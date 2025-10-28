assez ensoleillé12°
La polémique enfle autour de Vinicius Jr: «Va te faire... !»

Privé de son statut d'intouchable, le joueur du Real Madrid a complètement dégoupillé dimanche lors du Clasico face au Barça. Il pourrait le payer cher.
28.10.2025, 09:2928.10.2025, 09:29

Alors qu'il semblait revenir à son meilleur niveau, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a hurlé sa frustration lorsque son entraîneur Xabi Alonso l'a remplacé lors du Clasico contre le Barça (2-1) dimanche, démontrant qu'il ne supporte pas de perdre son statut d'intouchable.

Furieux d'être remplacé par son compatriote Rodrygo à la 72e minute de jeu, le Brésilien a dégoupillé:

«Moi? Mister? Encore moi? Va te faire... ! C'est toujours moi! Je quitte l'équipe, c'est trop, c'est mieux que je m'en aille!»

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

Vinicius est ensuite rentré directement aux vestiaires, sans saluer son entraîneur Xabi Alonso. Il est ensuite revenu s'asseoir sur son banc plusieurs minutes plus tard, pas pour célébrer la victoire solide du géant madrilène, mais pour provoquer le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal, dont les déclarations avaient enflammé l'avant-match.

Xabi Alonso, dont l'approche «méritocratique» tranche avec le management plus docile de Carlo Ancelotti, a bien tenté d'éteindre l'incendie, assurant qu'il préférait garder «toutes les choses positives» du match de «Vini» et que les deux hommes allaient «reparler» de cet incident ensemble.

Mais cette séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, est considéré en Espagne comme un énorme manque de respect et une nouvelle limite franchie par l'ailier de 25 ans, incapable de mettre son égo de côté pour le bien de son équipe. «Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir un joueur star qui n'accepte pas de faire partie d'une équipe», écrit notamment le quotidien sportif AS, estimant que cette polémique pouvait marquer «un avant et un après» dans l'avenir de «Vini», qui refuse toujours de prolonger son contrat expirant en juin 2027.

Real Madrid&#039;s Vinicius Junior is restrained by coaching staff duringa post match scuffle at La Liga soccer match between Real Madrid and Barcelona in Madrid, Spain, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Pho ...
Des membres du staff madrilène ont dû retenir le joueur après le match.Keystone

Ce nouveau craquage de l'attaquant brésilien, dont le tempérament volcanique, les provocations et les crises de nerfs agacent de plus en plus dans la capitale espagnole, révèle un profond mal-être et une immense frustration concernant son nouveau statut, dans l'ombre d'un Kylian Mbappé étincelant.

Comprenez-vous l'attitude de Vinicius?
Au total, 34 personnes ont participé à ce sondage.

Le numéro 7 merengue ne semble toujours pas accepter de devoir partager l'affiche avec le capitaine des Bleus et de ne plus être «intouchable» aux yeux de son nouvel entraîneur, comme pouvaient l'être Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo, qui ne sortaient que très rarement en cours de match sauf en cas de blessure.

La star de la Seleção a ainsi débuté sur le banc à trois reprises depuis le début de saison, sans être blessé, et il n'a disputé que trois rencontres au complet sur les dix autres où il était titulaire. Et il a vu Mbappé s'imposer, dans le même temps, comme le leader d'attaque de la Maison Blanche, avec des statistiques affolantes: 19 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues en club et en sélection.

Négociations à l'arrêt

Un déclassement considéré comme injuste par le dribbleur brésilien, qui n'a toujours pas digéré sa deuxième place au Ballon d'Or 2024 derrière l'Espagnol Rodri alors qu'il était annoncé vainqueur.

Barcelona&#039;s Pedri pulls Real Madrid&#039;s Vinicius Junior during a La Liga soccer match between Real Madrid and Barcelona in Madrid, Spain, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Bernat Armangue) APTO ...
«Vini» a passé un mauvais moment dimanche face au Barça.Keystone

Selon la presse espagnole, les négociations contractuelles sont à l'arrêt entre le club et l'entourage du joueur, qui utiliserait une offre «impossible à refuser» en Arabie saoudite pour réclamer un salaire supérieur ou au moins équivalent à celui de Mbappé, entre 20 et 25 millions net par an. Difficile d'imaginer les dirigeant madrilènes s'aligner sur cette somme, d'autant plus après un nouvel incident pouvant fragiliser l'effectif de Xabi Alonso, qui venait pourtant de signer un match référence sur lequel s'appuyer.

(jcz/afp)

