Leben

Schweiz

Ausflugsziele im Frühling: Die schönsten Gärten der Schweiz



Ausflüge für Gartenanbeter: Das sind die 7 schönsten Gärten der Schweiz bild: shutterstock

Das herrliche Wetter macht Lust auf Wärme, Spaziergänge und ganz viele kunterbunte Blumen. Wir zeigen dir, welche Gärten richtig gemütlich sind.

Der Rosengarten auf der Guggiwiese in Zug

Du magst Rosen? Na dann ab mit dir, in den Rosengarten in Zug. Dort gibt es so viele davon, dass du den ganzen Tag damit beschäftigt sein wirst, diese zu bestaunen.

bild: Andreas Busslinger / zugtourismis

Nachdem du dich sattgesehen hast, kannst du noch einen Blick über die Altstadt erhaschen: Ein Beitrag geteilt von Howling Red (@howlingred) am Aug 13, 2017 um 2:01 PDT

Ein Beitrag geteilt von Louise E (@lojsee21) am Jul 30, 2016 um 9:00 PDT

Hier findest du den Geheimtipp:

Der Rosengarten in Bern

Auch ein Mekka für Blumenliebhaber ist der Rosengarten in Bern. Ab sofort kannst du dort reihenweise Würste grillieren und Pommes verdrücken.

bild: shutterstock

Ein Beitrag geteilt von Springer Fam (@springerfamwanderlust) am Dez 28, 2017 um 8:51 PST

Ein Beitrag geteilt von I AM NET _ (@imeat_n) am Jan 5, 2018 um 10:25 PST

Ausser Blumen und Cervelats findet man hier auch einen schönen Aussichtspunkt: Ein Beitrag geteilt von 안나 (@wannaleeve) am Mär 2, 2018 um 12:56 PST

Hier befindet sich der Garten:

Der Klostergarten in Schaffhausen

Du guckst «Game of Thrones» nur, weil dir die Wassergärten aus Dorne so gut gefallen? Jetzt ist Schluss damit! Pack deine Kamera ein und dreh deine eigene Fantasy-Serie im mittelalterlichen Klostergarten in Schaffhausen.

Ein Beitrag geteilt von ®ukmini (@wonderweg) am Mai 23, 2015 um 2:18 PDT

Ein Beitrag geteilt von Julia Vetter (@giulietta.loves.sun) am Aug 21, 2017 um 1:36 PDT

Hir findest du den Klostergarten:

Der Schlossgarten Wildegg im Aargau

Einen Garten mit viel Geschichte findest du im Kanton Aargau. Fahr da aber lieber nicht mit dem Auto hin. 😋

Ein Beitrag geteilt von S.F. (@sfk_foto) am Jun 6, 2015 um 11:29 PDT

Ein Beitrag geteilt von сузанне вилди (@susannewildi) am Apr 22, 2016 um 10:04 PDT

Hier befindet sich der schöne Garten:

Die Rosengärten am Schlossberg und beim Einsiedlerhaus in Rapperswil

Vergiss den Chinagarten. Vergiss auch die Rentenwiese. Gegen Ende des Zürichsees in der Rosenstadt Rapperswiler Altstadt befinden sich zwei viel gemütlichere Plätze.

Ein Beitrag geteilt von christina (@chris.tina.eva) am Aug 7, 2017 um 10:06 PDT

Ein von @swiss_bean geteilter Beitrag am Aug 27, 2016 um 2:47 PDT

Hier befinden sich die zwei Rosengärten:

Der botanische Garten auf den Brissago-Inseln im Tessin

Wer Garten- und Inselfeeling haben möchte, der macht am besten einen Abstecher auf die Brissago-Inseln im Tessin. Baden ist nicht erlaubt, aber dafür hast du sowieso keine Zeit, da du aus dem Staunen nicht mehr herauskommen wirst.

bild: shutterstock

Ein Beitrag geteilt von ALICE 💋 (@alicenews) am Sep 24, 2017 um 1:35 PDT

Ein Beitrag geteilt von MarciBaum (@marcibaumart) am Aug 10, 2017 um 9:33 PDT

Die kleine Inseln erreichst du mit dem Boot: Ein Beitrag geteilt von Gerhard Weber 🇩🇪 🚗 🚴 (@webergerhard) am Mär 9, 2018 um 10:42 PST

Sie befinden sich hier:

