Leben

Spass

Das sind die schönsten Autos aller Zeiten ... laut MATHEMATIK



Das sind die schönsten Autos der Welt ... laut MATHEMATIK

Schönheit kann man vermessen – behauptet zumindest eine Studie, die Autodesign nach einer mathematischen Formel bewertet.

Quizfrage: Was ist das schönste Auto der Geschichte?

Pah, das ist einfach: Jaguar E-Type Series 1. Nächste Frage, bitte!

Das Auto, von dem gar Enzo Ferrari sagte, es sei «das schönste Auto der Welt».

«Haaaaaalt, nicht so schnell», sagen da aber die Mathematiker. Denn was Il Commendattore Enzo da schwafelte, ist letztlich eine subjektive Einschätzung, die keinesfalls durch Daten belegt ist.

Dabei gibt es eine mathematische Formel, um Schönheit zu vermessen: der Goldene Schnitt.

Bild: wikicommons

Bekannt seit der Antike, wird er in künstlerischer, architektonischer und kunsthandwerklicher Praxis als ein ideales Prinzip ästhetischer Proportionierung bewertet. Hey, der Goldene Schnitt findet sich auch in der Natur wieder, beispielsweise bei der Anordnung von Blättern und in Blütenständen mancher Pflanzen.

Und wertet man Autodesigns nach ihrer Passgenauigkeit zum Goldenen Schnitt ... reiht sich besagter Jaguar E-Type abgeschlagen auf Platz 28 ein.

Der britische Kennzeichenanbieter Click4reg hat nämlich die Probe aufs Exempel gemacht und von der aktuellsten Version der jährlichen «50 Most Beautiful Cars of All Time»-Liste von Autocar.co.uk die wichtigsten Aussenmasse extrahiert und sie nach Abweichungen zum Goldenen Schnitt gewertet. Je kleiner die prozentuale Differenz zu 1,61803398875, umso schöner das Design. Womit man hier nun ...

... die Top 20 der schönsten Autos der Geschichte (gemäss Mathematik) ...

... präsentieren darf! Von hinten nach vorne sind das:

2007 Alfa Romeo 8C Competizione Bild: Alfa Romeo

1968 Ferrari Daytona Bild: motorsportmagazine.com

2004 Aston Martin DB9 Bild: Aston Martin

1968 Dodge Charger R/T Bild: pinterest

1963 Buick Riviera Bild: barrett-jackson.com

2011 Lamborghini Aventador Bild: motorauthority.com

2001 Aston Martin Vanquish Bild: garaz.cz

1961 Lincoln Continental Bild: pinterest

1974 Lamborghini Countach Bild: supercarnostalgia.com

1987 Ferrari F40 Bild: shutterstock

1969 Ferrari Dino 246 GT Bild: fast-classics.com

1966 Ford GT40 Bild: hemmings

1967 Alfa Romeo T33 Stradale Bild: carrozzieri-italiani.com

1952 Jaguar C-Type Bild: barrett-jackson.com

1984 Ferrari 288 GTO Bild: sothebys

2017 Bugatti Chiron Bild: bugatti

1974 Lancia Stratos Bild: sotheby's

1957 Ferrari Testarossa 250 Bild: rmsothebys.com

1970 Lamborghini Miura Bild: wallpaperflare.com

Und das schönste ... oder, besser gesagt, mathematisch ästhetischste Auto aller Zeiten ist ...

...

1994 McLaren F1 Bild: rmsothebys.com

Und? Stimmt die Mathe? Ist das schönste Auto tatsächlich ... ... der McLaren F1? ... oder eben doch der Jaguar E-Type?

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Automarken-Design früher vs heute 1 / 19 Automarken-Design früher vs heute quelle: fca / fca Dinge, die du nur kennst, wenn ALLE ANDEREN schlecht Auto fahren Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter