Le match Suisse-Italie a déjà débuté au Tessin

Le Tessin est en feu pour Suisse-Italie

A l'approche du choc prévu ce samedi à Berlin, la presse tessinoise est en ébullition, tout comme les réseaux sociaux. Les commentaires, les moqueries et les mèmes se multiplient autour d'un «match pas comme les autres» pour le canton italophone.

Samedi à 18h, la Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale à Berlin. Un match très important pour l'équipe de Murat Yakin, et qui, au Tessin, a déjà débuté. Pile au moment où l'Allemagne et l'Italie ont marqué ces buts décisifs, à la dernière minute de leurs matchs contre la Suisse et la Croatie, rappelle le Corriere del Ticino.

«Ces deux buts ont donné lieu au choc le plus redouté, mais aussi le plus attendu des huitièmes de finale: celui entre la Suisse et l'Italie», poursuit le quotidien, avant d'ajouter:

«Un match qui, surtout au Tessin, n'est jamais comme les autres»

En effet, ces derniers jours, le Tessin est en ébullition. «C'est sans aucun doute l'événement sportif de l'année», commente Tio. «La fièvre est déjà très forte à l'approche de Suisse-Italie».

Car, dans ce canton, l'Italie est partout. A l'extérieur comme, surtout, à l'intérieur de ses frontières. Près de 20% de la population tessinoise a la nationalité italienne, selon l'OFS. Plus de 78 000 frontaliers – sur une population de quelque 350 000 habitants – s'y rendent chaque jour pour travailler. Pas surprenant que la presse cantonale parle, à l'unanimité, d'un «derby».

«C'est une question de coeur, de blessures ouvertes et de vécu», avance le Corriere del Ticino. «De moments et de souvenirs qui ont marqué, plus ou moins profondément, les supporteurs tessinois». Avant de nuancer:

«La culture, les habitudes et les défauts sont, à y voir de près, les mêmes»

Reste que «cette rivalité, surtout au Tessin, est vivement ressentie». «L'agitation monte» et, sans surprise, «les moqueries et les mèmes pleuvent depuis lundi soir.» En effet, les réseaux sociaux sont en feu depuis l'annonce du choc. Voire depuis avant, lorsque la possibilité de la rencontre a été évoquée pour la première fois.

Sur Instagram, «Suisse-Italie a déjà commencé», résume le compte «Non parlo lo svizzero» (littéralement Je ne parle pas le suisse), récemment qualifié de «Memeur officiel du canton» par un journaliste de la RSI. Petite sélection.

Une image qui résume très bien l'atmosphère

Ça va péter

Situation tendue au travail

Des blagues potentiellement méchantes sont à prévoir

«T'es le seul Suisse de ton entreprise et tes collègues de Calabre, de Sicile, des Pouilles, de Campanie, de Lombardie, du Piémont et d'Emilie-Romagne commencent à préparer les blagues à l'occasion de la victoire probable de l'Italie face à la Suisse. »

La bouffe ne pouvait pas manquer

Il y a de l'espoir

«Les gars on les a battus à faire la pizza, on peut les battre même au foot, on y croit.»



Mettre d'huile sur le feu, définition

Les klaxons, sujet de la discorde

En attendant le moment de la vérité, une dernière donnée statistique. «Les Azzurri sont la sélection que la Suisse a affrontée le plus souvent dans son histoire», retrace La Regione. Depuis le 7 mai 1911, il y a eu 61 matchs officiels. Les résultats, il faut bien l'avouer, ne sont pas particulièrement encourageants: