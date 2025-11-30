L'Inter se reprend ++ Nina Christen à la retraite

ciel couvert
epa12559898 Inter&#039;s Lautaro Martinez celebrates after scoring the 1-0 lead during the Italian Serie A soccer match Pisa SC vs Inter at Arena Garibaldi stadium in Pisa, Italy, 30 November 2025. EP ...
Keystone
Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.
30.11.2025, 17:22
team watson / ats

Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Alexander Isak (à droite) a marqué son premier but en championnat avec Liverpool.
Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Liverpool a chassé une partie des nuages avec une victoire 2-0 dimanche sur la pelouse de West Ham. Le Suédois Alexander Isak a enfin marqué son premier but en Premier League avec les Reds.
Le champion d'Angleterre en titre n'avait pas le droit à l'erreur au London Stadium, où il est arrivé plombé par six défaites en sept matches de championnat, neuf en douze matches toutes compétitions confondues.
L'entraîneur Arne Slot a laissé son ailier star Mohamed Salah sur le banc au coup d'envoi et il n'a pas eu à le regretter. A sa place, l'Allemand Florian Wirtz a livré une prestation très encourageante.
Isak enfin décisif Mais c'est une autre recrue phare de l'été, Alexander Isak, qui a débloqué la partie et allégé l'atmosphère chez les Reds. Frustré par un arrêt d'Alphonse Areola (21e), l'avant-centre suédois a trouvé la cible à l'heure de jeu sur un centre en retrait de Cody Gakpo. Ce dernier a marqué le 2-0 dans les arrêts de jeu (90e+2).
La troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire (environ 140 millions de francs), derrière Neymar et Kylian Mbappé période PSG, n'avait marqué qu'un but en coupe de la Ligue depuis sa signature à Anfield, au dernier jour du mercato. Il était arrivé à court de forme après une grève de plusieurs semaines pour forcer son départ de Newcastle, où il ne s'entraînait plus.
Autre motif de satisfaction pour Slot: son équipe n'a pas encaissé de but, après en avoir pris dix dans ses trois derniers matches, contre Manchester City (3-0), Nottingham Forest (3-0) et le PSV Eindhoven (4-1). Liverpool, huitième, tentera de poursuivre son redressement mercredi contre le Sunderland de Granit Xhaka à Anfield.
Nottingham rechute Victorieux des Reds lors de la précédente journée, Nottingham Forest a de son côté rechuté après cinq matches sans défaite. Le club du Vaudois Dan Ndoye (remplacé à la mi-temps), s'est incliné 2-0 à domicile contre Brighton et reste proche de la zone de relégation.

Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

Lautaro Martinez a relancé les affaires de l&#039;Inter en Serie A.
Image: KEYSTONE/EPA

L'Inter a bien réagi une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina contre l'AC Milan. Les Nerazzurri se sont imposés 2-0 sur le terrain de Pise dimanche, lors de la 13e journée de Serie A.
Un doublé de l'attaquant argentin Lautaro Martinez (69e/83e) a offert les trois points aux Milanais, qui s'étaient également inclinés en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-1). Yann Sommer et Manuel Akanji, les deux Suisses de l'Inter, ont bien resserré les rangs face au club toscan, où évolue le Fribourgeois Michel Aebischer.
L'Inter remonte ainsi au deuxième rang, à un point de l'AC Milan, en attendant le choc du week-end entre la Roma et le Napoli dimanche soir (20h45). En bas du classement, Pise occupe la 18e place du premier relégable.

Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen va tirer sa révérence à la fin de l&#039;année
Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Une page du tir suisse se tourne. A 31 ans, Nina Christen, championne olympique à Tokyo en 2021, a décidé de tirer sa révérence à la fin de l'année comme l'a annoncé la fédération dimanche.
La Nidwaldienne avait remporté deux breloques au Japon. En plus de l'or du tir à la carabine 3 positions à 50 m, elle avait enlevé le bronze du tir à la carabine à 10 m.
Celle qui était porte-drapeau de la délégation helvétique à Paris avec Nino Schurter est actuellement la tireuse suisse la plus titrée.
La tireuse sportive Nina Christen mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année, comme l'a annoncé dimanche la fédération. La championne olympique de 2021 est actuellement la tireuse suisse la plus titrée. Cette année, elle a remporté l'argent par équipe à 3 positions avec Emely et Vivien Jäggi lors des Championnats du monde au Caire.

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

Les Grenat ont fait preuve de caractère pour arracher le nul face à YB au Stade de Genève.
Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Servette a réalisé le nul 4-4 à domicile face à Young Boys lors de la 15e journée de Super League. Les Grenat concluent ce mois de novembre avec deux points en quatre matches.
Guillemenot a cru avoir fait le plus dur en inscrivant le doublé à la 61e, mais c'était sans compter le solo incroyable d'Adjam a traversé toute la défense à la 68e pour conclure d'un tir sous la latte de Frick pour le 4-3 en faveur des visiteurs.
Loin d'être abattus, les Grenat ont encore trouvé les ressources pour égaliser par Mraz de la tête à la 86e. Mais ils n'ont pas réussi à empêcher les Bernois de repartir du Stade de Genève avec un 5e match sans défaite face au SFC.
10 buts cette saison pour Bedia et Fassnacht En première mi-temps, c'est Guillemenot qui a ouvert la marque à la 12e pour Servette, son premier but de l'après-midi. Fassnacht a égalisé sur sa première occasion, à la 26e, marquant ainsi son 10e but de la saison en championnat.
Ayé a remis les Grenat devant à la 33e minute par une reprise de volée devant les buts de Marwin Keller. Douline a espéré offrir le 3-1 au SFC à la 41e, mais sa réalisation est déclarée hors-jeu par la VAR.
Dans les arrêts de jeu de la première période, Sanches a ramené YB à deux partout, qui avait retrouvé le chemin des filets avec YB face à Winterthour. En deuxième mi-temps, Bedia a imité son coéquipier Fassnacht et a marqué également son 10e but cette saison de la tête à la 57e.

Messi et Miami en finale face à Vancouver

Messi et l&#039;Inter Miami sont en finale de la MLS
Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell

Porté par un triplé de Tadeo Allende, l'Inter Miami de Lionel Messi a écrasé le New York City FC 5-1 samedi en finale de la Conférence Est de MLS.
La franchise floridienne visera un premier titre dans la Ligue nord-américaine la semaine prochaine.
Après dix titres de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi aura l'occasion le 6 décembre, à domicile, de garnir un peu plus son immense armoire à trophées. L'Inter Miami affrontera les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, vainqueurs plus tard dans la journée à San Diego (3-1).
Le totem argentin a pour mission de mener Miami à son premier titre de champion afin d'embellir le chapitre américain de sa carrière, lui qui a prolongé en Floride jusqu'en 2028. Il sera hautement attendu l'été prochain pour défendre son titre avec l'Albiceleste lors du premier Mondial à 48 équipes disputé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, même s'il n'a pas encore confirmé sa présence.
Quatre des cinq buts de Miami samedi ont été inscrits par des Argentins, présents en nombre au coup d'envoi (10 des 22 titulaires, dont 7 pour l'Inter), symbole d'une équipe bâtie autour de l'octuple Ballon d'Or et entraînée par son ami et compatriote Javier Mascherano.
Messi n'a même pas eu besoin de marquer lors du festival offensif de son équipe, qui a vu Tadeo Allende marquer deux buts très rapides (14e et 23e) avant de clore le score d'un piqué (89e) pour inscrire son 8e but lors de ces play-off (record de MLS égalé). "La Pulga" a néanmoins signé un assist sur le 3-1 de Mateo Silvetti (67e).

Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

La joie des joueurs de Flamengo, qui a remporté sa 4e Copa Libertadores
Image: KEYSTONE/EPA/Jose Jacome

Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1-0 dans une finale entièrement brésilienne samedi à Lima.
Le club de Rio de Janeiro est le premier de son pays à gagner quatre fois la Ligue des champions d'Amérique latine.
Un but de la tête sur corner, inscrit en seconde période par le défenseur central Danilo (67e), a scellé l'issue de la rencontre disputée à l'Estadio Monumental de Lima devant quelque 50'000 spectateurs. Flamengo avait déjà remporté ce trophée en 1981, 2019 et 2022.
"Nous avons énormément travaillé les coups de pied arrêtés. Je savais que nous aurions une occasion, et j'en ai profité", a réagi le héros du soir, laissé étonnamment seul dans la surface sur son action victorieuse. "Nos supporters le méritaient, nous le méritions", a ajouté Giorgian De Arrascaeta, passeur décisif et élu meilleur joueur du tournoi.
C'était la cinquième finale, sur les six dernières saisons, à opposer deux clubs brésiliens. Pour Flamengo, il s'agissait d'une revanche après sa défaite 2-1 lors de la finale 2021 contre Palmeiras.
En toute fin de match, les Paulistes ont gâché une occasion en or d'égaliser, quand Vitor Roque a expédié sa frappe au-dessus de la barre (89e) alors qu'il était à bout portant.
Et leurs adversaires du soir sont en bonne voie pour leur infliger une nouvelle désillusion, peut-être dès mercredi, en réalisant le doublé avec le championnat. A deux journées de la fin, les Cariocas comptent en effet cinq points d'avance sur Palmeiras.

