«Drachenzähmen leicht gemacht 3»: Simon Otto beantwortet Fragen von Kindern



Das kommt dabei heraus, wenn Kinder einen Schweizer Hollywood-Veteranen mit Fragen löchern

Wer ab dem 7. Februar den Animationsfilm «Drachenzähmen leicht gemacht 3» in den Kinos schauen wird, sollte unbedingt auf den Abspann achten – denn dort findet sich sehr weit vorne ein Name aus der Schweiz. Simon Otto aus Gommiswald arbeitete für den Film als Head of Character Animation – und war damit einer der wichtigsten Personen dieser Hollywood-Produktion.

Der St.Galler war für die Animation der Figuren verantwortlich und musste mit seinem Team sicherstellen, dass sich im fertigen Film alle Charaktere so natürlich bewegen und verhalten, wie das reale Figuren tun würden. In unserem Hut-Interview stellte sich Otto den Fragen der härtesten Kritiker seiner Filme: denjenigen der Kinder.

Hinweis

Entwarnung: Das Video enthält keine Spoiler zu «Drachenzähmen leicht gemacht 3».

Video: watson/Pascal Scherrer, Emily Engkent

Der Trailer zum dritten Teil: Video: Universal Pictures

Weitere Eindrücke aus dem Film:

