Jannik Sinner toujours aussi impitoyable ++ Loïs Boisson en demi-finale

Le récital de Jannik Sinner se poursuit Jannik Sinner: une ma羡rise absolue sur la terre battue de Roland-Garros. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Jannik Sinner est toujours aussi impitoyable. Le no 1 mondial s’est hissé dans le dernier carré de Roland-Garros sans lâcher le moindre set.

Malgré la magie qui peut sortir parfois de sa raquette, Alexander Bulbik (ATP 62) n’a rien pu faire pour s’opposer à la puissance de l’Italien, à *ce véritable robot" comme il décrivait la veille de cette rencontre. Le Kazakh s’est incliné 6-1 7-5 6-0 en seulement 1h49’ pour son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Eliminé l’an dernier par Carlos Alcaraz en cinq sets, Jannik Sinner attend le vainqueur du choc de mercredi soir entre Alexander Zverev et Novak Djokovic. L’Italien s’avance comme le favori logique de cette demi-finale dans la mesure où le tennis qu’il produit depuis le début de la quinzaine est d’une qualité rare. Il frappe très fort, il touche les lignes et il ne laisse aucun répit à ses adversaires.



Loïs Boisson élimine Mirra Andreeva Mais où s'arrêtera Loïs Boisson ? Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le rêve bleu continue: Loïs Boisson (WTA 361) jouera ce jeudi les demi-finales de Roland-Garros.

Après son succès sur la no 3 mondiale Jessica Pegula lundi, la joueuse de Dijon a éliminé Mirra Andreeva (WTA 6). Elle a battu 7-6 (8/6) 6-3 la Russe après avoir été pourtant menée 5-3 au premier set et 3-0 au second.

Au fil des jeux, Loïs Boisson a pris l'ascendant sur le plan mental face à la Russe, victorieuse cette année des WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells. Elle a gagné les six derniers jeux de ce quart de finale devant une Andreeva qui a traversé cette fin de match comme un véritable cauchemar.

Jeudi, Loïs Boisson entend poursuivre sa route dans ce tournoi. Elle affrontera Coco Gauff avec une chance raisonnable de succès. "Je veux aller au bout", avoue Loïs Boisson, la première Française demi-finaliste à Paris depuis Marion Bartoli en 2011.



Bellemare prolonge le plaisir d'une saison Pierre-Edouard Bellemare reste une saison de plus Image: KEYSTONE/PostFinance Pierre-Edouard Bellemare va encore jouer une saison à Ajoie. Le Français de 40 ans a prolongé son contrat avec les Jurassiens.

Bonne nouvelle pour les Ajoulots qui pourront compter sur un attaquant qui ne triche jamais. Arrivé en cours de saison à Porrentruy, le Tricolore a immédiatement amené son incroyable expérience et son professionnalisme.

Il a inscrit 28 points (10 goals) en 34 matches de saison régulière et 11 points en 11 parties de play-out et de barrage.

Le joueur français, relégué avec les Bleus à Stockholm, espère bien pouvoir disputer les JO en février en Italie.



La Suisse avec les champions du monde Suisses et Américains seront dans le même groupe à Zurich en 2026 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse connaît ses adversaires pour le prochain Championnat du monde qui aura lieu à Zurich et Fribourg du 15 au 31 mai. Et ce ne sera pas facile.

A Zurich dans le groupe A, la troupe de Patrick Fischer aura les champions du monde américains, les Finlandais et les Allemands comme pays "forts". Mais attention, la Lettonie et l'Autriche seront également dans la plus grande ville du pays. La Hongrie et la Grande-Bretagne devraient logiquement se battre pour éviter la relégation.

A Fribourg, les spectateurs auront la chance d'avoir dans le groupe B le Canada, la Suède et la Tchéquie. Le Danemark, récent demi-finaliste surprise du Mondial et la Slovaquie devraient se battre pour la 4e place. Restent encore la Norvège, la Slovénie et l'Italie pour éviter la relégation.



