«C'est impossible de gagner un Grand Chelem si on a une vie normale»

«Nous étions dans deux vols différents pour revenir de Shanghai (où le tournoi a eu lieu en octobre) à Monaco. Je suis arrivé mercredi soir. Zverev est arrivé jeudi à 6 heures du matin. Les vols durent près de 16h. J’ai récupéré jeudi et vendredi et je suis allé m’entraîner samedi. Zverev était déjà là. Je lui demande: "C’est ton premier jour d’entraînement ?" Il me répond: "Non, c’est ma sixième session d’entraînement." Il s’était déjà entraîné deux fois jeudi, deux fois vendredi, et avait deux sessions samedi.»