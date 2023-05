Zum Cinco de Mayo gibt's Cocktails, Snacks und – OH JA – Tacos!

Lust auf Margaritas? Und Tacos? Hey, wir hätten grad noch den passenden Feiertag dazu!

El Cinco de Mayo muss man sich in etwa so wie den mexikanischen St. Patrick's Day vorstellen (in Irland eher unwichtig, in den USA aber eine Riesensache). Und, nein, der 5. Mai ist nicht der Tag der mexikanischen Unabhängigkeit (der wäre am 16. September), sondern fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, der Jahrestag der Schlacht von Puebla.

«Angriff der mexikanischen Kavallerie in der Schlacht von Puebla» – Francisco P. Miranda, 1872. Bild: wikicommons

An ihm wird des Sieges der mexikanischen Armee unter Führung von General Ignacio Zaragoza über die zahlenmässig überlegenen Kräfte einer französischen Expeditionsarmee am 5. Mai 1862 gedacht.

In Mexiko wird dieser Feiertag im Bundesstaat Puebla festlich begangen. Für den mexikanischstämmigen Bevölkerungsteil der USA ist er seit jeher von immenser Bedeutung. Auch in der Karibik, Australien, Südafrika oder gar Japan wird er von der mexikanischen Diaspora gefeiert.

Tänzerinnen an einer Cinco-de-Mayo-Feier in Washington DC, 2007. Bild: wikicommons

So viel zum kulturellen Hintergrund. Hier aber wollen wir eine Anleitung zu einem gemütlichen Cinco-de-Mayo-Abend mit Drinks und Food! Ausgewählt haben wir für euch Folgendes:

Erst mal ein paar Drinks! Angefangen mit:

Cadillac Margarita

Bild: Grand Marnier

Die Edel-Variante der klassischen Margarita: mit Reposado und Grand Marnier. Mmh.

Zutaten:

5 cl Tequila Reposado

2 cl Grand Marnier (plus 1 TL obendrauf)

1,5 cl frischer Limettensaft

Salz



1 Limettenschnitz

Zubereitung:

Salz auf einen kleinen flachen Teller geben. Den Rand eines Margarita-Glases am Limettenfruchtfleisch entlangführen und dann in das Salz tupfen, sodass ein feiner Salzrand entsteht.

Die restlichen Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Glas abseihen. 1 TL Grand Marnier zusätzlich obendrauf träufeln.

Michelada

Bild: shutterstock

Der Klassiker: wie er im heimischen Mexiko und ziemlich überall in Mittelamerika getrunken wird! Es gibt zwei Grundvarianten: eine mit Clamato/Tomatensaft und eine ohne – je nach Vorliebe. Und: Michelada ist ideal für Daytime Drinking, da es keinen harten Alk beinhaltet. Einzig Bier sorgt für den Pegel.

Zutaten:

1 EL Tajín (oder etwas Salz und Chilipulver gemischt)

bei Bedarf: 6 cl Clamato oder Tomatensaft oder V8 (oder ähnlichen Gemüsesaft)

1 Flasche mexikanisches Bier

3 cl Limettensaft

2 Schuss Worcestershire-Sauce

2 Schuss scharfe Chilisauce

2 Schuss Maggi (oder Soyasauce)

1 Limette, zum Garnieren

Zubereitung:

Tajín (oder Salzmischung) auf einem kleinen Teller verteilen. Den Rand eines Pint-Glases mit einem Limettenstück benetzen und ins Chili-Salz tunken. Glas mit Eiswürfeln füllen.

Worcestershire-Sauce, Chilisauce, Limettensaft, Soyasauce und (bei Bedarf) Clamato ins Glas geben, mit Bier auffüllen. Mit einer Scheibe Limette garnieren.

Paloma

Bild: shutterstock

Für diesen mexikanischen Cocktail-Klassiker gibt es diverse Abwandlungen, die oftmals nach frischem Limettensaft und dergleichen verlangen. Die simple Ur-Version besteht lediglich aus Tequila und Jarritos, jenem mexikanischen Sprudel, den es in einigen Geschmacksrichtungen gibt. Für den Paloma nimmt man Grapefruit.

Zutaten:

5 cl Tequila Blanco

15 cl Jarritos Grapefruit-Soda (o. Ä.)

1,5 cl Limettensaft (bei Bedarf)

Zubereitung:

Zutaten in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrink-Glas geben; vorsichtig umrühren. Mit einem Grapefruitschnitz garnieren.

CoronaRita

Corona + Margarita. Alternativ wird er auch Mexican Bulldog oder Mexican Car Crash Cocktail genannt, was durchaus passend ist – mit der Bierflasche, die da reingekippt wird und so. Aber vor allem: Es ist superfein und erfrischend.

Zutaten:

6 cl Tequila Blanco 100 % Agave

1,5 cl Triple Sec (Grand Marnier o. Ä.)

3 cl frisch gepresster Zitronensaft

3 cl frisch gepresster Limettensaft

3 cl Zuckersirup

1 eiskalte 210-ml-Flasche mexikanisches Bier

1 grosses Bierglas (Pint-Glas o. Ä.)

1 Trinkhalm

1 Limettenschnitz zum Garnieren

Zubereitung:

In einen mit Eiswürfel gefüllten Cocktailshaker Tequila, Triple Sec, Zitrussaft und Zuckersirup hineingeben und energisch schütteln.

Den Rand eines stabilen Bierglases mit einem Limettenschnitz benetzen und etwas salzen (eigentlich fakultativ, da man den Drink im Idealfall mit einem Röhrchen trinkt). Glas zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen.

Inhalt des Cocktailshakers in das Glas abseihen. Bierflasche öffnen und umgekehrt in das Glas stellen. Mit einem Limettenschnitz garnieren.

So, jetzt haben wir aber langsam etwas Hunger. Her mit den Tortillachips! Und dazu vielleicht das hier:

Chips & Mango Salsa

Bild: shutterstock

Zutaten:

2–3 reife Mangos (je nach Grösse), fein gewürfelt

½ rote Peperoni, fein gehackt

½ rote Zwiebel, fein gehackt

1–2 EL Korianderblätter, grob gehackt

1 Jalapeño, entkernt und gehackt

1 Limette

etwas Salz, nach Geschmack

zum Servieren: Blue Corn Tortilla Chips

Zubereitung:

Alle Zutaten in einer Schüssel kombinieren. Saft einer Limettenhälfte und etwas Salz untermischen. Je nach Geschmack etwas mehr Limettensaft oder Salz beigeben.

So, jetzt aber: TACOS! Und zwar heute die urtypischsten, wie man sie von etlichen Taco-Trucks von Chiapas bis Vancouver BC kennt: Carnitas!

Tacos de carnitas

Bild: Shutterstock

Zutaten:

4 Knoblauchzehen

50 g (1 kleine Dose oder 2–3 EL) Chipotle en adobado

1 EL mexikanischer Oregano

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL schwarze Pfefferkörner

2 EL Olivenöl

1,5 kg Schweineschulter (auf einer Seite mit etwas Fettschicht, entbeint und in grössere Stücke geschnitten)

Saft von 4 Orangen

1 dl Apfelessig

1 Handvoll Koriander, grob gehackt

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Curtido:

1 Karotte, fein gewürfelt

2 Frühlingszwiebeln, fein gehackt

½ rote Zwiebel, in feine Scheiben geschnitten

1 Jalapeño, in feine Scheiben geschnitten

Saft von 1 Limette

1 EL Apfelessig

1 TL Zucker

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zum Servieren:

White corn street taco tortillas

Limetten, geviertelt

frischer Koriander, grob geschnitten (bei Bedarf)

Radieschen, in Scheiben geschnitten (bei Bedarf)

etwas von obiger Mango-Salsa (bei Bedarf)

Avocado, gewürfelt (bei Bedarf)

Zubereitung:

Backofen auf 120 °C vorheizen.

Knoblauchzehen, Chipotle-Paste, Oregano, Kreuzkümmel, schwarze Pfefferkörner und Olivenöl in eine Küchenmaschine geben und zu einer Paste verarbeiten. Mit dem Schweinefleisch vermengen. Dann Orangensaft, Apfelessig und den gehackten Koriander sowie etwas Salz und Pfeffer hinzufügen und nochmals vermengen.

Fleisch in einem Bräter verteilen, Fettseite nach oben. Im offenen Bräter ca. 6 Stunden garen. Nach 3 Stunden einmal wenden.

Derweil alle Zutaten für die Curtido in eine Schüssel geben und ziehen lassen.

Nach zirka 6 Stunden das Fleisch aus dem Ofen nehmen und mit Alufolie abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Danach mit zwei Gabeln zerrupfen und mit dem Bratensaft vermischen. Ofentemperatur auf 220 °C Oberhitze oder Grillstufe erhöhen und die Fleischstücke für weitere 15 Minuten in den Ofen schieben, bis sie oben etwas knusprig sind.

Derweil Tortillas in einer heissen Pfanne aufwärmen und in ein Geschirrtuch gewickelt warm halten.

Zum Servieren etwas Carnitas in eine Tortilla geben und bei Bedarf mit etwas Curtido garnieren (sowie weitere Garnitur nach Bedarf) und einem Spritzer Limettensaft.

Als Beilage vielleicht noch was? Bitte sehr:

Bacon Jalapeño Corn Salad

Bild: youtube

Zutaten:

Mengen nach eigenem Gusto und nach Common Sense.

Süssmais aus der Dose, abgetropft (oder – besser – Maiskörner von einigen grillierten Maiskolben; mit einem Gemüsebeil abgetrennt)

Speck, knusprig gebraten, auf Küchenpapier abgetropft und anschliessend zerbröselt

frischer Koriander, fein gehackt

Jalapeño, gehackt

Mayonnaise

frisch gepresster Limettensaft

etwas Chilipulver

etwas Knoblauchpulver

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Zubereitung erklärt sich von selbst, oder? Alles vorsichtig untermischen.

Ach, du willst andere Taco-Rezepte? Vielleicht vegi und so?