Der Landschaftsgarten Ermitage in Arlesheim

Treibst du gerne Sport im Freien, aber die Joggingrunde ums Haus ist dir zu kurz? Dann gibt’s nur eine Lösung und zwar einen ausgiebigen Spaziergang im Landschaftsgarten Ermitage in Arlesheim.

bild: shutterstock

Ein Beitrag geteilt von IT-CH 🇮🇹🇨🇭 (@selina_gentile) am Jun 18, 2017 um 8:14 PDT

Ein Beitrag geteilt von Philipp Frey (@fotofreyphilipp) am Sep 29, 2017 um 3:41 PDT

Ein Beitrag geteilt von Chabo The Frenchie and Lia🐾🌷 (@lia.and.chabo) am Aug 27, 2017 um 12:04 PDT

Kennt ihr weitere schöne Gärten? Ab in die Kommentare!

Wär hätte gedacht, das Gartenarbeit so süss sein kann?

Apropos Blumen: Glühbirnen sind prima Vasen:

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: Arme Lehrlinge! 11 Grafiken, die zeigen, was die LAP-Zeit für sie bereithält Deine Hemden müssen passen! Darum: Masskonfektion, Gentlemen Du möchtest nachhaltige Kleider tragen? Dann musst du diese 11 Schweizer Labels kennen Wenn wir im wahren Leben so wie auf Tinder und Co. flirten würden «Mein Mitbewohner hat mein Bett mit dem Klo verwechselt» – 17 WG-Geschichten aus der Hölle Beychella, Baby! Du hast das wohl beste Konzert unserer Generation verpasst Jeder Generation die eigene Revolution – 10 Filme über rebellische Teenager Danke, es ist vorbei – du kannst jetzt aufhören, deinen Food zu fotografieren 6 perfide Stilmittel, mit denen das Sprach-Genie Kollegah sich gerade wehrt Wo ich aufs Erwachsenen-Leben wirklich vorbereitet wurde: Am Kiosk Diese 7 absolut pflegeleichten Balkonpflanzen bringst selbst DU nicht kaputt Hier sind Hotels am teuersten (von den ersten drei Plätzen ist einer nicht in der Schweiz) 9 WG-Geschichten aus der Hölle – und was hast du erlebt? 🙈 Liebe Menschheit: Bitte erfinde endlich diese total praktischen Dinge! Ja, diese Gummihandschuhe kosten 390 US-Dollar – aber hey, sie sind auch von Calvin Klein! Diese Probleme kennen wir alle beim Einkaufen – in 10 Grafiken Niemand gibt so viel Geld für Bioprodukte aus wie wir Schweizer – der Boom in 6 Grafiken Wenn Gollum Regie führt, wird's prrrecious. Andy Serkis und Andrew Garfield über «Breathe» Häng dir bloss keines dieser 5 Gemälde ins Zimmer – sie sind verflucht! «Wie soll ich mit seinem Mini-Penis umgehen?» Weshalb lügen Kinder? «Sport kann gesunde Effekte haben, aber das geschieht eher zufällig» Diese 7 Dokuserien darfst du auch bei schönem Wetter gucken «Symbol der Schande» – Kritik am Echo wird immer schärfer Wieso du NICHT aufhören solltest, dich mit deinem Partner zu betrinken Nach Drohung: Touristeninsel Mont-Saint-Michel evakuiert Lieber zukünftiger fester Freund … Because I got high ... mit dem kiffenden Jules und seinem dummen Ghettoblaster Hätten die Echo-Verantwortlichen doch diesen Film gesehen ... Über Romy Schneider schreiben, heisst weinen – ihr Leben endete zu traurig Bei diesem Spiel kannst du betrügen soviel du willst – und keiner merkt es Wir haben (schon jetzt) den ekligsten Sommertrend 2018 gefunden: Fisch-Schlappen «Wie mache ich im Büro den ersten Schritt?» 9 kuriose Geschichten aus der Gamewelt, die jeder Zocker kennen sollte Alle reden über Farid Bang und Kollegah – das musst du jetzt über Battle-Rap wissen 11 Ideen, wie du mit wenig Aufwand den Frühling in deine Wohnung holst präsentiert von Echo-Verleih: Kollegah und Farid Bang zoffen sich mit Campino Wenn du im Liebesquiz nicht 7 Punkte holst, darfst du dich nie mehr verknallen! 7 Fakten zu Sex während der Periode «Ich erkenne meine Kinder nicht» – die Frau, die Gesichter vergisst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare