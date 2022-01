Comment se déroule la quarantaine du HC Ajoie?

J'ai pu aller à l'entraînement ce lundi matin avec 10 joueurs, on va continuer à s'entraîner avec cette configuration toute la semaine. Les joueurs qui étaient négatifs ont bénéficié d'une quarantaine allégée. On jouera notre prochain match le 15 janvier (ndlr: à la maison contre Zurich). C'est une période vraiment difficile!

Etant donné qu'il n'y a pas de règlement sur les tests de dépistage, comment procédez-vous dans votre club?

Les directives sont décidées par le médecin du club, en collaboration avec le médecin cantonal jurassien. Chaque membre de la première équipe passait un test toutes les 24 heures. Dès maintenant, on fera des autotests rapides toutes les 48 heures. On estime que c'est suffisant. Et des kits à 22 francs pour 5 tests, c'est financièrement abordable.

Pourriez-vous aller jusqu'à ne plus du tout faire de tests pour éviter d'être mis en quarantaine?

Non, parce que la santé des joueurs et du staff passe avant tout. Des équipes sont certainement passées entre les mailles du filet. Elles ont fait voyager et jouer des hockeyeurs parfois malades, qui étaient en fait contaminés par le Covid-19. Nous à Ajoie, on procède, cette saison, de manière consciencieuse en tentant de faire au mieux. (yog)