PICDUMP 427 – hier herrscht für heute Winter, willkommen!

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

s isch wies isch

Welche Motive wünschst du dir?

Schnee, Eis, alles was mit Winter zu tun hat



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Abkühlung bei 30 °C



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Wir alle, wenn wir eine leere Papierrolle sehen:

Supi.

Es gibt keine dummen Fragen, ausser diese vielleicht:

via userinput



Und hier hätten wir noch: Dumme Menschen, die dumme Dinge tun 1 / 41 Dumme Menschen, die dumme Dinge tun quelle: imgur

Sieht sicher noch besser aus als in echt!

via userinput

Die Möwe weiss, dass du es liest:

via userinput

«Wer, ich?»

Du: Mein Rücken tut weh.

Auch du:​

via userinput

Hereinspaziert, hereinspaziert!

via userinput

Füsse hoch, 1 flacher:

via reddit/ich_iel



Was letzte Kontinent?

via reddit/wasletztepreis

Ich wünschte, ich würde diesen Hund kennen.

via userinput

Nein.

Was letzte Geschäftsidee?

via reddit/wasletztepreis

Damit du auch heute was gelernt hast:

Was letzte Wikipedia-Battle?

via reddit/wasletztepreis



Sag es, aber sag es mit Stil:

Alkis:

via userinput



Unser aller Leben wird von nun an besser, Leute!

via twitter/kyley_king



«Hast du das gehört?»

Und wer tippt das jetzt ab ...?

Ok, ich hab's gemacht, da steht: We support you. via reddit/funny

Wirklich ein bisschen unsensibel von Peta.

via twitter/_pandy



🙃

Nants Ingonyama Bagithi Baba ... (Ich hab's gegooglet, das wird am Anfang eigentlich gesungen. Und nicht aaah zibenja babadibabada)

via userinput

Wenn du den Fensterplatz wolltest, aber der Papst schneller war:

Teenager in Netflix-Serien so:

via userinput

Die Mehrheit hat gesprochen ...

via twitter/iamsimlyjake



Damit wir heute noch mehr gelernt haben:

via reddit/ich_iel

Oh. Mein. Gott.

via userinput



Ist und bleibt gut:

via userinput

PS: Diese 12 Pizzalieferanten nehmen ihren Job wirklich ernst 1 / 14 Diese 12 Pizzalieferanten nehmen ihren Job wirklich ernst

Ich:

via twitter/eliasswakim

Sagt Bescheid, wenn was frei wird, dankeeee

via reddit/ich_Iel



Wäh.

via userinput

Gar nicht mal so nett von uns.

via twitter/longwall26



Jedes Böhnchen ein Tönchen.

via userinput

Finds supi, wie schön es sich ein.......fugt. Hö hö. Hö.

via userinput

👍

Warum?

Wer kann bei der Verpackung auch schon ahnen, dass es vegan ist? ...

via userinput

Und tschüss.

via danbydraws

Wenn deine Peperoni gerade eine harte Zeit hat ...

via userinput

AAAAAAAAAAAAAA

via userinput

Ich auch!

via reddit/ich_iel

Da kann man seinen Balkon richtig geniessen. Supi.

via userinput

🙃

via userinput

Noch nie war ein Punkt so wichtig.

via userinput

Warst du schon mal so sauer?

via userinput

Yay!

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Wundermittel Fingernagel:

via userinput

Und zum Abschluss, damit wir alle noch etwas dümmlich aussehen:

Hast du es ausprobiert? Ja, ich auch ...... via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Blauer Montag

Der blaue Montag ist eine Bezeichnung für den arbeitsfreien Montag. Blaumachen steht umgangssprachlich für Müssiggang im Allgemeinen oder Absentismus im Berufsleben.

Traditionell war es in vielen Klein- und Handwerksbetrieben üblich, am Montag nur «mit halber Kraft» zu arbeiten. Dieser Brauch ist in den vergangenen Jahren aber immer weiter zurückgedrängt worden. Eine Erklärung des Ausdrucks bezieht sich auf die Sitte, an Montagen in der Fastenzeit die Kirchen mit blauem oder violettem Tuch zu schmücken. Die Arbeitsfreiheit des Fastenmontags wurde bald auf die anderen Montage des Jahres, oft nach Feiertagen, ausgedehnt.

Und damit du noch mehr gelernt hast: Alle Leichtathletik-Weltrekorde 1 / 50 Alle Leichtathletik-Weltrekorde quelle: ap / gero breloer

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...