Granit Xhaka fait mieux que Zidane et Modric

Le milieu de la Nati cumule les trophées d'homme du match à l'Euro. Il en a déjà remporté plus que de nombreuses légendes du football et n'est qu'à une unité du record absolu.

Granit Xhaka livre des performances abouties depuis le début du Championnat d'Europe des nations et a logiquement remporté le trophée d'homme du match par deux fois. C'était contre l'Allemagne et la Hongrie.

Le capitaine de la Nati était également proche de recevoir cette récompense individuelle à l'issue du match face à l'Italie. Il a réussi 94 de ses 98 passes et a joué haut sur le terrain, réalisant un remarquable 36 sur 37 dans le dernier tiers. Mais cela n'a pas suffi pour convaincre le Panel des observateurs techniques de l'UEFA, qui a méthodiquement élu Ruben Vargas, buteur et passeur décisif contre les Transalpins.

En fait, il n'y a que contre l'Ecosse où Granit Xhaka est passé quelque peu au travers, marqué à la culotte par un certain Scott McTominay.

En ajoutant les distinctions obtenues en 2016 (contre l'Albanie et la Roumanie) et en 2021 (face à la France), Granit Xhaka est désormais en possession de cinq trophées d'homme du match à l'Euro. Il dépasse ainsi Luka Modric, Andrea Pirlo et Zinédine Zidane, qui ont tous les trois été honorés à quatre reprises. Les deux derniers cités n'ont toutefois participé qu'à deux Championnats d'Europe des nations, à une époque où les huitièmes de finale n'existaient pas.

Xhaka devance aussi des noms comme Luis Figo, Pepe, Mesut Özil, Michael Ballack et Federico Chiesa (x3), ainsi que de très grands joueurs tels que Thierry Henry, Wayne Rooney, Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy et Francesco Totti (x2).

Il n'y a en fait qu'Andres Iniesta et Cristiano Ronaldo qui, avec six trophées d'homme du match à l'Euro, font mieux que le milieu du Bayer Leverkusen.

Le joueur aux 129 sélections peut rejoindre ces deux monstres dès samedi, s'il trouve les clés contre l'Angleterre et mène pour la toute première fois l'équipe de Suisse en demi-finale d'un grand tournoi. Cela signifierait aussi trois distinctions lors d'un même Euro, ce que seuls Pirlo et Iniesta ont réussi en 2012.

Un peu d'histoire La distinction «Homme du match» est en place depuis le Championnat d'Europe des nations 1996, organisé en Angleterre. Alan Shearer est le premier joueur à avoir été récompensé, après le nul 1-1 entre les Three Lions et la Nati en match d'ouverture.

Granit Xhaka est honoré et ceci est amplement mérité. Ces trophées traduisent néanmoins une certaine dépendance. Celle de la Nati envers son joueur. Xherdan Shaqiri est le seul autre Suisse à avoir obtenu plus d'une distinction à l'Euro (il en totalise deux), quand les grandes nations européennes - par exemple l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal et l'Espagne - savent mettre en avant de nombreux autres talents. Il n'y a que six Helvètes qui ont été célébrés en dehors de Xhaka et Shaqiri - Jörg Stiel (2004), Hakan Yakin (2008), Yann Sommer (2016), Breel Embolo (2021), et donc Manuel Akanji ainsi que Ruben Vargas cette année.