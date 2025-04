History Porn Teil CIV: Das Schweiz-Special in 53 Wahnsinns-Bildern

History Porn

«Uskunft, Sie wünsche?»

Schweiz, 1945:

«Den History Porn, bitte. Aber heute nur mit einheimischem Material!» Bild: vintage.es

Geschaffen wurde dieses Plakat vom Basler Illustrator Donald Brun (1909–1999) für die PTT. Seit 1921 bestand die Telefonauskunft, die bis in die 80er Jahre die Nummer 11 trug, dann eine weitere 1 bekam und 2006 schliesslich durch Bundesratsbeschluss eingestellt wurde. Der Fernmeldemarkt sollte liberalisiert werden. Heute bieten diverse Anbieter telefonische Auskünfte, von «1801» über «1818» bis hin zu «1899».

Telefonistinnen im Fernbetriebszentrum der PTT in Luzern/Weinbergli arbeiten mit dem EDV-Informationssystem «Terco», 1978. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die als fast allwissend geltenden Telefonistinnen am anderen Ende erteilten nicht nur Adressauskünfte, sie waren das lebendige Internet und lösten die Wasch- und Kochprobleme von Müttern, die Mathematikaufgaben von Schülern, lotsten verwirrte Männer in Echtzeit durch die Strassen. Und um Weihnachten herum hörten sie einsamen Menschen zu. Anfangs waren sie dafür mit Telefonbüchern, Nachschlagewerken, Landkarten, Stadtplänen, Tageszeitungen und ihren vifen, durch den anspruchsvollen Beruf trainierten Gehirnen bewaffnet – und später dann mit Computern.

Am Zentralschweizer Pelz- und Fellmarkt

Luzern, 1970er:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Jedes Jahr, wenn die Jagdsaison im Februar oder März sich dem Ende zuneigte, trafen sich die Jäger auf Märkten, um ihre Fuchs-, Marder- und Dachsfelle einer interessierten Käuferschaft feilzubieten.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Winterliche Grüsse

Flumserberg, St. Gallen, 1927:

Bild: eth bildarchiv DSC - Digitale Fotokamera

Die Botschaft auf der Postkarte lautet:

«Liebe Elisabeth!

Bei uns oben regnet und schneit es fast immer aber wir sind doch viel draussen und üben auf tod und Leben. Wir nehmen es bald mit jedem auf! Herzlichen Gruss Martha auch herzl.»



«Wollt ihr so aussehen?»

Kaiseraugst, Aargau, 1975:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Diese Frage stellt eine Art atomverseuchte Vogelscheuche, welche die Atomkraftgegner:innen auf dem Baugelände des geplanten AKW Kaiseraugst aufstellten.

Der Verein «Nordwestschweizer Aktionskomitee gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst» (NAK) vereinte die Kräfte des noch unorganisierten und zersplitterten Haufens der Kernenergie-Gegner:innen und ging mit allen politischen und rechtlichen Waffen gegen das Projekt vor: Beschwerden, Einsprachen, Initiativen, Interpellationen, Motionen und öffentlichen Infoveranstaltungen. 1973 versuchten sie es mit einer Sammelklage der Gemeinden Basel, Kaiseraugst und Rheinfelden beim Bundesgericht in Lausanne – und erhielten eine Absage. Sie seien nicht zur Beschwerdeführung gegen das Bauvorhaben legitimiert, die alleinige Bewilligungsinstanz in dieser Sache sei gemäss Verfassung und Atomgesetzgebung der Bund allein.

Das besetzte Baugelände im April 1975. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Was nun?

Alle legalen Mittel waren ausgeschöpft, nicht aber der Durchhaltewille der Atomkraft-Gegner:innen. Sie schlossen sich zur «Gewaltfreien Aktion Kaiseraugst» (GAK) zusammen. Die lange Besetzungsgeschichte des Baugeländes begann mit 12 Aktivist:innen im frostigen Dezember desselben Jahres. Auf Strohballen hockend, umgeben von ihren Plakaten, sprachen sie mit den ansässigen Leuten, die bald damit begannen, sie mit Essen und Getränken zu versorgen.

Der Widerstand wuchs. Um die Aushubarbeiten zu behindern, blockierten die AKW-Gegner:innen Zufahrtsstrassen und setzten sich im winterlichen Matsch vor die Lastwagen. Es nützte.