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Nino Niederreiter (à gauche) a signé un doublé face aux Predators
Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV

La disette de Nino Niederreiter a pris fin au meilleur moment.
L'attaquant grison de Winnipeg a signé un doublé samedi face à Nashville pour permettre aux Jets de renouer avec la victoire après quatre défaites consécutives.
Winnipeg s'est imposé 5-2 sur la glace des Predators de Roman Josi. El Nino, qui n'avait pas trouvé la faille dans ses sept précédentes sorties, a inscrit le 2-0 à 54'' de la première sirène avant de sceller le score dans une cage vide à 21'' de la fin du match. Il en est désormais à 15 points, dont 6 buts, dans cet exercice 2025/26.
Roman Josi a pour sa part été crédité d'un assist sur le deuxième but de Nashville qui est revenu à 3-2 à la 43e après avoir été mené 3-0 à la 33e. Le défenseur bernois, qui a terminé cette rencontre avec un bilan de -2, a vu son temps de jeu augmenter nettement (27'17) pour son cinquième match depuis son retour de blessure.
L'Appenzellois Timo Meier a également trouvé le chemin des filets samedi pour son 9e but de la saison. Mais il n'a pas pu empêcher les New Jersey Devils, qui couchaient sur une série de trois victoires, de s'incliner 5-3 face aux Philadelphia Flyers. Capitaine des Devils, le centre valaisan Nico Hischier a signé un assist.
Un 7e succès de suite pour le Lightning Kevin Fiala s'est lui aussi illustré samedi, mais il a connu les joies de la victoire avec les Kings qui ont battu Vancouver 2-1 après prolongation. L'attaquant saint-gallois a été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire, inscrit par Adrian Kempe après 3'58 en "overtime".
Le Lightning du Seelandais Janis Moser a par ailleurs pris les commandes de la Conférence Est, avec 1 point de plus que les Devils, en cueillant samedi son septième succès consécutif. Tampa Bay s'est imposé 4-1 sur la glace des New York Rangers, que Moser a quittée avec un remarquable bilan de +3.

Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Le Lausanne-Sport accueille le leader de Super League Thoune pour la 15e journée dimanche (16h30). Le Servette FC reçoit Young Boys (14h00), actuel 3e du classement.
Battu à Poznan jeudi en Conference League, le LS de Peter Zeidler a l'occasion de renouer avec la victoire à la Tuilière, qui lui échappe depuis sa victoire éclatante face à Bâle 5-1 le 26 octobre dernier. Solide leader, Thoune avait déjà battu les Vaudois cette saison lors de la 2e journée 2-1.
Au Stade de Genève, les Grenat peuvent rêver d'une 3e victoire à domicile cette saison face aux Bernois. Malgré deux victoires probantes face à St-Gall (4-1) et Winterthour (5-0), l'équipe de Seoane est resté sans solution face à Aston Villa (2-1) jeudi en Europa League.
Enfin, le FC Bâle retrouve le dauphin St-Gall au Parc St-Jacques (16h30) pour tenter de se rapprocher du trio du tête. Mais Shaqiri et cie restent sur trois matches sans victoire en championnat, et ont mordu la poussière face à Genk en C3.

Un slalom dames au menu dimanche

Un slalom dames est prévu dimanche pour conclure le long week-end de courses à Copper Mountain. La première manche doit débuter à 18h, la deuxième à 21h.
Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison avec à chaque fois plus d'une seconde d'avance sur sa première poursuivante, Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre sur "sa" neige". Toute autre issue qu'un 67e succès de l'Américaine en Coupe du monde de la spécialité constituerait une surprise.
Mais ses rivales sont prêtes à profiter d'un éventuel faux-pas. A commencer par l'Albanaise Lara Colturi, 2e tant à Levi qu'à Gurgl dans la discipline. Les Suissesses auront elles aussi leur mot à dire: Camille Rast reste sur un probant 3e rang à Gurgl, où elle avait bouté Wendy Holdener hors du podium.

