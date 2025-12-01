«Il a fait une Zidane»: Ce joueur français a pété les plombs

Le joueur du Racing 92, Janick Tarrit, a asséné un coup de tête lamentable samedi en Top 14, un geste qui rappelle celui de Zinédine Zidane sur Marco Materazzi.



Plus de «Sport»

Comment ruiner les chances de son équipe en un instant? Demandez à Janick Tarrit.



Alors que le Racing 92 tenait tête aux locaux et que la mi-temps était en train d’être sifflée sur le score de 8-3 en faveur du Stade toulousain, le talonneur francilien a asséné un violent coup de boule dans le ventre de l’Argentin Efrain Elias, qui traînait sans faire action de jeu à la sortie d'un ruck. Tarrit s’est élancé sur lui sans même tenter de l’enserrer.

Le coup de tête de Janick Tarrit ⬇️ Vidéo: twitter

Ce geste gratuit et totalement illégal a été revu à la vidéo et logiquement sanctionné d’un carton rouge. Et au lieu de renvoyer tout le monde aux vestiaires, l’arbitre a fait reprendre le jeu par une pénalité, jouée en touche par Toulouse, qui a ensuite conclu à quinze contre treize (Ravutaumada purgeait un carton jaune) par un essai sur ballon porté signé... Efrain Elias, revanchard. Score à la pause: 15-3.

Par la suite, le Stade toulousain a déroulé en seconde période pour finalement largement s'imposer 48 à 24. De quoi mettre en rage Patrice Collazo, l’entraîneur des Racingmen. «On prévoit beaucoup de choses, on met des choses en place (...) Mais on ne peut pas prédire la bêtise. Je peux tout entendre, mais ça, non», a-t-il lâché, furieux contre son joueur.

Janick Tarrit risque désormais une longue suspension et il est probable qu’il ne rejoue pas en 2025, pour ce geste rappelant celui de Zidane sur Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006. «Ce n’est pas un très joli geste. Il a fait une Zizou, il a craqué. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça», a d'ailleurs souligné Guillaume Cramont, talonneur de Toulouse, à propos de l’action.

Pour rappel, «ZZ» avait écopé de trois matchs de suspension, mais la FIFA avait transformé cette sanction en travaux d’intérêt général, le meneur de jeu tricolore ayant entre-temps pris sa retraite.

(roc)