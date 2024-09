Jamie Oliver verkauft seinen 1970er Ford Capri – wer will?

Klappscheinwerfer, Handschaltung und Co. – 12 Sachen, die wir an neuen Autos vermissen

Wer will? Hier könnt ihr mitbieten !

Olivers weisser Capri 3000GT hat die begehrte schwarze Motorhaube und ein 4-Gang-Schaltgetriebe. Er wird am 28. September bei Classic Car Auctions versteigert. Der Schätzpreis liegt zwischen umgerechnet 25'000 und 29'000 Franken.

Neben seiner Karriere in der Gastronomie ist Jamie Oliver auch für seine Auto-Leidenschaft bekannt, und er hat im Laufe der Jahre immer wieder seine eigenen Vehikel in seinen verschiedenen Shows eingesetzt. Nun hat er beschlossen, eine kleine Anzahl davon zu verkaufen, darunter den hier gezeigten Capri 3000 GT.

Er wurde in der Fernsehsendung «Jamie & Jimmy's Friday Night Feast» , die von 2014 bis 2015 in zwei Staffeln lief und von Jamie Oliver und dem Fernsehmoderator und Landwirt Jimmy Doherty präsentiert wurde, mehrfach vorgestellt:

Dieser Ford Capri 3000GT Mk I aus dem Jahr 1970 wurde 2014 vom Starkoch Jamie Oliver gekauft und erhielt eine Vollrestaurierung im Wert von 20'000 Pfund, um ihn wieder in den Originalzustand zu versetzen.

Und genau so ein Exemplar steht aktuell zum Verkauf.

Passend für jedes Budget gab es den Capri in diversen Motorisierungen, angefangen mit dem kleinen 1,3-Liter-«Kent»-Reihenvierzylinder der britischen Produktion oder dem 1,3-Liter-«Taunus»-V4-Motor der deutschen Produktion. Doch den Motor, den man beim Mark I, dem Ur-Capri wirklich wollte, war der 3-Liter-V6 «Essex».

Denn der Ur-Capri war mehr als nur ein Auto. Der Ford Capri war ein Gesellschaftsphänomen. Er stellte die erreichbaren Aspirationen der Arbeiterklasse dar. Der Traum vom Ferrari würde immer ein Traum bleiben. Doch der Traum vom Ford Capri konnte Realität werden. Nicht nur, weil er erschwinglich war, sondern auch, weil er kompromissfähig war: Seht, ein MGB war auch erschwinglich – doch der war ein zweisitziges Sportwägeli. Der Capri hingegen war ein Sport-Coupé: Lange Motorhaube, geschwungene Linien, ja – aber Platz für vier Personen. Klar, gewiss nicht gerade limousinenmässig, das Platzangebot hinten, doch manche vierköpfige Familie fuhr damit in die Sommerferien, damals, in den Siebzigerjahren.

Und nun dasselbe mit dem europäischen Pendant. Verband man mit dem Namen Ford Capri einst mal Sportlichkeit und Spass, kommt das Neudesign wie ein Alka-Seltzer am Tag danach rein.

Und ... na ja, es erinnert an die Neulancierung des Ford Mustang vor einigen Jahren: Da nimmt man eine der ikonischsten Modellbezeichnungen der Automobilgeschichte und ... präsentiert irgendwas, das so ziemlich genau rein gar nix mit dem Namensgeber zu tun hat. Ausser dem Namen selbst.

