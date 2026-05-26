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Basket: Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Fribourg&#039;s players and staff pose with the trophy of Swiss Champion after winning the fourth leg of the Swiss Basket League playoff final game between Les Lions de Geneve and Fribourg Olympic bas ...
Fribourg est champion de Suisse de basket!image: Keystone

Fribourg Olympic retrouve son trône

En battant Genève mardi lors de l’acte IV de la finale, Olympic est redevenu champion de Suisse de basket, un an après avoir perdu contre ces mêmes Lions de Genève.
26.05.2026, 22:0426.05.2026, 22:04

Fribourg Olympic est de retour au sommet du basket suisse! Le club fribourgeois a décroché un 23e titre de champion en dominant les Lions de Genève lors de l'acte IV de la finale des play-offs (86-66).

Tombés de leur piédestal l'an dernier, la faute à ces mêmes Lions (3-1 en finale également), les joueurs de Thibaut Petit n'ont cette fois pas failli. Ils ont même signé un fantastique triplé à la suite de leurs sacres en Coupe de Suisse et en Coupe de la Ligue, comme en 2007, 2018, 2022 et 2024.

Les Knicks en finale pour la première fois depuis 1999

Privé de deux joueurs majeurs, Boris Mbala et Paul Gravet, Genève n'a pas tenu la longueur dans cette finale après avoir enlevé le premier match. Mardi, devant leur public, les Lions se sont accrochés jusqu'à la mi-temps (49-38 pour Fribourg) avant de lâcher prise dans le 3e tiers-temps.

Les adieux de Kazadi

Les joueurs de Patrick Pembele ont esquissé une révolte dans le dernier «quarter», mais Olympic y a rapidement mis fin, avant de tranquillement gérer la fin de match. Impérial tout au long de l'année, Fribourg n'aura perdu que deux fois sur la scène nationale cette saison: l'acte I de cette finale et une partie de championnat contre Union Neuchâtel en décembre.

Ce match a également marqué la fin d'une ère à Fribourg, puisqu'il s'agissait de la «der» de Jonathan Kazadi. Le meneur bernois, qui avait fait son retour dans son club formateur en 2022, a décidé de mettre fin à sa carrière en basket traditionnel pour se consacrer au 3x3, dans l'optique de disputer les JO 2028 avec la Suisse.

(ats/roc)

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Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy
Le SLO va vivre sa première finale de Coupe de Suisse, dimanche (14h00) à Berne contre Saint-Gall. Et il ferait bien de s'inspirer du pragmatisme de l'un de ses anciens dirigeants: le général Guisan.
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