Die GAK erhielt Unterstützung aus den verschiedensten Ecken der Schweizer Bevölkerung für ihren Kampf um demokratisches Mitspracherecht beim Bau eines Kernkraftwerks. Rund 16'000 Leute versammelten sich zur Kundgebung auf dem Gelände.

Die Kundgebung auf dem besetzten Baugelände im April 1975. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ihr ziviler Ungehorsam schaffte es in die Presse, was der Bewegung noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Unterstützung einbrachte.

Ein vorläufiger Baustopp und Verhandlungsgespräche mit den Projekt-Verantwortlichen waren die Früchte der 11-wöchigen Besetzung. Dann kam die vom Volk angenommene Revision des Atomgesetzes, das nun beim Bau eines Kernkraftwerks eine Rahmenbewilligung und einen Bedarfsnachweis verlangte.

Das besetzte Baugelände im April 1975. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Rahmenbewilligung fürs AKW Projekt in Kaiseraugst wurde erteilt – also gingen die Proteste in den 80ern weiter.

Dann, nach 18 Jahren Widerstand, begrub der Bund 1987 schliesslich das Bauvorhaben. Zu viel Gegenwind, zu viele wirtschaftliche Nachteile und technische Hürden. Zuletzt hatte die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 dem Projekt den Todesstoss versetzt.

Der Gesamtverlust des Betreibers, der Kernkraftwerk Kaiseraugst AG, wurde vom Bundesrat auf 1,1 bis 1,3 Milliarden Franken geschätzt. Die eidgenössische Entschädigung für die betroffenen Unternehmen belief sich auf 350 Millionen Franken.

Strickender Mann für Zwischendurch

Schweiz, 1965:

Bild: KEYSTONE

«Es ist eine kleine Minderheit, aber es gibt sie – die strickenden Männer der Schweiz» – so verheisst die Fotoreportage, welche jene raren Exemplare für die Ewigkeit festgehalten hat.

Kühl muss das Bier sein!



Lauerzersee, Schwyz, 1930er Jahre:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Brauerei Wädenswil in Zürich – Konkurs gegangen im Dezember 2024 – braucht Eis, um ihr Bier im Sommer anständig kühlen zu können.

Dazu schlagen die Arbeiter erst mit langen Eisenkanten Furchen ins Eis, sägen dann Blöcke heraus und ziehen diese mit ihren Hakenstangen aus dem Wasser, um sie schliesslich im Schuppen einzulagern.

Les Pleureuses

Romont, Freiburg, 1971:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

«Les Pleureuses» sind zu Deutsch Klageweiber. Diese hier ziehen am Karfreitag mit ihren schwarzen Kutten und Schleiern durch die Strassen von Romont, um des Leidenswegs und der Kreuzigung Jesu zu gedenken.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die vorderste trägt das Kreuz, die anderen führen auf Kissen die Marterwerkzeuge mit, welche die Evangelien bei der Kreuzigung Christi erwähnen: Die Dornenkrone, welche die römischen Soldaten dem «König der Juden» aufgesetzt hatten, um so die messianische Hoffnung der Jünger zu verhöhnen. Die für die nachfolgende Folterung genutzte Rute und Geissel sowie die Nägel, die ihm durch die Handflächen getrieben wurden, als man ihn ans Kreuz schlug.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Und schliesslich darf auch das Grabtuch Christi nicht fehlen. Das Original, das Turiner Grabtuch, wird in der Grabtuchkapelle des Turiner Doms aufbewahrt. Für Gläubige ist es das Tuch, in dem Jesus von Nazareth nach der Kreuzigung begraben wurde. Es zeigt ein Ganzkörper-Bildnis der Vorder- und Rückseite eines Menschen.

Obwohl der Leinenstoff mit einem wissenschaftlichen Aufwand ohnegleichen untersucht wurde, ist seine Echtheit nie bewiesen worden und auch die katholische Kirche hat sich dazu nicht offiziell geäussert.

Es existieren noch vier weitere solche als Reliquien verehrte Textilien, die den Anspruch erheben, das wahre Antlitz Jesu Christi zu zeigen: der Schleier von Manoppello, das Schweisstuch der Veronika, das Bluttuch von Oviedo und das Abgar-Bild.

Sommerliche Grüsse

Strandbad Mythenquai an der Limmat, Zürich, 1931:

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Strandbad von Weggis am Vierwaldstättersee, Luzern, 1931:

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Mehr zur Geschichte des Lidos, das das erste ohne Geschlechtertrennung war: Strandbad als Schandbad

Werbung für Bata ...

