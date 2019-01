Leben

Filme und Serien

Diese 18 Top-Serien werden 2019 veröffentlicht



Auf diese 18 Serienhits darfst du dich 2019 freuen – auf einige zum letzten Mal

Wenn du 2018 zu viel Zeit mit Streamen verbracht hast, haben wir schlechte Nachrichten für dich: In diesem Jahr wird es für dich wohl nicht besser. Alleine was der «GoT»-Muttersender HBO an hochkarätigen Serien raushaut, wird dich für Tage an den Bildschirm fesseln.

Darum: Weiterlesen auf eigene Gefahr! Haha.

Diese Serien gehen ENDLICH weiter

«Black Mirror», Staffel 5

Ist das zu fassen? 2018 hat uns Netflix tatsächlich hängen lassen und keine neue Staffel von «Black Mirror» veröffentlicht. Immerhin haben sie uns dann mit dem interaktiven Film «Bandersnatch» überrascht. Das tröstet ein bisschen. Für 2019 hat uns Netflix aber eine neue Staffel versprochen – fragt sich nur wann.

«Big Little Lies», Staffel 2

Bild: HBO

Eigentlich war die schwarze Komödie nur als Miniserie geplant, als sie 2017 das Licht der Welt erblickte. Doch wie so oft hat die immense Zuschauerbegeisterung dafür gesorgt, dass dieses Vorhaben über Bord geworfen wurde. Sieben neue Episoden spendiert uns HBO. Nur zum Startdatum gibt sich der Sender – wie so oft – noch geheimniskrämerisch.

Meryl Streep gehört neu zum Cast, wie der erste Mini-Teaser verrät: first sneak peek of Big Little Lies Season 2, THAT'S WHAT WE DESERVE pic.twitter.com/pd4rjPukog — best of big little lies (@bllposts) 7. Januar 2019

«Babylon Berlin», Staffel 3

Bild: Sky

«Babylon Berlin» ist zurzeit wohl die deutsche Vorzeigeserie schlechthin. Denn wenn sogar die US-Presse eine deutsche Produktion in den höchsten Tönen lobt, will das schon etwas heissen. Sky hat darum auch gleich zwei neue Staffeln bestellt. Gedreht wird bereits, weiter geht es mit der dritten Staffel dann allerdings erst Ende Jahr.

«American Gods», Staffel 2

Ist es wirklich schon fast zwei Jahre her, seit «American Gods» veröffentlicht wurde? Tatsächlich! Um die Serie, die uns mit ihrem visuellen Stil ganz schön geflasht hat, ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden. Umso schöner zu hören, dass es nun endlich weiter geht – und zwar am 10. März.

«True Detective», Staffel 3

Hat noch irgendjemand damit gerechnet, dass es eine weitere Staffel zu «True Detective» gibt?

Umfrage Jetzt mal ehrlich: Ich habe nie daran gezweifelt!

Ich hatte die dritte Staffel schon abgeschrieben.

Abstimmen 4 Votes zu: Jetzt mal ehrlich: 25% Ich habe nie daran gezweifelt!

25% Ich hatte die dritte Staffel schon abgeschrieben.

Weiter geht es mit der Serie schon am 13. Januar. Yey! Die Hauptrolle übernimmt dieses mal Mahershala Ali, der im Moment in Hollywood einen ziemlichen Lauf hat. Dieses mal geht es um zwei vermisste Kinder in der Hochlandregion Ozark.

«Stranger Things», Staffel 3

Auch mit seiner zweiten Vorzeigeserie hat uns Netflix 2018 auf dem Trockenen sitzen lassen. Nicht einmal ein interaktiver Film lag drin. Nun gut, am 4. Juli soll es nun endlich weiter gehen. Und wer weiss – vielleicht gibt es dann Ende Jahr sogar noch einen interaktiven Film.

Von diesen Hit-Serien müssen wir uns verabschieden

«Game of Thrones», Staffel 8

2017 hatte HBO ganz schön mit den Gefühlen der «GoT»-Fans gespielt. Zuerst die Nachricht, dass Staffel 8 die letzte sei und dann auch noch, dass sie nicht 2018 erscheinen würde. Nun, nach fast zwei Jahren der Trauerbewältigung, geht es im April 2019 endlich weiter. Wann genau? Wenn uns HBO das nur verraten würde! Vermutlich um den 20. April herum.

«Homeland», Staffel 8

Böse Zungen mögen behaupten, dass Homeland seinen Zenit schon lange überschritten hat. Vielleicht. Wer aber trotzdem tapfer weiterschaute, wird sicher doch die eine oder andere Träne vergissen, wenn im Juni 2019 die letzte Staffel an den Start geht.

«Mr Robot», Staffel 4

Bild: Amazone Prime Video

Rami Malek ist spätestens nach seiner Darstellung als Freddie Mercury einer der ganz Grossen in Hollywood. Und wie uns bereits Benedict Cumberbatch lehrte, haben solche Schauspieler dann nur noch wenig Zeit für alte Serienprojekte. Darum ist es sicher nicht verkehrt, wenn «Mr Robot» zu einem – glücklicherweise geplanten – Ende kommt. Wann genau die letzten 12 Episoden veröffentlicht werden, ist noch unklar.