Gauff renverse Keys et passe en demi-finale Coco Gauff est en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Coco Gauff (WTA 2), finaliste en 2022, a renversé sa compatriote Madison Keys (8e) 6-7 (6/8) 6-4 6-1 en quarts de Roland-Garros. L'Américaine rejoint pour la 3e fois le dernier carré à Paris.

La lauréate de l'US Open en 2023 défiera jeudi la gagnante du match entre la Française Loïs Boisson (361e) et la jeune Russe Mirra Andreeva (6e).

L'histoire avait mal commencé pour Gauff en étant menée 1-4. Mais Madison Keys s'est mise à déjouer et l'Américaine de 21 ans est remontée à 5-4 avec une balle de set sur le service de Keys. L'Américaine de 30 ans l'a repoussée et remporté le tie-break grâce à des services maladroits de Coco Gauff (10 doubles fautes sur le match).

La finaliste à Madrid et Rome (WTA 1000) s'est ressaisie dans le deuxième set, avec un double break d'avance sur Keys pour mener 4-1.

Mais Gauff est retombée dans ses travers avec de nombreuses fautes directes et Keys, demi-finaliste en 2018, a repris ses deux breaks de retard. Elle est finalement parvenue à prendre le service de Keys dans un moment critique pour elle et servir pour le gain du set.

Dans le dernier set, la jeune Américaine a conclu le match sur un jeu blanc sur le service de Madison Keys en 2h11.



Okoh de retour au LS Bryan Okoh, ici avec l'équipe de Suisse, est de retour au LS Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Lausanne-Sport annonce l'arrivée de Bryan Okoh. Le défenseur de 22 ans, formé au club, est de retour au bercail après plusieurs années à l’étranger.

Originaire de la région lausannoise, Bryan a commencé sa formation au FC Espagnol Lausanne avant de rejoindre l’académie du LS, où il a évolué au sein de la génération 2003, avec notamment Alvyn Sanches.

Défenseur central, Okoh a quitté le club à 15 ans pour rejoindre le Red Bull Salzburg. Appelé en équipe de Suisse par Murat Yakin en novembre 2021, il avait malheureusement dû quitter le rassemblement à la suite d'une grave blessure aux ligaments.



Une tournée américaine entre repérage et peaufinage L'équipe de Suisse va disputer deux matches de préparation aux Etats-Unis ces prochains jours. A trois mois des qualifications du Mondial 2026 le sélectionneur Yakin doit trouver la bonne formule.

A un an de la Coupe du monde en Amérique du Nord, la Suisse est partie en repérage. Certes, ni Salt Lake City, où elle a atterri et affrontera samedi le Mexique (22h00 en Suisse), ni Nashville, où elle défiera les Etats-Unis trois jours plus tard (mercredi 2h00 en Suisse), n'accueilleront de matches lors du Mondial, mais Murat Yakin souhaitait mettre ses joueurs à l'heure américaine. Histoire de leur donner un avant-goût, ainsi que toute la motivation nécessaire pour y retourner en juin 2026.

"C'est pour cela qu'on a décidé d'organiser ce voyage, pour dire +Ok les gars, nous voulons revenir ici dans un an+. C'est le message que nous voulons faire passer", avait insisté le Bâlois au moment de révéler sa liste le 22 mai.

Il faut également rappeler que la tenue de l'Euro féminin en Suisse en juillet a compliqué l'organisation de matches de la sélection masculine à domicile. C'est aussi pour cette raison que l'ASF a tout fait pour que cette tournée américaine puisse avoir lieu.

Le retour des cadres Au mois de mars, Murat Yakin avait dû composer avec l'absence de plusieurs cadres - Granit Xhaka et Manuel Akanji, pour ne citer qu'eux - et avait fait appel à trois néophytes: Stefan Gartenmann, Lucas Blondel et Isaac Schmidt.

Les trois défenseurs sont encore de la partie et ont été rejoints par un autre petit nouveau: Johan Manzambi. Le talentueux milieu de terrain genevois de 19 ans a été récompensé pour son excellente fin de saison au SC Fribourg, avec qui il a terminé 5e de Bundesliga.

Hormis, Ruben Vargas, qui se remet encore d'une blessure à une cuisse contractée début avril, tous les hommes forts du sélectionneur bâlois ont fait le voyage outre-Atlantique. Alors que la dernière trêve internationale avait été l'occasion pour Yakin de réaliser une large revue d'effectif, il doit désormais trouver la bonne formule au pays de l'Oncle Sam avant le premier match des qualifications face au Kosovo, le 5 septembre à Bâle.

Les retours de Xhaka et d'Akanji dans le onze de départ ne font aucun doute. En attaque, Breel Embolo et Dan Ndoye semblent intouchables, tout comme Gregor Kobel devant le but. Mais Yakin fait sans doute face à un casse-tête en ce qui concerne le milieu de terrain.

Zakaria en défense? Avec son statut de meilleur joueur du championnat belge, Ardon Jashari mérite de figurer dans le onze de départ. Tout comme Denis Zakaria, capitaine d'un AS Monaco qui sera encore au rendez-vous de la Ligue des champions la saison prochaine. Et avec Remo Freuler et Vincent Sierro, "Muri" dispose de deux autres milieux tout à fait capables d'endosser le costume de titulaire.

"Nos meilleurs joueurs jouent au centre du terrain", a justement évoqué Yakin lundi lors d'un point presse organisé dans l'avion reliant Zurich à Salt Lake City. "C'est à moi de créer un système qui permet d'aligner les meilleurs. Mais je ne veux pas me borner à un seul schéma que j'essaierais à tout prix d'imposer."

Pour résoudre ce casse-tête, Yakin pourrait bien aligner Zakaria au sein d'une défense à trois, en tout cas face au Mexique, aux côtés d'Akanji et d'un troisième homme qui pourrait être Ricardo Rodriguez. Cela offrirait le flanc gauche à Miro Muheim, lequel a montré face au Luxembourg en mars (3-1) tout ce qu'il pouvait apporter dans ce rôle de piston.



Alcaraz surclasse Paul Carlos Alcaraz n'a pas perdu de temps en quarts de finale Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le tenant du titre Carlos Alcaraz n'a laissé que cinq jeux à l'Américain Tommy Paul mardi en quarts de finale de Roland-Garros. Il s'offre des retrouvailles avec Lorenzo Musetti dans le dernier carré.

Dans le dernier match programmé mardi sur le court Philippe-Chatrier, le no 2 mondial s'est imposé 6-0 6-1 6-4 en un peu plus d'une heure et demie face au 12e mondial, dominé pour la cinquième fois en sept duels.

Tommy Paul était le dernier Américain en lice à Paris, après l'élimination plus tôt dans la journée de son compatriote Frances Tiafoe (16e) par l'Italien Lorenzo Musetti (7e).

Musetti et Alcaraz, vainqueur en trois sets pour la première fois depuis le premier tour de Roland-Garros, s'apprêtent à s'affronter pour la troisième fois depuis le début de la saison sur terre battue.

Mi-avril, l'Espagnol l'avait emporté en trois sets en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, avant d'éliminer Musetti en deux sets en demi-finales du tournoi de Rome en mai.

Alcaraz mène 5 victoires à 1 dans ses duels avec le spécialiste du revers à une main, la seule victoire de Musetti remontant à 2022 en finale du tournoi d'Hambourg (terre battue).

Les deux derniers quarts de finale opposeront mercredi Jannik Sinner (1er) à Alexander Bublik (62e) et Alexander Zverev (3e) à Novak Djokovic (6e).



Trop imprécise, la Suisse est reléguée Les Suissesses ont raté leur début de match Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO La Suisse va connaître la relégation en Ligue B après avoir perdu le dernier match de Ligue des Nations. A Sion, les Suissesses se sont inclinées 1-0 devant la Norvège.

Dans une répétition générale avant le premier match de l'Euro à Bâle face à ce même adversaire, la Suisse a failli et ne va pas aborder son Euro avec le plein de confiance.

Après avoir encaissé l'ouverture du score très tôt (4e, Vilde Boe Risa), les joueuses de Pia Sundhage ont dû se reconcentrer. Les Suissesses ont surtout poussé en fin de première période, sans pour autant se montrer très dangereuses pour la gardienne Cecilie Fiskerstrand.

Dos au mur en deuxième période, les Helvètes ont cherché à aller marquer ces deux buts qui leur auraient permis de disputer un barrage face à un deuxième de Ligue B. Seulement il a trop souvent manqué de la précision dans le dernier, voire dans l'avant-dernier geste, à l'image de certains centres ratés.

Petit rayon de soleil côté helvétique, le très bon match de la jeune Iman Beney.

Les joueuses de Pia Sundhage pensaient avoir arraché l'égalisation à la 93e, mais le but de Calligaris a justement été annulé pour un hors-jeu évident.



Musetti sort Tiafoe et attend Alcaraz en demi-finale Lorenzo Musetti content d' Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Lorenzo Musetti (ATP 7), médaillé de bronze olympique à Paris l'an dernier, s'est défait de Frances Tiafoe (16e) mardi à Roland-Garros. Il atteint les demi-finales et attend Carlos Alcaraz.

Déjà demi-finaliste à Wimbledon en 2024, Lorenzo Musetti s'est qualifié en quatre sets (6-2 4-6 7-5 6-2) et rejoint, pour la première fois de sa carrière à 23 ans, le dernier carré du tournoi parisien sur sa surface favorite.

S'il a douté, au deuxième set puis au début du troisième, l'Italien a commencé puis fini le match en jouant sa partition sans accroc face à Tiafoe, qui en faisait souvent trop (51 fautes directes).

Lauréat de l'ATP 500 de Hambourg sur terre en 2022, l'Italien continue sur la bonne lancée de sa saison sur l'ocre: le Toscan est le seul joueur du circuit à avoir atteint au moins les demi-finales des trois Masters 1000 sur cette surface en 2025 (Monte-Carlo, Madrid et Rome).

C'est sur le service de Tiafoe que le joueur au revers à une main s'est imposé, à sa troisième balle de match, grâce à un coup dans le filet de l'Américain - une nouvelle faute directe.

Musetti pourrait retrouver Carlos Alcaraz, tenant du titre, si l'Espagnol écarte Tommy Paul, autre Américain, en soirée sur le court Philippe-Chatrier.



Tami: "La campagne de qualification a déjà commencé!" Pierluigi Tami est très content de cette tournée américaine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Aux Etats-Unis, la Suisse va jouer deux matches pour se préparer au mieux aux éliminatoires de la Coupe du monde. Pour Pierluigi Tami, la campagne de qualification a même "déjà commencé".

"C'est un moment important. Je l'ai déjà dit à l'équipe avant notre départ: notre campagne de qualification a déjà commencé", a déclaré le directeur des équipes nationales mardi en conférence de presse.

Au rez-de-chaussée de l'hôtel où réside l'équipe de Suisse à Salt Lake City, Pierluigi Tami a insisté sur le fait que cette tournée américaine n'avait rien d'une promenade. "Nous voulons profiter de cette préparation pour voir une vraie équipe, avec une identité forte", a-t-il appuyé.

Le dirigeant tessinois se réjouit d'avoir fait le voyage aux Etats-Unis avec un cadre presque complet. "Ce serait fantastique de pouvoir avoir les mêmes joueurs pour le début des qualifications" a-t-il espéré. "Mais après la période des transferts, on devra peut-être trouver des solutions pour remplacer des joueurs qui ne seraient pas encore prêts début septembre."

Fédération américaine généreuse Interrogé sur Xherdan Shaqiri, Pierluigi Tami s'est rangé derrière les propos de Murat Yakin, qui a encore indiqué lundi que la porte restait ouverte à un retour du Bâlois en équipe nationale. Ce dernier avait poliment refusé les sollicitations du sélectionneur après avoir mené le FC Bâle au titre de champion de Suisse.