Schweiz, 1946:

Bild: https://www.vintag.es/2023/07/donald-brun.html

Der Basler Künstler Donald Brun hat nicht nur für Schuhunternehmen gearbeitet ...

... und Plakate gegen das Frauenstimmrecht

Schweiz, 1946:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Das von Brun gestalte Plakat mit der Nein-Parole zur Einführung des Frauenstimmrechts.

Es wurde damals mit grosser Mehrheit abgelehnt und auf Bundesebene erst 1971 eingeführt.

Der Pöstler kommt

Wald, Bern, 1949:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Fliegt!

Arollagletscher, Wallis, 1941:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Hochgebirgssoldaten der Schweizer Armee lassen ihre Brieftauben fliegen: Sie sollen General Henri Guisan eine 1.-August-Botschaft überbringen.

Bevor sie losfliegen, werden die Tiere aber noch ordentlich verabschiedet:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Strickender Mann für Zwischendurch

Schweiz, 1965:

Bild: KEYSTONE

Ha, da ist noch einer!

Reichtumsphantasien

Schweiz, 1990:

Bild: KEYSTONE

Am 18. August flimmert die Ziehung der Schweizer Lotto-Zahlen über den Fernsehschirm: 3,7 Millionen Scheine wurden abgegeben; entsprechend hoch ist die Einschaltquote.

Militärischer Frauenhilfsdienst

Lindenhof, Zürich, 1942:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Zum Anlass einer Tagung des Militärischen Frauenhilfsdienstes (FHD) nehmen Mitglieder Aufstellung auf dem Lindenhof.

Der FHD wurde nach der Mobilmachung 1939 ins Leben gerufen. Er hielt nicht mehr nur zivile Aufgaben wie Kriegswäscherei oder Soldatenfürsorge für die Frauen bereit, sondern betraute sie auch mit militärischen Tätigkeiten: Sie bekamen die Möglichkeit, sich in den Bereichen Gesundheit, Verwaltung, Übermittlung, Transport, Motorwagendienst, Fliegerbeobachtung, Küche, Feldpost und Brieftaubendienst einzubringen.

Auf zum 10-tägigen Sanitätskurs! 350 Frauen des FHDs lassen sich in der Kaserne in Basel zu Sanitäterinnen ausbilden, 1939.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Im Mai 1945 hatte der FHD 17'000 Mitglieder. Total wurden während des Krieges 3'695'476 Diensttage durch weibliche Angehörige geleistet, und es standen permanent mindestens 3000 Frauen gleichzeitig im Einsatz.

Von Ratten und Tricots

Basel, 1945:

Bild: https://www.vintag.es/2023/08/peter-birkhauser.html

Schon wieder ein Basler Künstler! Dieses Mal handelt es sich um Peter Birkhäuser (1911–1976).

Bild: https://www.vintag.es/2023/08/peter-birkhauser.html

Na, wenn solche Tricots bloss mal von der Schweizer Nati getragen würden ...

Wer hat da wohl Zürich besucht?

Münsterhof, Zürich, 1946:

Auch auf die Dächer sind Leute geklettert, um den Sprecher zu hören. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Tadaa! Es ist Winston Churchill! Hier kommt der ehemalige britische Premier am damaligen Flughafen Dübendorf an. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Winston Churchill, der ehemalige britische Ministerpräsident und damalige Oppositionsführer der Konservativen Partei – er hatte die Wiederwahl verloren – besuchte die Schweiz. Die ersten Tage verbrachte er am Genfersee, um zu malen. Bewacht von zwanzig Waadtländer Polizisten, die jeden Tag Berge von Briefen und Geschenken anschleppten, die die Schweizer Bevölkerung ihrem Ehrengast zukommen liess. Man sah Churchill als Retter Europas in den dunkelsten Stunden des Jahres 1940 – und überhäufte ihn mit Blumen, Zigarren und Zigarrenschneidern, Büchern, Wein, Schnaps, Champagner, Kuchen, Schokolade, Fotos, Bildern, Keramikgegenständen, Angelhaken, Postkarten, Früchten, Konfitüren, Honig, Sirup, Messerschärfern, Liedern (Noten und Text), Schlüsselringen, Taschentüchern, Notizpapier und Porzellan. Eine Puppe, eine Uhr, eine Fischerrute, ein Emmentaler (inklusive Anleitung zur Aufbewahrung), eine Hirtenkappe und ein Silber-Aschenbecher waren auch dabei.

Als er dann am 19. September wie in einem Triumphzug durch die Stadt zog, füllten die begeisterten Kinder (sie hatten frei bekommen), Frauen und Männer dem Kriegspremier die offene Limousine mit Blumen.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bevor er dann seine Rede auf dem rappelvollen Münsterhof hielt, wandte er sich in der Aula der Universität Zürich an die akademische Jugend der Welt. Mit dem Aufruf «Let Europe Arise!» forderte er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen Zusammenschluss der europäischen Staaten, um eine Wiederholung jener Tragödie zu vermeiden:

«Ich werde nun etwas sagen, das Sie in Erstaunen versetzen wird. Der erste Schritt zur Wiederherstellung der europäischen Familie muss eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. Nur so kann Frankreich die moralische und kulturelle Führung Europas zurückgewinnen. Es kann keine Wiederbelebung Europas ohne ein geistig grosses Frankreich und ein geistig grosses Deutschland geben. Die Struktur der Vereinigten Staaten von Europa wird, wenn sie gut und wahrhaftig aufgebaut ist, die materielle Stärke eines einzelnen Staates weniger wichtig machen. Kleine Nationen werden genauso viel zählen wie grosse und ihre Ehre durch ihren Beitrag zur gemeinsamen Sache erlangen.»

Churchill während seiner berühmten Rede in der Aula der Uni Zürich. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Und weiter:

«Die Kanonen haben aufgehört zu feuern. Die Kämpfe haben aufgehört; aber die Gefahren sind nicht vorbei. Wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa, oder wie auch immer sie heissen mögen, bilden wollen, müssen wir jetzt beginnen.» Winston Churchill in Zürich, 1946

Mehr vom Retter in der Not: «We shall fight on the beaches» – Churchills Rede, die Geschichte schrieb

Goldrausch

Emmental, Bern, 1920er Jahre:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Um Gold zu suchen, muss man nicht allzu weit gehen: In den Bächen des Emmentaler und Luzerner Napfgebiets findet sich Gold, wenn auch nicht in rauen Mengen, aber doch genug, dass das Goldwaschen bis ins frühe 20. Jahrhundert als Nebenerwerb von Taglöhnern betrieben wurde.

Was haben wir denn hier?! Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Dann ging es vergessen, bis in den 70ern das Interesse an der Goldsuche wieder neu erwachte. Nicht mehr zu Erwerbszwecken, mehr zur Erholung und Freude.

Wer mehr über die Tradition erfahren will: Ab ins Helvetische Goldmuseum auf Schloss Burgdorf!

Strickender Mann für Zwischendurch

Schweiz, 1965:

Bild: KEYSTONE

Die Freude ist gross, es wurde gar ein drittes Exemplar dieser raren Spezies entdeckt!

Auf zur Arbeit

Göschenen, Uri, 1937:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ein Tunnelwärter macht sich mit seiner Laterne auf in den Gotthardtunnel. Seit seiner Eröffnung vor über 143 Jahren wird die Strecke des Bahntunnels zwischen Göschenen und Airolo regelmässig von Streckenwärtern kontrolliert.

Hier ein zweiter, aufgenommen in den 50er-Jahren. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Im Ersten Weltkrieg

Schweiz, 1914–1918:

Eine im Bau befindliche Festungsanlage der Fortifikation Murten auf dem Mont Vully im Kanton Freiburg wird durch einen Soldaten der Schweizer Armee bewacht, zwischen 1914 und 1918. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Am 4. August 1914 verkündet der Bundesrat den Kriegsmächten die Neutralität, die gemäss dem Haager Abkommen folgende Rechte und Pflichten für die Schweiz beinhaltete: Selbstverteidigung, Gleichbehandlung der Kriegführenden, keine Söldner für die Kriegsparteien, keine Zurverfügungstellung des Territoriums für die Kriegsparteien.

Die Neutralität und das damit einhergehende, militärisch gesicherte Territorium Schweiz waren beiden Kriegsparteien willkommen, denn es bot ihnen Flankenschutz.

Ein Fesselballon der Schweizer Armee, zwischen 1914 und 1918. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Luftschiffstation der Schweizerischen Luftverkehrs AG Ad Astra in Luzern dient im Ersten Weltkrieg als Heu- und Strohlager der Schweizer Armee, später als Lagerraum des Kriegsernährungsamtes, Mai 1915. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Explosion

Dottikon, Aargau, 1969:

Bild: KEYSTONE

Im Freiämter Sprachgebrauch wird es das «Unglück» genannt.

In der «Pulveri», der Sprengstofffabrik, die auf dem freien Feld zwischen Dottikon und Villmergen in sicherem Abstand zu den Dörfern stand, war in 50 Jahren bereits vier Mal ein bisschen etwas hochgegangen. Unfälle passieren schliesslich überall. Katastrophen nicht.

Nicht hier. Bis sie dann doch passierte.

Der schöne Freiämter Frühlingsmorgen des 8. April 1969 wurde um 07.17 Uhr erschüttert durch eine gewaltige Detonation. Eine schwarze Rauchsäule stieg mehrere hundert Meter hoch in den Himmel; die Pulveri war explodiert. Und mit ihr wurden Gebäude im Umkreis von mehreren Kilometern beschädigt, Fensterscheiben waren rausgeflogen und zum Geläute der Kirchenglocken und den Sirenen der Rettungskräfte strömten die Menschen aus ihren Häusern, um zu sehen, was geschehen war.

Bild: KEYSTONE

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Dort, wo die Nitrieranlage gestanden hatte, war nur noch ein riesiges Loch.

Die Luftaufnahme zeigt das Ausmass der Zerstörung nach der Explosion in der Sprengstoff-Fabrik in Dottikon, 1969. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Gegen Abend wusste man: 15 Menschen waren gestorben, über 40 verletzt, und einige wurden noch immer vermisst.

Der katholische Pfarrer aus Wohlen und die reformierte Pfarrerin aus Ammerswil überbrachten den Hinterbliebenen die Todesnachrichten. Der «Blick» brachte am Folgetag eine Bildstrecke mit den abtransportierten Verletzten und Toten.

Am Ende wurden 18 Menschen zu Grabe getragen. Warum das TNT/Dinitrotoluol-Gemisch genau explodiert war, wusste auch nach den Untersuchungen niemand. Eine Fehlmanipulation? Schuldige gab es keine.

Es war ein Unglück.

Strickender Mann für Zwischendurch

Bild: KEYSTONE

Ist es möglich?!? Bereits der vierte!

Als die Gletscher noch gross und die Seile knapp waren

Schweiz, um 1910:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Leider wissen wir nicht, wo das ist, aber sicher ist: Diese drei Bergsteiger durchqueren ein Gletscherfeld ohne Seil.

Die damalige Jugend

Schweiz, 1970er:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Am Fluss rumliegen und Musik hören – ausser dem Tonträger hat sich hier nicht viel verändert.

Man beachte aber, wie ordentlich er sein Hab und Gut hingestellt hat. Littering hat dieser junge Mann sicher nicht betrieben!

Mangel während des Zweiten Weltkriegs

Schweiz, 1940–1945:

Schlieren, Zürich, 1944: Weissblech- und Stanzabfälle wurden bei der Metallverwertungs AG vorsortiert. Um an den kostbaren Rohstoff Zinn zu gelangen, wurden die alten Konservenbüchsen mittels elektrochemischer Prozesse entzinnt. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der Krieg brachte der Schweiz einen Nahrungsmittel- und Rohstoffmangel. Denn die Versorgung des Landes mit Energie und Essen hing zu 40 Prozent von Importen ab.

Küblis, Prättigau, Graubünden, 1944: Mit dem Titel: «Jedem Bauernkind seine Apfelschnitze» organisierte die Schweizer Winterhilfe eine Sammelaktion in bäuerlichen Gegenden und führte ganze Eisenbahnzüge mit Äpfeln und Birnen nach Küblis, um dort die Früchte zu Dörrobst zu verarbeiten. Die ankommenden Äpfel sortierten Helferinnen nach Frischobst, vorläufig einzulagerndes Dörrobst und in Obst, welches sofort gedörrt werden musste. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Damit die Versorgung der Bevölkerung dennoch gewährleistet werden konnte, ergriff der Bundesrat Massnahmen zur wirtschaftlichen Landesverteidigung und stellte die wichtigen Wirtschaftszweige unter Staatsaufsicht.

Irgendwo in der Schweiz, 1941: Zwei Knaben sammeln auf der Strasse Pferdemist ein, der als billige Alternative zum Heizen, Kochen oder Düngen verwendet wurde. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Wanderlust

Irgendwo in den Bergen, um 1910:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Strickende Männer für immer!

Bild: KEYSTONE

Der Herr mit der Sonnenbrille scheint's drauf zu haben, von zwei Seiten wird seine Lismete bewundert, während der Mann links aussen einfach nur glücklich ist mit seinem Machwerk.

