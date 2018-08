Leben

Film

Diese 10 eiskalten Filme senken deine Temperatur



Dir ist heiss? Diese 10 eiskalten Filme senken deine Temperatur

Draussen ist es so richtig heiss und darum nehmen wir das zum Anlass, dir zehn Filme zu präsentieren, in denen es schön kühl ist. Vielleicht hilft's ja. Haha.

Snowpiercer Snowpiercer Bild: MFA

Im Jahr 2031: Die Menschheit hat es nicht geschafft, die globale Erderwärmung zu stoppen und so erstarrt die Welt in einer neuen Eiszeit. Die wenigen verbliebenen Menschen fristen ihr Dasein in einem Snowpiercer, einem gigantischen Zug, der nie still steht und sich seinen Weg durch die Eiswüste bahnt. Die Insassen leben in einer Mikrogesellschaft mit striktem Kastensystem. Schon bald regt sich Widerstand, denn die niedrigen Kasten wollen nicht länger unterdrückt werden.

Ein Zug, der durch eine Eiswüste fährt? Warum nicht. Obwohl der Film mit einem hochkarätigen, hauptsächlich US-amerikanischen Cast aufwartet, stammt der Regisseur aus Südkorea und darum wirkt der Film stellenweise irgendwie schräg. Bong Joon-ho heisst der Mann und ist bei uns vor allem durch den Horrorfilm «The Host» bekannt geworden.

Filmlänge: 126 Minuten

IMDB-Wertung: 7/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

Frozen Frozen – Eiskalter Abgrund Bild: Square One Entertainment

Drei Studenten machen einen spassigen Ausflug auf die Piste. Doch als am Abend der Skilift abgeschaltet wird, sitzen die drei noch immer in einem der Sessel. Bald müssen sie erkennen, dass sie von den Betreibern vergessen wurden und ein eisiger Kampf um das Überleben beginnt. Doch Eis und Schnee sind nicht die einzigen Probleme, mit welchen sich die drei konfrontiert sehen.

Ha, du hast jetzt sicher gedacht, dass hier was nicht stimmen kann. Tatsächlich gab es bereits einen Film namens «Frozen», bevor Disney daraus eine Prinzessinnenmär fabrizierte. «Frozen – Eiskalter Abgrund» ist aber keinesfalls etwas für fröhliche kleine Kinder. Der Film ist immerhin erst ab 16 Jahren freigegeben.

Filmlänge: 93 Minuten

IMDB-Wertung: 6.2/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

Fargo Fargo Bild: Concorde

Es könnte der Plan zum perfekten Verbrechen sein: Der abgebrannte Autoverkäufer Jerry Lundegaard engagiert zwei Galgenvögel, die seine Ehefrau entführen und vom ebenso reichen wie geizigen Schwiegervater ein Lösegeld erpressen sollen. Doch die beiden Schmalspur-Gangster, der eine ein hypernervöses Wrack, der andere ein schweigsamer Psychopath, gehen derart stümperhaft zu Werke, dass mit einem Mal drei Menschen tot in der verschneiten Einöde Minnesotas liegen. Ein Fall für Marge Gunderson. Die hochschwangere Polizistin nimmt die Spur auf – Blutstropfen für Blutstropfen.

«Fargo» ist von den Coen-Brüdern und wer diese kennt weiss, dass der Film nur gut sein kann. Einige weitere Filme des Bruderpaars? «The Big Lebowski», «No Country for Old Men», «True Grit», «Hail, Caesar!» Und ja, die gleichnamige Netflix-Serie basiert auf diesem Film.

Filmlänge: 98 Minuten

IMDB-Wertung: 8.1/10



Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

The Shining Shining Bild: Warner Bros.

Der ehemalige Lehrer und Schriftsteller Jack Torrance übernimmt die Stelle des Hausverwalters in einem mit einem Mythos behafteten Berghotel in Colorado. Während der Wintermonate soll Jack das alleinstehende Gebäude im Auge behalten. Doch schon bald suchen blutige Visionen Jacks Sohn heim und Jack selbst verfällt immer mehr dem Wahnsinn, bis er schliesslich seine eigene Familie töten will.

«Shining» ist wohl einer der Horrorklassiker schlechthin und eigentlich sollte man den Film einfach kennen. Falls nicht, schaust du ihn dir am besten gleich an. Und falls du ihn schon kennst, schau in dir trotzdem an.

Filmlänge: 146 Minuten

IMDB-Wertung: 8.4/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

Cool Runnings Cool Runnings – Dabei sein ist alles Bild: Buena Vista

Derice aus Jamaika träumt davon, einmal als 100-Meter-Läufer bei den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Doch als er schon bei der Ausscheidung stürzt, ist das Ziel in weite Ferne gerückt. Da kommt er auf die Idee, stattdessen als Bobfahrer bei der Winterolympiade anzutreten. Kurzerhand trommelt er ein Team zusammen und engagiert einen Trainer. Schliesslich beginnen die Jungs, ohne den blassesten Schimmer von dieser Sportart zu haben, im sommerlichen Jamaika mit Trockenübungen für das Abenteuer in Schnee und Eis.

Ja, ich weiss, in «Cool Runnings» gibt es gar nicht so viel Schnee. Aber mal ehrlich: Dieser Film macht einfach gute Laune und irgendwie können wir doch perfekt mit den Jungs aus Jamaika mitfühlen. Denn so wie uns die Hitze zusetzt, setzt ihnen die kalte Jahreszeit zu.

