Baustelle 1: Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (EFAS)

Schon auf den ersten Blick wird klar, wie viel Geld in die Bewerbung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (EFAS) gebuttert wurde. Das Video auf der eigens gestalteten Website erklärt, wieso eine solche Reform Sinn ergibt: Patient X hat einen Leistenbruch, den er ambulant behandeln lässt. Der Eingriff kostet 3032 Franken. Hätte Patient X im Spital übernachten müssen, wären die Kosten auf 4760 Franken gestiegen. Es besteht also ein gesamtwirtschaftliches Interesse, dass Leistenbrüche sowie viele andere Eingriffe ambulant durchgeführt werden. Allerdings bestehe heute ein Fehlanreiz in der Finanzierung. Ambulante Eingriffe bezahlt die Krankenkasse, stationäre (mit Übernachtung) zu 55 Prozent der Kanton.



Für den Prämienzahler ist es trotz höheren Kosten günstiger, im Spital zu übernachten: Anstatt 3032 Franken muss die Krankenkasse 2142 Franken (45 Prozent) berappen. Diesen Fehlanreiz gelte es aus der Welt zu schaffen. So könnten überschlagen bis zu vier Milliarden Franken Kosten gespart werden, rechnet die Stimme im Video vor.Zu dieser Überzeugung sind nicht nur Krankenkassen gelangt, die diese Reform vorantreiben. Auch Apotheker, Ärzte, Patienten- und Konsumentenorganisationen sowie die meisten Parteien unterstützen die Änderung. Doch wieder: Sobald es konkret wird, mehren sich die Gegner. Gemeinsam mit den Kantonen will die SP verhindern, dass mit der Reform Krankenversicherer über die Finanzierung von Leistungen entscheiden können und sich so die Macht bei ihnen bündelt.



Klar ist auch, dass eine Reform ohne Zustimmung der Kantone kaum möglich sein wird. Thomas Heiniger, Präsident der Gesundheitsdirektoren (GDK), sagt, da es sich gerade für die Kantone um einen grossen Umbau handle, müssten deren Forderungen erfüllt werden. So müsse erstens die gesamte medizinische Versorgungskette einheitlich finanziert werden – vom Hausarzt bis zur Pflege. «Nur so kann die Schnittstellenproblematik gelöst werden und damit das Problem, dass die Kosten einfach an den nächsten abgeschoben werden.»



Allerdings ist Nationalrätin Ruth Humbel (CVP/AG) der Meinung, dass damit das Fuder überladen werde. Die zweite Forderung der Kantone: Jener, der für die Versorgung verantwortlich ist und diese zahlen muss, muss auch mitbestimmen können. Dies will man den Kantonen über die Zulassungssteuerung gewähren. Doch auch hier zeichnet sich vorerst keine Lösung ab.