Le onze de base de la Nati face au Portugal dimanche. image: keystone

Nati

Quels Suisses aligneriez-vous à la Coupe du monde? Votez!

Murat Yakin a un peu plus de cinq mois pour réfléchir aux joueurs qu'il titularisera face au Cameroun, le 24 novembre prochain. Il semble avoir une idée bien précise de sa composition. Et vous?

L'équipe de Suisse sort d'un laboratoire de deux semaines au cours desquelles elle a disputé quatre matchs, essayé trois systèmes de jeu et titularisé 22 joueurs dans des rôles parfois différents selon les circonstances. Le but: ménager les organismes au sortir de la saison, mais aussi et surtout prendre de précieuses informations avant la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre).

La Nati s'est parfois trompée, elle a aussi acquis des certitudes. Les fondations sont posées. Il reste encore quelques menus travaux à effectuer. Que feriez-vous si vous étiez Murat Yakin, le sélectionneur-architecte de cette équipe de Suisse? Voici la liste des chantiers encore ouverts, et les enjeux à chaque étage.



Le système

Granit Xhaka n'est jamais aussi bon qu'au centre d'un milieu à trois (4-3-3). «C'est ainsi qu'il doit jouer», affirme Murat Yakin. Le problème, c'est que Xherdan Shaqiri a besoin d'évoluer en numéro dix (4-2-3-1) pour exploiter tout son potentiel. C'est d'ailleurs parce qu'il en avait marre d'être sur le flanc droit qu'il a quitté Lyon pour Chicago en début d'année. Dans le championnat nord-américain, il est systématiquement titularisé en 10. En équipe de Suisse aussi. Mais ça, c'était avant les deux derniers matchs, et le 4-3-3 dessiné par Murat Yakin. Une petite révolution pour Shaqiri: il n'avait plus été titularisé sur l'aile droite depuis la défaite en 8e de finale du Mondial 2018 face à la Suède.

Shaqiri et Xhaka. image: keystone

Jouer à droite implique plus de travail et nécessite plus de courses. Shaqiri pourrait perdre en créativité. Mais ce n'est pas le seul risque: «XS» trouvera-t-il dans le championnat américain assez de rythme et d'intensité pour lui permettre de répondre à des exigences plus élevées en équipe nationale? La réponse vaudra chère.

Alors, on joue comment? En 4-3-3 pour faire plaisir à Granit. En 4-2-3-1 pour faire plaisir à Xherdan.

Le débat aurait pu être parasité par le conflit d'egos naissant entre Xhaka et le sélectionneur. Mais juste avant le Suisse-Portugal de dimanche, Murat Yakin a délivré un message de paix: «Xhaka est un leader. Il dirige le groupe sur le terrain. C’est mon capitaine et il le restera.» Le choix du système sera donc guidé par des intérêts purement footballistiques. Le 4-4-2 aperçu lors de la défaite en République tchèque ne devrait pas être privilégié. La Suisse a d'ailleurs basculé en 4-3-3 au cours de la première période.

Le gardien de but

Jonas Omlin a été fabuleux contre le Portugal, dimanche au Stade de Genève (victoire 1-0). Le portier de Montpellier a réalisé pas moins de huit parades, égalant le plus grand nombre d'arrêts lors d'un match de la Ligue des nations (une marque qu'il partage désormais avec Yvon Mvogo, éblouissant contre l'Islande en 2018).

Il ne fait toutefois aucun doute que c'est le solide et expérimenté (et chouchou des Suisses) Yann Sommer qui défendra les buts de l'équipe de Suisse au Qatar.

Dans l'ordre: Sommer, puis Omlin.

Yann Sommer doit-il être titulaire au Qatar? Oui.

Les défenseurs

On se dirige vers une défense à quatre. Avec Silvan Widmer à droite et Ricardo Rodriguez à gauche. Dans l'axe, la charnière centrale Manuel Akanji-Nico Elvedi a été alignée pour la première fois cette année contre le Portugal (1-0) et elle s'est révélée une nouvelle fois impeccable.

Manuel Akanji est un phare dans n'importe quelle tempête. Sans lui, rien n'est possible. La preuve: en son absence, la Nati a perdu contre la République tchèque et au Portugal. Et avec lui, ses coéquipiers en défense sont meilleurs.

Au marquage de Lewandowski cette saison. image: keystone

Ses prestations, ainsi que celles des joueurs qui l'accompagnent sur le terrain, ont poussé vers la sortie plusieurs éléments. A commencer par Fabian Schär, 71 sélections quand même.

Fabian Schär peut-il encore être titulaire dans l'axe de la défense? Oui, bien sûr. Non, Akanji-Elvedi c'est très costaud. Je n'ai pas d'avis. Je fais confiance à Yakin.

Kevin Mbabu et Jordan Lotomba, eux, pourraient carrément ne pas être du voyage au Qatar, repoussés très loin par les titulaires en place et l'émergence de deux joueurs sous le maillot national: Renato Steffen et Leonidas Stergiou.

Steffen a bluffé Yakin dans le couloir droit et peut aussi dépanner à gauche; Stergiou est aussi à l'aise dans l'axe que sur la droite.

Mbabu et Lotomba ont-ils encore leur place? Oui, je prends les deux. Je ne garde que Mbabu. Je ne garde que Lotomba. Je ne prends ni l'un, ni l'autre.

Les milieux

En ligne médiane du 4-3-3 privilégié par Yakin, trois hommes se distinguent: Remo Freuler, Granit Xhaka et Denis Zakaria. Ce dernier reste toutefois sous la menace de Djibril Sow, titulaire indiscutable avec Francfort (44 matchs officiels cette saison) et qui, fun fact, est avec Shaqiri le seul Suisse en activité à avoir remporté un trophée européen (la Ligue Europa cette saison).

image: keystone

Sow (30 sélections) n'est toutefois que rarement aligné en équipe nationale. Mais c'est surtout parce que Denis Zakaria a pris une dimension encore plus exceptionnelle depuis son transfert (8,6 millions) à la Juventus en février.

Vous êtes pour qui? Team Zakaria. Team Sow.

Les attaquants

On se dirige vers un triptyque Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic et Breel Embolo. Mais l'ensemble reste fragile.

Shaqiri: sa place de titulaire est incontestable , pour autant qu'il soit en forme et capable de fournir les efforts que nécessite le rôle d'ailier.

, pour autant qu'il soit en forme et capable de fournir les efforts que nécessite le rôle d'ailier. Seferovic: même si Yakin veut un jeu plus vertical et rapide, le vétéran aux 86 sélections possède toutes les qualités techniques pour occuper le poste de numéro 9 . Il sait conserver la balle pour faire monter le bloc. Il est capable de jouer en remise. Dans ce registre, Seferovic (30 ans) fait mieux que Breel Embolo.

. Il sait conserver la balle pour faire monter le bloc. Il est capable de jouer en remise. Dans ce registre, Seferovic (30 ans) fait mieux que Breel Embolo. Embolo: on l'a vu dimanche contre le Portugal, il est bien plus à l'aise sur un côté, où il peut exprimer toute sa puissance. Mais est-il meilleur que Ruben Vargas, et surtout Noah Okafor?

Okafor est encore jeune (22 ans). Chaque week-end, il semble gagner en vitesse, en percussion et en expérience. En championnat cette saison, la pépite de Salzbourg a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives.

Salzburg est devenu champion national pour la 16e fois de son histoire. image: keystone

Okafor a aussi inscrit 3 réussites en Ligue des champions, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs européens. Son avenir pourrait changer ces prochains mois, en club comme en sélection.

A choisir, vous titularisez qui sur l'aile gauche? Breel Embolo. Noah Okafor. Ruben Vargas.

Le prono

Maintenant qu'on s'est tout dit, et puisqu'on connaît le groupe de l'équipe de Suisse au Mondial (Brésil, Serbie et Cameroun), on peut se permettre de rêver. Ou pas.