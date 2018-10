Leben

TV

10 TV-Sendungen, die noch schlimmer sind als «Der Bachelor»



10 TV-Sendungen, die dich an der Intelligenz der Menschheit zweifeln lassen

In der Schweiz geht es wieder mit der Realityshow «Der Bachelor» los und viele verdrehen deswegen die Augen. Doch ein Blick in die Fernsehlandschaft unserer Welt zeigt: In Sachen TV-Trash gibt es weit Schlimmeres.

«The Swan»

«Vom hässlichen Entlein zum Schwan» war das Motto der Trash-Sendung «The Swan» von 2004. Acht unscheinbare Frauen wurden darin zu «vorzeigbaren Damen» aufgedonnert. Abheben wollte sich die Sendung dadurch, dass die Kandidatinnen tatsächlich operiert wurden, um gewisse körperlichen «Makel» zu beseitigen. Danach mussten sich die Frauen in Abendkleidern, Badeanzügen und Unterwäsche dem Publikum präsentieren.

«Interviews Before Execution»

«Interviews vor der Hinrichtung» Bild: Screenshot Vimeo

Fünf Jahre lang lief diese Sendung in China, bevor sie 2012 abgesetzt wurde – nach einer erschreckenden Reportage der BBC. In der regionalen Show interviewte eine chinesische Reporterin Todeskandidaten oft nur Minuten vor deren Hinrichtung. Dabei erniedrigte sie die Personen und warf ihnen Dinge wie «Sie sind Abschaum» an den Kopf. Als die Show wegen der BBC-Aufdeckung international für negative Schlagzeilen sorgte, liess Peking die Sendung per sofort einstellen.

«Are You Hot?»

«Bist du heiss?» Bild: Screenshot Youtube

2003 kam der Sender ABC auf die grandiose Idee eine Art «DSDS» zu machen, bei dem es aber nur darum ging, die Kandidaten als «Hot» or «Not» einzustufen. Unter anderem wurden über so tiefgründige Themen wie «So sieht ein perfekter Bizeps aus» diskutiert und ob sich eine Kandidatin Silikonkissen in ihren BH gestopft hatte oder nicht.

Glaubst du nicht? Sieh selbst: Video: YouTube/Cliporama

«Blachman»

Sexistischer geht es wohl kaum. In dieser dänischen Sendung musste sich eine Frau jeweils komplett nackt vor zwei (meist älteren) Männern präsentieren. Diese kommentierten und bewerteten daraufhin den Körper der Kandidatin. Natürlich ging es vor allem darum, die Person zu erniedrigen. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, durfte die Kandidatin während ihrer Bewertung nicht sprechen, damit sie sich nicht verteidigen konnte.

«Amaan Ramadan»

«Friede in Ramadan» Bild: Screenshot Youtube

In dieser pakistanischen Show winkte als Hauptpreis ein Baby. Kein Witz! Eltern, die gerne ein Kind adoptieren wollten, mussten sich in der Sendung unter anderem in Dingen wie Kochen oder einem Koranquiz beweisen. Wer alle Disziplinen erfolgreich meisterte, erhielt am Schluss das Baby als Geschenk überreicht.

«Naked Office»

Nackt zieht immer. Warum also nicht einfach das ganze Personal einer Firma eine Woche lang nackt arbeiten lassen? Sechs kleine Firmen nahmen 2010 die Herausforderung des englischen Senders Virgin 1 an. Zusammen sollten sie vollkommen nackt diverse Aufgaben lösen, um so als Firma zusammenzuwachsen.

«Proefkonijnen»

Geht es um absurde TV-Shows, läuft die Niederlande sogar den USA den Rang ab. Vor allem die TV-Sendung Versuchskaninchen sorgte 2011 für Empörung. Die beiden Moderatoren haben damals angeblich ein kleines Stück Menschenfleisch gegessen. Dieses wurde den beiden zuvor von einem Arzt aus deren Körpern herausoperiert. Kurz darauf wurden die Moderatoren, der Arzt und der TV-Sender vom Staat verklagt. In den Niederlanden ist es illegal Körperteile zu entnehmen, wenn dafür kein medizinischer Grund vorliegt.

«Neem Je Zwemspullen Mee»

«Nimm deine Badesachen mit» Bild: Screenshot Youtube

Diese TV-Show hat 2017 für weltweites Aufsehen gesorgt – aber nicht im Positiven. In der Quizshow mussten sich Leute durch mehrere Runden raten, indem sie Menschen einschätzen mussten, die vor ihnen auf einer Drehscheibe standen. Kategorien waren unter anderem:

Dick oder schwanger

Bauarbeiter oder Pole

Deutscher oder Niederländer

Chinese oder Japaner

«Sing What Happens»

«Singe, was passiert» bild: screenshot youtube

Dass aus Japan einige verrückte Game-Shows kommen, wissen wohl die Meisten. Die Sendung «Sing What Happens» toppt aber alles. Die Aufgabe ist dabei denkbar einfach: Ein Mann steht unten ohne auf einer Bühne. Dabei wird seine Nacktheit nur durch einen Vorhang verborgen. Nun muss der Kandidat einen Song singen, während ihn eine Frau umgarnt und ihm einen runterholt. Kommt er, bevor der Song zu Ende ist, hat er verloren.

«In the Grip of the Law»

«Im Griff des Gesetzes» Bild: screenshot youtube

Das selbst aus dem Krieg ein TV-Event gemacht wird, zeigt diese irakische Sendung. «In the Grip of the Law» ist halb Dokumentation, halb Reality-TV, in der gefangene «IS»-Terroristen, die meist in der Todeszelle sitzen, mit den Angehörigen von Opfern zusammengebracht werden. So soll den Angehörigen die Möglichkeit gegeben werden, die Täter zumindest verbal zur Rechenschaft ziehen zu können.

Das sind die Bachelor-Kandidatinnen 2018:

Hier geht's auch um Müll: Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter