Juste devant «LGB», on retrouve Wendy Holdener. La Schwytzoise n'avait plus été aussi bien classée en géant depuis la course d'Are en mars 2023 (12e également). Les deux dernières Suissesses qualifiées pour la deuxième manche ont déçu. Surtout Michelle Gisin qui n'a jamais donné l'impression d'aller vite, mais plutôt le sentiment d'une athlète pas franchement en confiance dans la discipline. L'Obwaldienne a fini au 25e rang. Simone Wild s'en est à peine mieux sorti avec sa 22e place à 4''09.

Pour sa première course de la saison, Lara Gut-Behrami a livré une performance en deçà de ses standards. Neuvième au sortir du tracé matinal, la Tessinoise n'a pas trouvé le bon rythme en deuxième manche. Elle a même commis une erreur sur le premier plat, ce qui lui a fait perdre passablement de temps.

Quatrième de la première manche, Camille Rast n'a été devancée que par Sara Hector et Zrinka Ljutic. La Suédoise, championne olympique à Pékin, a remporté son 6e géant de Coupe du monde en carrière. La Scandinave a également profité de la chute de Mikaela Shiffrin, en tête à mi-parcours, et qui a manqué sa 100e victoire en chutant de manière assez violente sur son deuxième passage.

En confiance après son premier podium en Coupe du monde, lors du slalom de Gurgl le week-end dernier, Camille Rast a remis ça en géant à Killington ce samedi et se classe une nouvelle fois troisième. Mikaela Shiffrin filait de son côté vers sa 100 victoire sur le circuit, mais a chuté en deuxième manche. La victoire revient donc à Sara Hector.

