Gruseln tut gut. Leute, mal ganz im Ernst: Ein bisschen Gänsehaut hier und da ist gesund. Kalter Schweiss, rasender Puls, Albträume ... sowas bringt den Kreislauf doch erst richtig in Schwung. Und dabei kannst du trotzdem auf deinem eigenen Sofa chillen – mit dem richtigen Horrorfilm.

Das Gefühl kennst du. Kreisch! Bild: Giphy

Heutzutage kann Hollywood mithilfe von Computeranimationen unsere furchtbarsten Vorstellungen in Quasi-Realität verwandeln. Manchmal ist dabei aber gar nicht so viel technische Zauberei nötig, denn so mancher Schauspieler ist von Natur aus schon ziemlich, äh, gruselig. Wir haben uns mal neun Horrorfilm-Charaktere mit besonderem Gänsehaut-Potenzial rausgesucht – und zeigen euch, wie die fernab des Filmsets aussehen...

Valak aus «The Nun» (2018) und «Conjuring 2» (2016)

bilder: warner bros/shutterstock

Die Rolle der dämonischen Nonne Valak wird von Bonnie Aarons verkörpert – der früher gesagt wurde, sie könne sich aufgrund ihres Aussehens, insbesondere ihrer Nase, die Schauspielkarriere aus dem Kopf schlagen. Ohne die Nase wäre Valak aber wohl nur halb so creepy.

Predator aus «Predator» (1987)

bilder: 20th Century fox/wikipedia

In den ersten beiden Filmen der «Predator»-Reihe schlüpfte der 2.20 Meter grosse Kevin Peter Hall in die Rolle des Ausserirdischen. Tragisch: Bei einer Bluttransfusion zog sich der Schauspieler HIV zu und starb 1991, nur wenige Monate später, an einer Lungenentzündung, weil sein Körper aufgrund des Virus geschwächt war.

Mama aus «Mama» (2013)

bilder: universal pictures/epa/efe

Hello, Computergrafik! Oh... nein, doch nicht... – Natürlich kommt auch dieser Horror-Schocker nicht ganz ohne CGI aus, aber Javier Botets lange Gliedmassen, Finger und Dehnbarkeit sind echt. Der zwei Meter grosse Spanier leidet am Marfan-Syndrom, das für sein ungewöhnliches Aussehen verantwortlich ist und das er, anstatt sich zu verstecken, lieber nutzt, um Rollen wie diesen eine Glaubhaftigkeit zu verleihen, die niemandem sonst möglich wäre. Er spielt übrigens auch die Titelrolle in «Slender Man» (2018).

Smiley aus «Smiley» (2012)

bilder: level 10 films/shutterstock

Zwar schnitt der Film sowohl bei Kritikern als auch Kinobesuchern nicht allzu gut ab – diese Fratze vergisst man aber nie wieder. Okay, den Schauspieler dahinter erkennt man nicht auf den ersten Blick, aber Michael Traynor kennt ihr vielleicht aus «The Walking Dead».

Samara aus «Ring» (2002)

bilder: shutterstock/united international pictures

Ein Film, der uns alle Angst vor Videokassetten machte (was ist denn das?!). Die gar nicht so süsse Samara, die darin mit der epischen Langhaarfrisur aus dem Fernseher kletterte, wurde von Daveigh Chase gespielt – die damals erst zwölf Jahre alt war.

Pennywise aus «Es» (2017)

bilder: warner bros/shutterstock

Der Schwede Bill Skarsgård schlüpfte in die Rolle des Stephen-King-Kult-Clowns Pennywise – und machte seine Sache gruselig gut, fanden auch die Kritiker. 2019 geht's im zweiten Teil weiter.

Freddy Krueger aus «Nightmare on Elm Street» (1984 – heute)

bilder: senator filmverleih/shutterstock

Robert Englund war fleissig: Insgesamt achtmal mimte er den Kindermörder Freddy Krueger; nur im 2010er-Remake des Originals war er nicht dabei. Sogar seine Memoiren nannte er «Hollywood Monster: A Walk Down Elm Street with the Man of Your Dreams».

Jigsaw aus «Saw» (2004)

bilder: studiocanal/shutterstock

Ein weiterer Serienmörder – hehe, Wortspiel! Tobin Bell schlüpfte ganze acht Male in die Rolle des Psychospielefans Jigsaw alias John Kramer.

Michael Myers aus «Halloween» (1978)

Zwar ist er nie besonders gut zu erkennen – schliesslich trägt er stets eine Maske und schweigt konsequent –, aber hinter der gruseligen Fassade verbirgt sich, zumindest im ersten Teil der Reihe, ein Schauspieler namens Nick Castle. Der mimte den Killer 1978 und kehrt jetzt, nachdem die epische Rolle des Michael Myers zwischendurch von sechs anderen gespielt worden war, endlich wieder zurück – in der alternativen Fortsetzung zum 1. Teil, «Halloween» (ab 25. Oktober 2018).

