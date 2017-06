In diesem Land leben prozentual am meisten Fettleibige – nein, die USA sind es nicht 😨

Bild: AP

Fast jeder dritte Mensch ist übergewichtig. Die Rate der Fettleibigen steigt rasch, besonders unter Kindern. Forscher sprechen von einem der schwierigsten Gesundheitsprobleme.

Weltweit sind Forschern zufolge mehr als zwei Milliarden Menschen übergewichtig oder gar fettleibig – mit weitreichenden Folgen für die Gesundheit. Eine Studie zeigt nun, dass der Anteil fettleibiger Menschen an der Weltbevölkerung rasch gestiegen ist – vor allem unter Kindern.

Demnach hat sich der Prozentsatz fettleibiger Menschen von 1980 bis 2015 in mehr als 70 Ländern verdoppelt, in den meisten anderen Staaten sei er stetig nach oben gegangen, schreibt das internationale Forscherteam im «New England Journal of Medicine».

Über zwei Milliarden sind zu dick

Nach Angaben von Forschern des beteiligten Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle waren im Jahr 2015 rund 2,2 Milliarden Menschen zumindest übergewichtig – das entspricht etwa 30 Prozent der Weltbevölkerung. «Übermässiges Körpergewicht ist eines der schwierigsten Gesundheitsprobleme der Gegenwart und betrifft fast jeden dritten Menschen», sagte Erstautor Ashkan Afshin vom IHME.

Übergewicht bezieht sich im Groben auf einen Körper-Masse-Index (BMI) von 25 bis 30, bei höherem BMI sprechen Mediziner von Fettleibigkeit (Adipositas). Dabei wird das Gewicht (in Kilogramm) durch das Quadrat der Grösse (in Metern) geteilt.

Umfrage Wie hoch ist dein BMI? Bin im normalen Bereich zwischen 18 und 25

Bin unter 18

Bin über 25

Bin über 30

Was geht dich das an watson?!? Sowas fragt man nicht!

Abstimmen 2 Votes zu: Wie hoch ist dein BMI? 0% Bin im normalen Bereich zwischen 18 und 25

0% Bin unter 18

0% Bin über 25

0% Bin über 30

0% Was geht dich das an watson?!? Sowas fragt man nicht!

Im Jahr 2015 waren der Studie zufolge rund 108 Millionen Kinder und 604 Millionen Erwachsene fettleibig. Bei der Rate fettleibiger Kinder und junger Erwachsener sind unter den 20 bevölkerungsreichsten Ländern die USA mit einem Anteil von 13 Prozent Rekordhalter.

Bei Erwachsenen ist Fettleibigkeit in Ägypten mit einem Anteil von etwa 35 Prozent am weitesten verbreitet. Besonders selten ist dieses extreme Übergewicht in Bangladesch, wo 1,2 Prozent der unter 20-Jährigen fettleibig sind und in Vietnam, wo das für etwa 1,6 Prozent der erwachsenen Bevölkerung gilt.

Rund vier Millionen Todesfälle

Der Studie zufolge starben 2015 etwa 4 Millionen Menschen an den Folgen ihres sehr hohen Gewichts. Todesursachen waren in zwei Dritteln der Fälle Herz-Kreislauferkrankungen. Es folgten Diabetes mit rund 15 Prozent sowie chronische Nierenerkrankungen und Krebs mit jeweils unter 10 Prozent.

Vor einem Jahr war eine Studie im Fachblatt «The Lancet» zu einer etwas unterschiedlichen Zahl von Fettleibigen gekommen. Demnach zählten 2014 gut 640 Millionen Menschen ab 18 Jahren dazu – 266 Millionen Männer und 375 Millionen Frauen. Solche weltweiten Berechnungen beruhten auf einer Kombination von Studien, deren Daten dann hochgerechnet würden, sagt Frank Rühli vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich, Ko-Autor der «Lancet»-Veröffentlichung. «Das ist immer etwas unsicher.»

