Leben

Wissen

Sattmacher: 7 Lebensmittel, die dich lange satt machen (mit Rezepten)



Stopp den Heisshunger: 7 gesunde Rezepte, die dich lange satt machen bild: shutterstock

Zum Frühstück eine Scheibe Toastbrot und am Mittag einen Cheeseburger? Keine gute Idee, denn schon bald wird sich der Appetit wieder bei dir melden. Wir verraten dir, welche Lebensmittel dich lange satt halten.

Haferflocken

Gerade zum Frühstück eignen sich Haferflocken, denn sie sind reich an Ballaststoffen und saugen Flüssigkeiten wie ein Schwamm auf. Wenn du die Flocken mit Wasser oder fettarmer Milch kochst, verdicken sie und brauchen dann entsprechend lange, um verdaut zu werden.

Apfel-Zimt-Porridge

Zutaten für 2 Personen

Zubereitungszeit ca. 10 Minuten

bild: shutterstock

Zutaten

1 Apfel

2 EL Ahornsirup

200 ml Sojamilch

5 EL Haferflocken

1 TL Zimt

Zubereitung

Apfel schälen und vierteln. 3/4 des Apfels in kleine Stücke und 1/4 in feine Scheiben schneiden. Apfelstücke in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze mit dem Ahornsirup und Zimt andünsten. Haferflocken dazugeben. Milch dazugiessen und alles ca. 5 Minuten andünsten. Porridge mit den Apfelscheiben garnieren und mit etwas Zimt bestreuen.

Magerquark

Magerquark ist unschlagbar, was den Sättigungsfaktor angeht. Zudem punktet er mit wenig Fett und einem hohem Kalziumanteil.

Beerenquark

Zutaten für 1 Person

Zubereitungszeit ca. 5 Minuten

Zutaten

250g Magerquark

100g gemischte Beeren

1 TL gehackte Haselnüsse

Zubereitung

Quark mit den gemischten Beeren verrühren und mit den gehackten Haselnüssen bestreuen.

Vollkorn und Eier

Wenn du am Morgen keine Lust auf ein Müsli hast, dann greif einfach zu einer Scheibe Vollkornbrot. Vollkorn ist nämlich reich an Ballaststoffen und macht dich lange satt. Beleg es am besten mit einem Spiegelei, denn Eier sind dank ihrem – Überraschung – Eiweissgehalt ein wahrer Sattmacher.

Vollkornbrot mit Spiegelei

Zutaten für 1 Person

Zubereitungszeit ca. 10 Minuten

bild: shutterstock

Zutaten

1 Scheibe Vollkornbrot

1 Ei

Etwas Butter

Zubereitung

Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen. Ei aufschlagen und vorsichtig in die Pfanne geben. Eier bei mittlerer Hitze 4 Minuten stocken lassen und mit Salz und Pfeffer würzen. Vollkornbrot mit etwas Butter bestreichen. Spiegelei vorsichtig herausheben und auf die Brotscheibe legen.

Bohnen

Bohnen liefern sehr viel Eiweiss und machen lange satt. Sie enthalten ausserdem wenig Kalorien und sind in der Küche vielseitig einsetzbar.

Bohnensalat

Zutaten für 2 Personen

Zubereitungszeit ca. 10 Minuten

bild: shutterstock

Zutaten

100g Kidneybohne

100g Cannellini-Bohnen

100g Tomaten

100g Mais

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl

2 EL Rotweinessig

1 TL Senf

1 EL Honig

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Tomaten in kleine Würfel schneiden und mit den Bohnen in einen grossen Topf geben. Knoblauch und Zwiebeln fein hacken. Öl, Essig, Senf und Honig verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Dressing mit den Tomaten und Bohnen vermischen.

Suppen

Suppen füllen den Magen aufgrund der vielen Flüssigkeit und machen deshalb auch schnell satt. Enthalten sie auch noch Gemüse, hält das Sättigungsgefühl aufgrund der Ballaststoffe besonders lange an.

Rüeblisuppe

Zutaten für 2 Personen

Zubereitungszeit ca. 15 Minuten

bild: shutterstock

Zutaten

300g Rüebli

1 Zwiebel

4 dl Bouillon

2 EL Rahm

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Rüebli schälen und in kleine Stücke schneiden. Zwiebel fein hacken. Rüebli und Zwiebeln mit etwas Butter andämpfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Bouillon dazugiessen und bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten weich kochen. Suppe pürieren und mit Rahm verfeinern.

Suppen helfen übrigens auch gegen den Kater:

Süsskartoffeln und Linsen

Die Süsskartoffel soll fast doppelt so viele sättigende Ballaststoffe enthalten wie ihre Namensvetterin. Auch Linsen machen schnell satt, ohne allzu viele Kalorien zu liefern.

Linsen-Gemüse-Curry

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Zutaten für 4 Personen

bild: watson

Zutaten

400g Süsskartoffeln

200g Belugalinsen

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 rote Peperoni

100g Broccoliröschen

2 EL Curry

2,5 dl Kokosmilch

2 dl Gemüsebouillon

2 EL Sojasauce

Zubereitung

Süsskartoffeln in grosse Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauchzehe fein hacken und mit etwas Butter in einer Pfanne andämpfen. Süsskartoffeln, Peperoni, Broccoli und Curry dazugeben und ca. 2 Minuten weiterdämpfen. Kokosmilch, Bouillon und Sojasauce dazugiessen. Zugedeckt unter gelegentlichem Rühren bei kleiner Hitze ca. 20 Minuten köcheln. Linsen im Wasser ca. 15 Minuten weich kochen und unter das Curry mischen.

Übrigens: Diese 11 Curry-Rezepte solltest du unbedingt mal ausprobieren

Trockenfrüchte und Nüsse

Dank vieler Ballaststoffe bringen Trockenfrüchte den Darm in Schwung und füllen den Magen. Nüsse enthalten zwar viel Fett, sättigen aber auch sehr lange.

Früchtebrot

Zutaten für ca. 12 Stücke

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Backzeit ca. 30 Minuten

bild: shutterstock

Zutaten

600g Trockenfrüchte (Rosinen, Moosbeeren, Datteln, Feigen)

100g Haselnüsse

100g Mandeln

1 TL Backhefe

130 ml Milch

400g Mehl

1 Packung Vanillezucker

90g Butter

150g Quark

3 Eier

Puderzucker

Zubereitung

Trockenfrüchte und Nüsse grob hacken. Milch lauwarm erhitzen und Hefe darin auflösen. Mehl in eine Schüssel geben und mit der Milch, Vanillezucker, Butter und den Eiern vermischen. Alles gut verkneten und zugedeckt für ca. eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Früchte in den Teig einkneten. Masse in die Backform geben und nochmals kurz aufgehen lassen. Anschliessend bei 175 Grad für 50 Minuten backen. Früchtebrot mit Staubzucker bestreuen.

Viel Spass beim Ausprobieren!

Wege, um 10'000 Kalorien loszuwerden:

«Superfood» – sinnlos teure Importprodukte im Trend Video: srf

Mehr leckere Rezepte findest du hier: Schaurig-schöner Halloween-Spass: 5 gruselige Rezepte zum Nachmachen 11 Gerichte für Leute, die nicht kochen können (sie sind wirklich bubieinfach) Legt Chips und Popcorn beiseite, hier kommen 9 bessere Snacks für den TV-Abend 11 simple Rezepte für deine veganen Gäste (und dich selbst) 🌱 Von A wie Apfelpfannkuchen bis M wie Makkaroni-Auflauf: Das sind unsere Lieblingsrezepte! 7 saisonale Rezepte, die du im Februar unbedingt ausprobieren solltest! Schnell, einfach und lecker! 10 Pancake-Rezepte zum Nachmachen 7 heisse Suppen und Eintöpfe für kalte Tage 10 Rezepte für eine Person, die du in nur 30 Minuten zubereiten kannst Von N wie Nasi Goreng bis Z wie Zimtschnecken: Teil II unserer Liebligsrezepte (Mit Ä Ö Ü) Für deinen nächsten Apéro: 10 Häppchen, die in 10 Minuten zubereitet sind 15 Rezepte, für die du weniger als 5 Franken ausgeben musst 7 orientalische Spezialitäten für deinen nächsten Apéro Du liebst Burger, willst aber trotzdem gesund essen? Dann brauchst du diese fünf Rezepte Liebe geht bekanntlich durch den Magen: 7 Rezepte für deine Date-Nacht Herbstzeit ist Randenzeit: 10 Rezepte, die du bestimmt noch nicht kennst Von süss bis salzig: 5 leckere Rezepte für den perfekten Sonntagszopf Essen mit und fürs Köpfchen: 12 Rezepte, die dein Gehirn auf Hochtouren bringen 8 gesunde Gerichte, mit denen du den Winterspeck bekämpfst 7 Gerichte, die richtig viel Zeit in Anspruch nehmen – bist du Profi genug? 12 schnelle Rezepte, für die du nur eine Pfanne schmutzig machen musst 12 geniale Erfindungen, die deinen Koch-Alltag einfacher machen Fast Food muss nicht immer fettig sein: 5 Rezepte, die schnell und gesund sind Matschige Bananen übrig? Verwende sie für diese leckeren Rezepte! 10 leckere Honig-Rezepte für fleissige Bienchen Zu jedem Brötchen gehört ein ordentlicher Aufstrich – 7 leckere Rezepte Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare