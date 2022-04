My goodness, quel match!

Et maintenant: faut-il virer Patrick Fischer?

Pour le grand public, il subsistera le souvenir d'un match d'une intensité folle où selon l'expression consacrée, pour une fois non usurpée, les deux équipes ont tout donné (afp/chd).

À la dernière minute, Mahrez a eu l’opportunité de donner la victoire à City alors qu'il avançait seul vers le but de Liverpool mais son lob sur Allison a terminé au-dessus. Ce match nul – d’une qualité exceptionnelle – sur le même score que celui d’octobre a pour conséquence un statu quo à la tête de la Premier League, où City possède toujours un petit point d’avance sur son rival.

En deuxième période, Sadio Mané a immédiatement répliqué, bien servi par Mohamed Salah (2-2, 46e). Les visiteurs ont mis davantage d’intensité dans le jeu, ce qui leur a permis de ne plus souffrir autant qu’en première période. Ils ont aussi eu davantage la maîtrise du ballon, sur un rythme totalement dément.

City a passé toute la première mi-temps à plonger dans le dos des latéraux de Liverpool. Pas de doute, Guardiola avait parfaitement étudié son plan. En difficulté à l’heure de presser, les hommes de Jürgen Klopp ont par conséquent peiné à gérer la profondeur, avec notamment un Trent Aleksander-Arnold complètement dépassé sur le plan défensif. La première mi-temps s’est conclue par un but de Gabriel Jesus (36e), qui a redonné l’avantage aux Skyblues.

Comme au match aller, Manchester City et Liverpool se sont neutralisés (2-2) au terme d’un choc palpitant, dimanche, dans la 32e journée de Premier League . Moins incisifs et pressants qu’à leur habitude, surtout en première période, les Reds ont tout de même réussi à revenir deux fois au score.

Manchester City a mené deux fois au score mais Liverpool est revenu (2-2) vaillamment dans un choc au sommet splendide, disputé sur un rythme so british.

La Genevoise Catherine Chatelain (46 ans) a entamé un cycle de conférences en Suisse romande. Elle raconte au public les doutes nés de son aventure, mais aussi la force qu'elle a extraite des montagnes.

Catherine Chatelain a vécu 40 jours en montagne au printemps 2021, marchant des Grisons au Valais à une altitude moyenne de 2000 mètres. Elle a emporté pour seuls bagages un sac à dos, une tente et une volonté à toute épreuve. Un an après, elle revient sur ses pas pour raconter au public ce voyage qui a nourri son âme et modifié son approche de la vie.