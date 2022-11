De gauche à droite: Fritz, Auger-Aliassime, Ruud, Nadal, Tsitsipas, Medvedev, Rublev et Djokovic. Image: ATP

Vous n'avez rien remarqué de bizarre sur la photo des maîtres du tennis?

L'ATP a récemment publié le traditionnel cliché des joueurs qualifiés pour le Masters, cette semaine à Turin. La plupart des maîtres adoptent une étrange posture.

D'ordinaire, quand on s'apprête à être pris en photo, on remet en place sa mèche rebelle, on réajuste son col puis on se concentre pour décocher son plus beau sourire. Les tennismen retenus pour le Masters, eux, avaient une autre idée en tête. En fin de semaine dernière, quelques jours avant le début du tournoi des maîtres, Djokovic, Tsitsipas et les autres qualifiés ont pris soin de croiser les bras puis, pour la plupart d'entre eux, de relever légèrement la manche gauche de leur veste (ça vous saute aux yeux maintenant, n'est-ce pas?!).

Une attitude qui peut paraître étrange, surtout qu'elle n'a pas été concertée. Le joueur de tennis américain Reilly Opelka a mené l'enquête et vite compris la raison d'une telle manie: c'est au poignet gauche en effet que les meilleurs joueurs de la planète portent fièrement la montre offerte par leur sponsor.

Medvedev, Rublev et Djokovic.

Or un lien étroit, presque intime, existe de longue date entre le tennis et l'horlogerie. «L’association d’un professionnel de haut niveau et d’une marque de luxe est gagnante pour les deux parties, souligne le site chrono 24. La marque profite de la célébrité du joueur, qui a quant à lui le privilège de porter des garde-temps exclusifs.»

Sur l'image diffusée par l'ATP, deux joueurs ne présentent pas leur montre à l'objectif: Rafael Nadal et Casper Ruud.

Il s'agit peut-être d'un oubli pour l'Espagnol, sponsorisé de longue date par Richard Mille. C'est différent pour Ruud: le Norvégien ne prête son image (et inversement) à aucune marque d'horlogerie. Il s'en est d'ailleurs amusé sur Twitter, s'estimant un peu seul sur l'image. Il est pourtant arrivé à l'heure au tournoi, puisqu'il s'est imposé dès son premier match, dimanche, face à Felix Auger-Aliassime.