Filmlänge: 98 Minuten

IMDB-Wertung: 6.9/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

Und täglich grüsst das Murmeltier Bild: Columbia Tri-Star Filmgesellschaft GmbH

Es ist der 2. Februar, Murmeltiertag: Für eine Reportage über das alljährliche Wettervorhersage-Ritual verschlägt es den sarkastischen, verbitterten, stets mies gelaunten und unfreundlichen Wettermann Phil Connors, seine Produzentin Rita und den Kameramann Larry in das kleine Provinznest Punxsutawney. Ein ganz normaler Tag. Phil berichtet vom Murmeltier, das alljährlich aus seinem Bau gelockt wird, um das Wetter der kommenden Zeit vorherzusagen. Nebenbei flirtet er ein wenig mit Rita und gibt sich gewohnt sarkastisch-zynisch. Als Phil jedoch am darauffolgenden Tag aufwacht, ist dummerweise wieder der 2. Februar und ausser ihm scheint niemand diese Wiederholung zu bemerken.

«Täglich grüsst das Murmeltier» hat eigentlich nicht sehr viel mit Schnee zu tun. Im Prinzip ist es halt einfach gerade Februar und darum liegt da halt Schnee. Aber einmal abgesehen davon ist dieser Film einfach eine tolle Komödie, die du dir unbedingt anschauen solltest.

Filmlänge: 101 Minuten

IMDB-Wertung: 8/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

John Carpenter's The Thing Das Ding aus einer anderen Welt Bild: UIP

Die Besatzung einer US-amerikanischen Forschungsstation in der Antarktis werden mit einem ausserirdischen Virus konfrontiert, der bei Berührung übertragen wird. Schon bald beginnen die Infizierten Personen sich aufs Abscheulichste zu Verformen und Paranoia macht sich breit. Doch das Schlimmste daran ist, dass niemand weiss, wie man den Virus stoppen kann.

«The Thing» wurde 2011 neu aufgelegt, um es «einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen». Ja, ne ist klar, liebes Hollywood. An die Version von 1982 kommt das Remake aber leider nicht heran. Witzigerweise war «Das Ding aus einer anderen Welt» selbst nur ein Remake von «The Thing from Another World» von 1951.

Filmlänge: 109 Minuten

IMDB-Wertung: 8.1/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

30 Days of Night 30 Days of Night Bild: Universum/Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH

Barrow, Alaska: Jedes Jahr im Winter bleibt es in der abgeschiedenen Kleinstadt einen Monat lang Nacht. Kein Tageslicht, keine Sonne, nur Dunkelheit ... 30 Tage lang. Es ist eine harte Zeit, in der die meisten Einwohner ihre Heimat Richtung Süden verlassen. Doch dieses Jahr wird es noch schlimmer: Kaum sind die letzten Sonnenstrahlen am Horizont verschwunden, kommt eine Gruppe geheimnisvoller Fremder auf der Suche nach Nahrung in die Stadt. Und diese Nahrung sind die Einwohner, die in Barrow zurückgeblieben sind.

«30 Days of Night» ist 08/15-Unterhaltung. Aber hey, wenn du Schnee willst und Vampire magst, ist das genau dein Film. Ausser, du hast es nicht so mit Blut. Dann solltest du einen sehr weiten Bogen um diesen Film machen.

Filmlänge: 113 Minuten

IMDB-Wertung: 6.6/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

The Grey The Grey – Unter Wölfen Bild: Universum/Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH

Nachdem John Ottway die Bohrarbeiter eines grossen Ölunternehmens in Alaska erfolgreich geschult hat wie man sich vor wilden Tieren schützt, macht er sich per Flugzeug auf den Rückweg nach Hause. Doch das Flugzeug gerät mitten in einen Schneesturm und es kommt zum Absturz. Gestrandet in der eisigen Tundra machen sich die wenigen Überlebenden auf den Weg Richtung Süden. Dabei kämpfen sie nicht nur gegen Hunger und Kälte, denn auch ein Wolfsrudel, in dessen Jagdgebiet sie gelandet sind, hat längst ihre Fährte aufgenommen.

«I'm gonna find you and I'm gonna kill you». Ah, Moment, falscher Film. Aber im Prinzip ist es wieder ein typischer Liam-Neeson-Film. Liam Neeson gerät in eine ungemütliche Lage, aus welcher er sich nur mit harten Bandagen wieder herausmanövrieren kann. Diesmal prügelt er sich eben mit hungrigen Wölfen. Im Schnee.

Filmlänge: 117 Minuten

IMDB-Wertung: 6.8/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

Avalanche Sharks Snow Sharks Bild: Titan Global Entertaiment

Nach einer Lawine in einem Gebirge erwachen menschenfressende Haie aus ihrem eisigen Grab zu neuem Leben. Sie stammen aus einer längst vergangenen Zeit und sind grösser und wesentlich tödlicher als ihre zeitgenössischen Verwandten. Für das Bergstädtchen Twin Pines ist das eine überaus schlechte Nachricht, schliesslich steht in den kommenden Tagen der beliebte Bikini Snow Day an und eine derartige Meldung würde vermutlich alle Touristen im Nu verscheuchen. Deshalb hüllen die Veranstalter den Mantel des Schweigens über die Entdeckung.

Hahahahahahahahahahahahahahahaha. Ich hab den extra für alle B-Movie-Fans reingenommen. Ich meine Urzeithaie im Schnee?! Hahahahahahahahahaha.

Filmlänge: 88 Minuten

IMDB-Wertung: 2.3/10

Abkühlfaktor des Films:

Bild: watson

Udpate Dieser Artikel erschien erstmals im Juni 2017. Er wurde aus aktuellem Anlass inhaltlich leicht überarbeitet und aktualisert.

Eure coolen Filmtipps dürft ihr nun sehr gerne in die Kommentare schreiben.

Und weil wir's gerade so lustig haben:

Vielleicht hilft dir ja auch dieses Video: Video: srf

