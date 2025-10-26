en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

F1: Verstappen peut profiter de la non-hiérarchie chez McLaren

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands smiles during an interview at the Hermanos Rodriguez race track ahead the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Thursday, Oct. 23, 2 ...
Victorieux du GP des Etats-Unis dimanche dernier, Max Verstappen s'est replacé dans la lutte pour le titre mondial en F1. image: Keystone

Verstappen peut devenir champion grâce à une situation rare

A cinq courses de la fin, le Néerlandais revient très fort au classement général de la F1 sur Oscar Piastri et Lando Norris, les deux pilotes McLaren. L'absence de hiérarchie dans l'écurie britannique peut lui profiter, dès ce dimanche au GP du Mexique (21h00).
26.10.2025, 15:5926.10.2025, 15:59
Nicolas BLASQUEZ

A la lutte pour décrocher un premier titre de champion du monde de Formule 1, Lando Norris et Oscar Piastri pourraient bien tout perdre, McLaren n'ayant pas désigné un numéro 1 parmi ses deux pilotes qui voient Max Verstappen revenir dangereusement dans leur rétroviseur.

L'épilogue de la saison 2025 ressemblera-t-il à celui de 2007? McLaren, au premier plan concerné dans les deux cas, va devoir prouver que la leçon a été apprise.

A l'époque, la rivalité intestine opposait Lewis Hamilton à Fernando Alonso. Et elle avait permis à Kimi Raikkönen (Ferrari) de rafler la mise lors du dernier Grand Prix de la saison, au Brésil. Au cours de la saison, le patron de McLaren Ron Dennis avait pris fait et cause pour le rookie Hamilton, son protégé, alors qu'Alonso, isolé, avait contribué à la révélation d'un scandale d'espionnage au sein de l'écurie anglaise, qui avait obtenu des documents confidentiels concernant la monoplace de Ferrari.

KEYPIX - epa12149423 First placed McLaren driver Oscar Piastri (R) of Australia and second placed teammate Lando Norris of Britain (L) pose after the Formula 1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcel ...
Il n'y a pas de hiérarchie entre Oscar Piastri (à droite) et Lando Norris – respectivement 1er et 2e du classement général – au sein de McLaren. Image: keystone

Dans un contexte plus apaisé, le PDG Zak Brown et le directeur de l'équipe Andrea Stella veulent évidemment éviter que le scénario d'il y a 18 ans ne se reproduise, mais ils ont néanmoins décidé de ne pas désigner de numéro 1.

Une stratégie risquée

La semaine dernière à Austin, Zak Brown a expliqué:

«Ne pas choisir l'un de nos pilotes pour le titre pourrait avoir de graves conséquences. Nous pourrions revivre 2007 (...) Mais c'est comme ça que McLaren veut concourir. Nous voulons avoir deux pilotes capables de gagner le championnat et cela implique des risques. Nous en sommes tous conscients et sommes préparés à ce que cela potentiellement se produise.»

En milieu de saison, alors que les McLaren survolaient les débats, cette stratégie semblait porter ses fruits, puisque Piastri et Norris comptaient il y a deux mois encore respectivement 104 et 70 points d'avance sur Verstappen, qui pensait bien faire alors une croix sur un cinquième sacre consécutif.

Mais à cinq courses de la fin, l'Australien devance son coéquipier britannique de seulement 14 longueurs... et l'ogre néerlandais, vainqueur de trois des quatre derniers GP, est revenu à 40 points du leader.

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 19, 2025. (AP Photo/John Locher) F1 US ...
Max Verstappen s'est totalement relancé cette saison, et espère désormais remporter son cinquième titre mondial. image: Keystone

«En 2007 ou en 2010, c'est bien le troisième qui, lors du dernier Grand Prix, avait remporté le titre. Alors nous faisons attention et pourrions devoir faire un choix. Mais nous ne le ferons que lorsque les mathématiques nous le diront», a déclaré Stella, tempérant un peu les propos de son patron.

Se considérant de nouveau comme candidat au titre, Verstappen grossit à vue d'oeil dans le rétroviseur des McLaren. Et le Néerlandais compte cinq succès en neuf courses à Mexico, où se court le Grand Prix dimanche (21h00). Il partira en 5e position, tandis que Norris sera en pôle et Piastri en 7e position.

Les incidents chez McLaren se multiplient

La rivalité entre Piastri et Norris n'est certes pas aussi exacerbée que celle entre Hamilton et Alonso en 2007, mais les incidents se sont multipliés ces derniers mois malgré des consignes qui permettent aux pilotes d'être à la lutte mais leur interdisent de se toucher.

Le classement général actuel

Image
image: txt

En juin au Canada, Norris est entré en collision avec Piastri en fin de course en tentant de le dépasser et a dû abandonner. Puis à Singapour début octobre, l'Anglais a poussé l'Australien en dehors de la piste après un contact. Enfin, aux Etats-Unis la semaine dernière, Piastri, percuté par Nico Hülkenberg (Sauber), a éperonné Norris, provoquant l'abandon des deux McLaren au premier virage de la course sprint.

Par ailleurs, des consignes de course ont – même involontairement – avantagé Norris. Alors Piastri pourrait finir par en concevoir du ressentiment, même s'il a officiellement nié tout favoritisme pour son coéquipier, afin d'éteindre la polémique.

En parlant de Verstappen👇

Red Bull noue un partenariat inédit en F1

Ainsi à Monza (Italie) début septembre, l'ordre a été donné à Piastri de laisser repasser Norris après un arrêt aux stands catastrophique de l'Anglais. Décision qui a pu surprendre d'autant plus qu'à Singapour un mois plus tard, le Britannique a été autorisé à conserver sa position obtenue en ayant poussé son coéquipier en dehors de la piste.

Norris a bien été reconnu coupable de l'incident, mais il n'en a pas moins profité pour réduire l'écart au classement.

Ce week-end à Mexico, les moindres faits et gestes de Norris et Piastri seront donc scrutés, tout comme les décisions prises par leur équipe. Car Max menace très fort derrière. (afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Cet adversaire du Lausanne-Sport a un parcours de vie fou
Cet adversaire du Lausanne-Sport a un parcours de vie fou
de Jakob Weber, Leana Reimann
Vous voulez aller voir le Mondial en Amérique? Mauvaise nouvelle
Vous voulez aller voir le Mondial en Amérique? Mauvaise nouvelle
de Robin Walz, Céline Feller
Red Bull noue un partenariat inédit en F1
Red Bull noue un partenariat inédit en F1
de Jannik Sauer
Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante
Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante
de Nathalie Trappe
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
de Soraya Sägesser
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
de Sven Papaux
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
de Etienne Wuillemin
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
de Klaus Zaugg
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
de Niklas Helbling
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
de Yoann Graber
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
5
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre
La tenniswoman saint-galloise est sacrée dans la capitale japonaise, où elle a battu dimanche en finale la Tchèque Linda Noskova.
Belinda Bencic (WTA 13) a conquis son 10e titre sur le circuit principal dimanche, le deuxième de l'année. La St-Galloise a remporté le tournoi WTA 500 de Tokyo en battant la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) 6-2 6-3 en finale.
L’article