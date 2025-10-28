Sinner lucide ++ Le Celtic Glasgow change de coach

"Impossible" d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner Jannik Sinner face à la presse à Paris Image: KEYSTONE/EPA/Teresa Suarez Jannik Sinner (ATP 2) pense qu'il lui sera "impossible" de finir l'année en tant que numéro 1 mondial. L'Italien a été détrôné en septembre par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

"C'est impossible. Honnêtement, je n'y pense pas pour le moment, ça sera un objectif pour l'année prochaine", a déclaré l'Italien en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris. Avec moins de 1000 points de retard, Sinner peut théoriquement doubler Alcaraz s'il remporte le tournoi parisien et que l'Espagnol est rapidement éliminé.

Mais il devra ensuite défendre 1500 points au Masters de Turin, qu'il avait remporté en 2024 là où son rival s'était fait éliminer dès les phases de poules. L'issue du duel pour la place au sommet de la hiérarchie mondiale "n'est pas entre mes mains", a soutenu Sinner.

"Si je regarde ma saison dans son ensemble, nous avons accompli des choses incroyables et mon seul souhait est de terminer l'année de la meilleure manière possible", a conclu le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier et de Wimbledon en juillet. Même s'il n'a "pas eu beaucoup de temps pour récupérer" de la finale de l'ATP 500 de Vienne, gagnée dimanche malgré des crampes au troisième set, Sinner a assuré se sentir bien physiquement.



Ecosse: révolution de palais au Celtic Glasgow Fin de parcours pour Brendan Rodgers au Celtic Glasgow Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Le Celtic Glasgow est dans la tourmente. Le manager Brendan Rodgers (52 ans) a démissionné lundi soir après un début de saison très mitigé. Le vétéran Martin O'Neill (73 ans) va assurer l'intérim.

Rodgers effectuait son deuxième passage à la tête du Celtic. Lors du premier, il avait mené le club au titre en 2017 et 2018, avant de partir à Leicester en février 2019.

Revenu en 2023, il a gagné deux nouveaux championnats (2024, 2025), mais la saison en cours s'avère difficile. Après deux défaites de suite, le Celtic accuse 8 points de retard sur Heart of Midlothian. Les dirigeants et Brendan Rodgers n'étaient plus sur la même longueur d'onde depuis quelques mois, de sorte que la séparation ne constitue pas une surprise.

Nommé ad intérim, O'Neill jouit d'une vaste expérience. Cet ancien milieu de terrain, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (1979, 1980) et du championnat d'Angleterre (1978) avec Nottingham Forest, a déjà dirigé le Celtic de 2000 à 2005, remportant le titre à trois reprises (2001, 2002, 2004). Il a aussi été manager de Leicester, Aston Villa et Sunderland et de l'équipe nationale d'Eire (novembre 2013 à novembre 2018).



Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo Belinda Bencic a parfaitement négocié son 1er tour à Hong Kong Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Belinda Bencic (WTA 11) a parfaitement négocié son 1er tour dans le WTA 250 de Hong Kong, deux jours après avoir cueilli à Tokyo son 11e titre sur le circuit principal.

La St-Galloise a dominé la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 111) 6-3 6-4 en 1h30' mardi pour son entrée en lice dans son dernier tournoi de l'année.

Tête de série no 1, Belinda Bencic a connu une petite baisse de régime à l'entame de la deuxième manche, se retrouvant menée 3-1. Mais elle a tout de suite pu effacer ce break de retard pour recoller à 3-3, signant le break décisif dans le neuvième jeu avant de conclure dans la foulée sur sa première balle de match.

La championne olympique 2021 a retrouvé tout son mordant en cette fin de saison. Elle a cueilli mardi un cinquième succès d'affilée, le huitième dans ses dix dernières parties, alors qu'elle n'avait gagné que deux matches en trois tournois joués lors de la tournée nord-américaine dans la foulée de sa demi-finale à Wimbledon.

Belinda Bencic, qui restera 11e du classement WTA lundi prochain même si elle venait à gagner le titre à Hong Kong, affrontera en 8e de finale Wang Yafang (WTA 298). Il s'agira de son premier duel avec la Chinoise de 31 ans, ex-no 47 mondial.



World Series: Un match no 3 de 6h39' Freddie Freeman a offert la victoire aux Dodgers après 6h39 dans l'acte III des World Series lundi Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Les fans de baseball ont dû s'armer de patience lundi soir. L'acte III des World Series, la finale de la MLB qui oppose les Los Angeles Dodgers aux Toronto Blue Jays, a duré pas moins de 6h39'.

Un "homerun" de Freddie Freeman dans la 18e manche a permis aux Dodgers de s'imposer 6-5 pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série. La franchise californienne a encore besoin de deux victoires pour défendre victorieusement son titre.

Ces 6h39' de jeu ne constituent toutefois pas un record de durée pour un match des World Series. Le record avait été établi en 2018, lorsque les Dodgers avaient eu besoin de 7h20' pour venir à bout des Boston Red Sox dans le match no 3. Los Angeles s'était toutefois incliné 4-1 dans cette finale.



Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le prometteur Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine. L'attaquant de 21 ans s'est engagé pour quatre ans avec Gottéron, ont annoncé les Dragons mardi sur les réseaux sociaux.

Né en Autriche, Jonas Taibel a été formé à Rapperswil-Jona où il avait fait ses débuts dans l'élite en 2020/21 avant de tenter l'aventure en ligue junior québécoise (QMJHL) à Moncton de 2021 à 2023. Il est revenu chez les Lakers au début de l'exercice 2023/24.

L'attaquant a fêté ses premières sélections en équipe de Suisse "A", dont il fait partie du cadre élargi, la saison passée. Il a déjà réussi 9 points en 19 matches de National League avec "Rappi" depuis le début de l'exercice 2025/26.



Un premier succès pour Capela et les Rockets Tari Eason (17) a mené les Rockets à la victoire lundi Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Battu dans ses deux premières sorties, Houston a cueilli lundi son premier succès de la saison en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont écrasé les Brooklyn Nets 137-109.

L'intérieur genevois de 31 ans a été aligné durant 14 minutes, son plus long temps de jeu en trois matches. Il a inscrit 8 points - à 4/4 au tir -, capté 1 rebond et contré 2 tirs adverses.

Les Rockets ont pu compter sur Tari Eason (22 points en sortant du banc), Alperen Sengün (21 points, 6 assists, 6 rebonds) et Kevin Durant (19 points) pour faire la différence. Ils ont ainsi infligé aux Nets leur quatrième défaite en quatre parties.



Messi ne se décidera pas avant l'an prochain Lionel Messi entretient le flou concernant sa participation au Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE Lionel Messi a bien "toute l'envie" de disputer le Mondial 2026 avec l'Argentine. Mais il ne se décidera pas quant à une participation avant l'an prochain, a-t-il expliqué lundi.

L'octuple Ballon d'Or, âgé de 38 ans, a entretenu le flou quant à sa présence à la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet) disputée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, lors d'un entretien avec la chaîne américaine NBC, quelques jours après sa prolongation jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami.

"Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J'aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection, si je suis là", a lancé le champion du monde 2022, dont le pays est qualifié pour le premier Mondial à 48 équipes.

Légende du ballon rond, Lionel Messi avait disputé en septembre avec sa sélection son dernier match à enjeu à domicile, un succès 3-0 face au Venezuela lors duquel il avait inscrit un doublé avant d'écraser quelques larmes. Il détient le record de sélections (195) et de buts (114) avec l'Albiceleste.

"Lorsque la pré-saison commencera avec l'Inter l'année prochaine j'évaluerai les choses au jour le jour et je verrai si je peux être à 100%, si je peux être utile au groupe, à la sélection, et ensuite je prendrai une décision", a-t-il expliqué.

"Evidemment j'ai toute l'envie parce que c'est un Mondial. Nous avons gagné la dernière Coupe du monde, pouvoir défendre le titre sur le terrain serait génial, car c'est toujours un rêve de jouer avec la sélection, surtout en compétition officielle", a ajouté l'Argentin dans une rare interview depuis son arrivée dans le championnat nord-américain en 2023.



Golubic passe un tour à Jiujiang Tenante du titre, Viktorija Golubic a passé le 1er tour à Jiujiang Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) a maitrisé son sujet au 1er tour du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise s'est imposée 6-2 6-4 devant la Japonaise Rina Saigo (WTA 365) mardi.

Tête de série no 2 du tableau en Chine, Viktorija Golubic a forcé la décision en gagnant sept jeux d'affilée pour faire passer de score de 1-2 à 6-2 2-0. Elle a accéléré la cadence après avoir effacé deux balles de break dans le troisième jeu du match.

La Zurichoise de 33 ans a tout de même concédé un jeu de service, alors qu'elle menait 5-2 dans la seconde manche et après avoir manqué deux balles de match. Mais elle n'a pas tremblé au moment de servir une deuxième fois pour le gain de cette partie à 5-4.

Viktorija Golubic, qui remet en jeu 250 points cette semaine, perdrait une vingtaine de places dans la hiérarchie si elle venait à s'incliner au tour suivant, en 8e de finale. Sa prochaine adversaire sera Yuan Yue (WTA 113) ou Elena Pridankina (WTA 205).



Les Suissesses veulent confirmer Victorieuse 1-0 du Canada vendredi à Lucerne, l'équipe de Suisse dames veut confirmer cette bonne performance. La troupe de Pia Sundhage en aura l'occasion mardi en Ecosse en amical.

Privées de la buteuse de vendredi Alayah Pilgrim (blessée), les Suissesses partiront avec les faveurs du pronostic à Dunfermline où le coup d'envoi est prévu à 20h30 heure suisse. L'Ecosse n'a disputé qu'une seule phase finale de Coupe du monde (en 2019) et qu'un seul Euro (2017) chez les dames dans toute son histoire.

Mais les Ecossaises restent elles aussi sur une victoire, obtenue vendredi également, à Casablanca face au Maroc (2-1) grâce à un but tombé à la 90e minute. Il s'agissait de la première victoire pour la nouvelle sélectionneuse, l'Australienne Melissa Andreatta, engagée au printemps.



Super League: Sion doit réagir face à St-Gall Deux matches de la 11e journée de Super League sont programmés mardi soir, dès 20h30. Sion accueille St-Gall, alors que le leader Thoune reçoit Winterthour.

Battu 1-0 à Tourbillon par Thoune samedi, le FC Sion se doit de réagir. Les joueurs de Didier Tholot évolueront à nouveau à domicile, et leur tâche s'annonce tout autant compliquée: ils se frotteront à St-Gall, qui reste sur un succès-fleuve (5-0) face à Grasshopper et pointe au 2e rang du classement à 1 point de Thoune.

La seconde rencontre de cette soirée est un choc des extrêmes: Thoune, qui couche sur une série de trois victoires, accueille la lanterne rouge Winterthour. Désormais à nouveau sous la férule de Patrick Rahmen, "Winti" est toujours en quête d'un premier succès cette saison et n'affiche que 3 points à son compteur.



Real Madrid: Vinicius ne supporte pas d'être remplacé Vinicius Junior: son comportement agace du côté du Real Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Il y a du gaz dans l'air au Real Madrid entre Vinicius Junior et l'entraîneur Xabi Alonso. Le Brésilien a hurlé sa frustration dimanche quand il a été remplacé lors du Clasico contre Barcelone (2-1).

Alors qu'il semblait revenir à son meilleur niveau, l'attaquant a démontré par sa réaction ne pas supporter de perdre son statut d'intouchable. Furieux d'être remplacé par son compatriote Rodrygo à la 72e, le Brésilien a dégoupillé:

"Moi? Mister? Encore moi? Va te faire... ! C'est toujours moi! Je quitte l'équipe, c'est trop, c'est mieux que je m'en aille!", a-t-il pesté devant les caméras du monde entier. Il est rentré directement aux vestiaires, sans saluer Xabi Alonso.

Il est ensuite revenu s'asseoir sur son banc plusieurs minutes plus tard. Ce n'était pas pour célébrer la victoire solide du géant madrilène, mais pour provoquer le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal, dont les déclarations avaient enflammé l'avant-match.

Eteindre l'incendie Xabi Alonso, dont l'approche "méritocratique" tranche avec le management plus docile de Carlo Ancelotti, a bien tenté d'éteindre l'incendie. L'Espagnol a assuré qu'il préférait garder "toutes les choses positives" du match de "Vini" et que les deux hommes allaient "reparler" de cet incident ensemble.

Mais cette séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, est considérée en Espagne comme un énorme manque de respect et une nouvelle limite franchie par l'ailier de 25 ans, incapable de mettre son égo de côté pour le bien de son équipe. "Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir un joueur star qui n'accepte pas de faire partie d'une équipe", écrit notamment le quotidien sportif AS, estimant que cette polémique pouvait marquer "un avant et un après" dans l'avenir de "Vini", qui refuse toujours de prolonger son contrat expirant en juin 2027.

Plus intouchable Ce nouveau craquage de l'attaquant brésilien, dont le tempérament volcanique, les provocations et les crises de nerfs agacent de plus en plus dans la capitale espagnole, révèle un profond mal-être et une immense frustration concernant son nouveau statut, dans l'ombre d'un Kylian Mbappé étincelant. Le no 7 merengue ne semble toujours pas accepter de devoir partager l'affiche avec le capitaine des Bleus et de ne plus être "intouchable" aux yeux de son nouvel entraîneur, comme pouvaient à l'époque l'être Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo, qui ne sortaient que très rarement en cours de match sauf en cas de blessure.

La star de la Seleção a ainsi débuté sur le banc à trois reprises depuis le début de saison, sans être blessé, et il n'a disputé que trois rencontres au complet sur les dix autres où il était titulaire. Et il a vu Mbappé s'imposer, dans le même temps, comme le leader d'attaque de la Maison Blanche, avec des statistiques affolantes: 19 buts en 16 matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.

Un déclassement considéré comme injuste par le dribbleur brésilien, qui n'a toujours pas digéré sa deuxième place au Ballon d'Or 2024 derrière l'Espagnol Rodri alors qu'il était annoncé vainqueur. Selon la presse espagnole, les négociations contractuelles sont à l'arrêt entre le club et l'entourage du joueur, qui utiliserait une offre "impossible à refuser" en Arabie saoudite pour réclamer un salaire supérieur ou au moins équivalent à celui de Mbappé, soit entre 20 et 25 millions d'euros net par an.



Naples pourrait être privé de De Bruyne jusqu'à début 2026 Kevin De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples pourrait être privé jusqu'à début 2026 de Kevin De Bruyne, a annoncé lundi le champion d'Italie en titre et leader de la Serie A. L'international belge est blessé à la cuisse droite.

"Kevin De Bruyne a passé des examens qui ont mis en évidence qu'il souffrait d'une lésion de vaste ampleur au biceps fémoral de la cuisse droite", a indiqué le Napoli dans un communiqué."Le joueur a déjà entamé son parcours de rééducation", a ajouté le club sans donner plus de précisions.

Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025 et manquera donc au moins deux mois de compétition. "KDB" s'est blessé samedi en ouvrant la marque à la 33e minute lors de la victoire de son équipe (3-1) face à l'Inter pour le compte de la 8e journée du Championnat d'Italie.

Après avoir transformé son pénalty, l'ancien joueur de Manchester City s'est aussitôt figé et a placé sa main droite sur sa cuisse droite. Incapable de marcher et grimaçant, il a été dans un premier temps soutenu par ses coéquipiers, avant d'être évacué du terrain par deux soigneurs.

Depuis son arrivée à Naples libre de tout contrat, De Bruyne (34 ans) a marqué quatre buts en huit matches de championnat et délivré deux passes décisives en Ligue des champions.



Lugano: Ezgjan Alioski au repos forcé Ezgjan Alioski (à gauche) souffre d'une fracture du péroné gauche Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lugano doit composer sans Ezgjan Alioski. Des examens médicaux effectués lundi ont révélé que le défenseur de 33 ans souffrait d'une fracture du péroné gauche, a annoncé le club tessinois.

Alioski a reçu "un coup violent d'un adversaire" dimanche en Super League sur la pelouse du Servette FC. Il a dû être remplacé à la 21e minute. Le FC Lugano souligne qu'il devra suivre un traitement conservateur au cours des prochaines semaines.



L'état de Noah Dettwiler est stable, mais reste grave Noah Dettwiler se trouvait toujours en soins intensifs lundi Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Un jour après son grave accident lors de la course Moto3 en Malaisie, Noah Dettwiler se trouve toujours dans un état critique aux soins intensifs à Kuala Lumpur. Son état est décrit comme stable.

"Noah a dû subir plusieurs opérations au cours des dernières heures, qui se sont bien déroulées. Selon le corps médical qui l'a soigné, son état est stable, mais toujours critique", ont écrit dans un communiqué diffusé conjointement son équipe CIP Green Power, sa famille, son équipe de management et Thomas Lüthi.

Ces informations correspondent donc avec celles qui avaient été publiées peu auparavant par le journal sportif espagnol "As". Un de ses journalistes a pu parler à l'aéroport avec le médecin-chef du MotoGP Angel Charte.

Celui-ci a donné quelques détails. Noah Dettwiler est sous assistance respiratoire artificielle, mais à un niveau bas. Lors de l'opération d'urgence pratiquée dimanche, la rate du Soleurois, gravement blessée, a été retirée. Aucune autre blessure n'a été constatée à l'abdomen.

Entre-temps, sa famille, soit ses parents Nicole et Andy ainsi que sa sœur Noëlle, est arrivée à l'hôpital de Kuala Lumpur afin d'apporter son soutien à Noah, a rapporté "Blick".

Dimanche, avant le départ de la course Moto3 de Sepang, Noah Dettwiler a été très violemment percuté par l'arrière par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Celui-ci n'a pas vu le Soleurois, qui roulait alors à très faible allure sur la trajectoire.

