de l'écurie Red Bull a devancé Oscar Piastri (McLaren), parti en pole position, et Carlos Sainz (Williams). Lando Norris a pris la quatrième place et devra se battre jusqu'au bout pour décrocher son premier titre.

Le Britannique ne compte plus que 12 points d'avance sur "Mad Max", qui a signé dimanche la 70e victoire de sa carrière, et 16 sur son coéquipier Piastri. Les derniers points seront attribués le 7 décembre lors de l'ultime Grand Prix de la saison.



SL: Le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes Theo Bair et le Lausanne-Sport ont obtenu une victoire de prestige face au leader de Super League Thoune. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne-Sport s'est offert le scalp du leader Thoune à la Tuilière 2-1 lors de la 15e journée de Super League. Les Lausannois se sont envolés en début de rencontre, menant 2-0 après 16 minutes.

Après Bâle (5-1) et YB (5-0) en octobre, les hommes de Peter Zeidler se sont offert un nouveau succès de prestige face à l'équipe de l'Oberland bernois. Les Vaudois ont infligé une 2e défaite d'affilée aux Bernois, et ont mis fin à une série de six matches sans victoire face à cet adversaire en Super League.

Sur la première occasion du LS, Lekoueiry a envoyé de la tête le ballon au fond des filets pour ouvrir la marque, parfaitement servi par Diakité. Deux minutes plus tard, le défenseur thounois Bamert a commis la faute dans sa surface et offert le penalty du 2-0, transformé par Bair à la 16e.

Alors que l'équipe du coach Mauro Lustrinelli s'est vu refuser un penalty à la 20e par la VAR, les Lausannois sont tout près de marquer le 3-0 à la 42e, d'abord par Lekoueiry puis par Sigua, qui ont vu leurs frappes successives être arrêtées par le portier Steffen.

Réduits à 10 avec l'expulsion de Rastoder à la 50e, les visiteurs ont obtenu un penalty sur une faute de Soppy, transformé par Bertone à la 67e. Malgré une fin de rencontre tendue, Lausanne a tenu bon pour ne pas concéder une 2e contre-performance à 11 contre 10 après leur défaite à St-Gall dimanche dernier.

Bâle et St-Gall se quittent sur un score vierge Au Parc St-Jacques, ni St-Gall (2e de SL) ni Bâle (4e) ne sont parvenus à inscrire le moindre but après 90 minutes. Un résultat qui ne satisfait personne: les Rhénans réalisent ainsi un 4e match sans victoire en Super League, tandis que les Brodeurs manquent ainsi une belle opportunité d'effectuer un rapproché avec Thoune (31 pts), restant à 3 points de la tête du classement.



Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers Sami Niku a inscrit deux buts à Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Lausanne a signé un quatrième succès de rang en National League. Dimanche à Langnau, les Vaudois l'ont emporté 4-3.

Des imports...importants. Finaliste des deux derniers championnats, le LHC a prouvé qu'il ne tenait pas que sur ses joueurs étrangers pour avancer. Mais en ce dimanche à Langnau, les deux défenseurs non suisses de Geoff Ward ont fait la différence. Sami Niku y est allé d'un doublé et Erik Brännström de son 13e but de l'exercice.

Les Vaudois ont ouvert le score grâce à leur défenseur finlandais à la 7e, Langnau a attendu le deuxième tiers pour répliquer par son artificier numéro un, Andre Petersson, à la 25e. Les Lions se sont ensuite fait piéger à la 47e par leur ancien attaquant, Harri Pesonen, et alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Puis les défenseurs ont repris la parole. En moins de trois minutes entre la 51e et la 54e, Niku et Brännström ont aidé Lausanne à inverser la tendance. Puis une minute plus tard, le jeu de puissance vaudois n'a mis que neuf secondes pour trouver la faille par Fuchs.

Comme mercredi à Malley, Lausanne a sué jusqu'au bout pour dominer les Tigres, mais comme mercredi le LHC ajoute trois points à son compteur. Les Lions reprennent seuls la deuxième place avec 56 points, à onze unités de Davos.



Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur Alexander Isak (à droite) a marqué son premier but en championnat avec Liverpool. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Liverpool a chassé une partie des nuages avec une victoire 2-0 dimanche sur la pelouse de West Ham. Le Suédois Alexander Isak a enfin marqué son premier but en Premier League avec les Reds.

Le champion d'Angleterre en titre n'avait pas le droit à l'erreur au London Stadium, où il est arrivé plombé par six défaites en sept matches de championnat, neuf en douze matches toutes compétitions confondues.

L'entraîneur Arne Slot a laissé son ailier star Mohamed Salah sur le banc au coup d'envoi et il n'a pas eu à le regretter. A sa place, l'Allemand Florian Wirtz a livré une prestation très encourageante.

Isak enfin décisif Mais c'est une autre recrue phare de l'été, Alexander Isak, qui a débloqué la partie et allégé l'atmosphère chez les Reds. Frustré par un arrêt d'Alphonse Areola (21e), l'avant-centre suédois a trouvé la cible à l'heure de jeu sur un centre en retrait de Cody Gakpo. Ce dernier a marqué le 2-0 dans les arrêts de jeu (90e+2).

La troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire (environ 140 millions de francs), derrière Neymar et Kylian Mbappé période PSG, n'avait marqué qu'un but en coupe de la Ligue depuis sa signature à Anfield, au dernier jour du mercato. Il était arrivé à court de forme après une grève de plusieurs semaines pour forcer son départ de Newcastle, où il ne s'entraînait plus.

Autre motif de satisfaction pour Slot: son équipe n'a pas encaissé de but, après en avoir pris dix dans ses trois derniers matches, contre Manchester City (3-0), Nottingham Forest (3-0) et le PSV Eindhoven (4-1). Liverpool, huitième, tentera de poursuivre son redressement mercredi contre le Sunderland de Granit Xhaka à Anfield.

Nottingham rechute Victorieux des Reds lors de la précédente journée, Nottingham Forest a de son côté rechuté après cinq matches sans défaite. Le club du Vaudois Dan Ndoye (remplacé à la mi-temps), s'est incliné 2-0 à domicile contre Brighton et reste proche de la zone de relégation.



Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise Lautaro Martinez a relancé les affaires de l'Inter en Serie A. Image: KEYSTONE/EPA L'Inter a bien réagi une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina contre l'AC Milan. Les Nerazzurri se sont imposés 2-0 sur le terrain de Pise dimanche, lors de la 13e journée de Serie A.

Un doublé de l'attaquant argentin Lautaro Martinez (69e/83e) a offert les trois points aux Milanais, qui s'étaient également inclinés en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-1). Yann Sommer et Manuel Akanji, les deux Suisses de l'Inter, ont bien resserré les rangs face au club toscan, où évolue le Fribourgeois Michel Aebischer.

L'Inter remonte ainsi au deuxième rang, à un point de l'AC Milan, en attendant le choc du week-end entre la Roma et le Napoli dimanche soir (20h45). En bas du classement, Pise occupe la 18e place du premier relégable.



Nina Christen tire sa révérence Nina Christen va tirer sa révérence à la fin de l'année Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Une page du tir suisse se tourne. A 31 ans, Nina Christen, championne olympique à Tokyo en 2021, a décidé de tirer sa révérence à la fin de l'année comme l'a annoncé la fédération dimanche.

La Nidwaldienne avait remporté deux breloques au Japon. En plus de l'or du tir à la carabine 3 positions à 50 m, elle avait enlevé le bronze du tir à la carabine à 10 m.

Celle qui était porte-drapeau de la délégation helvétique à Paris avec Nino Schurter est actuellement la tireuse suisse la plus titrée.

La tireuse sportive Nina Christen mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année, comme l'a annoncé dimanche la fédération. La championne olympique de 2021 est actuellement la tireuse suisse la plus titrée. Cette année, elle a remporté l'argent par équipe à 3 positions avec Emely et Vivien Jäggi lors des Championnats du monde au Caire.



SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul Les Grenat ont fait preuve de caractère pour arracher le nul face à YB au Stade de Genève. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a réalisé le nul 4-4 à domicile face à Young Boys lors de la 15e journée de Super League. Les Grenat concluent ce mois de novembre avec deux points en quatre matches.

Guillemenot a cru avoir fait le plus dur en inscrivant le doublé à la 61e, mais c'était sans compter le solo incroyable d'Adjam a traversé toute la défense à la 68e pour conclure d'un tir sous la latte de Frick pour le 4-3 en faveur des visiteurs.

