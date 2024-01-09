Winterthour s'accroche ++ Fribourg et Genève ont le sourire

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse Camille Rast a décroché une belle 5e place en géant à Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Camille Rast a signé une performance de choix dans le deuxième géant de la saison, samedi à Copper Mountain.

La Valaisanne a obtenu une belle 5e place dans une course remportée par la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui s'est offert un cinquième succès en Coupe du monde.

C'est en géant que l'absence de Lara Gut-Behrami devrait se faire le plus ressentir dans le camp helvétique. Depuis le début de l'hiver 2022/23, la Tessinoise a obtenu 15 des 16 podiums fêtés par les Suissesses en géant, avec six victoires à la clé. Seule exception, la 3e place de Camille Rast à Killington en novembre 2024.

Une Camille Rast qui est décidément à l'aise sur la neige nord-américaine. La championne du monde de slalom, seulement 15e du géant de Sölden à la fin octobre, a fait bien mieux pour sa première course de la saison outre-Atlantique. Ses problèmes de hanche ne semblent plus vraiment la perturber.

En confiance après s'être hissée sur la troisième marche du podium dans le slalom de Gurgl six jours plus tôt, Camille Rast s'est montrée particulièrement inspirée sur le second tracé samedi. La Vétrozienne a ainsi gagné cinq places pour signer son deuxième meilleur résultat dans un géant de Coupe du monde.

Holdener 18e Modeste 30e à Sölden, Wendy Holdener a aussi montré de bonnes choses samedi, surtout sur le haut des deux parcours. La Schwytzoise, 20e après la manche initiale, a décroché un bon 18e rang. De quoi lui permettre d'aborder en confiance le slalom dominical, où elle visera son premier podium de la saison.

Troisième Suissesse en lice sur le second parcours, Vanessa Kasper devra se contenter d'une 26e place. La Grisonne, probante 17e sur le premier tracé, n'a pas retrouvé le relâchement nécessaire en finale. Elle se souviendra qu'elle devançait au terme de la première manche une certaine Mikaela Shiffrin, finalement 14e de ce géant.



Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien Hunziker (no 17) inscrit le 2-1 pour Winterthour Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Winterthour n'a pas encore enterré ses espoirs de rester en Super League. Lors de la 15e journée, la lanterne rouge a décroché son premier succès à l'extérieur en gagnant 3-1 à Lucerne.

Cette victoire est sans prix pour l'équipe zurichoise, qui revient ainsi à cinq points de Grasshopper (11e). Elle a été construite grâce à des buts de Kasami (39e), Hunziker (63e) et Maluvunu (69e), lequel a marqué une minute après son entrée en jeu.

Lucerne avait égalisé juste avant la pause par Ferreira (45e). Les protégés de Mario Frick ont confirmé leurs difficultés à domicile, où ils n'ont gagné qu'un match cette saison. Un succès samedi leur aurait permis de revenir à la hauteur du FC Sion (6e): ce revers constitue donc une bien mauvaise opération dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.



Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader Fribourg a dû attendre les derniers instants pour battre Berne Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz Fribourg et Genève ont le sourire en National League. Les Dragons ont battu Berne 2-1, alors que les Aigles ont disposé de Davos 3-2 ap.

Il a longtemps fallu chercher les goals à Fribourg. 57 minutes pour être exact. C'est en effet à ce moment-là que Marc Marchon, servi par Ritzmann, pensait avoir climatisé la patinoire dans un derby des Zähringen où les défenses ont eu plus souvent la parole.

Et puis à la 59e, Sandro Schmid a pu égaliser d'un tir parfait. Le Fribourgeois avait déjà eu une grosse occasion à la 43e, avant cela ce sont Bemström, pour Berne, et Sprunger qui avaient frappé le métal.

Mais à 26 secondes de la fin du troisième tiers et alors que l'on imaginait que la partie allait partir en prolongation, c'est Biasca qui a pu glisser le puck au fond après un rebond pour faire exploser la patinoire de bonheur. Ce succès acquis par les poils et à la der permet à Gottéron de rejoindre Lausanne à 53 points.

Genève perd un point Derrière le duo, on retrouve Genève-Servette avec 50 points. Un Genève qui s'en allait vers un succès à trois points, mais qui a vu le leader revenir au score en 2'30 entre la 57e et la 59e.

Genève avait mis du temps avant de trouver la faille. Plus précisément la 40e, à 31 secondes de la pause, avec un Tim Bozon opportuniste en power-play pour inscrire son 11e but de la saison. A la 45e, Puljujärvi avait doublé la mise, puis Davos a fait sa remontée. En prolongation, ce sont les Grenat qui ont obtenu le point bonus grâce à nouveau à Puljujärvi.

Ajoie gagne aux tirs au but Scénario bien différent à Ambri pour la rencontre entre Ambri-Piotta et Bienne. Après quarante minutes, Bienne menait en fait 4-3. Alors que les Léventins ont pris l'avantage à trois reprises, les Seelandais sont parvenus à inscrire deux buts aux 35 et 36e pour virer en tête. Mais DiDomenico a pu niveler la marque et tout s'est joué aux tirs au but. Et là, c'est Michael Joly qui a offert la victoire aux Tessinois (5-4 tab).

A Porrentruy, Ajoie a effacé un déficit de deux buts pour finalement l'emporter aux penalties 3-2. On pensait que les occasions manquées en power-play coûteraient cher aux Jurassiens, mais ces derniers ont su se reprendre et à surfer sur leur victoire de la veille à Kloten. Avec la défaite de Berne, les Ajoulots ne sont "plus qu'à" six longueurs.

Déroulement assez dingue à Zurich où le champion menait 2-1 face à Langnau. Mais à la 59e, Julian Schmutz a envoyé tout le monde en prolongation et dans le temps supplémentaire, c'est Dario Rohrbach qui a trouvé la lumière à 4 contre 3 pour un succès 3-2 ap.



GP du Qatar: les McLaren en première ligne pour la course Oscar Piastri: la pole après la victoire en sprint Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) est à l'aise sur le circuit de Lusail. L'Australien a signé la pole position du Grand Prix du Qatar, quelques heures après avoir gagné le sprint.

Piastri, qui a signé la sixième pole de sa carrière et de sa saison, a précédé de 0''108 son coéquipier Lando Norris, le leader du championnat. Le Britannique sera sacré champion du monde s'il s'impose dans la course dominicale, mais Piastri - qui compte 22 points de retard - semble prêt à retarder l'échéance.

La deuxième ligne de départ réunira Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''264) et George Russell (Mercedes/à 0''275). Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''459) et Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''727) seront eux en troisième ligne.

Les deux Sauber-Ferrari ont réussi à s'extraire de Q1, mais pas de Q2. Nico Hülkenberg partira en 11e position alors que Gabriel Bortoleto s'élancera du 14e rang. Finir dans le top 10 semble à la portée des pilotes de l'écurie d'Hinwil.



Super League: un point et quelques regrets pour Sion Nivokazi a raté un penalty Image: KEYSTONE/MASSIMO PICCOLI Le FC Sion a obtenu un bon point en faisant 1-1 à Lugano lors de la 15e journée de Super League. Les Valaisans peuvent cependant nourrir quelques regrets, car la victoire semblait à leur portée.

Les bianconeri ont pris l'avantage grâce à un somptueux coup franc de Cimigiani (29e). Sion a répliqué grâce à Chipperfield (63e). Mais les visiteurs ont galvaudé deux superbes occasions par Nivokazi. Sa reprise de la tête a été miraculeusement sauvée par Saipi (24e), avant que l'attaquant kosovar ne tire un penalty à côté (56e).

Au classement, les deux clubs restent ainsi séparés par deux points. Lugano (5e) en compte 23, et Sion (6e) 21.

Le FC Zurich a pour sa part remporté le derby de la Limmat contre Grasshopper. Au Letzigrund, il s'est imposé 1-0 grâce à une réussite de Kamberi à la 20e. Ces trois points sont précieux pour le FCZ dans la lutte pour la barre: désormais au 7e rang, l'équipe ne compte qu'une longueur de retard sur Sion.



Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain Camille Rast occupe le 10e rang provisoire du géant de Copper Mountain Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Camille Rast est 10e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. La Valaisanne compte 1''26 de retard sur Alice Robinson.

En l'absence de Lara Gut-Behrami, leader incontestable de l'équipe de Suisse dans la discipline, il a fallu que les autres Suissesses assurent. Et logiquement, c'est Camille Rast qui a endossé le costume de no 1.

La Vétrozaine a plutôt bien géré le haut, mais elle a eu un peu plus de peine sur le bas. Elle a donc été repoussée à la 10e place.

Wendy Holdener occupe elle la 19e place provisoire à 1''77. La Schwytzoise a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas autant de confiance en géant qu'en slalom.

Alice Robinson s'est régalée dans le Colorado. Sara Hector pointe à 0''29 et la vainqueure de Sölden, Julia Scheib, à 0''60.

La deuxième manche aura lieu dès 21h30.



Les Suisses en argent Sven Michel et le CC Genève ont dû se contenter de l'argent européen Image: KEYSTONE/AP/Emmi Korhonen Les Suisses ont décroché la médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Lohja. En Finlande, le CC Genève a été battu 5-4 par la Suède après un end supplémentaire.

Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz et le skip Yannick Schwaller ont poussé les Suédois dans un end supplémentaire sans l'avantage de la dernière pierre.

Avant cela, les deux nations n'ont pas inscrit beaucoup de points, il n'y avait ainsi que 1-0 pour la Suède à l'entame du 5e end. Menée 4-2 avant le 10e end, la Suisse a pu marquer ses deux points pour avoir droit à cet end supplémentaire.

Mais dans la dernière manche, le champion olympique et septuple champion du monde Niklas Edin n'a absolument pas tremblé et prouvé qu'il est bien l'un des plus grands skips de l'histoire. Sa dernière pierre a permis à la Suède de marquer le dernier point pour lui octroyer son huitième titre continental. Il n'avait plus eu l'or européen depuis 2019 à Helsingborg dans sa patrie.

Bredouilles l'an dernier en Finlande, les Genevois remportent eux une troisième médaille européenne après l'argent en 2022 et le bronze en 2023.



GP du Qatar: Piastri vainqueur du sprint Succès sans histoire pour Oscar Piastri dans le sprint au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a mis fin à sa disette en remportant le sprint du Grand Prix du Qatar. L'Australien s'est ainsi relancé un peu dans la course au titre.

Parti de la pole position, Piastri n'a pas été inquiété tout au long des 19 tours de ce sixième et dernier sprint de la saison, qui a furieusement ressemblé à une procession. Le vainqueur a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) de 4''951. Leader du championnat, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a pris la troisième place devant Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Alors que 50 points restent à attribuer d'ici la fin de la saison, Norris reste le mieux placé avec un total de 396 unités. Le Britannique précède Piastri de 22 points alors que Verstappen est à 25 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans le top 8 synonyme de points. Gabriel Bortoleto (11e) et Nico Hülkenberg (16e) sont restés loin du compte. Les pilotes retourneront en piste dès 19h00 pour les qualifications de la course dominicale.



Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka Nadine Fähndrich a terminé 5e du sprint de Ruka samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich s'est hissée jusqu'en finale du sprint en style classique de Ruka, première étape de la Coupe du monde de fond 2025/26. La Lucernoise a pris la 5e place.

Forfait pour le 10 km de la veille, Nadine Fähndrich n'a jamais pu croire en l'exploit en finale. La double médaillée de bronze des Mondiaux 2025 (sprint individuel et par équipe) a manqué d'énergie et a laissé les quatre premières s'expliquer pour la victoire. Elle a terminé à 2''07 de la gagnante, la Norvégienne Kristine Skistad.

Chez les messieurs, Janik Riebli, Isai Naeff et Valerio Grond ont tous échoué dès les quarts de finale, terminant tous trois au 3e rang de leur série. Riebli a manqué pour 0''07 la deuxième place de "lucky loser" donnant accès aux demi-finale. Deuxième du 10 km vendredi, le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo a pour sa part cueilli sa 59e victoire dans un sprint en Coupe du monde.



Ogier égale Loeb avec un 9e titre mondial Sébastien Ogier a fêté samedi son 9e titre mondial Image: KEYSTONE/EPA/Simone Calvelli Sébastien Ogier (Toyota) a été sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois samedi à Jeddah. Le Français égale ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb.

Le natif de Gap dans les Hautes-Alpes a terminé troisième du rallye d'Arabie saoudite remporté par le Belge Thierry Neuville (Hyundai) pour s'assurer le titre. Il a pourtant fait l'impasse sur trois courses cette saison.

Déjà lauréat du championnat de 2013 à 2018 puis en 2020 et 2021, Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landais ont dont pris le meilleur sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui les devançait de trois points avant cette dernière manche de la saison. Evans n'a pu faire mieux que 6e de l'épreuve saoudienne.

Tout au long du week-end, Ogier a encore affiché sa science de la course et son intelligence tactique pour contrôler le Gallois tout en minimisant sa prise de risque sur un tracé très cassant. Même s'il n'a pas été épargné par les pépins dans le désert saoudien avec notamment deux crevaisons vendredi, Ogier n'a jamais tremblé et a finalement devancé son coéquipier de quatre points au championnat.

"Quelle saison incroyable. La bataille a vraiment été superbe avec Elfyn. Il n'y a de beaux champions qu'avec des beaux adversaires... Ils nous ont poussés dans nos retranchements jusqu'à la dernière spéciale de la saison", a expliqué le Français après être grimpé sur le toit de sa Yaris pour fêter son titre avec Vincent Landais.

10 podiums en 11 courses Engagé dans une saison partielle avec Toyota, Sébastien Ogier, qui devait initialement disputer huit courses, en avait ajouté trois à son programme après son début d'année tonitruant qui lui laissait entrevoir la possibilité de décrocher une neuvième couronne historique. Il a finalement été sacré à l'issue d'un Rallye d'Arabie saoudite plein de rebondissements et après une saison incroyable marquée par six victoires et dix podiums en onze courses.



Lauren Macuga manquera toute la saison Lauren Macuga ne skiera pas cette saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lauren Macuga connaît la même infortune que Lara Gut-Behrami.

L'Américaine de 23 ans doit mettre fin à cette saison olympique 2025/26 après une grave blessure à un genou subie à l'entraînement, a annoncé sa fédération nationale.

Macuga avait été l'une des révélations de l'exercice 2024/25. Victorieuse de sa première course en Coupe du monde en janvier à l'occasion du super-G de St-Anton, elle avait conquis une médaille de bronze mondiale dans cette discipline en février avant de s'offrir en mars un premier podium en descente (2e à Kvitfjell).



Washington retrouve ses habitudes Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi la loi des Pacers vendredi Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast Washington n'est pas parvenu à enchaîner une deuxième victoire consécutive vendredi en NBA.

Les Wizards du Valaisan Kyshawn George se sont inclinés 119-86 sur le parquet d'Indiana pour subir leur 16e revers de la saison en 18 parties.

Les Wizards, qui avaient mis fin à une série de 14 défaites mardi en dominant les Hawks d'Atlanta, ont été nettement dominés par les Pacers. Ceux-ci ont pu compter notamment sur les 24 points et 11 rebonds de Pascal Siakam pour s'offrir un 3e succès en 19 matches disputés cette saison.

Kyshawn George est resté discret vendredi, se contentant de 5 points (à 2/6 au tir), 4 passes décisives et 3 rebonds. L'ailier chablaisien, qui a commis 2 pertes de balle, a terminé cette partie avec un différentiel de -14.



Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils Nico Hischier a inscrit vendredi son 9e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Les "Swiss Devils" ont décroché vendredi leur troisième succès consécutif en NHL. New Jersey a dominé Buffalo 5-0 avec notamment une nouvelle réussite de son capitaine Nico Hischier.

Le centre valaisan a ouvert la marque après 12'07 en reprenant à bout portant un puck qui trainait devant la cage des Sabres après un centre de son compère appenzellois Timo Meier. Il en est à 22 points dont 9 dans ses quatre derniers matches, lors desquels il a marqué à chaque fois au moins un but.

Meier a quant à lui atteint la barre des 20 points cette saison grâce à cet assist. Il a réussi au moins 1 point au cours d'un quatrième match consécutif. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est quant à lui resté "muet" au sein des Devils, qui ont pu compter sur les 42 arrêts de Jake Allen.

Troisième meilleur compteur suisse de la saison, Kevin Fiala (17 points désormais) est pour sa part le premier Helvète à afficher 10 buts à son tableau de chasse 2025/26. La réussite du Saint-Gallois n'a toutefois pas suffi aux Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 5-4 aux tirs au but à Anaheim.

Philipp Kurashev a quant à lui mis fin à une disette personnelle de trois matches en signant son 13e point de la saison durant ce "Black Friday". Le Bernois a signé la passe décisive sur le but de la victoire des San Jose Sharks, qui ont battu Vancouver 3-2 grâce à une réussite d'Adam Gaudette à la 36e.

A noter aussi la superbe série du Lightning de Janis Moser. Tampa Bay s'est imposé 6-3 à Detroit, où le défenseur seelandais a été aligné durant 23'59 pour un bilan de +2, pour cueillir une sixième victoire consécutive. Avec 32 points, le Lighting pointe désormais au 2e rang de la Conférence Est, à une longueur des Devils.



Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre La sélection nationale masculine dispute ce samedi sa 4e finale de championnat d'Europe depuis son dernier titre en 2013. Le quatuor mené par le skip Yannick Schwaller affronte la Suède (13h00).

En 49 éditions des championnats d'Europe, les Suisses ont déjà remporté huit titres, le dernier datant de 2013. Depuis, l'équipe nationale a remporté quatre médailles de bronze et trois d'argent dans ce tournoi.

Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller aura la possibilité de gagner l'or pour la première fois. L'équipe a déjà remporté l'argent en 2022 et le bronze en 2023 dans ce tournoi.

L'occasion est d'autant plus grande que les Suisses ont déjà battu la Suède 8-4 en ouverture du round robin. Après l'argent glané en mai au championnat du monde de Moose Jaw, ils peuvent conclure cette année 2025 par une nouvelle performance de choix.

