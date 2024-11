L'entraîneur du Shakhtar Marino Pusic songe à ne faire jouer aucun attaquant contre YB. image: Getty

L’adversaire des Young Boys pourrait aligner une équipe déconcertante

YB affronte le Shakhtar Donetsk mercredi à 18h45 pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions, un adversaire prêt à ne faire jouer aucun attaquant sur la pelouse de Gelsenkirchen.

Young Boys est englué dans les profondeurs du classement, et ce, aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. Les Bernois restent néanmoins sur deux matchs sans défaite et semblent afficher un léger mieux. On pourrait en dire autant de leur prochain adversaire, à savoir le Shakhtar Donetsk.

Les Ukrainiens sortent peu à peu de la crise. Ils viennent de monter pour la première fois cette saison sur le podium de la Premier-Liha, après un début de championnat catastrophique, marqué par deux défaites. Le Shakhtar reste toutefois à six unités du Dynamo Kiev et ne détient qu'un seul point en Ligue des champions, alors qu'il nous a habitués à des campagnes européennes réussies ces dernières saisons.

Plusieurs raisons expliquent les difficultés rencontrées par Donetsk. Parmi elles, une préparation physique insatisfaisante, le fait que les hommes de Marino Pusic jouent sur courant alternatif et surtout, manquent de renfort sur le plan offensif. C'est en tout cas ce que constate Oleh Fedorchuk, entraîneur ayant bourlingué dans plusieurs clubs ukrainiens.



«Le Shakhtar échoue dans son travail de recrutement depuis plus d'un an. Ceux qui viennent repartent aussitôt. Nous n'avons même pas le temps de nous souvenir de leur nom. Le Shakhtar va avoir des problèmes. Les objectifs des équipes ukrainiennes sont de remporter le championnat et de bien performer en Ligue des champions. Par conséquent, vous avez besoin d’au moins deux joueurs pour un poste, voire trois. Surtout en attaque, compte tenu des fonctions exercées par les joueurs offensifs. La rotation y est davantage nécessaire qu'en défense. C’est donc, à mon avis, un point faible du Shakhtar.» Oleh Fedorchuk auprès de Football 24

Qu'il est loin le temps où Luiz Adriano martyrisait les défenses et égalait un record de Messi en Ligue des champions. Brandão ou encore Willian ont également fait les beaux jours des Mineurs en attaque. Il y a eu une tradition offensive à l'Est de l'Ukraine. Or aujourd'hui, le Shakhtar est dépourvu de forces vives, à tel point que son entraîneur songe à n'aligner aucun attaquant mercredi face à YB. C'est ce qu'il a laissé entendre samedi en conférence de presse à l'issue de la victoire des siens face au FC Chornomorets Odesa.

«Peut-être que je jouerai le prochain match sans le moindre attaquant. Cela peut arriver. Lassina Traoré a disputé la dernière partie il y a trois jours. Danylo Sikane était frais. Il a donc débuté aujourd'hui. Or on voyait qu'il devait trouver le bon rythme, car il a été absent un certain temps. Eguinaldo (réd: milieu de formation) était plein d'énergie et c'était quelque chose de nouveau aujourd'hui – le fait de faire entrer un nouveau joueur, un nouvel attaquant. Je sais qu'il peut jouer ailier gauche et avant-centre. Ce n'est pas un poste nouveau pour lui.»

Marino Pusic en conférence de presse

Le technicien néerlandais pourrait donc opter pour un milieu de formation à la pointe de son 4-1-4-1 en lieu et place d'un neuf traditionnel. A l'image de ce qui a déjà été proposé par Vicente del Bosque en équipe d'Espagne ou Pep Guardiola au Barça. Or le jeu du Shakhtar n'est pas aussi léché que celui des Espagnols et un remaniement plus proche du 5-5-0 de Diego Simeone à l'Atlético n'est pas à exclure.

Cette hypothèse d'une partie fermée se confirme par les chiffres. Le Shakhtar forme la meilleure attaque du championnat ukrainien (28 buts en 11 rencontres). Mais il ne doit ce statut qu'à des cartons face aux équipes de bas de tableau. Le reste du temps, il est le roi du 1-0 et a déjà remporté quatre matchs sur ce score. Qui plus est, le club orange et noir n'a toujours pas marqué en Ligue des champions cette saison. Et il a très peu tiré au but, rappelle Andriy Vorobei, légende du club.

«Certains diront que le Shakhtar et le Dynamo ont perdu par un but d'écart, mais ces équipes ont joué sur le score, se concentrant sur leur championnat. Le Shakhtar n'a tiré que très peu au but en Ligue des champions. Il n’y a pas de résultat, il n’y a pas de jeu» Andriy Vorobei pour Football ukrainien

Le risque de purge est donc grand, d'autant que le match face à YB se jouera sur terrain «neutre», à un horaire inadéquat (18h45) et dans une Veltins-Arena loin d'être remplie. Young Boys pourrait rendre la partie encore plus indigeste, si les Bernois affichent en Allemagne les mêmes intentions qu'à Zurich. Ils n'ont presque rien montré offensivement en Super League ce week-end et se sont contentés de défendre.

Les hommes de Joël Magnin pourront néanmoins profiter de l'objectif que se fixe le Shakhtar: rattraper à tout prix son retard en championnat, plutôt que de jouer un barrage en vue d'un éventuel huitième de finale de C1. Car cette saison, contrairement aux précédentes, seul le premier pourra valider son ticket pour la Ligue des champions, une compétition aux primes généreuses et à laquelle Donetsk a participé lors de neuf des dix derniers exercices. Ne pas la jouer l'an prochain serait une catastrophe.