«Orange Is The New Black», Staffel 7

Bild: Netflix

Es ist fast das Ende einer Ära, wenn nach «House of Cards» die zweite grosse Serie aus Netflix' Anfangstagen als Produktionsstudio zu Ende geht. Ganz abschwören will der Streaming-Dienst den Knastfrauen allerdings nicht: Ein Spin-Off ist bereits in Arbeit. Vorher wird voraussichtlich im Juli aber noch die letzte Staffel veröffentlicht.

«Jane the Virgin», Staffel 5

Bild: The CW

Irgendwie klingt die Serie wie eine billige Seifenoper – aber ein Kritikerschnitt von 100 Prozent auf «Rotten Tomatoes» ist schon ziemlich beeindruckend.

Bild: Screenshot Rotten Tomatoes

Genützt hat's leider nichts – nach Staffel fünf ist Schluss. Allerdings ist das genau das, was die Serienschöpferin angeblich wollte. Somit gibt es wenigstens kein offenes Ende, wenn Staffel fünf im März erscheint.

«Veep», Staffel 7

Bild: HBO

Mit «Veep» schickt HBO 2019 eine weitere seiner beliebten Serien in Rente. Die politische Satire, die hierzulande noch immer ein Geheimtipp ist, wird mit Staffel sieben zu einem geplanten Ende gebracht. Laut Hauptdarstellerin Julia Louis-Dreyfus wolle man damit die Serie beenden, bevor sie sich anfängt zu wiederholen.

Diese neuen Serien wollen dich von sich überzeugen

«The Umbrella Academy»

Nachdem Marvel und DC bald nicht mehr bei Netflix verfügbar sein werden, hat man mit Dark Horse einen Comic-Verlag für weitere Superhelden-Adaptionen gefunden. «The Umbrella Academy» ist das erste Ergebnis aus dieser neuen Zusammenarbeit. Darin geht es um einen Milliardär, der sieben Kinder mit speziellen Fähigkeiten adoptiert und zu Superhelden ausbildet. Los geht's am 15. Februar.

«Watchmen»

Bild: HBO

Nachdem Regisseur Zack Snyder 2009 die Verfilmung von «Watchmen» – nach Meinungen vieler Fans – ruiniert hatte, versucht es nun HBO mit einer Serie. Dass der komplexe Stoff mit einer Serie mehr Raum für Entwicklung hat, dürfte sicher viele vergraulte Fans erfreuen. Und wann genau geht es los? Haha, wenn HBO uns das nur verraten würde.

«The Witcher»

Bild: Netflix

Netflix hat sich die Serienrechte an einer der beliebtesten Fantasy-Erzählungen der letzten Jahre gesichert. Wobei die Serie nicht auf der Game-Adaption, sondern auf der Romanreihe basieren wird. In «The Witcher» sehen wir Ex-Superman Henry Cavill als titelgebenden Helden. Dieser zieht umher, um böse Kreaturen zu bekämpfen. Das die Serie 2019 kommt, ist bestätigt – nur noch nicht wann genau.

«Good Omens»

Wer Terry Pratchett liebt, dürfte jetzt sicher aufhorchen. Die Serie basiert auf dem Roman «Ein gutes Omen», welcher der Kultautor zusammen mit Neil Gaiman schrieb. In der schwarzen Komödie geht es um die Geburt des Antichristen und dessen Erziehung, die nicht ganz so verläuft, wie die Hölle sich das vorstellt.

«The Mandalorian»

Bild: Disney

Im Frühling startet Disney seinen hauseigenen Streaming-Dienst «Disney+». Zum Start soll auch eine der beiden geplanten «Star Wars»-Realserien verfügbar sein. «The Mandalorian» spielt zwischen Episode sechs und sieben und beschäftigt sich mit dem Volk, zu dem auch Boba Fett gehört. Interessant dürfte vor allem sein, welche Figur der deutsche Kultregisseur und Schauspieler Werner Herzog in der Serie darstellen wird.

Werner Herzog und sein englischer Akzent sind Kult: Video: YouTube/Saville Productions

«Untitled Star Trek Series»

Bild: 20th Century Fox

Noch nicht einmal einen Titel hat die neue «Star Trek»-Serie, welche den beliebten Charakter Jean-Luc Picard zurückbringen wird. Was die Fans besonders verzückt: Patrick Steward spielt die Rolle höchstselbst. Ende 2019 soll es soweit sein – bis dann findet sich sicher auch ein passender Titel.

Eure Serientipps fürs 2019? Ab damit in die Kommentarspalte!

21 Gebäude, die aussehen wie Tiere, Raumschiffe und andere kuriose Dinge:

Apropos Superhelden: Schnecken sind die Superhelden der Natur:

Abonniere unseren Newsletter