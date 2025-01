Un dernier Mondial pour Neymar ++ Bonne nouvelle pour le Barça

Genève-Servette lourdement battu à Zoug La joie des Zougois, qui ont dominé le GSHC 7-4 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Au terme d'un match très compliqué, le GSHC s'est incliné 7-4 à Zoug mercredi soir. Les Aigles restent englués à la 11e place du classement de National League. Vingt-quatre heures après leur défaite à Berne, les Genevois n'ont pas su rebondir sur la glace de Zoug. Ils se sont rapidement éteints après avoir pourtant ouvert le score dès la 3e minute par Bertaggia. Tous les espoirs étaient encore permis au terme d'une première période conclue sur le score de 1-1. Mais peu avant la mi-match, les protégés de Yorick Treille ont complètement perdu pied et encaissé trois réussites en 3'27. Hofmann puis Martschini - par deux fois - n'ont laissé aucune chance à un Raanta abandonné par sa défense. Genève a ensuite repris espoir en fin de période médiane, quand Pouliot et Le Coultre ont fait passer le score de 4-1 à 4-3. Mais le GSHC n'a pas pu recoller, notamment par la faute de ses leaders qui n'ont jamais pesé sur la rencontre. Manninen a même écopé d'une pénalité de match, à 12 minutes du terme, pour avoir asséné un cross-check à un juge de ligne! Künzle et Simion venaient alors de redonner deux longueurs d'avance à Zoug. Toujours 11e, Genève-Servette accuse désormais onze points de retard sur la 6e place. Les Aigles se déplaceront vendredi à Ambri pour un match de tous les dangers.

Le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne La joie des joueurs du Barça, qualifiés pour la finale de la Supercoupe d'Espagne Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Porté par ses jeunes prodiges Gavi et Lamine Yamal, le FC Barcelone s’est qualifié mercredi pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Le Barça a dominé l’Athletic Bilbao 2-0 à Jeddah. Bien servi en retrait par son latéral gauche Alejandro Baldé, Gavi a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis sa grave blessure au genou en novembre 2023. le jeune milieu espagnol a ouvert le score en concluant un beau mouvement collectif (17e, 1-0), avant de servir parfaitement son cadet Lamine Yamal, auteur d’un enchainement plein de sang-froid pour faire le break (53e, 2-0). L'Athletic Bilbao qui restait invaincu depuis quinze matches, a cru revenir dans la rencontre à deux reprises mais les buts d'Oscar De Marcos (82e) et Inaki Williams (87e) ont été finalement refusés pour hors-jeu. Le Barça affrontera dimanche le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Real Madrid et Majorque.

Meillard termine 2e et s'empare du dossard rouge Loïc Meillard, 2e à Madonna, a pris les commandes en Coupe du monde de slalom Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard a décroché mercredi son 25e podium en Coupe du monde. Le skieur d'Hérémence a terminé 2e du slalom nocturne de Madonna di Campiglio, remporté par l'étonnant Bulgare Albert Popov, pour prendre la tête du classement de la discipline. Daniel Yule s'est quant à lui classé 7e, et Tanguy Nef 15e. Deuxième sur le premier parcours à 0''62 du Norvégien Atle Lie McGrath, Loïc Meillard n'a rien pu faire face à Albert Popov, auteur d'une seconde manche de feu qui lui a permis de passer du 8e au 1er rang. Mais il a tenu le choc, contrairement à McGrath qui est parti à la faute sur une piste verglacée. Meillard a concédé au final 0''44 à Albert Popov, qui cueille à 27 ans son premier succès sur le Cirque blanc. Sa régularité cet hiver en slalom est éblouissante: 3e, 5e, 3e, 2e et encore 2e. Elle lui permet de s'emparer de la 1re place dans la Coupe du monde de slalom, 10 points devant Henrik Kristoffersen (5e mercredi). Vainqueur en 2018, 2020 et 2022 à Madonna, Daniel Yule n'a pas signé pareil exploit. Le Valaisan, 18e après la manche initiale, a réussi une belle remontée pour obtenir son meilleur résultat de la saison. Il monte en puissance, mais une faute commise sur le second parcours lui a sans doute coûté une place dans le top 5. Tanguy Nef, 19e à 0''03 de son compatriote à l'issue du premier tracé, n'a en revanche pas trouvé la solution en seconde manche. Le Genevois a profité des nombreuses éliminations pour intégrer le top 15 final. Mais il fut loin d'évoluer au niveau qui lui avait permis de terminer 5e à la mi-novembre à Levi. Von Grünigen éliminé Quatrième Helvète présent en seconde manche, Noel von Grünigen a en revanche manqué le coche. Le Bernois de 29 ans, qui ne fait plus partie des cadres de Swiss-Ski, est parti à la faute à quelques portes de l'arrivée. Cette élimination est frustrante pour un skieur qui n'a inscrit que trois fois des points en Coupe du monde.

Le Mondial 2026 sera le dernier pour Neymar Neymar disputera son dernier Mondial en 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANDRE BORGES Neymar a annoncé que le Mondial 2026 serait son dernier avec la sélection brésilienne. Quintuple lauréate de la compétition, la Seleçao est toutefois à la peine lors des qualifications. "Je sais que c'est mon dernier Mondial, ma dernière chance. Je vais faire tout ce qui est possible" pour gagner le tournoi, a expliqué le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, âgé de 32 ans, dans un entretien diffusé mardi sur CNN. Le joueur d'Al-Hilal en Arabie saoudite) aura 34 ans lors de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'ancien Parisien s'était gravement blessé (ligament croisé du genou gauche et ménisque) lors d'un match des qualifications sud-américaines contre l'Uruguay le 17 octobre 2023 et n'a pas encore fait son retour en équipe nationale. Il a rejoué avec son club en octobre et a depuis disputé deux matches, les deux en débutant sur le banc. A six journées de la fin des qualifications, le Brésil pointe à la 5e place avec 18 points, à sept longueurs du leader, l'Argentine. Seuls les six premiers seront qualifiés directement pour le Mondial 2026.

Le Barça autorisé à faire rejouer Dani Olmo Dani Olmo (à droite) est provisoirement autorisé à rejouer pour le Barça Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Le FC Barcelone a été autorisé à faire rejouer son meneur de jeu Dani Olmo et le jeune Pau Victor, dont les licences avaient été annulées par la Liga faute de garanties financières suffisantes. Le Barça profite d'une décision du Conseil Supérieur des Sports espagnol. Cette mesure provisoire "suspend l'annulation des licences sportives des joueurs susmentionnés" et en maintient également la validité jusqu'à l'issue du litige, écrit l'instance dépendant du ministère de l’Éducation et des Sports dans un communiqué. Les deux joueurs pourraient retrouver les terrains dès dimanche en cas de qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Ils peuvent rejouer sous le maillot blaugrana le temps que les instances du football espagnol fassent évoluer leurs règlements face à ce cas inédit.

1re manche: Meillard 2e, à 0''62 de McGrath Loïc Meillard a signé le 2e temps en 1re manche à Madonna di Campiglio Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard a signé le 2e temps de la première manche dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Le meilleur chrono a été l'oeuvre d'Alte Lie McGrath. Toujours en quête d'une victoire cette saison en Coupe du monde, Loïc Meillard a concédé 0''62 au Norvégien. Celui-ci a fait la différence dans le vertigineux mur de la piste Canalone Miramonti, reprenant 0''34 au skieur d'Hérémence dans ce secteur crucial. Troisième de cette première manche, le Croate Samuel Kolega a lâché 0''65 sur McGrath. Seuls cinq coureurs ont perdu moins d'une seconde, le leader du classement de la discipline Henrik Kristoffersen est pour sa part 9e à 1''09. Les espoirs suisses reposeront sauf surprise sur les seules épaules de Loïc Meillard en deuxième manche (dès 20h45). Trois fois vainqueur à Madonna, Daniel Yule a ainsi concédé 1''64 pour pointer au 18e rang après le passage de 33 concurrents. Tanguy Nef le suit de près (19e à 1''67). Eliminé en première manche sur les quatre premiers slaloms de l'hiver, Marc Rochat a cette fois-ci rallié l'arrivée. Mais son manque de confiance s'est ressenti, et le Vaudois a concédé 3''01 pour se retrouver 26e. Ramon Zenhäusern (23e à 2''50), a fait à peine mieux, alors que Luca Aerni a été éliminé. Des éliminés de marque Cette première manche a par aussi fatale au vainqueur des deux premiers slaloms de l'hiver, Clément Noël. Le Français a perdu de sa superbe depuis sa lourde chute en géant à Val d'Isère, lui qui avait terminé 6e à Atla Badia. Timon Haugan, qui s'était imposé dans la station des Dolomites, est lui aussi parti à la faute.

Monaco: Philipp Köhn sera titulaire à Nantes Philipp Köhn défendra les buts de Monaco vendredi à Nantes Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Philipp Köhn entrevoit le bout du tunnel. Auteur d'un excellent match lors du Trophée des champions dimanche dernier, le gardien international suisse sera titulaire à Nantes vendredi en Ligue 1. "Philipp (Köhn) a fait un match fantastique contre le Paris Saint-Germain (0-1), il sera titulaire à Nantes", a annoncé le coach de l'ASM Adi Hütter. Celui-ci a apprécié l'attitude de son gardien, déclassé comme no 2 en début de saison derrière le Polonais Radoslaw Majecki. "Je ne sais pas si le match de Philipp est une grosse surprise, mais il a été extraordinaire, a précisé Hütter. Il a fait de gros arrêts et nous a maintenus dans le match. Mon désir était de le voir aux tirs au but. Il aurait pu être le héros du match." Le technicien autrichien n'a toutefois pas confirmé si, entre les deux gardiens, les rôles avaient de nouveau été inversés pour la suite de la saison. "Radek (Majecki) revient dans le groupe cette semaine après sa blessure, a expliqué Hütter. Quand un joueur revient à l'entraînement, il lui faut un peu de temps. Concernant le match de Coupe de France (à Reims, mardi), nous verrons qui jouera." Blessé à une cheville avant le début de saison, Majecki avait retrouvé sa place à Lille lors de la 8e journée de L1. Puis, il s'était de nouveau blessé mi-décembre aux adducteurs, avant le déplacement à Reims (0-0). Excepté contre Saint-Jean en Coupe de France, Philipp Köhn a systématiquement été titularisé par Hütter lors de chaque intérim.

West Ham se sépare de Lopetegui après 22 matches Julen Lopetegui (à gauche) a été viré mercredi par West Ham Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN West Ham a annoncé mercredi se séparer de son entraîneur Julen Lopetegui. Arrivé en juillet, l'Espagnol sera resté seulement 22 matches sur le banc du club londonien, actuel 14e de Premier League. "La première moitié de la saison 2024/25 n'a pas été à la hauteur des ambitions", indique West Ham dans un communiqué. Les adjoints, analystes et autres membres du staff technique de Lopetegui quittent également le club "avec effet immédiat", est-il précisé. Le successeur de David Moyes a perdu neuf de ses vingt matches en championnat d'Angleterre, dont les deux derniers sèchement contre l'actuel leader Liverpool (5-0) puis contre le quadruple tenant du titre Manchester City (4-1). Les résultats n'ont pas été à la hauteur des investissements massifs de l'intersaison, où le club a déboursé près de 150 millions d'euros en transferts. Hors terrain, le club a été secoué par le grave accident de la route subi par son attaquant Michail Antonio, le 7 décembre. L'international jamaïcain, considéré comme un "miraculé" par Lopetegui, a passé trois semaines à l'hôpital. Malgré ce traumatisme collectif, West Ham a enchaîné quatre matches sans défaite dans la foulée, un redressement sportif qui avait permis à l'Espagnol de sauver sa peau. Provisoirement seulement. La presse britannique évoque avec insistance le nom de Graham Potter, ancien entraîneur de Brighton et Chelsea, pour lui succéder à Londres. "Le processus de nomination d'un remplaçant est en cours", s'est contenté d'indiquer le club.

Simon Ammann perd sa place Simon Ammann va devoir se battre pour retrouver sa place au sein de l'équipe de Suisse de Coupe du monde (archives). Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Simon Ammann a à nouveau perdu sa place au sein de l'équipe de Suisse de Coupe du monde. Il est remplacé par Yannick Wasser dans la dernière convocation de Swiss-Ski et va concourir en Coupe d'Europe. Malgré un bon début de saison (deux fois dans les points), le sauteur de 43 ans a enchaîné plusieurs contre-performances en fin d'année 2024. Il n'a pas passé les qualifications lors de l'épreuve de Coupe du monde à Engelberg, puis a échoué une nouvelle fois lors de la première étape de la Tournée des Quatre Tremplins à Oberstdorf. La situation n'est pas nouvelle pour l'athlète de 43 ans qui avait assuré sa place dans le cadre in extremis avant le début de l'hiver et pour qui la pression augmente d'année en année. Il ne sera pas de la partie à Zakopane (Pologne) entre le 17 et le 19 janvier, mais un retour en Coupe du monde n'est pas encore à exclure.

Open d'Australie: trois Suissesses au 3e tour des qualifs Viktorija Golubic n'est plus qu'à un match de rejoindre le tableau principal de l'Open d'Australie (archives). Image: KEYSTONE/AP/LOUISE DELMOTTE Trois Suissesses sont proches d'intégrer le tableau principal de l'Open d'Australie. Viktorija Golubic, Rebeka Masarova et Jil Teichmann se sont qualifiées pour le 3e tour des qualifications mercredi. Tête de série numéro 2 de ces qualifs, Golubic (WTA 90) n'a pas douté face à la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 141). La Zurichoise, 16e de finaliste à Melbourne en 2024, s'est imposée 6-2 6-2 en 1h27' de jeu. Elle tentera d'obtenir son billet pour le tableau principal du premier Grand Chelem de l'année face à l'Américaine Sachia Vickery (WTA 208), contre qui elle avait perdu en qualifications de l'US Open 2023. Rebeka Masarova (WTA 144), qui défend à nouveau les couleurs de la Suisse après avoir longtemps représenté l'Espagne, défiera quant à elle l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 139) après son succès 6-4 7-5 contre la Tchèque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 114). Quant à la Biennoise Jil Teichmann (WTA 133), victorieuse de la Britannique Francesca Jones (WTA 153) en trois sets (4-6 7-6 (15/13) 6-3) après avoir sauvé trois balles de matches, elle se mesurera à la Tchèque Sara Bejlek (WTA 156) jeudi. Jérôme Kym out Stan Wawrinka et Dominic Stricker ne seront eux pas rejoints par Jérôme Kym. L'Argovien de 21 ans (ATP 135) a courbé l'échine face au Français Clément Chidekh (ATP 191) alors qu'il menait un set à zéro (6-7 (0/7) 6-3 6-2). Il devra encore attendre avant d'intégrer le tableau principal d'un Grand Chelem pour la première fois.

Didier Deschamps confirme son départ des Bleus en 2026 Didier Deschamps s'arrêtera après le Mondial 2026 (archives). Image: KEYSTONE/EPA Didier Deschamps a confirmé qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France en 2026, mercredi dans une interview à TF1. Le technicien de 56 ans estime avoir "fait son temps". "Ca sera 2026. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026... la prochaine Coupe du monde. Ca s'arrêtera là, parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment. Dans ma tête c'est bien clair", a déclaré le technicien de 56 ans lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron diffusé dans le journal de 13 heures dans le cadre de l'opération "Pièces Jaunes", dont LCI, chaîne d'information du groupe, a dévoilé un extrait en matinée. "J'ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026 c'est très bien", a encore expliqué DD, qui terminera donc son bail à l'issue du prochain Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, pour lequel la France n'est pas encore qualifiée. Avec son départ, se refermera le chapitre le plus glorieux de l'histoire des Bleus. Deschamps s'est en effet bâti un palmarès hors normes à la tête de l'équipe de France en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie et la Ligue des nations en 2021, tout en atteignant les finales de l'Euro 2016 et du Mondial 2022. "Il faut savoir dire stop" A l'issue de la finale du dernier Mondial perdue au Qatar face à l'Argentine, le contrat du Basque avait été prolongé de quatre ans, une durée qui avait suscité à l'époque de nombreuses critiques. Lesquelles n'ont pas faibli lors du dernier Euro 2024 en raison du jeu guère emballant proposé par les Français, malgré l'accession aux demi-finales. Dans la foulée, le management du technicien avait alimenté les débats au cours du second semestre, entre la gestion difficile du cas Kylian Mbappé, alors en proie à des difficultés sur le plan sportif comme personnel à la suite d'une enquête pour viol, depuis refermée, après son passage à Stockholm. Dans l'intervalle, Antoine Griezmann avait annoncé à la surprise générale sa retraite internationale. Avant de tirer sa révérence, les objectifs ne manquent toutefois pas pour Deschamps. Les Tricolores doivent disputer les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie en mars. En cas de succès, ils joueront le "Final Four" de cette compétition en juin avant d'enchaîner avec les qualifications du prochain Mondial, l'ultime défi de l'ancien capitaine des Bleus, champion du monde en tant que joueur en 1998. "On n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose, mais il faut savoir dire stop. Il y a une vie après, je ne sais pas laquelle elle sera, mais elle sera très bien aussi", a-t-il conclu.

