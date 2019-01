Happy Birthday «Tim und Struppi»! 9 Fakten zum 90-jährigen Jubiläum

Leben

9 Fakten zu 90 Jahren Tim und Struppi



Happy Birthday «Tim und Struppi»! 9 Fakten zum 90-jÀhrigen JubilÀum

Kaum zu glauben: Das erste Abenteuer von «Tim und Struppi» ist bereits am 10. Januar 1929 (!!!) erschienen.

Zeit, die Comic-Helden etwas zu zelebrieren – mit neun Fakten zu 90 Jahren «Tim und Struppi».

Die ersten Geschichten wurden in einer katholischen Zeitung veröffentlicht

Die ersten Comics des Belgiers Georges Prosper Remi alias HergĂ© erschienen in einer Jugendbeilage einer katholischen BrĂŒsseler Zeitung namens «Le Petit VingtiĂšme». Erst fĂŒnf Jahre spĂ€ter wurde Casterman, ein Comic und Kinderliteratur spezialisierter Verlag, der Herausgeber. Ab 1946 erschienen die Abenteuer dann in HergĂ©s eigenen Magazin «Tintin».

Andere LĂ€ndern, andere Namen

«Tim und Struppi» heissen nicht in jedem Land gleich. Im englischen werden die Figuren «Tintin and Snowy» genannt, im französischen «Tintin et Milou». Der Name des Hundes «Milou» geht auf HergĂ©s erste grosse Liebe im Alter von 18 Jahren zurĂŒck. Diese hiess Marie-Louise, hatte aber den Spitznamen Milou.

Apropos Namen: Das Pseudonym des Comiczeichners Hergé ergibt sich aus den französisch ausgesprochenen und umgedrehten Initialen RG (Remi Georges).

WĂ€hrend des Zweiten Weltkriegs wurden HergĂ©s Geschichten kĂŒrzer

Die ersten Comicserien waren schwarzweiss und hatten einen Umfang von bis zu 124 Seiten. WĂ€hrend des Zweiten Weltkriegs musste HergĂ© seine Geschichten aufgrund der Papierknappheit jedoch auf 62 Seiten begrenzen. DafĂŒr wurden die Comics farbig.

Tim war vor Neil Armstrong auf dem Mond

Hergé recherchierte die Möglichkeiten einer Mondlandung und schrieb dazu die Geschichte «Schritte auf dem Mond». Im Jahr 1952 ist die Geschichte dann in seinem eigenen Magazin «Tintin» publiziert worden. Erst 15 Jahre spÀter gelang es Neil Armstrong einen Fuss auf den Mond zu setzen.

Ein Band ist in einigen LĂ€ndern verboten



Im Jahr 2007 wollte ein kongolesischer Student HergĂ©s Comic «Tim und Struppi im Kongo» wegen Rassismus verbieten lassen. Dieser argumentiert, dass Afrikaner darin als dumm, arbeitsscheu und unfĂ€hig dargestellt wĂŒrden. Ein Gericht hat die Klage jedoch abgewiesen. HergĂ© wollte nicht zum Rassenhass aufstacheln. Im Gegenteil: Er spiegele laut Gericht seine Vorstellung der Afrikaner in der damaligen Zeit wider. Jedoch darf der Band in einigen LĂ€ndern (unter anderem SĂŒdafrika) trotzdem nicht verkauft werden. Grund dafĂŒr ist die Darstellung von TierquĂ€lereien.

Hergé hat die LÀnder, die er beschrieben hatte, zuvor nicht besucht

Obwohl die Abenteuer von «Tim und Struppi» in fernen LÀnder stattfinden, hat Hergé die LÀnder, bevor er die Comicserien geschrieben hatte, nie besucht. Erst spÀter reiste er in die USA und nach Taiwan. Den Kongo und die Sowjetunion hat er selbst nie gesehen.

Die letzte Geschichte wurde nie fertig

Insgesamt entstanden 24 Bande. Den letzten mit dem Titel «Tim und die Alpha-Kunst» konnte HergĂ© vor seinem Tod allerdings nicht mehr fertigstellen. In seinem Testament verfĂŒgte er, dass niemand anderes die Geschichten weiterfĂŒhren dĂŒrfe. Die unvollstĂ€ndige Geschichte wurde dann aber drei Jahre nach seinem Tod als Fragment veröffentlicht.

Die Comics gehören zu den teuersten der Welt

Das hĂ€tte sich HergĂ© wohl nie trĂ€umen lassen: Seine 1932 gezeichnete Umschlagseite «Tintin en Amerique» wurde 2012 fĂŒr 1,3 Millionen Euro versteigert.

bild: hergé/moulinsart 2016

2016 wurde die Originalzeichnung «Schritte auf dem Mond» fĂŒr 1,55 Millionen Euro weiterverkauft. Beide Comics gehören zu den teuersten der Welt.

Das Duo ist auch bei Serien und Filmen sehr beliebt

Das Duo «Tim und Struppi» hatte viele Cameo-Auftritte in den verschiedensten Comics und Fernsehserien. Zu sehen ist es unter anderem bei den «Simpsons» in der Episode «Husbands and Knifes» oder in «South Park» in der «Imaginationland Episode III».

Zudem bat Steven Spielberg HergĂ© bereits 1983 um die Rechte fĂŒr eine dreiteilige Verfilmung. Der erste Teil «Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn» kam im Jahr 2011 ins Kino. Der zweite Teil sei immer noch in Arbeit.