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Camille Rast a décroché une belle 5e place en géant à Copper Mountain
Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty

Camille Rast a signé une performance de choix dans le deuxième géant de la saison, samedi à Copper Mountain.
La Valaisanne a obtenu une belle 5e place dans une course remportée par la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui s'est offert un cinquième succès en Coupe du monde.
C'est en géant que l'absence de Lara Gut-Behrami devrait se faire le plus ressentir dans le camp helvétique. Depuis le début de l'hiver 2022/23, la Tessinoise a obtenu 15 des 16 podiums fêtés par les Suissesses en géant, avec six victoires à la clé. Seule exception, la 3e place de Camille Rast à Killington en novembre 2024.
Une Camille Rast qui est décidément à l'aise sur la neige nord-américaine. La championne du monde de slalom, seulement 15e du géant de Sölden à la fin octobre, a fait bien mieux pour sa première course de la saison outre-Atlantique. Ses problèmes de hanche ne semblent plus vraiment la perturber.
En confiance après s'être hissée sur la troisième marche du podium dans le slalom de Gurgl six jours plus tôt, Camille Rast s'est montrée particulièrement inspirée sur le second tracé samedi. La Vétrozienne a ainsi gagné cinq places pour signer son deuxième meilleur résultat dans un géant de Coupe du monde.
Holdener 18e Modeste 30e à Sölden, Wendy Holdener a aussi montré de bonnes choses samedi, surtout sur le haut des deux parcours. La Schwytzoise, 20e après la manche initiale, a décroché un bon 18e rang. De quoi lui permettre d'aborder en confiance le slalom dominical, où elle visera son premier podium de la saison.
Troisième Suissesse en lice sur le second parcours, Vanessa Kasper devra se contenter d'une 26e place. La Grisonne, probante 17e sur le premier tracé, n'a pas retrouvé le relâchement nécessaire en finale. Elle se souviendra qu'elle devançait au terme de la première manche une certaine Mikaela Shiffrin, finalement 14e de ce géant.

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Hunziker (no 17) inscrit le 2-1 pour Winterthour
Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

Winterthour n'a pas encore enterré ses espoirs de rester en Super League. Lors de la 15e journée, la lanterne rouge a décroché son premier succès à l'extérieur en gagnant 3-1 à Lucerne.
Cette victoire est sans prix pour l'équipe zurichoise, qui revient ainsi à cinq points de Grasshopper (11e). Elle a été construite grâce à des buts de Kasami (39e), Hunziker (63e) et Maluvunu (69e), lequel a marqué une minute après son entrée en jeu.
Lucerne avait égalisé juste avant la pause par Ferreira (45e). Les protégés de Mario Frick ont confirmé leurs difficultés à domicile, où ils n'ont gagné qu'un match cette saison. Un succès samedi leur aurait permis de revenir à la hauteur du FC Sion (6e): ce revers constitue donc une bien mauvaise opération dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.

Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader

Fribourg a dû attendre les derniers instants pour battre Berne
Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz

Fribourg et Genève ont le sourire en National League. Les Dragons ont battu Berne 2-1, alors que les Aigles ont disposé de Davos 3-2 ap.
Il a longtemps fallu chercher les goals à Fribourg. 57 minutes pour être exact. C'est en effet à ce moment-là que Marc Marchon, servi par Ritzmann, pensait avoir climatisé la patinoire dans un derby des Zähringen où les défenses ont eu plus souvent la parole.
Et puis à la 59e, Sandro Schmid a pu égaliser d'un tir parfait. Le Fribourgeois avait déjà eu une grosse occasion à la 43e, avant cela ce sont Bemström, pour Berne, et Sprunger qui avaient frappé le métal.
Mais à 26 secondes de la fin du troisième tiers et alors que l'on imaginait que la partie allait partir en prolongation, c'est Biasca qui a pu glisser le puck au fond après un rebond pour faire exploser la patinoire de bonheur. Ce succès acquis par les poils et à la der permet à Gottéron de rejoindre Lausanne à 53 points.
Genève perd un point Derrière le duo, on retrouve Genève-Servette avec 50 points. Un Genève qui s'en allait vers un succès à trois points, mais qui a vu le leader revenir au score en 2'30 entre la 57e et la 59e.
Genève avait mis du temps avant de trouver la faille. Plus précisément la 40e, à 31 secondes de la pause, avec un Tim Bozon opportuniste en power-play pour inscrire son 11e but de la saison. A la 45e, Puljujärvi avait doublé la mise, puis Davos a fait sa remontée. En prolongation, ce sont les Grenat qui ont obtenu le point bonus grâce à nouveau à Puljujärvi.
Ajoie gagne aux tirs au but Scénario bien différent à Ambri pour la rencontre entre Ambri-Piotta et Bienne. Après quarante minutes, Bienne menait en fait 4-3. Alors que les Léventins ont pris l'avantage à trois reprises, les Seelandais sont parvenus à inscrire deux buts aux 35 et 36e pour virer en tête. Mais DiDomenico a pu niveler la marque et tout s'est joué aux tirs au but. Et là, c'est Michael Joly qui a offert la victoire aux Tessinois (5-4 tab).
A Porrentruy, Ajoie a effacé un déficit de deux buts pour finalement l'emporter aux penalties 3-2. On pensait que les occasions manquées en power-play coûteraient cher aux Jurassiens, mais ces derniers ont su se reprendre et à surfer sur leur victoire de la veille à Kloten. Avec la défaite de Berne, les Ajoulots ne sont "plus qu'à" six longueurs.
Déroulement assez dingue à Zurich où le champion menait 2-1 face à Langnau. Mais à la 59e, Julian Schmutz a envoyé tout le monde en prolongation et dans le temps supplémentaire, c'est Dario Rohrbach qui a trouvé la lumière à 4 contre 3 pour un succès 3-2 ap.

