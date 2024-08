l'adversaire de servette passé au crible

Le style de jeu, la star, le point faible: un expert nous dit tout sur Braga

Jeudi soir lors du 3e tour préliminaire de Ligue Europa, le Servette FC se déplace sur le terrain de Braga, une équipe que Matthieu Monteiro connaît par coeur.

Sur son profil Twitter, Matthieu Monteiro se présente comme le «sócio n°9491» du SC Braga, dont il revendique une affinité de longue date. «Je suis né en France de parents originaires du nord du Portugal, précise-t-il. Quand on rentrait au pays chaque été pour les vacances, j'allais voir des matchs de Braga, et mon intérêt pour ce club n'a jamais cessé de grandir.»

Braga, c'est donc le club de Matthieu, mais aussi le prochain adversaire du Servette FC lors du 3e tour préliminaire de Ligue Europa. Si les Genevois ne se réjouissent pas vraiment de devoir se coltiner les Portugais, il paraît que Braga n'est pas enchanté non plus. «Servette, c'est l'adversaire le plus difficile contre lequel on pouvait tomber», soupire Matthieu, qui a suivi la saison dernière du SFC, l'épopée en Coupe, les tours victorieux en Europe et le très bon championnat. «J'ai un ami qui travaille au club, donc on en a forcément parlé», explique le créateur du compte Twitter Zone SC Braga et de Golaço, un podcast couvrant l'actualité du football portugais en français.

Matthieu (26 ans) lors de l'enregistrement d'un podcast.

Pour lui, Braga reste toutefois le favori de cette double confrontation. D'abord parce que contrairement à beaucoup d'adversaires des clubs suisses au coeur de l'été, l'équipe portugaise a déjà disputé deux matchs officiels cette saison (un aller-retour victorieux contre les Israéliens de Petah Tikva au tour précédent) et débutera son championnat ce week-end; ensuite parce que le passé récent parle en faveur de la formation lusitanienne, 4e du dernier championnat et engagée en Ligue des champions la saison précédente; enfin parce que sur le papier, Braga possède des joueurs redoutables.

La star de l'équipe

Quand on lui demande quel est le joueur vedette de son équipe, Matthieu cite immédiatement Ricardo Horta.

C'est lui ⬇️ Getty Images Europe

Puis il développe: «International portugais et capitaine de Braga, le meneur de jeu est la pièce maîtresse de l'équipe depuis son arrivée en 2017. En termes de compréhension du football, de prise de décision, il est très fort. Elément créatif, il est constamment capable de faire la différence face à un bloc bas, que ce soit en marquant ou en délivrant une passe décisive.» Les chiffres traduisent son potentiel de nuisance: la saison dernière, Ricardo Jorge da Luz Horta a inscrit 13 buts et servi 14 caviars toutes compétitions confondues.



Le système de jeu

Le club a certes changé de coach à l'intersaison, Artur Jorge ayant été remplacé par le jeune Daniel Sousa (39 ans), des tendances ont pu être observées à l'occasion des matchs amicaux et lors du 2e tour préliminaire de Ligue Europa. «On s'oriente plutôt sur un 4-2-3-1, avec une pointe, un numéro 10 (Horta) et deux ailiers que sont Bruma et Roger Fernandes, une des stars montantes du club», renseigne Matthieu Monteiro.



Le point faible

Solide devant, Braga est en revanche beaucoup moins impressionnant derrière, et c'est peut-être là que réside la chance de Servette. «La saison dernière, l'équipe attaquait très bien mais défendait très mal. Il y avait un déséquilibre assez constant», synthétise Matthieu, citant notamment Bruma. «Un des principaux reproches qui lui a été fait l'an dernier concernait justement son manque d'implication dans le repli défensif.»

Bruma est doué avec le ballon, il se projette vite vers l'avant et pèse sur les défenses adverses, mais son manque d'implication pour les tâches défensives est vivement critiqué. Getty Images Europe

Le déséquilibre dont souffre l'équipe de Braga est accentué par les velléités offensives des deux milieux récupérateurs, le très expérimenté João Moutinho et le prometteur Rodrigo Zalazar. Leur tendance à se projeter vers l'avant ouvre parfois des brèches dont l'adversaire, pour autant qu'il soit habile, peut profiter.

Le point faible (bis)

Le principe des tours préliminaires de Coupe d'Europe consiste à répéter les efforts deux fois: lors du match aller puis au retour. Braga en sera-t-il capable? Ce n'est pas certain. «L'équipe est très inconstante, est obligé de reconnaître notre expert. Elle est capable d'éliminer le Panathinaikos comme de se faire sortir par Qarabag, donc affronter une équipe suisse en tout début de saison, avec un match retour à l'extérieur, ce n'est pas le scénario le plus favorable.»

Un président en sauveur L'arrivée d'Antonio Salvador à la tête du club en 2003 a tout changé. Le chef d'entreprise a amené son expertise et a fait du SC Braga, dont il est toujours le président, un solide membre du top 4 portugais (avec Porto, Benfica et Sporting). Ces 20 dernières années, le club a été vice-champion national, a remporté deux Coupes du Portugal, trois Coupes de la Ligue et deux Supercoupes. Il a aussi été finaliste de la Ligue Europa et a participé à trois phases de groupes de la Ligue des champions.

Si Braga apparaît moins souverain désormais, c'est aussi en raison du nouveau cycle qu'il a récemment débuté. «Il y a eu un changement sur le banc, et le club a enregistré l'arrivée de huit recrues ainsi que de plusieurs jeunes, liste Matthieu Monteiro. L'équipe possède encore quelques cadres, bien sûr, mais tous ces changements se sont reflétés dans les premiers matchs de la saison. Elle n'est pas encore totalement dominatrice de son sujet, ni en pleine confiance.»

Le Servette FC saura-t-il saisir sa chance? Premiers éléments de réponse dès jeudi lors du match aller (21h30), verdict définitif sept jours plus tard (20h30) à Genève.