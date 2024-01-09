Embolo donne la victoire à Rennes ++ Lando Norris en pole à Sao Paulo

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes Breel Embolo arrivera en pleine confiance au rassemblement de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Breel Embolo a été décisif pour Rennes lors de la 12e journée de Ligue 1. L'attaquant suisse a inscrit le but de la victoire à la 81e sur la pelouse du Paris FC.

Embolo en est à trois réussites depuis son arrivée à Rennes en fin de mercato estival. Il arrivera ainsi en pleine confiance pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse.



GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint Bonne journ閑 pour Lando Norris avec la pole du sprint Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana Lando Norris (McLaren-Mercedes) partira samedi en tête du sprint lors du Grand Prix de Sao Paulo. Le leader du championnat du monde aura à ses côtés Kimi Antonelli (Mercedes), battu de 0''097.

Norris a frappé un grand coup par rapport à ses rivaux dans la lutte pour le titre mondial. Son coéquipier Oscar Piastri a signé le troisième chrono à 0''185 alors que Max Verstappen, qui s'est plaint d'une Red Bull-Honda, "cassée et inconduisible", a dû se contenter du sixième temps à 0''337.

George Russell (Mercedes/4e) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/5e) se sont intercalés entre Piastri et Verstappen. Nico Hülkenberg a réussi à entrer en Q3 avec sa Sauber-Ferrari. L'Allemand s'élancera en dixième position, alors que son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto sera quatorzième sur la ligne.



Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA Elena Rybakina disputera la finale samedi à Ryad Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) s'est qualifiée pour la finale du Masters WTA de Ryad. Elle a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) en trois sets, 4-6 6-4 6-3.

Le second duel du dernier carré, programmé dans la foulée, oppose la no 1 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka à l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 4), finaliste de Wimbledon et de l'US Open.

Déjà lauréate de ses trois matches de poule, Rybakina réalise le meilleur parcours de sa carrière au Masters WTA, qu'elle dispute pour la troisième année d'affilée. Dernière des huit joueuses à avoir validé son billet pour Ryad, Rybakina tentera samedi de décrocher un troisième titre en 2025, après les WTA 500 de Strasbourg (terre battue) et de Ningbo (dur).

La lauréate de l'édition 2022 de Wimbledon a cependant dû batailler pour arracher une troisième victoire en six duels contre Pegula.



Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match Pep Guardiola: un 1000e match comme entraîneur dimanche Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a jugé "déments" les chiffres de sa carrière d'entraîneur avant son 1000e match sur un banc. Son équipe recevra Liverpool dimanche en Premier League.

"Les chiffres sont déments... Je ne passe pas mon temps à penser à combien, mais quand vous atteignez cette marque et que vous regardez ce que vous avez accompli... Les victoires, le niveau, pas seulement en Premier League et en Ligue des champions, on a fait des choses incroyables à Barcelone, incroyables", a dit Guardiola en conférence de presse.

L'ancien milieu défensif du Barça et de l'équipe d'Espagne a gagné 715 des 999 matches qu'il a disputés comme entraîneur, depuis ses débuts avec l'équipe B de Barcelone en 2007. Et l'entraîneur de 54 ans s'est dit ravi que sa 1000e sur un banc ait lieu contre Liverpool, le principal rival anglais, avec qui les Citizens ont dû partager les huit derniers titres de champion.

Le plus grand rival "Bien sûr, Barcelone, l'impact sur ma vie en tant que joueur de foot, de manager et davantage encore, c'est évident, et bien sûr, le Bayern a aussi constitué une étape incroyable", a commenté le technicien catalan. "Mais Liverpool, en particulier avec (l'ancien coach des Reds, Ndlr) Jürgen Klopp, a été le plus grand rival dans ce pays. Il n'aurait pas pu y en avoir de meilleur".

Après avoir entamà sa carrière sur le banc avec l'équipe B de Barcelone en 2007, Guardiola a pris les rênes de l'équipe première un an plus tard et s'est bâti un copieux palmarès, avec le Barça (2008-2012), le Bayern Munich (2013-2016) puis Manchester City (depuis 2016).



Suisse: Calvin Thürkauf blessé et forfait ce week-end Thürkauf n'a pas fini le match jeudi contre la Finlande Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT L'équipe de Suisse sera privée de Calvin Thürkauf ce week-end en Finlande lors de l'Euro Hockey Tour. L'attaquant de Lugano s'est blessé en haut du corps jeudi lors du match contre la Finlande (3-1).

Thürkauf (28 ans) ne pourra pas participer aux rencontres face à la Suède samedi et la République tchèque dimanche. Il avait dû quitter la glace en cours de match jeudi. La nature exacte de sa blessure n'a pas été précisée dans le communiqué de Swiss Ice Hockey.



Swiss League: le HCC changera d'entraîneur la saison prochaine Louis Matte a mené le HCC à deux titres de champion de Swiss League (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Louis Matte ne sera plus l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine. Le club de Swiss League a annoncé vendredi que le contrat du Québecois ne sera pas prolongé.

"Après bientôt quatre saisons de collaboration et trois titres remportés ensemble, le Conseil d’administration du HCC a pris la décision de ne pas reconduire le contrat de son entraîneur Louis Matte, au-delà de son échéance, à la fin du présent championnat", peut-on lire dans un communiqué du club neuchâtelois.

Louis Matte (53 ans) était arrivé à la patinoire des Mélèzes en mai 2022, succédant au Grison Thierry Paterlini. Il a mené les Abeilles à deux titres de champion de Swiss League (2023 et 2024) et à une victoire en National Cup en 2025. Les Chaux-de-Fonniers ont toutefois échoué en quart de finale des derniers play-off.

Dans son communiqué, le HCC "estime qu’il est opportun de démarrer un nouveau cycle sous la direction d’un nouvel entraineur au terme de la présente saison". Le nom du successeur de Louis Matte n'est toutefois pas encore connu.



Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique L'Espagnol Rafel Navarro dirigera les Suissesses dans son pays. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique le 28 novembre, à Jerez (Espagne). Un autre match amical aura lieu le 2 décembre.

Le successeur de Pia Sundhage, qui a signé mardi un contrat portant jusqu'en 2029 avec l'Association suisse de football (ASF), fera donc connaissance avec ses joueuses dans son pays. Comme l'a annoncé l'ASF vendredi, la Suisse passera en effet l'entièrement de cette trêve en Andalousie, où elle affrontera la Belgique et un autre adversaire qui sera annoncé la semaine prochaine.

Belges et Suissesses s'étaient affrontées lors des qualifications pour l'Euro 2022. La Suisse avait gagné 2-1 à Thoune avant de sombrer à Louvain lors du match retour (4-0).

Par ailleurs, le calendrier de la première phase des éliminatoires pour la Coupe du monde 2027 est connu. La Suisse commencera par la réception de l'Irlande du Nord le 3 mars avant de se déplacer à Malte le 7 mars. Elle affrontera deux fois la Turquie en avril (le 14 à domicile, le 18 à l'extérieur), avant les deux derniers matches début juin. Pour rappel, la Suisse devra de toute façon passer par les barrages pour espérer décrocher son billet pour le Brésil.



NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona Yanic Konan Niederhäuser (à droite) a dû attendre le "garbage time" pour fouler le parquet des Phoenix Suns de Devin Booker (à gauche, au tir). Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Un Suisse était en lice lors du seul match de NBA programmé jeudi soir. Mais Yanic Konan Niederhäuser et les Los Angeles Clippers se sont inclinés 115-102 sur le parquet des Phoenix Suns, en Arizona.

"YKN", qui revient d'une blessure à une cheville, est entré à 2'37 de la fin du match, alors que la messe était dite en faveur des Suns. Le rookie fribourgeois a quand même eu le temps de s'illustrer en marquant deux paniers (4 points), dont un dunk, en captant un rebond, et en réussissant un contre.

Phoenix a pu compter sur ses stars Jalen Green (29 pts), qui faisait ses débuts sous le maillot des Suns, et Devin Booker (24 pts). La franchise de l'Arizona a ainsi signé une 4e victoire en 9 matches, alors que les Clippers affichent un bilan de 3 succès pour 5 revers.



NHL: Timo Meier décisif avec New Jersey, qui signe une 10e victoire Timo Meier (no 28) a été le seul Suisse à faire trembler les filets jeudis en NHL. Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Les New Jersey Devils ont arraché la victoire face aux Canadiens de Montréal jeudi à Newark, en NHL (4-3 ap). Timo Meier a été décisif en marquant le 3-3 juste avant la fin du temps réglementaire.

L'ailier appenzellois a allumé la lampe pour la 4e fois de l'exercice à 67 secondes de la sirène finale, alors que la franchise du New Jersey évoluait à 6 contre 5. Son coéquipier suédois Jesper Bratt a ensuite marqué le but de la victoire en "overtime".

Meier, qui a obtenu la 3e étoile, a été le seul des trois "Swiss Devils" à noircir la feuille des compteurs jeudi. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler n'ont pas été avares en efforts sur la glace pour permettre à New Jersey de signer une 10e victoire cette saison.

"C'est bien d'avoir atteint dix victoires, mais nous voulons continuer à améliorer notre jeu", a déclaré Timo Meier, cité sur le site de la NHL. Aucune autre équipe de la prestigieuse ligue nord-américaine n'affiche un meilleur bilan que les Devils (10 victoires, 4 défaites) pour l'instant.

Janis Moser passeur décisif Janis Moser a également fêté un succès avec le Lightning de Tampa Bay, vainqueur 6-3 à Las Vegas face aux Golden Knights d'Akira Schmid, gardien remplaçant. Le défenseur seelandais a d'ailleurs été crédité d'un assist sur l'égalisation à 2-2 des Floridiens.

Pius Suter est le dernier Suisse à avoir goûté aux joies de la victoire jeudi avec les Blues de Saint-Louis. Ces derniers se sont imposés 3-0 sur la glace de Buffalo grâce à leur portier canadien Joel Hofer, qui a détourné les 28 tirs des Sabres.

En revanche, Lian Bichsel et les Dallas Stars, battus devant leur public par les Ducks d'Anaheim (7-5) et Kevin Fiala, muet à Los Angeles face aux Florida Panthers, les champions en titre (défaite 5-2 des Kings), ont connu moins de succès. Toujours privés de leur capitaine bernois Roman Josi, les Predators de Nashville ont eux courbé l'échine dans le Tennessee contre Philadelphie (3-1).



Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires Julia Simon devrait quand même être de la partie aux JO malgré sa suspension (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La biathlète française Julia Simon a été suspendue six mois dont cinq avec sursis, jeudi soir par la Fédération française de ski. Elle avait volé les cartes bancaires d'une coéquipière.

Cette "interdiction temporaire de six mois de participer aux compétitions et entrainements organisés ou autorisés par la FFS et l'IBU (réd: la Fédération internationale de biathlon), dont cinq mois avec sursis", prend effet le 7 novembre, a indiqué la FFS.

Cette dernière a évoqué dans un communiqué une sanction "d'une grande sévérité" qui permettra donc toutefois à la championne de 29 ans de s'aligner aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina.

Avant cela, cette sanction lui fera uniquement manquer la première manche de la Coupe du monde de biathlon le 29 novembre à Östersund, en Suède. La seconde manche aura lieu à Hochfilzen, en Autriche, du 12 au 14 décembre.

Le 24 octobre, la biathlète avait reconnu avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 les cartes bancaires de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et d'une kinésithérapeute de l'équipe de France, pour des achats d'un montant maximum de 2400 euros (environ 2200 francs suisses), et de leur avoir dérobé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros).

Quadruple championne du monde Devant le tribunal correctionnelle d'Albertville, Julia Simon avait reconnu "la totalité" des faits mais s'était déclarée incapable de les expliquer. Elle avait été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15'000 euros d'amende.

Jeudi, à l'issue de son audition par la Commission nationale de discipline de la FFS, elle a également été condamnée à 30'000 euros d'amende dont 15'000 avec sursis. La Fédération a souligné qu'elle ne ferait "aucun autre commentaire" sur cette affaire qui empoisonne l'équipe de France depuis fin 2022.

La native d'Albertville, licenciée au club des Saisies, avait achevé la saison en février dernier par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon de Lenzerheide: médaillée d'or en individuel et en relais, relais mixte et mixte simple.



Lausanne manque de peu une troisième victoire Francis Uzoho et ses coéquipiers après l'arrêt du gardien nigérian sur le penalty de Custodio à la dernière minute Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a dû se satisfaire d'un nul contre l'Omonia Nicosie jeudi en Conference League (1-1). A la Tuilière, le capitaine du LS Olivier Custodio a manqué un penalty dans le temps additionnel.

La tentative de Custodio a été renvoyée par le gardien nigérian de l'Omonia, Francis Uzoho, alors que la VAR avait offert un penalty généreux au LS pour une faute de main chypriote (90e+9). Les Lausannois, qui sont passés proches d'une troisième victoire en trois matches, peuvent donc avoir des regrets, même s'ils ont longtemps été en difficulté dans ce match.

Theo Bair buteur La vitesse des attaquants chypriotes a en effet très vite surpris le LS, qui a assez logiquement concédé l'ouverture du score à la 34e. A la réception d'un centre parfait du latéral sénégalais Alpha Diounkou, l'avant-centre chypriote Angelos Neophytou, abandonné par la défense lausannoise, a eu tout le temps d'ajuster Karlo Letica.

Le ballon majoritairement dans leurs pieds, les Vaudois ont eu le mérite de redoubler d'efforts avant la pause. Tout en abnégation, Theo Bair a ainsi égalisé dans un angle improbable, profitant d'une déviation malheureuse qui a pris à contre-pied Francis Uzoho (40e).

Le Canadien, déjà buteur contre Breidablik en ouverture de la phase de ligue (3-0), a bien failli être imité par son compagnon d'attaque Gaoussou Diakité. Mais le talentueux Malien a vu sa belle frappe du droit être détournée par la main ferme d'Uzoho (45e+3).

Pas de sauveur Diakité, qui a une nouvelle fois alterné entre génie et maladresse, a encore failli faire se lever le bruyant public de la Tuilière (9873 spectateurs) au retour des vestiaires (47e). Le joueur prêté par le RB Salzbourg a bien pallié le départ d'Alvyn Sanches à YB en devenant le nouveau facteur X de la formation lausannoise.

Le no 70 n'a toutefois pas endossé son costume de sauveur. Ni son coéquipier Karim Sow, qui a lui aussi buté sur Uzoho à la 69e à la suite d'un corner. Et il a fallu un solide Letica devant Panagiotis Andreou (93e), contre lequel le gardien croate avait déjà sorti le grand jeu en première période (29e), pour sauver le point du nul.

A mi-parcours, Lausanne compte donc 7 points, un total qui pourrait suffire pour terminer parmi les 24 premiers de la phase de ligue et ainsi rejoindre la phase à élimination directe. Mais le reste du menu européen du LS s'annonce plus relevé, avec des déplacements en Pologne (27 novembre face au Lech Poznan) et en Finlande (11 décembre contre le KuPS Kuopio). Avant le bouquet final, la réception de la Fiorentina à la Tuilière (18 décembre).



YB laminé par le PAOK Alessandro Bianco c閘鑒re son but Image: KEYSTONE/EPA/ACHILLEAS CHIRAS YB n'est pas parvenu à imiter Bâle lors de la 4e journée d'Europa League. A Thessalonique, les Bernois ont été humiliés 4-0 par le PAOK.

Le deuxième match de Gerardo Seoane sur le banc d'YB ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir obtenu un bon nul contre Bâle en championnat de Super League, les joueurs de la capitale ont sombré.

Il faut dire qu'ils ont dû disputer presque toute la rencontre à dix contre onze, puisque Gigovic a été expulsé dès la 5e. Les Grecs ont sagement attendu leur moment et ouvert le score à la 54e par Bianco. Le 2-0 est tombé à la 67e, le 3-0 à la 72e et le 4-0 à la 76e.

Les Jaune et Noir espéraient certainement récolter secrètement le point du nul dès le moment où Gigovic a rejoint les vestiaires prématurément, mais les Grecs ont su profiter de leur évidente supériorité dans le jeu.

Ce deuxième revers fait reculer YB au classement. Avec six points et un mauvais goal average, les joueurs de Seoane sont au-delà de la 20e place.



Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs Johan Manzambi buteur pour Freiburg à Nice Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Johan Manzambi et Simon Sohm ont marqué jeudi soir en Coupe d'Europe. Freiburg l'a emporté 3-1 à Nice en Europa League, alors que la Fiorentina a perdu 2-1 à Mayence en Conference League.

Manzambi a initié le retournement de situation lors de la victoire à l'extérieur contre l'OGC Nice. Le Genevois a égalisé à 1-1 à la 29e après une erreur défensive des Français, avant que Vincenzo Grifo et Derry Scherhant ne portent le score à 3-1 avant la pause.

Simon Sohm a inscrit son premier but sous le maillot de la Viola. Le joueur de 24 ans, qui a quitté Parme l'été dernier pour la Toscane, a ouvert le score contre Mayence, où Silvan Widmer a été remplacé à la mi-temps. En deuxième période, les Allemands ont réussi à renverser la situation et à s'imposer 2-1 à domicile.



Bâle peut dire merci à Shaqiri Xherdan Shaqiri décisif pour Bâle Image: KEYSTONE/GIUSE ESPOITO La 4e journée d'Europa League a permis à Bâle de signer un deuxième succès dans la phase de ligue. Les Rhénans ont écarté le Steaua Bucarest 3-1.

Et cette victoire face aux Roumains doit beaucoup à un homme: Xherdan Shaqiri. Le petit gaucher a d'abord transformé un penalty à la 19e en se permettant une panenka. Et à la 73e, c'est lui qui a été le plus prompt à réagir après une frappe de l'un de ses coéquipiers sur le poteau. Il a conclu son match en servant Salah à la 89e pour le 3-1.

Depuis que Shaqiri est revenu dans son club formateur, ses statistiques donnent le tournis. Avec ses deux nouveaux buts et son assist, le numéro 10 en est à 31 buts et 31 passes décisives en 58 rencontres. Un sacré ratio.

Mais Bâle aurait pu s'épargner de grosses gouttes de sueur. Car les champions de Suisse ont joué à onze contre dix dès la 12e et l'expulsion de Tarnovanu. Les Bâlois n'ont donc profité de leur supériorité numérique qu'en fin de partie.

Les hommes de Ludovic Magnin possèdent désormais six points, ce qui leur permet de se replacer au classement.