Loin d'être abattus, les Grenat ont encore trouvé les ressources pour égaliser par Mraz de la tête à la 86e. Mais ils n'ont pas réussi à empêcher les Bernois de repartir du Stade de Genève avec un 5e match sans défaite face au SFC.

10 buts cette saison pour Bedia et Fassnacht En première mi-temps, c'est Guillemenot qui a ouvert la marque à la 12e pour Servette, son premier but de l'après-midi. Fassnacht a égalisé sur sa première occasion, à la 26e, marquant ainsi son 10e but de la saison en championnat.

Ayé a remis les Grenat devant à la 33e minute par une reprise de volée devant les buts de Marwin Keller. Douline a espéré offrir le 3-1 au SFC à la 41e, mais sa réalisation est déclarée hors-jeu par la VAR.

Dans les arrêts de jeu de la première période, Sanches a ramené YB à deux partout, qui avait retrouvé le chemin des filets avec YB face à Winterthour. En deuxième mi-temps, Bedia a imité son coéquipier Fassnacht et a marqué également son 10e but cette saison de la tête à la 57e.



Messi et Miami en finale face à Vancouver Messi et l'Inter Miami sont en finale de la MLS Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Porté par un triplé de Tadeo Allende, l'Inter Miami de Lionel Messi a écrasé le New York City FC 5-1 samedi en finale de la Conférence Est de MLS.

La franchise floridienne visera un premier titre dans la Ligue nord-américaine la semaine prochaine.

Après dix titres de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi aura l'occasion le 6 décembre, à domicile, de garnir un peu plus son immense armoire à trophées. L'Inter Miami affrontera les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, vainqueurs plus tard dans la journée à San Diego (3-1).

Le totem argentin a pour mission de mener Miami à son premier titre de champion afin d'embellir le chapitre américain de sa carrière, lui qui a prolongé en Floride jusqu'en 2028. Il sera hautement attendu l'été prochain pour défendre son titre avec l'Albiceleste lors du premier Mondial à 48 équipes disputé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, même s'il n'a pas encore confirmé sa présence.

Quatre des cinq buts de Miami samedi ont été inscrits par des Argentins, présents en nombre au coup d'envoi (10 des 22 titulaires, dont 7 pour l'Inter), symbole d'une équipe bâtie autour de l'octuple Ballon d'Or et entraînée par son ami et compatriote Javier Mascherano.

Messi n'a même pas eu besoin de marquer lors du festival offensif de son équipe, qui a vu Tadeo Allende marquer deux buts très rapides (14e et 23e) avant de clore le score d'un piqué (89e) pour inscrire son 8e but lors de ces play-off (record de MLS égalé). "La Pulga" a néanmoins signé un assist sur le 3-1 de Mateo Silvetti (67e).



Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores La joie des joueurs de Flamengo, qui a remporté sa 4e Copa Libertadores Image: KEYSTONE/EPA/Jose Jacome Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1-0 dans une finale entièrement brésilienne samedi à Lima.

Le club de Rio de Janeiro est le premier de son pays à gagner quatre fois la Ligue des champions d'Amérique latine.

Un but de la tête sur corner, inscrit en seconde période par le défenseur central Danilo (67e), a scellé l'issue de la rencontre disputée à l'Estadio Monumental de Lima devant quelque 50'000 spectateurs. Flamengo avait déjà remporté ce trophée en 1981, 2019 et 2022.

"Nous avons énormément travaillé les coups de pied arrêtés. Je savais que nous aurions une occasion, et j'en ai profité", a réagi le héros du soir, laissé étonnamment seul dans la surface sur son action victorieuse. "Nos supporters le méritaient, nous le méritions", a ajouté Giorgian De Arrascaeta, passeur décisif et élu meilleur joueur du tournoi.

C'était la cinquième finale, sur les six dernières saisons, à opposer deux clubs brésiliens. Pour Flamengo, il s'agissait d'une revanche après sa défaite 2-1 lors de la finale 2021 contre Palmeiras.

En toute fin de match, les Paulistes ont gâché une occasion en or d'égaliser, quand Vitor Roque a expédié sa frappe au-dessus de la barre (89e) alors qu'il était à bout portant.

Et leurs adversaires du soir sont en bonne voie pour leur infliger une nouvelle désillusion, peut-être dès mercredi, en réalisant le doublé avec le championnat. A deux journées de la fin, les Cariocas comptent en effet cinq points d'avance sur Palmeiras.

