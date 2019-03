Happy Birthday, Barbie! 8 watsons erzählen von ihren alten Puppen

Heute vor genau 60 Jahren wurde die wohl bekannteste Puppe der Welt zum ersten Mal vorgestellt.

Zum 60. Geburtstag erinnern wir uns zurück an die Zeit, als Barbie (und Ken) noch ein Teil unseres Alltags war und verraten dir, mit welchen Puppen wir damals gespielt haben.

«Hach, ich war damals regelrecht süchtig nach Barbies. Ich hatte einen ganzen Keller voll, inklusive des Barbie-Cabriolet, Barbie-Haus, Barbie-Wohnwagen und Barbie-Pony. Ausserdem besass ich noch einen Ken. Ich mochte ihn aber nicht besonders. Darum riss ich ihm den Kopf ab. Er hatte dann eine Zeit lang kopflos irgendwo im Keller herumgelegen, bis ihn meine Mutter irgendwann entdeckte und reparierte. Ich wunderte mich natürlich, weshalb er plötzlich wieder am Leben war – und musste ihn also erneut töten. Meine Mission war dann beim zweiten Mal erfolgreich: Er wurde nie mehr lebendig.»

«Ich wollte zu Weihnachten unbedingt eine Barbie mit einem traumhaften Blumenkleid. Bei dieser Puppe konnte man mithilfe einer kleinen Fee das Kleid mit Glitzer bestäuben. Am Weihnachtsabend lag jedoch keine Barbie für mich unter dem Baum. Die Begründung meiner Eltern: ‹Der Weihnachtsmann wollte vermutlich nicht, dass unsere Wohnung von oben bis unten voller Glitzer ist.› Zwei Tage später kam dann mein Götti mit einem Geschenk vorbei. Tatsächlich erhielt ich von ihm gleich zwei Blumenkleid-Barbies in pink und blau – ganz zur Freude meiner Eltern. Noch heute kann ich Glitzer von den Barbies in der Wohnung meiner Mutter finden. Haha.»

«Ich spielte gerne mit diesem Ken, welcher irgendwelche Melodien abspielte, wenn man ihm auf den Rücken klopfte. In meinem Zimmer hatte ich einen grossen Korb voller Spielsachen. Irgendwo lag da auch dieser Ken drin. Eines Nachts fing er dann an, ununterbrochen Geräusche zu machen. Ich dachte, dass im Korb vielleicht ein anderes Spielzeug auf seinen Rücken drückt. Weit gefehlt! Ken hörte einfach nicht mehr auf, Melodien abzuspielen. Er war irgendwie kaputt. Kurzerhand entschied ich mich, ihn aus dem Fenster zu schmeissen. Endlich konnte ich ihn Ruhe weiterschlafen.»

«Ich besass diese afroamerikanische Barbie aus der ‹Beyond Pink Serie›. Die Schönheit hatte lange, dunkle Haare mit silbernen Strähnen. Zudem war sie stets rockig gekleidet und spielte Gitarre – also zumindest hielt sie immer eine in der Hand. Haha. Sie war wirklich sehr cool. Stundenlang hatte ich für sie Häuser gebaut und eingerichtet.»