Liebes Christkindli, ich wünsche mir ... einen dieser alten Göppel. Danke im Voraus!

Preislich von erschwinglich bis absurd – eine willkürliche Auswahl an grossartigen Oldtimern, die aktuell zum Verkauf stehen.

Genug vom automobilen Einheitsbrei? Wie wär's mit einem Gefährt mit etwas Individualität? So als Weihnachtsgeschenk, etwa? Haha. Naja, gucken dürfen wir ja mal, was der aktuelle Oldtimer-Markt so bietet!

Nun, einige davon sind crazy unerschwinglich. Bei einigen ist es schwierig, eine Schweizer Strassenzulassung zu bekommen. Aber hey, andere sind durchaus bezahlbar und in Sachen Spass pro Franken unschlagbar. Und sowieso: Träumen darf man noch. Und gucken ohnehin.

Für euch ausgewählt habe ich heute Folgendes:

1964 Aston Martin DB5

1 / 11 1964 Aston Martin DB5 quelle: gallery-aaldering.com / gallery-aaldering.com

Doch, es ist einer. Ein DB5. Das Modell, das James Bond fährt – genau. Standesgemäss in silver birch lackiert, mit dem 4-Liter-Reihensechszylinder, der gut und gerne 282 PS drauf hat und ... ach, eines der begehrtesten Sammler-Autos aller Zeiten, halt. Besonders wenn es, wie hier, in derart gutem Originalzustand ist.

Und damit für uns Normalsterbliche absolut unerschwinglich.

Schau mal auf den Preis ...

818'000 Franken bei Gallery Aaldering

2021 Peel P50

1 / 8 2021 Peel P50 quelle: carandclassic.co.uk / carandclassic.co.uk

Machen wir doch gleich mal eine Kehrtwendung zu etwas ganz anderem: Jawohl, das ist ein Peel P50, bekanntermassen das kleinste je in Serie produzierte Auto der Geschichte! Gebaut Anfang der Sechzigerjahre auf der Isle of Man. Nicht aber dieses Exemplar hier, denn dies ist ein 2021 hergestelltes Modell, eines von der neu aufgelegten Produktion, die seit ein paar Jahren wieder erhältlich ist:

Es hat nur wenige Hundert Kilometer auf dem Tacho und hat ein grossartig passendes Nummernschild. Ausserdem ist es in haargenau jenem Amt-Blau lackiert wie das Auto, mit dem Jeremy Clarkson anno 2007 TV-Geschichte schrieb:

Das höchste Gebot steht aktuell bei rund 13'000 Franken bei Car & Classic

1972 Alfa Romeo GT Junior 1600

1 / 10 1972 Alfa Romeo GT Junior 1600 quelle: themarket.co.uk / themarket.co.uk

Diskussion überflüssig: Für alle, die so richtig gerne Auto fahren – also, so richtig, richtig Auto fahren ... ohne ABS und Fahrerassistenz und so – für die ist ein kleiner, perfekt balancierter Alfa das Nonplusultra. Dieses Exemplar hier hat den FIA Historic Racing Technical Passport und geht ab wie eine Rakete.

21'000 – 30'000 Franken auf The Market by Bonham's

1986 Ford Sierra Cosworth RS

1 / 8 1986 Ford Sierra RS Cosworth quelle: themarket.co.uk / themarket.co.uk

Ein Kultfahrzeug. Alleine schon, weil es in den Achtzigerjahren statistisch das am häufigsten geklaute Auto in Grossbritannien war. Nicht wenige joyriders (so nannte man damals die jugendlichen Delinquenten, die Autos knackten, um Spassfahrten zu unternehmen) lieferten sich im Sierra Cosworth Verfolgungsjagden mit der Polizei – und entkamen.

51'000 – 60'000 Franken auf The Market By Bonham's

Fun Fact: Unser Philipp Löpfe war mal Sierra-Cosworth-Fahrer.

1972 Citroën SM

1 / 10 1972 Citroën SM quelle: gallery-aaldering.com / gallery-aaldering.com

Wer in einem Citroën SM sitzt, fährt kein Auto, sondern ein Kunstwerk. Ein Meilenstein von Design-Genie Robert Opron – hier wird man sich nie an den Styling-Details sattsehen können: ovale Armaturen! Dieser Schaltknüppel! Hach.

69'000 Franken bei Gallery Aaldering

Rowan Atkinsons 1986 Aston Martin V8 Vantage Zagato

1 / 12 Rowan Atkinsons 1986 Aston Martin V8 Vantage Zagato quelle: dylan-miles.com / dylan-miles.com

Vielleicht wissen's die einen: Mr. Bean ist leidenschaftlicher Autorennfahrer. Okay ... nicht die Figur Mr. Bean selbst. Und auch nicht Johnny English oder Edmund Blackadder, sondern der Darsteller dieser Kultfiguren. So fährt Rowan Atkinson etwa in einem 1964er Ford Falcon Oldtimerrennen. Doch bereits in den Achtzigerjahren war er auf der Rennstrecke unterwegs – unter anderem mit dieser Aston-Sonderausgabe hier. Karosseriedesign aus Milano, 482 V8-PS aus Birmingham. Das geht ab.

Preis auf Anfrage bei Dylan Miles LTD

1972 Volkswagen Baja Bug

1 / 7 1972 Volkswagen Baja Bug quelle: hemmings / hemmings

Etwas Erschwingliches? Bitte sehr: Ein klassischer kalifornischer Dune Buggy auf VW-Käfer-Basis. Laut und lustig!

8'200 Franken auf Hemmings

1935 MG PA

1 / 17 1935 MG PA quelle: gallery-aaldering.com / gallery-aaldering.com

Okay, ein derart hübsches Autöli kann man gar nicht ungern haben. Alleine schon an den Designdetails wird man ewig Freude haben – die offene Schaltmechanik, etwa, «Four Wheel Brakes», das vierspeichige Lenkrad, die achteckigen MG-Logo-Formate, die sich überall wiederholen ... ach, ein Traum!

41'000 Franken bei Gallery Aaldering

1977 Cadillac Eldorado Coupe

1 / 9 1977 Cadillac Eldorado Coupe quelle: themarket.co.uk / themarket.co.uk

«Landjachten» nannte man diese Dinger. Will heissen: Ein absolut riesiges Auto mit einem absolut riesigen 7-komma-weisswas-ich-Liter grossen Motor, der mit einem Schulterzucken das absolut riesige Gewicht in Bewegung bringt. Halt ein Caddy, Baby! Na, wie viele Rock'n'Roll-Songs gibt es über Toyotas? EBEN. Und ausserdem besitzt dieses Exemplar hier eine der wohl coolsten Farbkombis aller Zeiten – ein veritables Pimpmobile! Einen Isaac-Hayes-8-Track in die Stereoanlage schieben, Sonnenbrille aufsetzen und cruisen, Baby, einfach nur cruisen!

14'000 – 20'000 Franken bei The Market by Bonham's

1974 Ford Escort RS2000 MkI

1 / 8 1974 Ford Escort RS2000 MkI quelle: themarket.co.uk / themarket.co.uk

Zum Schluss ein besonderer Leckerbissen: Die ultimative Rallye-Ikone – hier in perfekt restauriertem Zustand mit Rennzulassung. Ja, das hat seinen Preis. Rechnet man aber in «Grinsen pro Kilometer» um, ist es fast ein Schnäppchen.