Le directeur des équipes nationales a en revanche révélé que cette tournée a été facilitée par les efforts de la fédération étasunienne de football, laquelle a pris en charge une grande partie des frais de l'équipe de Suisse. "Nous avons juste dû payer les vols en avion. Cette invitation nous permet d'économiser pas mal d'argent", s'est-il réjoui.



Roland-Garros: Iga Swiatek rejoint les demi-finales Iga Swiatek: la joie de retrouver les demi-finales à Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Iga Swiatek, triple tenante du titre à Roland-Garros, s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle y défiera la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Sur un court Philippe-Chatrier balayé par le vent, la Polonaise (WTA 5) quadruple lauréate du tournoi (2020, 2022, 2023, 2024) l'a emporté 6-1 7-5 en quarts de finale contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 14). Hormis une petite alerte en début de deuxième set, quand Svitolina a breaké pour mener 3-1, Swiatek a livré une de ses prestations les plus abouties du tournoi, manifestement ragaillardie par sa victoire en 8es de finale contre Elena Rybakina malgré un premier set catastrophique.

A 24 ans, Swiatek a aligné mardi son 26e succès d'affilée à Roland-Garros. Elle reste ainsi en course pour devenir la première joueuse de l'histoire à remporter quatre titres consécutifs porte d'Auteuil.

Sevrée de titres depuis son dernier sacre à Paris en juin 2024, l'ancienne no 1 mondiale mène 8 victoires à 4 dans ses confrontations avec l'actuelle reine du circuit Aryna Sabalenka.



JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise Federica Brignone après sa terrible chute Image: KEYSTONE/AP/ELVIS PIAZZI L'Italienne Federica Brignone ne sait pas si elle sera en mesure de s'aligner lors des Jeux olympiques 2026 (6-22 février). Elle a été gravement blessée à une jambe début avril.

"J'aimerais pouvoir dire que je serai assurément au départ des prochains JO d'hiver, mais aujourd'hui, je ne le sais pas", a déclaré la lauréate de la Coupe du monde lors d'un point-presse à Turin. "Je vais essayer, je fais tout pour, mais le plus important pour moi est de me soigner et ensuite de revenir faire des courses de ski. Les JO sont une grande source de motivation, c'est vrai, mais le temps presse", a ajouté Brignone.

L'Italienne, qui a gagné dix courses l'hiver dernier, ne sait pas non plus quand elle pourra reprendre l'entraînement sur la neige. "Nous n'avons pas d'éléments de comparaison: il y a peu de personnes qui ont eu une telle blessure, il est par conséquent difficile d'établir un calendrier (...) Tant que je ne peux pas poser mon pied par terre, c'est difficile à dire, je ne rechausserai les skis que quand je serai bien, pas pour être sur une seule jambe", a-t-elle précisé.

Brignone (34 ans) a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver. Elle a été aussi victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, mais le médecin de la Fédération italienne des sports d'hiver Andrea Panzeri a précisé mardi qu'"aucune intervention chirurgicale n'était à l'ordre du jour".



Roland-Garros: Aryna Sabalenka se hisse en demi-finale Aryna Sabalenka: une place dans le dernier carré à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros comme en 2023. Elle a battu la championne olympique chinoise Zheng Qinwen (WTA 8) 7-6 (7/4) 6-3.

Triple gagnante en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) et à la poursuite d'un premier titre à Paris, la Bélarusse de 27 ans a pris sa revanche contre Zheng, qui l'avait battue récemment à Rome (WTA 1000, terre battue) en deux sets.

"Lors du dernier tournoi, j'étais assez épuisée. J'étais en réalité contente d'avoir perdu mon match parce que j'avais besoin d'une petite pause avant Roland-Garros. Aujourd'hui, j'étais plus fraîche", a résumé Sabalenka.