Dennoch spiegeln die zunehmenden Zahlen einen wichtigen Trend wieder, so Rühli. «Das ist insbesondere bei Jugendlichen ein Problem», sagt er. Es gebe heutzutage mehr Möglichkeiten, übermässig Kalorien aufzunehmen, gleichzeitig sinke bei vielen Menschen der Energieverbrauch. (sda/dpa)

19 Fastfood-Gerichte, die zum Davonlaufen sind (bloss kannst du nicht davonlaufen, weil du ZU DICK BIST)

Gesundheit und Ernährung Kann ich das noch essen oder muss ich's wegwerfen? Mit dieser Grafik bist du safe 17 Bilder, die dein Leben während einer Diät perfekt beschreiben Jetzt kommt der ‹perfekte› Fleischersatz: «Am wichtigsten ist der Geruch nach Blut» Welches Eiweiss macht denn nun mehr Muskeln – tierisches oder pflanzliches? Du solltest nach dem Aufwachen keinen Kaffee trinken, sagt die Wissenschaft. Sorry, gell Die kleine LynLee kam zweimal zur Welt – eine komplizierte Operation rettete ihr Leben Bilharziose – «Der grösste Killer, von dem Sie nie gehört haben» Good News: Muttermilch des Tasmanischen Teufels tötet multiresistente Keime Angststörungen – wenn Sorgen krank machen Müde im Kopf? Diese 7 Nahrungsmittel helfen dir, dich zu konzentrieren! Wie abhängig machen Schlafmittel? Sucht Schweiz warnt: Die Aufhörversuche erfolgen oft zu spät Bist du als Kind gestillt worden? Dann hast du dank der Muttermilch heute einen höheren IQ Kranker Deutscher bloggt über den Tod: «Sei wie Dimi (minus das mit dem Sterben)» Diktatur der Frühaufsteher: Warum Langschläfer in der Gesellschaft keine Chance haben Welches ist das gesündeste Lebensmittel? Auf diese absurde Frage haben wir erstaunlich konkrete Antworten erhalten Nein, du musst deine Plazenta nicht essen – was in den USA angepriesen wird, ist in der Forschung umstritten Tschüss Stress – hallo Feierabend! 6 Tipps, wie du am besten herunterfahren kannst Die Hirn-Zellen sind bei Jungen geringer durchblutet. Das könnte einiges erklären Das Problem kennen viele: Bin ich krank – oder einfach nur müde? Beste Freundinnen haben gleichzeitig ihre Tage – was ist dran an dem Mythos? Die Wissenschaft will, dass du es dir fleissig selbst besorgst – aus diesen 11 Gründen Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut «Wie, sie hat das nicht gemerkt?!» – Warum manche Frauen ihre Schwangerschaft verdrängen Hilft Spucke bei Mückenstichen? Das und mehr erfährst du in unserem Sommerquiz Was taugen Menstruations-Apps? In der Regel sind sie nützlich Also doch kein wirklicher Ersatz: Süssstoff kann die Lust auf Zucker nicht stillen Was passiert, wenn man jeden Tag 40 Teelöffel Zucker isst? Dieser Dok-Film verrät es Lust auf ein gesundes Zmorge? Probier's doch mal mit einem Kurkuma-Shake SIE KOMMEN WIEDER!!! Mit diesen 9 Tipps wirst du die Mücken los Nie mehr schnarchen: Hier kommen 9 Tipps und Tricks gegen die lästige Sägerei Jeder vierte Mensch leidet unter Eisenmangel – das kannst du dagegen tun Gesundheit, Angst, sexuelle Anziehung: Was der Körpergeruch verrät Du willst deinem Körper etwas Gutes tun? Diese 33 Lebensmittel helfen beim Entgiften Mehr Lust auf Sex, Energie und gute Laune: Das passiert, wenn Normalgewichtige eine Diät machen Superfood im Check: Wie gesund ist Weizengras wirklich? Menschen mit einem höheren BMI leben länger – dürfen wir jetzt masslos zuschlagen? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo