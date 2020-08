Aus für Mitsubishi in Europa – diese 22 Automarken sind ebenfalls tot

«Erloschene Automarken» ... ist natürlich eine ungenaue Wissenschaft. Der tschechische Automobilbauer Tatra, etwa, produziert keine Autos mehr – dafür aber weiter wacker LKWs. Die deutschen Vorkriegs-Automarken Horch, Wanderer, DKW und Audi schlossen sich anno dazumal zu Auto Union zusammen, aus der nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum Audi wurde. Die deutsche Marke Borgward ging 1961 pleite ... und wurde 2008 erneut ins Leben gerufen, um in China Autos zu bauen. Unter dem Markennamen der englische Sportwagenmarke MG werden heute unauffällige Kleinwagen für den chinesischen Markt gefertigt. Meistens erstehen Auto-Multis die Rechte an erloschenen Markennamen, um sie nach Bedarf für neue Projekte wieder aufleben zu lassen. So wurde Hummer 2010 gekillt ... doch der EV-Hummer steht für 2021 bereit.