GP du Qatar: les McLaren en première ligne pour la course

Oscar Piastri: la pole après la victoire en sprint
Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) est à l'aise sur le circuit de Lusail. L'Australien a signé la pole position du Grand Prix du Qatar, quelques heures après avoir gagné le sprint.
Piastri, qui a signé la sixième pole de sa carrière et de sa saison, a précédé de 0''108 son coéquipier Lando Norris, le leader du championnat. Le Britannique sera sacré champion du monde s'il s'impose dans la course dominicale, mais Piastri - qui compte 22 points de retard - semble prêt à retarder l'échéance.
La deuxième ligne de départ réunira Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''264) et George Russell (Mercedes/à 0''275). Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''459) et Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''727) seront eux en troisième ligne.
Les deux Sauber-Ferrari ont réussi à s'extraire de Q1, mais pas de Q2. Nico Hülkenberg partira en 11e position alors que Gabriel Bortoleto s'élancera du 14e rang. Finir dans le top 10 semble à la portée des pilotes de l'écurie d'Hinwil.

Super League: un point et quelques regrets pour Sion

Nivokazi a raté un penalty
Image: KEYSTONE/MASSIMO PICCOLI

Le FC Sion a obtenu un bon point en faisant 1-1 à Lugano lors de la 15e journée de Super League. Les Valaisans peuvent cependant nourrir quelques regrets, car la victoire semblait à leur portée.
Les bianconeri ont pris l'avantage grâce à un somptueux coup franc de Cimigiani (29e). Sion a répliqué grâce à Chipperfield (63e). Mais les visiteurs ont galvaudé deux superbes occasions par Nivokazi. Sa reprise de la tête a été miraculeusement sauvée par Saipi (24e), avant que l'attaquant kosovar ne tire un penalty à côté (56e).
Au classement, les deux clubs restent ainsi séparés par deux points. Lugano (5e) en compte 23, et Sion (6e) 21.
Le FC Zurich a pour sa part remporté le derby de la Limmat contre Grasshopper. Au Letzigrund, il s'est imposé 1-0 grâce à une réussite de Kamberi à la 20e. Ces trois points sont précieux pour le FCZ dans la lutte pour la barre: désormais au 7e rang, l'équipe ne compte qu'une longueur de retard sur Sion.

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Camille Rast occupe le 10e rang provisoire du géant de Copper Mountain
Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

Camille Rast est 10e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. La Valaisanne compte 1''26 de retard sur Alice Robinson.
En l'absence de Lara Gut-Behrami, leader incontestable de l'équipe de Suisse dans la discipline, il a fallu que les autres Suissesses assurent. Et logiquement, c'est Camille Rast qui a endossé le costume de no 1.
La Vétrozaine a plutôt bien géré le haut, mais elle a eu un peu plus de peine sur le bas. Elle a donc été repoussée à la 10e place.
Wendy Holdener occupe elle la 19e place provisoire à 1''77. La Schwytzoise a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas autant de confiance en géant qu'en slalom.
Alice Robinson s'est régalée dans le Colorado. Sara Hector pointe à 0''29 et la vainqueure de Sölden, Julia Scheib, à 0''60.
La deuxième manche aura lieu dès 21h30.