Belinda Bencic rate de peu une belle remontée Belinda Bencic a donné du fil à retordre à son adversaire Liudmila Samsonova (archives). Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS Belinda Bencic a fini par craquer en 8es de finale du WTA 500 d'Adelaide mercredi. La Saint-Galloise s'est inclinée 7-6 (7/3) 4-6 6-4 face à la Russe Liudmila Samsonova. Bencic (WTA 421) était déjà au bord du précipice dans le deuxième set lorsque la 26e mondiale menait 4-1 après avoir enlevé la première manche au tie-break. Mais la championne olympique de 2021 à aligné cinq jeux consécutifs pour revenir à hauteur d'une adversaire qu'elle avait battue en finale à Abou Dhabi en 2023. La jeune maman a ensuite redoublé d'effort pour arracher le service de Samsonova en début de troisième set. Elle a raté quatre occasions dans le premier et le troisième jeu avant de finalement y parvenir à 3-3, juste après avoir sauvé cinq balles de break sur sa mise en jeu précédente. Les efforts consentis lui ont sans doute été fatals au moment de confirmer son break durement acquis et la Saint-Galloise a fini par tout perdre, concédant finalement la défaite sur la première balle de match de Samsonova. Retour en Grand Chelem Ses deux victoires en qualifications et celle au premier tour permettront toutefois à Bencic de gagner une centaine de places supplémentaires au classement WTA. De quoi aborder le tableau principal de l'Open d'Australie, auquel elle va accéder grâce à son classement protégé, avec une certaine dose de confiance.

Les Jets de Niederreiter battent les Predators de Josi Les Jets de Winnipeg n'ont pas trébuché à domicile face à Nashville. Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Les Winnipeg Jets ont remporté leur deuxième duel en huit jours contre les Nashville Predators mardi en NHL (5-2). Nino Niederreiter et Roman Josi ont à nouveau marqué après une longue disette. Les deux Suisses ont frappé lors du troisième tiers-temps dans le Manitoba. Josi, passeur décisif sur la première réduction du score des Preds (37e Forsberg 3-1), a ramené son équipe à deux longueurs à la 50e minute alors que Winnipeg avait repris trois buts d'avance un peu plus tôt. Mais "El Nino" a entériné le succès de la franchise canadienne d'un but dans la cage vide (58e). Les deux anciens coéquipiers - Niederreiter a joué une partie de la saison 2022-23 à Nashville - ont ainsi mis fin à leur période de 12 (Josi) et 13 matches sans marquer de but. Niederreiter en est maintenant à 11 buts cette saison (12 assists), Josi à 8 (19 assists). Toujours leader de la division Centrale, Winnipeg se relance après avoir perdu ses trois premiers matches de l'année 2025. Quant aux Predators, qui évoluent dans la même division, ils comptent 25 points de retard sur les Jets. Une place en play-off apparaît de plus en plus illusoire.

Trae Young offre la victoire à Atlanta d'un tir improbable Trae Young a réussi l'un des tirs de la saison à Salt Lake City. Image: KEYSTONE/AP/Rob Gray Un "buzzer beater" réussi depuis sa propre moitié de terrain. C'est ce qu'a réussi le meneur star des Hawks Trae Young pour offrir la victoire à Atlanta à Salt Lake City mardi en NBA (124-121). A 2''9 de la sirène finale, les fans du Jazz de l'Utah rugissaient encore alors que Collin Sexton venait d'égaliser à 121-121 d'un tir primé. Trois secondes plus tard, ils devaient halluciner en voyant Trae Young réussir l'un des lancers de la saison de NBA. "Ice Trae" n'a pas hésité pour tenter un tir improbable à mi-terrain qui est venu mourir dans le panier adverse et ainsi permettre à Atlanta de signer sa 19e victoire de l'exercice (18 défaites). Le meneur trois fois all-star n'avait pourtant réussi que 2 de ses 9 précédentes tentatives derrière l'arc (24 points au total). Clint Capela a pour sa part fait preuve d'une belle réussite au tir (9/11, 18 points). Le pivot genevois des Hawks a aussi capté 6 rebonds, le tout en un peu plus de 25' passées sur le parquet. Kyshawn George maladroit Washington a pour sa part encaissé une troisième défaite de rang en s'inclinant 135-112 face à Houston devant son public. Avec trois joueurs au-delà de 20 points (Jalen Green, Amen Thompson et Alperen Sengun), les Rockets n'ont laissé aucune chance aux Wizards de Kyshawn George. Le Montheysan a inscrit un total de 9 points, pas aidé par sa maladresse dans ses tirs de loin. Il n'a réussi qu'une seule de ses 7 tentatives à 3 points lors dette 28e défaite de la saison des Wizards (6 victoires).