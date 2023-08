José Mourinho lors du match amical de la Roma contre Braga, le 26 juillet 2023. Image: EPA LUSA

L'idée géniale de Mourinho pour préparer son équipe à son absence

Le coach de l'AS Roma savait qu'il allait devoir purger deux matchs de suspension en début de saison (le deuxième ce samedi soir contre Vérone), alors il a entraîné ses joueurs en conséquence cet été.

Ce samedi soir, lors de la 2e journée du championnat italien, l'AS Roma se déplace sur le terrain de Verone (20 h 45) sans son entraîneur José Mourinho. Le coach portugais purge son deuxième et dernier match de suspension et ce n'est pas une surprise: le «Mou» a été informé fin juin déjà de sa sanction, prononcée par la Fédération italienne (FIGC) après qu'il ait insulté un arbitre face à Monza le 3 mai dernier (1-1).

Ce jour-là, le «Special One» avait expliqué que Daniele Chiffi était le «pire arbitre» qu'il ait jamais rencontré dans sa carrière (une carrière riche de 1106 matchs quand même...).

«Il est épouvantable. Il n'établit aucune connexion humaine et n'éprouve aucune empathie» José Mourinho après la partie contre Monza

Le coach romain avait gesticulé sur la pelouse. Image: AP

C'est donc en tribune que José Mourinho a suivi son équipe lors de la 1re journée de Serie A contre la Salernitana (2-2). Un match au cours duquel les Romains n'ont pas semblé souffrir de l'absence de leur entraîneur et c'est normal: leur coach les a habitués à faire sans lui lors des matchs de préparation cet été.

Contre Braga par exemple, José Mourinho avait surpris tout le monde en prenant place en tribune, se coupant ainsi volontairement du vestiaire avant et pendant le match. «Une décision stratégique, avait relevé le Corriere dello Sport. Comme il manquera les deux premiers matchs de championnat pour cause de suspension, il a donc décidé de laisser son staff diriger l'équipe lors de ces matches amicaux.»

Le but: placer ses collègues de banc et ses joueurs dans le même contexte que celui auquel ils seraient confrontés en début de championnat

Lors de certains matchs de préparation cet été, Mourinho, réputé pour son attention marquée pour les détails, a donc laissé ses joueurs avec le préparateur physique et n'a pas fait ni la causerie d'avant-match, ni le discours de la mi-temps.

Le Portugais retrouvera sa place dans le vestiaire et sur la touche le week-end prochain contre Milan à domicile, mais il lui faudra attendre encore un peu pour faire pareil en Coupe d'Europe.

Car après la finale de la Ligue Europa perdue aux tirs au but face au Séville FC en mai dernier (1-1, 4-1 tab), José Mourinho avait attendu Anthony Taylor, l’arbitre du match, sur le parking de la Puskás Aréna, afin de l’insulter en anglais et en italien, le qualifiant notamment de «putain de honte». Le coach n'avait notamment pas supporté que M. Taylor fasse retirer le tir au but décisif de Gonzalo Montiel, arrêté par Rui Patricio puis retiré, l'arbitre ayant estimé que le portier n'était plus sur sa ligne au moment de la frappe.

Les invectives de Mourinho avaient fortement déplu à l'UEFA, qui lui avait collé quatre matchs de suspension. Cela explique pourquoi le technicien de 60 ans ne participera pas aux premières rencontres de son équipe en C3 cette saison, et pourquoi il a si bien préparé ses joueurs à faire sans lui cet été.