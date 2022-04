«Je le dis toujours aux jeunes arbitres que je supervise: les gens (entraîneurs, joueurs, spectateurs) vous jugent au premier coup d'oeil. Vous pouvez être le meilleur des types, le gars le plus intelligent de la terre, les personnes extérieures verront toujours en premier votre look, votre patinage et votre «body language». Si vous arborez un bouc ou une moustache un peu particulière, vous pouvez tout de suite avoir l'air un peu plus vieux, ou plus agressif, et vous donnez l'occasion aux autres de vous juger pour quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Vous n'avez pas encore pris la moindre décision, qu'il vous faut déjà prouver que vous êtes un bon arbitre.»