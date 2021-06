Leben

Gesundheit: Wie du es vermeidest, von Mücken gestochen zu werden



bild: shutterstock

Mückenstiche vermeiden? Man braucht nur die richtige Begleitung!

Ich gehöre zu den Menschen, die im Sommer gern von Mücken zerstochen werden. Das bedeutet, dass ich mich mit den falschen Leuten rumtreibe. Denn die unliebsamen Viecher fliegen auf ganz bestimmte Menschen. Wer die neben sich hat, kann entspannen.

40’000 Mal können Mücken in einer Stunde stechen. Kein Wunder also, sind manche Menschen im Sommer übersät von Stichen. Dabei schlagen die kleinen Vampire nicht aus purer Bosheit zu, sondern um ihre Art zu erhalten. Stechen tun nämlich nur die weiblichen Mücken, welche für die Ablage ihrer Eier bestimmte Eiweisse brauchen, die sie selbst nicht produzieren können. Deshalb müssen sie diese aus dem Blut von Menschen oder Tieren saugen.

In unseren Breitengraden sind die juckenden Stiche in erster Linie unangenehm. In tropischen Ländern können die blutsaugenden Biester allerdings gefährliche Krankheiten übertragen. Aus diesem Grund interessiert sich die Forschung sehr für die Tierchen und ihre Stechgewohnheiten. Und hat schon eine Menge über sie herausgefunden. Zum Beispiel, über welche Menschen sie besonders gern herfallen. Die schlechte Nachricht: Man kann nicht besonders viel tun, um zu vermeiden, dass man eines dieser bevorzugten Mücken-Opfer ist. Die gute: Wer sich genau überlegt, mit wem er oder sie den Feierabend-Drink auf der Terrasse geniesst, kann vermeiden, zur Zielscheibe zu werden.

Deshalb, liebe Freundinnen, Verwandten und Kollegen, werde ich mich künftig bevorzugt mit euch im Freien aufhalten, wenn ihr …

Mücken werden weder durch «süsses Blut», wie es im Volksmund heisst, oder Lichtquellen angezogen, sondern in erster Linie durch Dinge, die man schlecht beeinflussen kann: Gene, Blutgruppe oder Stoffwechsel. Wer seine Begleitung nicht nach der Blutgruppe aussuchen mag oder danach, ob sie gerade schwanger ist, verhindert Mückenstiche am besten durch lange Kleidung oder klassische Mückensprays.

Was ist mit euch? Seid ihr ein Mückenmagnet? Und habt ihr Geheimtipps, um Stiche zu vermeiden? Immer her damit in den Kommentarspalten!

bild: Lucia Hunziker

Über die Autorin: Sandra Casalini schreibt über mehr oder weniger alle und alles, was ihr über den Weg läuft – immer gnadenlos ehrlich und mit viel Selbstironie. Genau so geht sie auch den Blog «Rund um Gsund» an, der ab sofort alle zwei Wochen auf watson erscheinen wird. Bei dem Thema Gesundheit verhält es sich bei Sandra gleich wie mit der Kindererziehung: Sie ist keine Expertin, aber kommt mit beidem irgendwie klar. Manchmal mit Hilfe, manchmal ohne.



Casalinis Texte erscheinen regelmässig im Elternmagazin «Fritz und Fränzi» und der «Schweizer Illustrierten». Bei der SI gewährt sie zudem wöchentlich Einblick in ihr Leben mit pubertierenden Kids im Blog «Der ganz normale Wahnsinn».



