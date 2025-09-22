ciel couvert12°
DE | FR
burger
Sport
Football

Ballon d'Or 2025: Ousmane Dembélé sacré pour la première fois

TOULOUSE, FRANCE - AUGUST 30: Ousmane Dembele #10 of Paris Saint-Germain looks on during the Ligue 1 McDonald&#039;s match between Toulouse FC and Paris Saint-Germain at Stadium de Toulouse on August ...
Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025.image: getty

Un sixième joueur français remporte le Ballon d'Or

Tenue ce lundi soir à Paris, la cérémonie du Ballon d’Or 2025 a sacré Ousmane Dembélé, devant Lamine Yamal et Vitinha. Personne ne l'aurait imaginé quelques années en arrière.
22.09.2025, 22:4922.09.2025, 23:19
Alice LEFEBVRE / afp

Longtemps freiné par les blessures et moqué pour ses imprécisions récurrentes, Ousmane Dembélé s'est transformé en attaquant modèle, premier à défendre et à marquer, pour mieux hisser le PSG sur le toit de l'Europe, devenant lundi le sixième Français lauréat du Ballon d'Or.

Cette récompense individuelle couronne l'incroyable saison 2024-2025 de «Dembouz», ponctuée des trophées de meilleur joueur de Ligue 1 mais aussi de la Ligue des champions.

Palmarès complet du Ballon d'Or 2025

Ballon d'or masculin
Ousmane Dembélé
Ballon d'or féminin
Aitana Bonmati

Trophée Cruyff (meilleur entraîneur)
Luis Enrique
Trophée Cruyff (meilleure entraîneure)
Sarina Wiegman

Trophée Müller (meilleur buteur)
Viktor Gyökeres
Trophée Müller (meilleur buteuse)
Ewa Pajor

Trophée Kopa (meilleur jeune)
Lamine Yamal
Trophée Kopa (meilleure jeune)
Vicky Lopez

Trophée Yachine (meilleur gardien)
Gianluigi Donnarumma
Trophée Yachine (meilleure gardienne)
Hannah Hampton

Meilleure équipe masculine
Paris Saint-Germain
Meilleure équipe féminine
Arsenal

Prix Socrates (action caritative)
Fondation Xana​

On connaissait de l'attaquant parisien sa capacité à déséquilibrer l'adversaire avec ses dribbles déroutant, son altruisme naturel (illustré par 16 passes décisives toutes compétitions confondues, dont deux en finale de la Ligue des champions) aussi. A son arc, il a ajouté la corde du buteur, en témoignent ses 35 buts en 53 matchs (L1, C1, Coupe de France, Mondial des clubs, Trophée des champions).

Une ligne statistique bien au-dessus des 14 buts qui constituaient son précédent record en 2018/2019 avec le FC Barcelone... Dire que Dembélé, actuellement blessé à une cuisse, a signé et de loin la meilleure saison de sa carrière à 28 ans est un euphémisme.

PSG&#039;s Desire Doue, left, Paris&#039;s Ousmane Dembele pose with the trophy after the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur in Udine, Italy, Wednesday, Aug. ...
Ousmane Dembélé (à droite) avec la Coupe aux grandes oreilles.image: Keystone

Au coeur de l'hiver dernier, l'ambidextre a notamment réussi à enchaîner deux triplés consécutifs contre Stuttgart en Ligue des champions, puis contre Brest en Ligue 1, le début d'un sprint vers le Ballon d'Or. «Il a fait une saison hors norme, efficace devant le but, mais quand on regarde son apport sur le terrain pour construire les actions, tout ce qu'il fait en efforts défensifs, c'est juste extraordinaire», détaille Désiré Doué, son acolyte au PSG.

Le «Graal»

En effet, au-delà des chiffres, son influence sur le jeu a marqué les esprits, dans ce rôle de faux 9, mélange de meneur de jeu et d'avant-centre, que lui a confié l'entraîneur Luis Enrique. «Moi je donnerais le Ballon d'or à Ousmane Dembélé, simplement pour sa manière de défendre», avait estimé le coach après le sacre à Munich contre l'Inter Milan (5-0), saluant ses efforts pour déclencher le pressing.

Luis Enrique tente une stratégie innovante pour coacher le PSG

Dembélé, qui a emmené le club de la capitale vers son premier sacre en Ligue des champions, succède à Karim Benzema (2022), Zinédine Zidane (1998), Jean-Pierre Papin (1991), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Raymond Kopa (1958), dans le club fermé des Français sacrés. Une performance dont il mesure la valeur, puisqu'il a comparé le Ballon d'or au «Graal» dans un entretien au journal Le Monde fin août.

Après son arrivée à Paris à l'été 2023, Dembélé a changé de statut au fil des mois sur le terrain et en dehors. D'abord considéré par Luis Enrique comme le« joueur le plus déséquilibrant» du monde, il est devenu le leader offensif de l'équipe, à la demande de son coach à l'été 2024 au moment du départ de la star, son copain Kylian Mbappé, au Real Madrid.

Mais cette mue en joueur décisif n'est pas que le fruit de son entraîneur. Le natif de Vernon (Eure), qui a grandi avec sa mère dans le quartier populaire de la Madeleine à Evreux au coeur d'une fratrie de cinq, est désormais entouré par un staff complet.

Un clown

Un préparateur physique, un nutritionniste, un analyste vidéo, son agent Moussa Sissoko et son fidèle ami avec qui il a grandi, Moustapha Diatta, lui ont permis de franchir un cap, de ne plus se blesser autant qu'avant grâce à une meilleure hygiène de vie.

L'ex-Rennais au physique peu imposant, qui a toujours eu une intelligence du placement pour sortir de la densité, a changé aussi sa façon de jouer, selon une source proche du joueur. Résultat, il est plus gainé et peut mieux cadrer en position de frappe. Il fait aussi moins de longues courses et de dribbles et use davantage de passes pour mieux se positionner devant le but.

«FIFA 26» cherche à se réconcilier avec ses fans

Mais le sourire pleines dents reste de rigueur. Dans les vestiaires, «je suis un clown avec tout le monde», aime raconter Ousmane Dembélé, d'un naturel parfois déconcertant dans un milieu de plus en plus aseptisé. Celui qui aime s'habiller chic, chose vérifiée lundi lors de la cérémonie, aime aussi chambrer depuis l'enfance, expliquent ses formateurs dont le recruteur du Stade Rennais Armand Djire, qui l'a repéré à l'âge de neuf ans.

Volontiers «tête en l'air», fan de variété française, en particulier de Charles Aznavour, mais aussi de documentaires animaliers ou historiques, le père de famille d'une petite fille de huit ans est du genre «casanier». Surtout, le voilà désormais tout en haut de l'affiche.

Plus d'articles sur le sport
Ces deux parias ont révolutionné la voile mondiale
Ces deux parias ont révolutionné la voile mondiale
de Romuald Cachod
«J'ai été victime de blessures graves, voire très graves»
«J'ai été victime de blessures graves, voire très graves»
de Sven Papaux, Jérémie Crausaz
Fribourg perd une joueuse clé: «C'était le moment de partir»
Fribourg perd une joueuse clé: «C'était le moment de partir»
de Romuald Cachod
Un scandale lié aux salaires éclabousse la NBA
Un scandale lié aux salaires éclabousse la NBA
de Niklas Helbling
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
de Niklas Helbling
Roger Federer songe à créer sa propre tournée
1
Roger Federer songe à créer sa propre tournée
de Romuald Cachod
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
de Klaus Zaugg
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
1
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
de Yoann Graber
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
de Simon Häring
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
de Yoann Graber
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
de Yoann Graber
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
de Yoann Graber
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
de Rainer Sommerhalder
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
de Robin Walz
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
de Sven Papaux
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
de Céline Feller
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
de Rainer Sommerhalder
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
de Romuald Cachod
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
de Emil Rohrbach
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
2
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
3
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Depuis cette saison, Neuchâtel Xamax propose à ses supporters de venir interviewer publiquement un joueur après les matchs. Une idée originale, qui crée du lien.
Neuchâtel Xamax a réalisé le rêve qu'ont beaucoup de fans de football. Oui, à la Maladière, les supporters du club rouge et noir peuvent directement poser leurs questions à leurs idoles à la fin des matchs, en face à face.
L’article